– Skremmer fanden på flatmark

FORBANNA: Familien er mildt sagt forbanna over situasjonen de befinner seg i. Her er Ronja Lauritzen og Georg Johannes Ekeberg med datteren Nelly Mælan Ekeberg. Foto: Privat

En rekke kunder raser mot et norsk firma etter å ha forhåndsbetalt for varer som ikke har dukket opp.

Etter at TV 2 hjelper deg publiserte saken om ekteparet Hansen som ikke fikk levert paviljongen de hadde kjøpt til 53.000 kroner av Nye Vikingtelt AS, har en rekke kunder tatt kontakt og delt sine historier.

– Jeg ber dere, vær så snill og hjelp oss, skriver en av dem.



99.000 kroner

Georg Johannes Ekeberg (44) og Ronja Lauritzen (36) fra Gressvik i Fredrikstad bestilte sitt telt i fjor høst fra Nye Vikingtelt.

VIKINGTELT: Selskapet holder til på Klokkarstua i Asker. Foto: Faksimile, vikingtelt.no

– Da vi kjøpte campingplass på Larkollen camping i 2022, så vi at det var mange telt der. Et sånt ville vi også ha, sier Ekeberg.

– Jeg begynte å lete rundt på nett, og da fant jeg en Finn-annonse fra Nye Vikingtelt der de skulle selge demotelt.

Det gikk fram i annonsen at teltet var brukt til messeutstilling og skulle selges til 99.000 kroner.

– Norsk, naiv mann

Paret slo til, og reagerte ikke da daglig leder Ive Duestad Mikkelsen krevde 50.000 kroner forhåndsbetalt i september 2022.

– Jeg er jo en norsk, naiv mann og så ingen røde flagg.

– Men lite visste jeg om hva vi gikk til.

Se hvordan det gikk da Georg Ekeberg og TV 2 hjelper deg oppsøkte Nye Vikingtelt

Lover levering(er)

Det ble avtalt levering av telt til påske i år.

Men før de kom så langt begynte utsettelsene.

– Vi fikk beskjed om at det var alvorlig sykdom i bedriften, så levering ble utsatt.

– Noen uker senere fikk vi en telefon om at noen hadde gjort innbrudd og stjålet masse dyrt utstyr.

PLATTING PÅ GANG: Her gjøres det klart til at teltet skal komme. Foto: Privat

– Så fikk vi beskjed om ny utsettelse like før 17. mai, på grunn av sykehusinnleggelse.

– Da begynte jeg å ane ugler i mosen og fikk en dårlig følelse.

– Rart

Månedene gikk, og unnskyldningene ble stadig flere.

– Plutselig var Ive Duestad Mikkelsen på ferie og så var hun sykmeldt.

– Så måtte taket på teltet vårt sveises, noe som er rart, siden dette er et ferdig montert demotelt.

– Så røk sveisemaskinen, og de måtte ha deler fra Tyskland.

Prøver å heve kjøpet

I august blir 44-åringen lei av å vente, og ønsker å heve kjøpet.

Det avviser selskapet.

– De sier at dette er et tilvirkningskjøp. Unnskyld meg, på et demotelt? Som er ferdig bygd?, sier Ekeberg.

«Til tross for at dere har kjøpt et såkalt DEMO-telt, har vi hatt tilvirkningskostnader på dette, etter dere inngikk kjøpsavtalen med oss», skriver Mikkelsen i en e-post til Ekeberg.

Tilvirkningskjøp vil si en vare som er spesielt tilpasset kunden, etter kundens ønsker og behov.



– Opptredenen hennes skremmer fanden på flatmark. Hun bruker hersketeknikker mot kundene sine, og de 50.000 kronene ser vi nok aldri igjen, frykter han.

Se Mikkelsens svar lenger ned i saken.

SKUFFET: Georg Johannes Ekeberg er skuffet over at Nye Vikingtelt ikke leverer telt, ei heller lar han få heve kjøpet. Foto: Caroline Jensen Dahle

Avtaler intervju på kamera

TV 2 hjelper deg tar kontakt med daglig leder i Nye Vikingtelt, og avtaler et intervju som skal skje ved selskapets lokaler, hvor også Ekeberg blir med.

