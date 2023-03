Skyhøye påskepriser i alpinbakken

TV 2 HJELPER DEG: En familie på fire må ut med over 2500 kroner for en dag i bakken på det dyreste alpinsenteret i oversikten.

– Nå begynner det å nærme seg prisene du ser på store skisteder i Alpene. Og det er mildt sagt ikke det samme tilbudet du får, sier Torjus Robstad fra Kristiansand, som har vært en ivrig bruker av det dyreste senteret i en årrekke.

KOSTBAR MORO: En påsketur i alpinbakken kan fort bli hardt for lommeboka. Foto: Caroline Jensen Dahle / TV 2 hjelper deg

En dag i alpinbakken er noe mange ser frem til i påskeferien.

TV 2 hjelper deg har sjekket hvor mye voksne, ungdom og barn må ut med for et dagskort i påsken på 17 av de største alpinanleggene i Norge.

Vi har også sett på om anleggene skrur opp prisene i påsken, og om de tar inngangsbillett for små barn under 6-7 år.

Se hele prisoversikten lenger ned i saken.

Dyrest på Hovden

Klart dyrest er Hovden Alpinsenter i Setesdal.

Her koster heiskort for en dag 680 kroner for voksne og 580 for ungdom. Det betyr at en familie på fire – der barna er over seks år – må punge ut med over 2500 kroner for en dag i bakken.

Det er betraktelig mer enn på store alpinsentre som Trysil og Hemsedal, som er de nest dyreste.

– Går heller opp et fjell

Torjus Robstad har hatt hytte i nærområdet og brukt Hovden Alpinsenter i hele oppveksten. Det hender fortsatt han tar turen innom med familien – men sjeldnere enn før.

OVERDREVET PRIS: Torjus Robstad mener prisene ved Hovden begynner å nærme seg nivået i Alpene. Her er han på skiferie i Cervinia, Italia. Foto: Privat

– Det er en overdrevet høy pris i forhold til størrelsen på anlegget, og det de leverer for pengene. Jeg syns ikke det står til forventningene, så da går jeg heller til toppen av et fjell i nærheten.

– Selger få dagskort

Konsernsjef Ann-Torill Briksdal i Hovden Alpin Resort bekrefter at dagsprisene på Hovden er de høyeste i landet, men påpeker at senteret er billigere enn mange av de store anleggene på to- og flerdagers kort, og at senteret selger relativt få dagskort.

– Våre gjester er hyttefolk, samt turister som bor på hotell eller leid hytte. I en typisk dag i bakken er opp mot 40 prosent av våre kunder sesongkortholdere, 55 prosent har kjøpt en form for flerdagers kort, mens kun fem prosent kjøper dagskort.

– Vi har på bakgrunn av dette valgt å belønne de som kjøper flerdagers kort med en meget gunstig pris, sier Briksdal.

– Går akkurat rundt

Hun legger til at Hovden Alpinsenter har færre gjester enn andre anlegg på samme størrelse, noe som medfører at anlegget akkurat går rundt økonomisk.

HOVDEN TOPPER. Skiheisene her ved Hovden Alpinsenter topper TV 2 hjelper degs prisoversikt. Foto: Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

– Dersom vi skal vurdere å justere prisen ned, må vi også redusere tilbudet drastisk. Vi er stolte av å være et av de anleggene i Norge med flest åpningsdager – og ønsker følgelig ikke å redusere antall åpningsdager.

– Tilbakemeldingen vi har fått fra våre kunder er at kvalitet og åpningstid er viktig, og at de ønsker et topp tilbud hele tiden, forteller Briksdal.

Billigst av de 17 sentrene er Narvikfjellet, der familien vår slipper unna med 1660 kroner for en dag i bakken.

Skrur opp påskeprisene

TV 2 hjelper deg har også sammenlignet heiskortprisene onsdag før påske med prisene onsdag i påskeuka.

Ni av 17 sentre har valgt å skru opp prisene i påsken, mens de andre holder samme pris hele sesongen.

