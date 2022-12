SMS fra håndverker: «Sug kukk din dritt»

NAKENT KJØKKEN: Slik har kjøkkenet til Gunhild Pettersen sett ut i godt over et år. Og det er bare toppen av isfjellet. Foto: Nils Ragnar Løvhaug/TV 2 hjelper deg

– Alt jeg ønsker er at de skal gjøre ferdig jobben jeg har betalt i dyre dommer for. Men akkurat nå tviler jeg på at det kommer til å skje, sukker Gunhild Pettersen.

– Det har vært veldig slitsomt hele denne tiden. Jeg må nesten prøve å skyve det bort og glemme det. Men jeg håper jo at vi kan få gjort det ferdig på en eller annen måte.

SLITSOM PERIODE: - Alt jeg ønsker er at de skal gjøre ferdig jobben og rydde opp etter seg, sier Gunhild Pettersen. Foto: Nils Ragnar Løvhaug/TV 2 hjelper deg

Måtte forhåndsbetale

Pettersens leilighet på Holmlia i Oslo trengte en renovering, blant annet i form av nytt kjøkken og bad. På nettstedet Mittanbud.no fant hun i juni 2021 frem til et Oslo-selskap, som kom på befaring og ga et godt tilbud.

730.000 kroner skulle de ha for hele jobben. I tillegg skulle de bistå Pettersen med innkjøp av et nytt IKEA-kjøkken til den 42 kvadratmeter store leiligheten.

– Jeg måtte forhåndsbetale alt sammen, men enda fortsatte de å kreve mer penger. Det var stadig noe nytt og mange små summer som måtte overføres med Vipps mens jobben pågikk.

Totalt har Gunhild betalt nærmere en million for den fortsatt uferdige oppussingsjobben.

Flyttet inn i uferdig leilighet

Underveis ble arbeidet utsatt en rekke ganger, og Pettersen måtte bo både på hotell og hos venner mens hun tålmodig ventet på at leiligheten skulle stå ferdig.

Tre ganger måtte hun avbestille flyttebilen som skulle komme med møblene hun hadde satt på lager under arbeidet.

UFERDIG: Det var langt fra noen ferdig leilighet Pettersen omsider fikk flytte inn i. Foto: Privat

I oktober 2021 – to måneder etter avtalt tid – kunne Pettersen flytte inn i en leilighet der arbeidene fortsatt pågikk på kjøkkenet. Den lille hagen hennes så ut som en byggeplass, med store mengder avfall.

– Ikke faglig utført

Og resultatet av jobben?

– Det virker ikke faglig utført. Det er mange rare elektriske løsninger, med støpsel og lysbrytere som umulig kan være riktig plassert. Det mangler flere lys og utekontakter som de hadde lovet meg. Og det er tydelige sprekker i stuegulvet, som knirker mange steder når jeg går på det, forteller Pettersen.

FAGLIG JOBB?: Mange spesielle elektriske løsninger preger leiligheten. Foto: Nils Ragnar Løvhaug/TV 2 hjelper deg

– Jeg er også veldig i tvil om jobben på badet er gjort på en forsvarlig måte, eller om det egentlig bør rives opp og tas på nytt. Når vi banker i badegulvet, hører vi tydelig at det er hulrom under flisene.

Betong i rør ga oversvømmelse

I november 2021 gikk sluket tett, og det ble oversvømmelse på det nyoppussede badet. Selskapet Aktiv Rørrens ble innkalt for å undersøke hva som hadde gått galt.

– Vi dokumenterte store mengder størknet betong i røret som var tilkoblet toalettet, i en slik mengde at dette toalettet vil tette seg relativt fort - noe som også skjedde.

OVERSVØMT BAD: Det tok ikke lang tid før kloakkvannet rant utover det nyoppussede badegulvet. Foto: Privat

– Det skal ikke være betong i noe kloakkrør, men her måtte vi rense ut store mengder, forteller daglig leder Arne Kirkeby Berg i Aktiv Rørrens.

Pettersen hadde tatt opp banklån for å dekke utgiftene. Nå måtte hun låne enda mer for å betale VVS-ekspertene.

Ingen IKEA-bestilling

TV 2 hjelper deg har sett de lange SMS-korrespondansene Pettersen har hatt med selskapet, der de i månedsvis lover at de snart skal komme med delene som mangler og gjøre ferdig jobben.

Da hun selv kontaktet IKEA for å høre om det var mulig å få de manglende kjøkkendelene levert direkte, viste det seg at det slett ikke sto noen bestilling i hennes navn hos møbelgiganten.

