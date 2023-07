Slik kan du bli lurt av taxfree-tilbudene

Når man går om bord i båten til Sverige, Tyskland eller Danmark, er det fristende å gå direkte til taxfree for å gjøre noen kupp.

Men en ny, stor prisundersøkelse viser at du bør være obs.

For ja, det finnes flere kupp, men du kan også risikere å gjøre skikkelig dårlige kjøp.

Les listene over de beste og dårligste kjøpene på taxfree lenger ned.

Ulovlig?

I prislisten til Color Line ser det ut som man alltid gjør gode kjøp på skjønnhetsprodukter. De oppgitte veiledende prisene er høyere, slik som i eksempelet under.

Men ikke alle prisene er gunstige selv om reklamen indikerer det.

Color Line skriver «spar» 183 kroner på Dolce & Gabbana Light Blue EdT Spray 50 ml, men Prisjakt.no 5. juli viser en nettpris i Norge på 609 kroner. Det er 123 kroner mindre enn «tilbudsprisen» til Color Line.

– Villedende

– Ved bruk av sammenligninger i markedsføringen må selgeren være svært forsiktig, sier juridisk seniorrådgiver Thomas Iversen i Forbrukerrådet.

Han mener Color Line villeder når de bruker såkalte veiledende priser på Dolce & Gabbana-parfymen.

– Parfymen er mulig å kjøpe til vesentlig rimeligere pris enn det som kommer frem av sammenligningen. Regnestykket som viser prisfordelen er dermed ikke riktig, og er egnet til å villede forbrukerne. Villedende markedsføring er som kjent ulovlig etter markedsføringsloven, konkluderer Iversen.

– Riktig prisliste

– Vi er naturligvis åpne for dialog med Forbrukerrådet angående dette, sier konserndirektør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Color Line, Erik Brynhildsbakken.

Men han mener likevel prislistene er riktige:

– For kosmetikk og parfyme fører produsentene av våre produkter egne prislister med veiledende priser som vi sammenligner med. Så kan det selvsagt være at ulike nettbutikker har kampanjepriser som er lavere enn disse, slik som også er tilfelle hos Color Line.



Så mye kan du spare

Prisjakt utførte en undersøkelse på 339 skjønnhetsprodukter i taxfree på Color Line 13. juni i år. Den viser:

Over halvparten av varene er billigere i norske nettbutikker.

Litt under 40 prosent har lavere pris i taxfree-butikken på Color Line.

Noen har lik pris på nett og på Color Line.

BILLIGST TIL VANNS: Du sparer over 600 kroner på å kjøpe Tom Ford Noir Extreme ombord. Foto: Tom Ford

TV 2 hjelper deg har funnet frem de produktene som gjør det best og dårligst. Prisene hos Prisjakt ble oppdatert 5. juli:

Gode kjøp på taxfree, Color Line Skjønnhetprodukter Color Line Prisjakt Chanel.com Prisforskjell YVES SAINT LAURENT L'HOMME edp 100 ml 849 1365 -516 DIOR SAUVAGE Elixir 100 ml 1849 2472 -623 TOM FORD NOIR EXTREME edp 100 ml 984 1609 -625 DIOR SAUVAGE edp 200 ml 1529 2132 -603 CHANEL NO. 19 edp 100 ml 1372 1957 -585 CHANEL CHANCE EAU TENDRE edt 150 ml 1416 1770 -354 CHANEL ANTAEUS edt 100 ml 1005 1255 -250 CHANEL CHANCE EAU TENDRE edp 150 ml 1645 2055 -410 CHANEL CHANCE EAU TENDRE edp 100 ml 1372 1715 -343 Noen priser er sammenlignet med chanel.com

Det er spesielt de dyre og eksklusive duftene som er billigst om bord på Color Line. Mens flere av de billigere parfymene kan være dyrere til vanns enn til lands.

Dårlige kjøp på taxfree, Color Line Skjønnhetsprodukter Color Line Prisjakt Prisforskjell DOLCE & GABBANA THE ONLY ONE edp 50 ml 916 669 247 DOLCE & GABBANA K BY DOLCE & GABBANA edt 100 ml 916 709 207 HUGO BOSS BOTTLED INFINITE edp 50 ml 692 606 86 DOLCE & GABBANA LIGHT BLUE POUR HOMME edt 75 ml 716 549 167 GUCCI BLOOM edp 50 ml 916 760 156 PACO RABANNE 1 MILLION Elixir Intense 50 ml 832 700 132 DOLCE & GABBANA LIGHT BLUE edt 50 ml 732 609 123 HUGO BOSS BOSS BOTTLED After Shave 100 ml 659 530 129 OLE HENRIKSEN STRENGTH HydraBarrier Nourishing Face Oil 30 ml 556 482 74 HUGO BOSS BOSS BOTTLED TONIC edt 100 ml 840 687 153

– Prisbevisste



Brynhildsbakken i Color Line har ingenting imot at kundene på båten sjekker prisene:



– Absolutt ikke. Vi ønsker at kundene våre orienterer seg i markedet og dermed kan ta godt informerte valg, sier han og tilføyer:



– Vi opplever kundene våre generelt sett som både prisbevisste og godt oppdaterte.

Båt mot flyplass

TV 2 hjelper deg, i samarbeid med Prisjakt, har også undersøkt prisene i taxfree`en på Oslo Lufthavn.

