Skulle bestille taxi, fikk denne meldingen: – Bruk et annet selskap

Da TV 2 hjelper deg testet taxiselskapene i Oslo, skulle det vise seg at bare det å få en taxi tidvis var svært utfordrende.

Selve pristesten, som avdekket enorme forskjeller, kan du lese her.

Vi hadde valgt ut ni selskaper: Bolt, Yango, Uber, Bytaxi, Scandinavian Taxi, Norgestaxi, Taxi 2, Christiania Taxi og Oslo Taxi.

Slik ble testen gjennomført Testpanelet på fem fikk tildelt to selskaper hver, med unntak av én tester som testet ett selskap.

Alle selskapene ble testet to ganger, på en hverdag.

Taxiene ble bestilt via app der det var tilgjengelig, ellers via telefon.

Bolt, Uber og Yango tilbyr flere ulike typer turer. Med Bolt valgte vi «Bolt», med Uber «Uber X», og med Yango valgte vi «Komfort».

Fra TV 2 hjelper deg sitt hovedkvarter ved Bernt Ankers gate 3 i Oslo sentrum, skulle turen gå videre til Slemdalsveien 1 på Majorstuen.

Denne ruten måler drøyt tre kilometer.

Alle skulle testes to ganger på samme strekning i Oslo sentrum.

Norgestaxi er et stort selskap med avdelinger over hele landet.

Likevel, da vår testperson kl 12.30 forsøkte å bestille en drosje i appen, fikk han beskjed om at det ikke var noen ledig taxi før om tre timer.

Den noe overraskende meldingen gjorde at han for sikkerhets skyld tok kontakt over telefonen.

Telefonoperatøren bekreftet at det ikke var noen ledige biler før tidligst kl. 15.30.

Rekker maki og make-over

Vår reporter dro like greit til frisør og på restaurant for å ha noe å gjøre mens han ventet.

GOD TID: Med tre timer å slå i hjel rekker man både maki og make-over. Foto: Ståle Winterkjær

I mellomtiden ble appen sjekket regelmessig, i håp om kortere ventetid.

Først kl. 15.48 får vi endelig bestilt taxi i appen. Men selv ikke nå skal det gå glatt.

Etter 13 minutter får vi vite at en bil er tre minutter unna. Men det er for godt til å være sant. Bilen er ikke ledig likevel.

Etter nesten en halvtimes venting kommer en ny bil.

Eller kommer den? Nei, det gjør den ikke.

– Etter 48 minutter får jeg vite at bilen er 18 minutter unna. Heldigvis forstår appen at dette er idiotisk. Så, etter 49 minutter, tar en ny bil over og lover å være der om fire minutter, forklarer vår testperson.

Og fire minutter senere kommer taxien. Da har reporteren prøvd å huke tak i en drosje fra Norgestaxi i hele tre timer og 49 minutter.

Selve drosjeturen går deretter smertefritt.

Men heller ikke når dagens andre taxi fra Norgestaxi skal bestilles, går det etter planen.

Appen skal gi beskjed når bilen er fremme, men det skjer ikke.

Reporter blir plutselig kontaktet av en Norgestaxi-sjåfør som hevder han har prøvd å ringe tre ganger, og at han har ventet i fem minutter.

Vi spør hvorfor det ikke er registrert i appen og får vite at denne sjåføren ikke bruker app.

Turen til Majorstuen går ellers fint. Men så oppstår det en ny situasjon:

– Etter at jeg har forlatt taxien, ringer to andre sjåfører meg tre ganger for å spørre hvorfor jeg ikke er på plass til å reise. Tydeligvis har Norgestaxi lite kontroll over sine bookingsystemer, bemerker reporteren.

Jonas Eldristad, regionsjef i Norgestaxi Øst, erkjenner at ikke alt gikk som det skulle.

– Slik skal det selvfølgelig ikke være når man bestiller tur hos oss, og vi jobber hele tiden med å sikre at vi har rett kapasitet til rett tid.

– Vi stenger appen for nye bestillinger når kapasiteten er sprengt, noe som var tilfelle på dagtid dagen dere gjennomførte testen.

Eldristad forklarer også hva som gikk galt på kveldsturen.

– Angående kveldsturen så har sjåføren benyttet taksameteret feil, som medførte at turen ikke ble riktig registrert.

Derfor ble det krøll i appen, mener han.

– Siden sjåføren ikke markerte turen som «gjennomført» i systemet, fortsatte søket ut til nye biler.

– Bruk et annet selskap

En annen i testpanelet fikk i oppgave å bestille en bil fra Scandinavian Taxi.

På deres egen nettside oppfordrer Scandinavian Taxi til drosjebestilling gjennom app.

«Med den nye appen kan du enkelt bestille eller forhåndsbestille taxi hvor enn du befinner deg», heter det på nettsiden.