– Det var veldig rart. Entreprenøren hadde jo vist meg brosjyrer og latt meg velge kjøkken, og jeg betalte der og da. Han sa at det var kjøpt og betalt og sto i mitt navn på IKEA, men jeg fikk aldri se noen kvitteringer, forteller en undrende Pettersen.

Venn fikk stygge meldinger

De mange utsettelsene, unnskyldningene og betalingskravene ble en slitsom prosess for Pettersen. En som forsøkte å hjelpe, var hennes gode venn Lasse Andresen.

I SMS-utvekslinger med mannen som har fremstått som selskapets prosjektleder for jobben krevde Andresen at de ordnet opp, og varslet at saken ellers ville meldes til politiet.

Det ble ikke populært. I en etter hvert opphetet SMS-korrespondanse, fikk Andresen blant annet disse meldingene:

«Din frekke dritt vi sees der i morgen»

«Hva faen skjer nå? Er du full»

«Sug kukk din dritt»

STYGGE MELDINGER: Da Lasse Andresen forsøkte å hjelpe sin gode venninne, fikk han høre det fra selskapet. Foto: Nils Ragnar Løvhaug/TV 2 hjelper deg

– Jeg var ganske tydelig selv og krevde at de måtte ordne opp for Gunhild. Men at jeg skulle få slike svar fra selskapet, var uansett sjokkerende. Det sier vel litt om seriøsiteten, mener Andresen.

– Ekstrem oppførsel

Forbrukeradvokat Ola Fæhn har tatt en titt på saken, og lar seg på ingen måte imponere av selskapet.

– Det er dessverre ikke første gang vi hører om useriøse håndverkerfirmaer som ikke behandler sine kunder på en bra måte.

SJELDEN KOST: Forbrukeradvokat Ola Fæhn ser sjelden slik kommunikasjon som det har vært i denne saken. Foto: Truls Aagedal / TV 2

– Men oppførselen i denne saken er jo helt ekstrem. Håndverkere som nekter å ta ansvar ser vi rett som det er, men firmaer som skjeller ut kundene sine på denne måten er sjeldnere kost, sier Fæhn.

Utestengt fra Mittanbud

Utover 2022 ble det stadig stillere fra selskapet. Saken ble forsøkt anmeldt til politiet, men henleggelsen kom raskt. Dermed tok Pettersen og Andresen kontakt med TV 2 hjelper deg.

Det viser seg raskt at selskapet ikke lenger er aktivt på jobbformidlingstjenesten Mittanbud.no, der Pettersen opprinnelig kom i kontakt med dem.

– Selskapet hadde kun tilgang til tjenesten fra 7. mai til 23. august 2021, og ble utestengt på bakgrunn av våre egne kontrollrutiner der vi avdekket at selskapet hadde en relasjon til et annet selskap som tidligere var utestengt fra Mittanbud, forteller daglig leder Håvard Bungum i Mittanbud.

Prosjektlederen har nemlig tidligere drevet et annet selskap i samme bransje, som ble tvangsavviklet i 2020. Ifølge Bungum hadde dette selskapet blitt utestengt på bakgrunn av klager fra forbrukere.

– Har lyst til å rydde opp

Men da var det allerede for sent for Gunhild Pettersen. Selskapet har verken egen hjemmeside eller Facebook-side, og på firmaadressen i Oslo sentrum finner vi ingen spor etter dem. Vi kontakter kvinnen som er eier og daglig leder i entreprenørselskapet og spør om hun kjenner til saken.

INGEN SPOR: TV 2 hjelper deg finner ingen tegn til selskapet på firmaadressen i Oslo sentrum. Foto: Nils Ragnar Løvhaug/TV 2 hjelper deg

– Jeg vet veldig godt hvem Gunhild er og har hatt lyst til å rydde opp i denne saken veldig lenge. Selskapet er nå under avvikling, forteller hun, og ber om å få våre spørsmål tilsendt på mail.

Kvinnen kontakter også Pettersen, og lover både på telefonen og i en SMS at hun ønsker å rydde opp.

Ba om møte med TV 2

Så ringer hun TV 2 hjelper deg tilbake, ikke for å besvare spørsmålene vi har sendt, men for å kreve at firmaet og de involverte skal være anonyme i artikkelen vi jobber med.

