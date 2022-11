Slik blir du lurt på Black Friday

TV 2 HJELPER DEG: En stor undersøkelse viser at du kan kjøpe over halvparten av varene billigere resten av året.

Hele 83 prosent av alle Black Friday-prisene i fjor fikk du til lavere eller lik pris resten av året, viser en undersøkelse fra Prisjakt.no.

Dermed gjelder det å finne de 17 prosent av varene som faktisk er billigst på Norges største handledag.

I videoen over gir vi de beste Black Friday-tipsene.

– Mange butikker skrur opp prisene rett før Black Friday. I løpet av oktober økte prisene med 30 prosent på alle varer og halvparten av disse økte med mer enn 10 prosent, sier Norgessjef Christoffer Reina i prissammenligningstjenesten Prisjakt.

– Derfor er det viktig å gå inn og sjekke prishistorikken. For det er ikke alltid slik at et produkt som er satt ned 20 eller 30 prosent er et like godt kjøp som det fremstår, sier Reina.

SØKER OPP: Norgessjef Christoffer Reina i Prisjakt viser hvordan man sjekker prisene. Foto: Ståle Winterkjær/TV 2 hjelper deg

Prisjakt.no og Prisguiden.no er to firmaer som overvåker prisene til mange butikker - både fysiske og på nett. Dermed kan man undersøke hvor man får best pris og om det har vært billigere tidligere.

Prisjakt skriver i sin undersøkelse at 53 prosent av tilbudene på Black Friday var dyrere enn butikkens laveste pris på samme produkt samme år.

Slik kan du bli lurt

NULL TILBUD: Denne Samsung TV`en var absolutt ikke billigst på Black Friday. Foto: Illustrasjon/Prisjakt.no

Christoffer Reina i Prisjakt tar frem et eksempel med en 50 tommer TV hvor prisen var satt ned på Black Friday i fjor. Se bildet over.

Ved å gå inn på prisstatistikken til Prisjakt.no kan man finne prisene for de siste to årene. Den viser at denne TV`en i en lang periode var 500 kroner billigere enn på Black Friday. Det er et klart rødt flagg som gjør at man ikke bør slå til på dette tilbudet.

Ikke uventet fikk man et bedre tilbud senere. I januar kunne man få denne TV`en fra Samsung 700 kroner billigere enn på Black Friday.

BLACK WEEK: Det startet med en fredag og så ble det en hel uke. Foto: Guro Midtmageli / TV 2

Men dette bør ikke skremme deg fra å kjøpe TV på den store handledagen. Prisjakt.no har nemlig foretatt en undersøkelse på flere enn tre millioner tilbud på nesten 600 000 produkter som er solgt innen norsk e-handel i forbindelse med Black Friday.

Den viser at 21 prosent av alle TV`er hadde lavest pris i løpet av året på akkurat denne dagen. Spesielt blant de dyrere modellene som kom ut på vårparten kan det være mye penger å spare. Men klarer du ikke å bestemme deg, kommer som oftest like gode tilbud på disse under romjulssalget.

– De beste tilbudene

Norges største el-kjede Elkjøp satser stort på Black Week. Senior kommunikasjonsrådgiver Kristian Willanger i Elkjøp sier de har sine beste tilbud da:

– Vi har strenge interne retningslinjer for hvordan vi priser produktene våre mot kampanjeperioder som Black Week, og tilbudene totalt sett er aldri bedre enn i denne perioden. Om produkter har fått en prisøkning i perioden rett før Black Week, så må det selvsagt tas hensyn til i våre priser ut mot kunde, men tilbudet skal være det beste vi kan gi, sier Willanger.

BEST PRIS: Senior kommunikasjonsrådgiver Kristian Willanger i Elkjøp lover gode kjøp. Foto: Johnny Vaet Nordskog

Elkjøp tilbyr prismatch i kjøpsøyeblikket. Hvis du handler i en fysisk Elkjøp-butikk under Black Week, bør du alltid sjekke om andre norske butikker selger varen billigere.



I forkant av Black Week har Elkjøp en prisgaranti nå i november. Du vil få igjen mellomlegget hvis Elkjøp, men ikke konkurrentene, setter ned prisen på produktet under Black Week.

Dårlig tilbud

Prisjakts undersøkelse fra fjorårets Black Friday viser at det er enkelte varer det er lett å gjøre kupp på, mens blant andre varegrupper er det som å lete etter nåla i høystakken.

Får du tilbud fra bilforhandlerne om billige dekk, bør du være skeptisk. Bare en prosent av sommerdekkene og to prosent av vinterdekkene hadde lavest pris på Black Friday.

Data fikk du heller ikke gode tilbud på. Skulle du kjøpe interne harddisker og PC-spill var bare fire prosent billigst på Black Friday, USB-minne og Solid State-disker fem prosent, prosessorer og datavesker seks prosent, rutere og mus åtte prosent og musematter ni prosent.

UNDERSØK: Christoffer Reina i Prisjakt ber deg være skeptisk til tilbudene på Black Friday og undersøke nøye om du har fått en god pris. Foto: Ståle Winterkjær/TV 2 hjelper deg

Kupp

Sportsbutikkene gir kundene mange gode tilbud under Black Friday. 61 prosent av all hockeybeskyttelse hadde lavest pris på Black Friday i 2021. Sykkelhjelmer (39 prosent), badetøy herre (34 prosent), soveposer (33 prosent), liggeunderlag (31 prosent), telt (28 prosent), løpesko (28 prosent), termoser (26 prosent).

Andel produkter med lavest pris på Black Friday: Vanskelig å gjøre kupp: Blu-ray-filmer, 5 prosent

Overvåkningskameraer, 6 prosent

Hifi-møbler, 9 prosent

Mikrobølgeovner, 10 prosent Lettere å gjøre kupp: Krukker og blomsterkasser, 31 prosent

Solbriller og PlayStation 5-spill, 23 prosent

Goggles, 21 prosent

Tøfler og jakker, 20 prosent

Robotstøvsugere, 19 prosent

Bilstereo, 19 prosent Kupp i hjemmet: Kontorstoler, 47 prosent

Spisebord, 44 prosent

Vaser, 33 prosent

Stoler, 24 prosent

Bestikk, salt og pepperkverner, 22 prosent

Grill- og stekepanner, 17 prosent Kupp blant skjønnhetsprodukter: Kroppsoljer og serum, 28 prosent

Kroppsoljer og serum, 28 prosent Ansiktsmasker, 27 prosent

Contouring og highlighter, 26 prosent

Foundation, 26 prosent

Parfyme, 19 prosent Kilde: Prisjakt

Baderommet kan lett innredes med kupp fra Black Friday. Halvparten av alle badekar hadde lavest pris på denne handledagen og 40 prosent av alle servanter det samme.

Forventer solid rabatt

Opinion har foretatt en undersøkelse for Prisjakt i forkant av Black Friday. Den viser at en tredjedel av Norges befolkning planlegger å handle på det som er Norges største handledag.

Men sannsynligvis blir tallet enda høyere siden 53 prosent av den voksne befolkning (2,3 millioner) handlet på den dagen i fjor.

Gjennomsnittlig forventer de som deltok i undersøkelsen en rabatt på 46 prosent. De yngste i undersøkelsen forventer enda større rabatt.

– Men i fjor var snittrabatten på 11,6 prosent, sier Reina.

– Jeg tenker kundene må være OBS og gjøre sine undersøkelser. De bør ha en sunn skepsis til tilbudene, avslutter han.