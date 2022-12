Slik tjener du store penger på å bytte julegaver

Tall fra BankID Bankaxept viser at nordmenn har julehandlet for totalt 97 milliarder kroner. Mye av dette var julegaver.

Vi skal vise deg hvordan du kan tjene store penger på julegaven du har fått ved å benytte det som heter «åpent kjøp».

TV 2 hjelper deg har gått gjennom ordningene for prismatch, bytte av varer og rett til å få pengene tilbake hos bokhandlere, lekebutikker, sports- og elektronikkjeder.

Det er store forskjeller mellom bransjene, men er du smart kan du tjene penger.

I en egen divisjon

BEST: XXL-kjeden har den absolutt beste prisgarantien. Sjekk om varene du har fått er på romjulssalg. Det kan være lønnsomt. Foto: Ståle Winterkjær/TV 2 hjelper deg

Sportskjeden XXL er absolutt best i klassen når det gjelder prisgarantier. Kan man kjøpe identisk vare i norske butikker til en lavere pris innen 30 dager etter kjøpsdatoen, betaler XXL differansen tilbake.

Men husk å ta med kvittering.

Dermed kan du sjekke på Prisjakt.no eller Prisguiden.no om den varen du har fått til jul er satt ned i pris og få hele rabatten inn på konto.

På dyre produkter som slalåmski, sykler og turutstyr, kan det plutselig bli noen tusen å tjene på en slik ordning.

– Det er ganske ekstremt det de tilbyr. De fleste skal slite med å tilby det samme, sier juridisk seniorrådgiver Thomas Iversen i Forbrukerrådet.

De andre sportskjedene har ikke lignende ordninger.

Sportskjedenes retur- og prisgarantier Intersport har ingen prisgaranti og heller ikke åpent kjøp i butikkene. I nettbutikken er det 14 dagers lovpålagt angrerett. Det er gratis retur med post og du kan også levere varene du har kjøpt på nett i butikk. Sport 1 har ingen prisgaranti. På nett er det 14 dagers angrerett (15. januar på julevarer). Du må betale 69 kroner i returkostnader. XXL har, i tillegg til sin prisgaranti, 100 dagers åpent kjøp med gratis retur og 30 dager bytterett på varer som er tatt i bruk. PENGER TILBAKE: Selv på billige varer kan man tjene noen hundrelapper på prisgarantien til XXL. Foto: Ståle Winterkjær/TV 2 hjelper deg

Mye penger å spare

Norgessjef Christoffer Reina i Prisjakt.no blir ikke overrasket om du finner julegaven din på tilbud i romjula.

– Prisene i fjor falt markant to-tre prosent i romjulen i fjor. Det høres kanskje ikke så mye ut, men dette er totaltallene. Dermed er det muligheter for mye bedre tilbud med både 20 og 30 prosent rabatt, sier Reina.

SJEKK PRISENE: Norgessjef Christoffer Reina i Prisjakt.no. Foto: Ståle Winterkjær/TV 2 hjelper deg

Hvis man for eksempel ser på TV-er, var gjennomsnittsprisen i fjor 17.402 kroner. Under romjulssalget var det ni prosent billigere: 15.769 kroner.

Bærbare datamaskiner hadde også ni prosent prisnedgang, mens dataskjermer ble fem prosent billigere.

Langrennsko ble sju prosent billigere, ifølge tallene fra Prisjakt.no.

Dette viser at det er store penger å tjene på å forlange mellomlegget tilbake fra sports- og elektronikkjedene.

DYR GAVE: Får du ni prosent rabatt på denne TV-en, vil det bli nærmere 5000 kroner. Foto: Ståle Winterkjær/TV 2 hjelper deg

Ikke stol på «prismatch»

Noen elektronikkjeder matcher prisene mot enkelte butikker, mens andre matcher mot alle norske butikker. Noen har også forbehold om Black Friday, romjulssalg etc.

Det som er likt er at kunden må gi beskjed til butikk i kjøpsøyeblikket. I nettbutikker må det gis beskjed rett etter varen er bestilt, for å få prismatch.