Sentre som Trysil og Hemsedal benytter sjansen til å sette opp prisen med over 13 prosent for både voksne og ungdom i påsken.

Men størst økning finner vi på dagskort for ungdom ved Rauland Skisenter, der prisen går opp med 25 prosent – fra 335 til 420 kroner. Anlegget setter også opp prisen for voksne med 11,5 prosent.

– Satte ned prisene

Ifølge driftsleder Stein Birger Johnsen ved Rauland Skisenter skyldes dette at senteret under koronapandemien satte ned prisene på en del dager og tidspunkter med dårlig besøk.

Målet var å stimulere til jevnere trafikk og forsøke å behold noe av omsetningen som forsvant med antallsbegrensningene.

HØYSESONG: Prisene øker i påsken for ungdom som vil kjøre her ved Rauland Skisenter. Foto: Jon Eeg / NTB

– Etter to sesonger med dette prissystemet bestemte vi oss for å fortsette med dette, i hvert fall inntil videre. Vi er blant de mellomstore anleggene i Norge, og våre priser reflekterer nok dette ganske bra.

– Jeg antar likevel at vi er blant de rimeligste i lavsesong, og det sier seg litt selv at vår prosentvise økning for å nærme oss vanlige priser da blir høy, understreker Johnsen.

Her er prisene for dagskort i påsken på de 17 alpinsentrene:

STED 2 VOKSNE + 2 UNGDOM VOKSEN UNGDOM BARN Hovden Alpinsenter 2520 680 580 Gratis Skistar Trysil 2182 607 484 Gratis Skistar Hemsedal 2162 602 479 Gratis Norefjell Skisenter 2140 590 480 Gratis Hafjell Alpinsenter 2110 585 470 Gratis SkiGeilo 2110 585 470 Gratis Kvitfjell Alpinanlegg 2110 585 470 Gratis Gausta Skisenter 1990 555 440 Gratis Rauland Skisenter 1900 530 420 Gratis Myrkdalen Skisenter 1840 520 400 Gratis Voss Resort 1830 520 395 Gratis Oppdal Skisenter 1820 495 415 Gratis Strandafjellet Skisenter 1810 510 395 Gratis Sirdal Skisenter 1800 500 400 200 Skimore Oslo 1740 470 400 180 Skimore Kongsberg 1740 470 400 180 Narvikfjellet 1660 450 380 Gratis

Tar betalt for barn

En liten trøst er det at barn under seks eller sju år – aldersgrensen varierer – stort sett kommer gratis inn på anleggene. Men ikke alle stedene.

Både ved Skimore sine sentre i Oslo, Kongsberg og Drammen og på Sirdal Skisenter, må du betale for de minste.

Skimore tar 180 kroner for de minste, mens Sirdal øker barneprisen fra 180 til 200 kroner i påsken.

– Vi har som et av få skisentre i Norge begrensning på antall kort vi selger per dag, og tar, til tross for det, ikke høyere pris enn tilsvarende anlegg. Vi har valgt å gjøre dette slik at vi ikke skal få for lange køer i anlegget vårt, som selvsagt gjør opplevelsen av anlegget bedre for gjesten.

GRATIS: På Gausta Skisenter kan små barn stå gratis. Foto: Caroline Jensen Dahle / TV 2 hjelper deg

– Ved å gjøre dette så minsker vi også inntjeningen som vi har den dagen, og har da valgt å ta betalt også for de minste som tar av kapasiteten vår, men da en relativt beskjeden sum, sier daglig leder Øystein Tjørhom ved Sirdal Skisenter.

– I Skimore har vi en forretningsmodell som fokuserer primært på medlemskap. Vi har en stor medlemsmasse i anleggene, og i den forbindelsen tar vi også betalt for Knøtte-gjestepass (0-6 år), ettersom disse faktisk opptar like mye plass i heisen som en voksen, sier Mette Blach Ellefsen, daglig leder i Skimore.