Se hva som møtte oss i videoen øverst.

MØTTE OPP: Programleder i TV 2 hjelper deg Solveig Barstad og kunde Georg Johannes Ekeberg møtte opp ved Nye Vikingtelts lokaler på Klokkarstua. Foto: Bernhard Moe Nyquist

Ikke alene

Ekeberg og familien er ikke alene. I 2014 oppdaget paret Jannike Moe (65) og Tom Arne Lundby (58) selskapet Vikingtelt AS på en messe.

– Vi likte produktene de hadde utstilt og teltene så veldig bra ut.

KLARE FOR TELT: – Teltene er helårs og kan stå oppe hele året. Dette hadde vi gledet oss enormt til, sier Jannike Moe og Tom Arne Lundby. Foto: Privat

Der traff de daglig leder Ive Duestad Mikkelsen for første gang.

– Hun var superhyggelig og vi fikk fantastisk kontakt.



Paret ville kjøpe telt, men på grunn av restriksjoner på den svenske campingplassen der de har vogn, måtte de vente til 2019 med å bestille.

CAMPINGEN: På Elovsbyn Camping i Lennartsfors i Sverige har paret fast plass. Foto: Privat

Forskuddsbetaling

Prisen på teltet var 166.000 kroner, men Mikkelsen krevde at 75.250 kroner ble betalt på forskudd.

Så kom pandemien.

– Prosjektet ble lagt på is i to år, da det ikke var mulig med levering.

Da pandemien roet seg i 2021, prøvde paret å ta kontakt med Vikingtelt AS uten hell, ifølge paret.

IDYLLISK: Paret bruker store deler av fritiden sin på Elovsbyn Camping i Lennartsfors. Foto: Privat

– Vi ga derfor opp og anså de 75.250 kronene som tapt.

Så tok Ive Duestad Mikkelsen kontakt i januar 2022, ifølge paret.

Betaler ytterligere

– Hun fortalte at de hadde gått konkurs, men at hun og en kollega hadde kjøpt opp konkursboet, forteller paret.

Vikingtelt AS het nå Nye Vikingtelt AS.

Videre i samtalen informerte Mikkelsen om at de 75.250 kronene som paret hadde betalt i 2019 var gått tapt i konkursen.

– Men hvis vi betalte nye 88.073 kroner på forskudd, skulle hun ordne et nytt og bedre telt.

Daglig leder sa at de skulle få dette nye teltet til en god pris, siden de hadde tapt penger i konkursen.

– Hun presenterte jo dette så bra og lovende, så vi betalte ytterligere 88.073 kroner, og Mikkelsen lovet at teltet skulle bli montert sommeren 2022.



Paret skulle i tillegg betale 50.000 kroner etter montering.

Nye Vikingtelt mener noe helt annet om dette, les hva lenger ned.

Krig i Ukraina

Men levering og montering ble igjen utsatt.

– Plutselig kom jo krigen i Ukraina og det som tydeligvis skjer er at en kjempestor aluminiumsfabrikk, der Nye Vikingtelt fikk leveranse fra, gikk i lufta.

NY UTSETTELSE: Igjen måtte Jannike Moe og mannen vente på at teltet skulle leveres. Foto: Privat

Igjen gikk det en lengre periode der de ikke hørte noe fra Nye Vikingtelt. Paret valgte likevel å klargjøre til teltet skulle komme.

– Vi hadde jo blitt lovet at det skulle komme i august 2022, så vi stolte på det.



– Vi begynte derfor å bygge plattingen der teltet skulle stå.

UTBYGGES: Plattingen gjøres klar til at teltet skal komme. Foto: Privat

August måned kom og ingen telt dukket opp.

– Så kom det et nytt løfte om at teltet ville være klart før snøen falt, forteller paret.



Heller ikke det skjedde.

– Så ble det 2023 og vi ble på nytt lovet telt i mars/april.

Men våren kom, og ingenting dukket opp.

VENTER OG VENTER: Tom Arne Lundby og Jannike Moe er nå lei av alle lovnadene. Foto: Privat

– Jugde og jugde



Månedene gikk, og for hver gang paret tok kontakt for å spørre hvor teltet ble av, dukket nye forklaringer opp.