I undersøkelsen kommer Color Line svært godt ut sammenlignet med Tax Free Norway på Oslo Lufthavn.

96 av varene var billigst på båten, mens flyplassen var billigst på bare 15 varer. Det var lik pris på 11.

TV 2 hjelper deg har i tillegg sammenlignet godteriprisene. På de fleste av de utvalgte varene er Color Line klart billigst.



Billigst taxfree-godteri Godteri Oslo Lufthavn Color Line Freia Melkesjokolade 250 gram 39 39,9 Freia Firkløver 250 gram 39 39,9 Kvikklunsj 6-pakning 59 49,9 Bamsemums 400 gram 49 59,9 Tyrkisk Pepper 400 gram 89 54,9 Skolekridt 400 gram 89 54,9 Laban Alltid Sur 170 gram 29 24,9 Mentos Jumbo Roll 296 gram 99 59,9 Skittles 1 kilo 179 199,8 *Malaco Godt & Blandet 450 gram 69 59,9 Panda Soft & Fresh 550 gram 69 49,9 Haribo Goldbears 750 gram 105 79,9 Läkerol Sea Salt 4-pakk 59 49,9 Fisherman Original 4-pakk 75 54,9 Dumle 350 gram 79 59,9 M XXL 350 gram 69 59,9 Bassetts Allsorts lakriskonfekt 800 gram 129 79,9* Bilar 400 gram 99 74,9 Laban Seigmenn 400 gram 49 44,9 Nidars Favoritter Troika 300 gram 65 49,9 Nidars Favoritter Stratos 300 gram 65 49,9 Werther`s Original 1 kilo 159 129,9 * Malacos variant av Allsorts Prisen på produktene er justert etter gramvekt

BILLIG: En pose Skolekridt er 34 kroner billigere på Color Line enn Tax Free Norway på Oslo Lufthavn. Foto: Ståle Winterkjær/TV 2 hjelper deg

HR- og kommunikasjonsdirektør Haakon Dagestad i Travel Retail Norway AS, som driver taxfree-butikkene på norske flyplasser, forklarer prisforskjellen slik:

– Color Line eier lokalene som de selger fra, hvilket gir en helt annen kostnadsstruktur enn oss. Omsetningen fra våre butikker skal bidra til å finansiere flyplasser i hele landet, til glede for alle som reiser.

Ikke billigst

Den andre store båtoperatøren, DFDS, imponerer heller ikke Thomas Iversen i Forbrukerrådet.

I deres katalog er det nemlig lett å tro at man kan spare store penger. Men det er ikke alltid tilfelle.

«Save 20 %» gir en klar forhåpning om et godt tilbud på Marc Jacobs-parfymene. Når det i tillegg står «Save DKK 136» og «Save DKK 124», er det lett å tro det er et kupp.

Men i dette tilfellet er parfymene henholdsvis 144 og 104 kroner billigere på nett i Norge enn på DFDS.



– Bruk av andre sammenligninger har samme utfordring, enten det er mot utenlandske priser, eller mot andre norske priser. Så lenge sammenligningsgrunnlaget ikke oppdateres svært ofte, har det potensial til å være villedende, sier juridisk seniorrådgiver Thomas Iversen i Forbrukerrådet.

Se de gode tilbudene på DFDS lenger ned i saken.

Akkurat som Color Line, bruker det danske rederiet DFDS såkalte veiledende priser.

– Sammenligningsprisene er det vi på dansk kaller listepriser, altså veiledende salgspriser, som er de prisene kundene ville møte hvis de kjøper samme produkt i butikker i København uten rabatt, sier rutedirektør Kim Heiberg i DFDS.

Men han er ikke fornøyd med alle prisene som TV 2 hjelper deg har funnet og vil se nærmere på dette.

Tilbyr gavekort

Dessuten gjør han et spesielt tiltak i forbindelse med kronekursen.

– Vi er oppmerksom på at kursen på den norske kronen for øyeblikket er under press og tilbyr derfor et gavekort på DKK 200 til bruk om bord for hver DKK 1000 passasjeren bruker i våre butikker, sier Heiberg.



Clarins Double Serum er ikke et godt kjøp på DFDS. Foto: Clarins

TV 2 hjelper deg har bare sjekket de prisene som er oppgitt med størst rabatt i katalogen. Likevel viser det seg at en del produkter er svært dyre.

Derfor bør du søke opp alle produkter før du går til innkjøp. Husk å bruke valutakalkulator slik at du ikke får en overraskelse når du ser bankutskriften.

Gode kjøp på taxfree, DFDS Skjønnhetsprodukter DFDS Prisjakt Prisforskjell Giorgio Armani Emporio Classic She EdP 100 ml 602,7 905 -302,3 Dolce & Gabbana L`Impèratrice EdT 100 ml 475.5 647 -171,5 Moschino Pink Bouquet EdT 50 ml 236,9 431 -194,1 Polo Ralph Lauren Big Pony Women EdT 50 ml 380 448 -68 Georgio Armani Emporio Diamonds She EdT 50 ml 475.5 719 -243,5 Kenzo Flower by Kenzo EdT 30 ml 475.5 500 -24,5 Burberry Brit EdT 100 ml 602.7 663 -60,3 Elizabeth Arden White Tea Gentle Purifying Cleanser 125 ml 265 298 -33