Men det som er rart er at alle elektronikkbutikkene tilbyr åpent kjøp i mellom 30 og 60 dager. Da kan du levere produktet tilbake og få pengene igjen.

Hvis du finner julegaven din billigere i en annen butikk, kan du derfor levere gaven til den opprinnelig butikken og tjene penger på å kjøpe den på romjulssalg.

KLAR AVTALE: Juridisk seniorrådgiver Thomas Iversen i Forbrukerrådet sier du har rett til å benytte åpent kjøp uansett årsak. Foto: Forbrukerrådet

Så hvorfor er ikke «prismatch» og «åpent kjøp» utformet likt?

– Dette tror jeg butikkene har gjort helt bevisst. Det er mye større terskel for forbrukeren å ta varen tilbake til butikken, sier Thomas Iversen i Forbrukerrådet.

Butikken kan ikke nekte kunden å benytte «åpent kjøp» selv om målet er prisreduksjon:

– Nei, dette er en bindende avtale. Fra et bærekraftperspektiv håper jeg butikken betaler mellomlegget til kunden istedenfor å ta varen tilbake.

Thomas Iversen i Forbrukerrådet oppfordrer alle kunder til å ta kontakt med kundeservice om dette før de sender pakken tilbake og belaster miljøet.

Elkjøp prøver å finne løsning

Norges største elektronikk-kjede Elkjøp har som mål å finne en løsning for kunden:

LØSNINGSORIENTERT: Stina Winther i Elkjøp. Foto: Elkjøp

– 50 dager åpent kjøp og prismatch er to separate kundefordeler, men vi utviser skjønn og vil alltid etterstrebe å gjøre byttehandelen så enkel som mulig.

– Vi er miljøbevisste i våre hensyn og skulle situasjonen som beskrives her dukke opp, vil vi finne en løsning for den aktuelle kunden, sier bærekraftansvarlig og kommunikasjonsrådgiver Stina Winther i Elkjøp.

Elektronikkjedenes retur- og prisgarantier Elkjøp har prismatch mot alle norske butikker i kjøpsøyeblikket. 50 dagers åpent kjøp på nett og butikk. Gjelder også åpnede varer som er prøvd. Varer kjøpt på nett kan returneres gratis i butikk eller man sender det til Elkjøp og betaler frakt. Åpent kjøp gjelder i Elkjøps partnerbutikker på deres Marketplace. Power har prismatch mot Elkjøp i kjøpsøyeblikket. 60 dagers åpent kjøp også for varer som er åpnet. Varer kjøpt på nett kan returneres gratis i butikk eller kunden betaler frakt tilbake med post. NetOnNet prismatcher mot alle norske butikker rett etter bestilling av produktet. Åpent kjøp i 30 dager på nett og i lagershop i Sandnes, Liertoppen eller Oslo. Ved kjøp i lagershop må man returnere varen til en lagershop. Varer kjøpt på nett kan returneres fraktfritt til lagershop. Retur med post betales av kunden. Komplett.no tilbyr prismatch mot Elkjøp, Power, NetOnNet, HiFi Klubben, Apple.no og Samsung.no. Men ikke hvis det er kampanjer (for eksempel Black Week, romjulssalg, nyttårs- og januarsalg). Det er også flere forbehold i prismatchen. Åpent kjøp i 60 dager med gratis retur. Komplett-PC har 14 dagers åpent kjøp hvis varen er åpnet. HiFi Klubben har prismatch på alle TV-modeller mot Elkjøp, Power, NetOnNet og Komplett.no. 30 dagers åpent kjøp på TV og projektorer. 60 dager (28. februar på julegaver) på resten av sortimentet. Kunden må betale returfrakt ved nettkjøp. Men varen kan leveres kostnadsfritt i butikkene. Unntak fra åpent kjøp hos alle elektronikkjedene er vanligvis: Mobiltelefoner, produkter med abonnement, programvare, verdikort (Netflix, iTunes, Microsoft365 m.m.), spill eller film med brutt emballasje, hygieneprodukter og ørepropper / in-ear hodetelefoner. Pluss spesialbestilte produkter. Men sjekk alltid på butikkenes egen hjemmeside om det finnes andre unntak.