– Enten var det fabrikken, eller så var Ive syk, eller så var andre ansatte syke, eller sveisemaskinen var ødelagt.



SVEISEMASKIN: Selskapet skyldte på feil med sveisemaskinen Foto: Skjermbilde

– De bare jugde og jugde og kom med nye unnskyldninger hele tiden.

En gang reiste til og med paret til Klokkarstua i Hurum, der Nye Vikingtelt har kontorer og produksjonshall, men traff ingen der.



Ny lovnad

Etter flere telefoner, lovnader om levering og e-post-purringer, får paret endelig en telefon fra daglig leder.

– Da sa hun at vi skulle få teltet i slutten av juni i år.

BEKREFTELSE: Etter telefonsamtalen får paret en e-post der Mikkelsen understreker levering i slutten av juni. Foto: Skjermbilde

Men ingen telt dukket opp.

– Siden det har vi ikke hørt noe mer, sier paret fortvilet.

– Vi trenger hjelp

Jannike Moe og Tom Arne Lundby forteller at de også har prøvd å heve kjøpet. Det har Nye Vikingtelt avvist, fordi teltet er et «tilvirkningskjøp».

– Nå må vi få hjelp. Dette går ikke an. Vi har ikke helse til dette.

TOM PLATTING: Her står Jannike Moe på plattingen og venter fremdeles på teltet. Foto: Privat

Tilvirkningskjøp?

Kan selskapet bruke tilvirkningskjøp som et argument for å avvise heving?



– Nei, svarer forbrukeradvokat Ola Fæhn.

– Kundene har rett til å heve kjøpet når forsinkelsen medfører vesentlig kontraktsbrudd.

Etter loven er fristen for å levere varen 30 dager, hvis det ikke er avtalt noe annet.

– Hvis man nå er flere måneder over forventet leveringstid har de krav på heving uten ekstra kostnader, slår advokaten fast.

Han legger til at kjøper også eventuelt kan kreve erstatning for merkostnader kjøper får.



Tips til forbrukere

I avtalen mellom Nye Vikingtelt og kundene står det ingenting om leveringstid. Det burde det gjort, mener forbrukeradvokaten.

– Det som er viktig å ha i kontrakter er leveringstid. Det bør være tips til alle forbrukere å få tydelig inn ved bestilling, understreker han.

HUSK DETTE: Forbrukeradvokat Ola Fæhn understreker viktigheten av å få frem leveringstid i kontrakter. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Flere kunder

Parene i saken er ikke alene om å rase mot Nye Vikingtelt.

TV 2 hjelper deg har snakket med flere kunder som forteller om lignende erfaringer. De har alle til felles å ha forskuddsbetalt store summer, uten å motta telt.

– Fikk 75.250 kroner i gave

Så hvordan forklarer selskapet dette?

I en e-post til TV 2 hjelper deg avviser Mikkelsen påstanden om at hun tok kontakt med Lundby og Moe etter konkursen.

– Tom Arne Lundby kontaktet meg etter konkursen og ba om hjelp til å realisere teltet, til tross for pengene de hadde tapt.

Ifølge Mikkelsen var dette bakgrunnen for at de tok opp tråden, med tilbud om å kjøpe et tilsvarende telt som det paret hadde kjøpt tidligere.

NYE ELLER «GAMLE» VIKINGTELT?: Nye Vikingtelt sitt lokalet på Klokkarstua. Foto: Bernhard Moe Nyquist

Hun forteller at prisen ble estimert til 213.323 kroner, men at paret skulle få teltet for 138.073 kroner.

– Det betyr at paret fikk 75.250 kroner i gave av Nye Vikingtelt.

– Eneste forutsetning var at teltet kunne leveres når det passet Nye Vikingtelt, da dette ville være et klart tapsprosjekt for oss, noe paret på daværende tidspunkt hadde full forståelse for, hevder hun.