Idet startskuddet gikk, og alle test-deltakere skulle bestille, krasjet likevel appen. Etter tre forsøk konkluderes det med at appen ikke kan brukes.

Når vi i stedet ringer taxiselskapet, får vi dette svaret:

– Appen har ikke fungert på flere år, tror jeg, forteller telefonoperatøren.

– Ok, skjønner. Jeg vil uansett gjerne bestille en drosje fra Bernt Ankers gate 3, til Slemdalsveien 1.

– Den er grei!

Men Scandinavian Taxi lar vente på seg i en drøy halvtime uten at det dukker opp noen bil.

Fra en annen testdeltaker gjøres det samtidig en observasjon ca. 500 meter unna.

KNUSENDE RO: To tilsynelatende ledige Scandinavian Taxi-biler, samtidig som reporter har ventet i over 30 minutter 500 meter unna. Foto: Une Marvik Hagen

Vi bestemmer oss derfor for å ta kontakt med sentralen på nytt, for å spørre om drosjen vi bestilte i det hele tatt er på vei.

Bokstavelig talt fem sekunder etter samtalen med sentralen, tar en sjåfør kontakt.

– Hei, venter du fortsatt på taxi?

– Ja...?

– Ok, jeg er der om fem minutter.

Det skulle vel å merke ta ti minutter, men drosjen dukket deretter opp. Sentralen hadde videreformidlet destinasjonen, og det var lite å utsette på rutevalg.

På kveldsturen skulle det likevel gå helt skeis.

Denne gang tas det kontakt med sentralen over telefon med en gang.

– Du, nå er det en feil i systemet her, så jeg får ikke bestilt noen drosje til deg, dessverre, sies det over telefonen.

– Åja, ok, det var synd. Vet du hvor lenge systemet vil være nede?

– Det kan ta alt fra fem minutter til tre timer.

– Ok, hva syns du jeg skal gjøre nå?

– Bruk et annet selskap.

I løpet av samtalen har det tikket inn to tekstmeldinger på reporters telefon. Der står det at det er blitt gjort en bestilling av drosje til Workinntoppen, gjennom selskapet DinTaxi.

Workinntoppen? Det ligger i Tromsø.

Workintoppen ligger over 22 timer unna Oslo sentrum. Foto: Skjermdump/Google maps

I full forvirring tas det kontakt med DinTaxi over telefon.

– Scandinavian Taxi – hva kan jeg hjelpe med?

– Beklager, jeg trodde jeg ringte DinTaxi nå?

– Åja, ja, vi bruker samme sentral for flere selskaper.

– Jeg forstår! Det virker som det har skjedd en misforståelse, jeg har nemlig fått to ordrebekreftelser på en drosje til Workinntoppen i Tromsø?

– Du skulle ikke fått de meldingene, det var en feil fra vår side.

– Ah, okey.

– Men nå funker systemet igjen, vil du fortsatt ha en drosje gjennom Scandinavian Taxi?

– Gjerne det. Bernt Ankers gate 3 til Slemdalsveien 1, takk.

– Alt i orden.

Alt var ikke i orden, mer om det kan du lese her.

Osman Ghader, eier i Scandinavian Taxi, erkjenner at dette ikke holder mål.

– Jeg er helt enig i at ventetiden dere opplevde er kritikkverdig, sier Ghader.

Han kjenner seg dog ikke igjen i at appen ikke har fungert på flere år.

– Den har funket av og til, og vi regner med å ha appen tilbake i funksjon i løpet av noen uker.

– Noen ganger glemmer man litt

Veletablerte Uber funket bra på dagturen, med ingenting å utsette.

Ting ble mer kronglete da kveldsturen skulle bestilles.

Vi fikk reservert en bil som var en kilometer unna. Bilen skulle ankomme etter tre minutter, men det skjedde ikke.

I appen kunne vår testperson se at bilen faktisk kjørte feil vei, og avstanden økte til to kilometer.

Så til tre kilometer...

...og til fire kilometer...

...og til fem kilometer.

FEIL VEI: Bildet til venstre viser avstand og ventetid ved bestilling, og bildet til høyre viser avstand og ventetid etter 25 minutter venting. Foto: Skjermdump/Uber

Etter en halvtimes venting tok vi kontakt med sjåføren, som snakket om at det hadde oppstått trøbbel.

Men nå skulle han komme med en gang.

Sjåføren forklarte så at han hadde punktert, og vært på verksted. Derfor var han sen.

Da sjåføren ble spurt om han ikke burde ha ringt til kunden, svarte han at jo, det burde han ha gjort:

– Men noen ganger glemmer man litt.

TV 2 hjelper deg har ikke lyktes i å få en kommentar fra Uber.