LEVERE TILBAKE: Du kan returnere varen gratis til NetOnNet Lagershop og få alle pengene tilbake. Foto: Ståle Winterkjær/TV 2 hjelper deg

Problematisk julebytte

Anslag som Virke, hovedorganisasjonen for handels- og tjenestenæringen, har utarbeidet for TV 2 hjelper deg, viser at omsetningen til rene netthandelsbutikker vil være rundt 4,71 milliarder kroner i desember.

Mange har altså fått julegaver som er kjøpt på nettet. Skal du bytte gaven, kan det by på problemer.

På tunge gaver kan det påløpe store kostnader i retur, og selv om man har 14 dagers lovpålagt angrerett på nettkjøp, er dette neppe nok i forhold til når giveren faktisk kjøpte gaven.

TUNGE GAVER: Det kan fort bli dyrt å bytte julegaven hvis det er en TV som er kjøpt på nett. Foto: Ståle Winterkjær/TV 2 hjelper deg

– Jeg vet at du i flere nettbutikker kan huke av om det er julegave når kunden har handlet. Det har gitt lenger returrett.

– Hvis dette ikke er tilfelle med den gaven du har fått, ville jeg kontaktet kundeservice. Hvis man spør på en høflig måte, vil man vanligvis få byttet en ubrukt og uåpnet gave, sier Iversen i Forbrukerrådet.

Ikke lekende lett

Ifølge Virkes prognoser blir det omsatt 3,2 ganger så mye leker i desember som snittet for de andre månedene i året.

MILLIARDBUTIKK: Det blir solgt enormt mye leketøy i Norge. Spesielt i desember. Foto: Ståle Winterkjær/TV 2 hjelper deg

Men prismatch som er vanskelig å benytte og krav om betaling av returfrakt, gjør at det ikke er lekende lett å tjene penger på eventuelle romjulssalg.

Lekebutikkenes retur- og prisgarantier Ringo har bytterett, men ikke mulighet til å få penger tilbake ved kjøp i butikk. ikke nettbutikk, bare klikk og hent. Jollyroom har prismatch mot norske butikker innen sju dager fra bestilling. Forlenget angrerett til 31. januar i forbindelse med julehandelen. Uåpnet produkt kan returneres innen 365 dager. Returfrakt må betales av kunden, alt fra 49 kroner til 399 kroner for ekstra store og tunge produkter. Lekekassen har prismatch mot norske butikker innen sju dager fra bestilling. 14 dagers lovpålagt angrerett og kunde betaler returfrakt. Lekia har bare mulighet til å bytte vare i butikk. 14 dager lovpålagt angrerett i nettbutikk og 79 kroner i returfrakt. Extra-Leker bytter varer som er uåpnet i butikk. Har du kvittering kan du få pengene tilbake innen 14 dager fra kjøpsdato. 14 dager lovpålagt angrerett i nettbutikk og kunde betaler returfrakt.

IKKE ÅPNE: Skal du få byttet leker hos Extra-Leker må de være uåpnet. Foto: Ståle Winterkjær/TV 2 hjelper deg

Bokhandlere betaler ikke

Bokhandlerne har bytterett som policy, Norli 30 dager og Ark 90 dager. Du får ikke pengene tilbake, men kan få tilgodelapp.

Ved nettkjøp har man selvfølgelig den lovpålagte angreretten, og hos Ark kan du få pengene tilbake hvis du leverer bøkene i butikk. Hos Norli får du bare mulighet til å bytte bøkene.

Som kunde skal man være klar over at bokhandlerne har forskjellig pris på nett og fysisk butikk. Men vanligvis får man nettpris hvis man forlanger det i kassen.

Det er greit å tenke på når man skal bytte bøker i romjulen.