– TV 2 må få fortelle om bedriften, men vi er nødt til å vite at både jeg og den andre personen tilknyttet bedriften som er nevnt, får være anonyme. Vi ønsker selvfølgelig ikke at navn skal brukes, og hvis det ikke er tilfelle, så blir det vanskelig for meg å samarbeide, sier hun, og avslutter samtalen.

Noen dager senere blir TV 2 hjelper deg kontaktet av først én advokat, så en ny, som representerer kvinnen.

I møter med TV 2 legges det frem informasjon som gjør at vi av spesielle hensyn har valgt å anonymisere selskapet og de to personene som er involvert i saken.

«Besluttet avviklet»

Imens venter både vi og Gunhild Pettersen på å få vite hvordan selskapet planlegger å ordne opp, slik daglig leder har sagt.

Via advokat Christian Flemmen Johansen fra Elden Advokatfirma svarer kvinnen etter hvert på noen av våre spørsmål. Og det er ikke gode nyheter for Pettersen.

«Selskapet har i lengre tid hatt en anstrengt økonomi, som følge av feil hos underleverandører, feilberegninger, pandemien, sykefravær mv. og i praksis vært insolvent i den senere tid. Selskapet er besluttet avviklet og under avvikling», skriver advokaten.

TALSMANN: Advokat Christian Flemmen Johansen fra advokatfirmaet Elden taler firmaets sak. Foto: Moment Studio

«Ser vanskelig ut»

Men hva med løftet om å forsøke å rydde opp i Gunhild Pettersens sak?

«Selskapet ble hardt rammet som følge av underleverandører som ikke leverte som avtalt, pandemien, feilberegninger og arbeidsprosesser som gikk galt. Det er sterkt beklagelig overfor kunden og selskapet har hatt et ønske om å sørge for en ryddig avvikling, men selskapet er nå insolvent med de konsekvenser det har for alle de involverte.

Selskapets eier har i likhet med selskapet anstrengt økonomi og helt begrensede muligheter. Håpet var å få til en løsning med andre underleverandører, men også dette ser vanskelig ut.»

Selskapet kan ikke annet enn å beklage det som har skjedd og hvordan det har rammet alle de involverte», fortsetter Johansen.

Vi spør også hvor mye det var avtalt at Gunhild Pettersen skulle betale for jobben, og hvor mye hun har betalt per i dag, men dette er ifølge selskapet «uklart».

Tilbyr tre dører og to lamper

TV 2 hjelper deg prøver å kontakte daglig leder en siste gang. Selskapet er fortsatt ikke konkurs, og hun ga tross alt uttrykk for at hun fortsatt ønsket å ordne opp, før hun overlot kommunikasjonen til advokaten.

Nå får vi svar, der hun igjen beklager overfor Pettersen og tilbyr en kompensasjon som skal dekke innkjøp av tre skapdører, en lampe til bad og en lampe til balkong. Hun lover å overføre 5000 kroner til Pettersen i januar, men skriver at dette er alt hun har økonomisk mulighet til.

Om meldingene som ble sendt, skriver hun at «det er svært uheldig det som ble sagt i SMS-ene, og det må jeg nesten bare beklage for.»

– Dråpe i havet

Pettersen er skeptisk til om hun i det hele tatt kommer til å se noe til kompensasjonen fra selskapet.

– Jeg tror det ikke før jeg ser det. Og jeg kommer ikke langt med det i alle tilfelle, det er jo bare en dråpe i havet. Ikke får jeg ordnet det elektriske som mangler eller sett på feilene som er gjort med stuegulvet og på badet. Kanskje jeg får kjøpt meg et lysstoffrør, sukker hun.

Hjelp fra IKEA

Vi kontakter også IKEA, som bekrefter at de aldri har hatt noen bestilling i Pettersens navn. Men når de får høre historien, kommer det endelig en gladnyhet:

– Klart vi skal hjelpe til her! Vi i IKEA skal sørge for bestilling og levering av delene som mangler til kjøkkenet, selvsagt kostnadsfritt for Gunhild, sier pressesjef Stine Odland.

– Dette var strålende, det er jeg veldig glad for. Helt utrolig flott! Da vil det i hvert fall se ordentligere ut her, utbryter Pettersen når vi forteller henne nyheten.

Håper å vinne i Lotto

Men fortsatt er det altså mye som mangler og ikke er som det skal i leiligheten. Pettersen har liten tro på at hun får gjort noe med det.

– Det må bare være i det blå foreløpig. Jeg er for gammel til å få spart opp pengene som trengs, så da må jeg nok vinne i Lotto. Men jeg er takknemlig for det dere har fått gjort, avslutter hun.