– Fått hjelp de ikke har krav på

Videre forteller Mikkelsen at det ikke medfører riktighet at selskapet nektet Moe og Lundby å heve kjøpet:

– Vi har bedt om å få dekket de kostnader vi til nå har hatt med råvarer og arbeid på parets telt.

– Vi har ikke gjort annet enn å forsøke å hjelpe paret, som vi har hjulpet flere andre som tapte sine penger i Vikingtelt-konkursen.

– Det er bare trist at paret etter å ha fått en avtale om å få 75.250 kroner, samt fått hjelp de ikke har krav på, velger å gå til TV 2 hjelper deg, fordi de må vente lenger enn først antatt, sier hun.

Avviser flere påstander

Når det gjelder Georg Johannes Ekeberg, så avviser hun at demoteltet som ble kjøpt var brukt tidligere.

– Det medfører ikke riktighet at teltet har vært brukt i utstilling og det vet Ekeberg godt, hevder Mikkelsen.



IKKE BRUKT?: Finn-annonsen der Ekeberg kjøpte demoteltet fra Nye Vikingtelt. Her kommer det frem at teltet både er brukt og utstilt tidligere. Foto: Privat

Heller ikke i Ekebergs tilfelle var det snakk om en leveringsfrist, ifølge Mikkelsen:

– Det var aldri en leveringsdato knyttet til kjøpet. Nye Vikingtelt har hele veien hatt inntrykk av at dialogen har vært god og uproblematisk.

Når problemene begynte

Selv mener Mikkelsen at problemene startet da Ekeberg spurte om det var mulig å endre opprinnelig ordre og bytte til en isolert camp.

– Til tross for at Nye Vikingtelt hadde utført en god del arbeid med teltet, aksepterte vi dette, under forutsetning av at Ekeberg betalte mellomlegget som ville tilkomme.

– Han fikk deretter tegnet og priset en camp, og alt syntes å være i beste orden, fram til han ut av det blå, meldte at han ville heve kjøpet.

– Vi henviste da til selskapets salgsbetingelser, og ba om å få dekket de kostnader vi til nå har hatt med arbeidet på Ekeberg sitt telt.

– Dette aksepterte han ikke og Nye Vikingtelt ga beskjed at vi ville sende saken til forliksrådet.

AVVENTER SVAR: Georg Johannes Ekeberg sier han fremdeles venter på å bli innkalt til forliksrådet. Foto: Bernhard Moe Nyquist

Ekeberg avviser dette og sier at han fremdeles ikke har hørt noe fra forliksrådet.

Trakk seg

Ekeberg ønsket å konfrontere Mikkelsen ved selskapets lokaler. Men den daglige lederen trakk seg fra intervjuavtalen fordi hun mente det var flere uriktige påstander som måtte avklares først.

TV 2 hjelper deg valgte likevel å dra dit, i håp om å få svar på hva hun mener er uriktige påstander.

Se video øverst.

– Oppleves som trakassering

Mikkelsen skriver til TV 2 hjelper deg at hun har vært og fortsatt er syk, og derfor ikke har deltatt i den daglige driften av selskapet siste år.

– Nye Vikingtelt har hatt utfordringer med sine leveranser, og vi beklager ovenfor alle kunder som er berørt av dette.

– Det som ikke er riktig er alle påstander og beskyldninger om løgn og bruk av hersketeknikker som rettes mot meg.

– Disse påstander oppleves som både trakasserende og ærekrenkende, i tillegg til at de er med på å skade både meg og mine selskapers omdømme, skriver hun.

Gitt bort telt

Selv hevder daglig leder at selskapet det siste halvannet år har hjulpet omtrent samtlige kunder som tapte pengene i Vikingtelt-konkursen.

– Vi har gitt bort telt, varer og tjenester for langt over en million kroner.

– Ikke fordi vi måtte, men fordi vi syntes synd på de som tapte pengene sine, avslutter hun.

Mikkelsen svarer ikke på når kundene i denne saken får levert sine telt, men legger til:

– Mange av kundene som har ventet lenge, har nå mottatt sine leveranser, og vi vil bruke de neste ukene til å levere ut til de som fortsatt venter.



– Noe sier meg at vi dessverre aldri får dem, sier kundene selv til TV 2 hjelper deg.