– Jeg opplevde situasjonen som truende og ble litt skremt. Synes ikke det er riktige ord å bruke av en bilforhandler, sier Remi André Garberg (22), som kontaktet TV 2 hjelper deg etter at situasjonen låste seg fullstendig.

Ryker etter kort tur

BMW-en han kjøpte fra forhandleren Auto Khan, kan han bare kjøre noen få kilometer før det begynner å ryke av motoren – som stadig må fylles med litervis av vann for ikke å stoppe helt.

– Jeg tør bare å bruke den til og fra jobb, da rekker den ikke å bli varm. Det er en tur på seks minutter, og jeg må fylle på to halvannen liters flasker med vann for å komme meg dit, sukker 22-åringen fra Birkeland.

Beklager, din nettleser støtter ikke avspilling av videoklipp MYE RØYK: Slik ser bilen til Garberg ut etter en liten kjøretur. Foto: Privat

Merket som reparasjonsobjekt

Men historien starter ikke med Garberg. Den starter med bilens forrige eier, Andreas Almedal fra Hægeland. I mars ville han kvitte seg med bilen, som stort sett bare hadde bydd på problemer.

– Jeg hadde bare hatt den et halvt års tid. Nå var det konstatert eksos i kjølevannet, noe som tyder på at toppen på motoren var sprukket, forteller han.

Så Almedal la bilen – en BMW 316l 2005-modell – ut for salg på Finn.no. I annonsen gjorde han det klart at bilen hadde eksos i kjølevannet, mest sannsynlig sprekk i toppen, og at den ble solgt som et reparasjonsobjekt.

REPARASJONSOBJEKT: Tidligere eier opplevde problemer med bilen, og ville selge den videre. Foto: Privat

– Ante at noe kunne skje

Han ble raskt kontaktet av bilforhandleren Nk Auto Khan fra Søgne, som etter litt pruting slo til og betalte 5500 kroner for bruktbilen.

– Da vi møttes, fortalte jeg at kjølevæskelampa lyser ved lavt vannivå på ekspansjonstanken. Jeg gjorde han også muntlig oppmerksom på at bilen hadde defekt topp og at han måtte fylle vann jevnlig for å bruke den. Han fikk med tre halvannen liters flasker med vann for sikkerhets skyld da han kjørte av gårde.

– Men det begynte å ane meg at noe kunne skje da han ba meg fjerne Finn-annonsen, så jeg bestemte meg for å følge litt med, sier Almedal, som sørget for å ta skjermbilde av annonsen før han slettet den.

Tredoblet prisen

Dagen etter var bilen til salgs på Finn.no igjen, denne gang i regi av Nk Auto Khan. Nå hadde utsalgsprisen steget til 14.990 kroner.

Og det som dagen før hadde vært et reparasjonsobjekt, var ifølge den nye annonsen en «Grei bruksbil, mye bil igjen!».

Det sto heller ingenting om problemene Almedal sier han hadde gjort forhandleren oppmerksom på. I den nye annonsen sto det: «Småplukk finnes selvsagt på en eldre bil».

STORE FORSKJELLER: Over natta var bilen forvandlet fra «reparasjonsobjekt» til «Grei bruksbil, mye bil igjen» i den nye Finn-annonsen. Foto: Skjermbilder fra Finn.no

– Hastverk med signering

Remi André Garberg, som var på utkikk etter en billig bruktbil, så annonsen og avtalte å møte representanten for Nk Auto Khan.

– Han fortalte meg at dette var en innbyttebil som han bare måtte få bort, men at det ikke var noen spesielle problemer med bilen annet enn småplukk. Under prøveturen merket jeg at varmeapparatet ikke funket som det skal og fant i tillegg en knekt fjær. Men jeg godtok dette og signerte kontrakten.

– Han var veldig i hui og hast for å få meg til å signere den. Jeg ville lese gjennom, men han sa at jeg bare måtte skrive under.

Fikk aldri kontrakten

Ifølge Garberg sa forhandleren ingenting om problemene beskrevet av forrige eier.

22-åringen sier han heller ikke har fått en kopi av kjøpekontrakten, selv etter flere henvendelser om dette.

– Men jeg husker at det sto at reklamasjon og angrerett var fraskrevet, og at bilen ble solgt som et reparasjonsobjekt. Det hadde han ikke nevnt noe om før jeg signerte kontrakten.

TV 2 hjelper deg har også spurt Nk Auto Khan om vi kan få kontrakten, men selskapet har ikke svart oss på dette.

– Kjente ikke problemene

Rett etter signering, begynte kjølevæskelampa å lyse, ifølge Garberg.

– Jeg spurte forhandleren om han hadde sett dette før. Han svarte nei. Bilen hadde aldri hatt noen problemer med kjølevæske før, og han hadde heller aldri sett den lampa lyse.

MANGLENDE INFO: Garberg hevder at bilforhandleren aldri informerte om problemene med bilen. Foto: Privat

– Jeg stolte på det og regnet med at det bare måtte fylles på litt vann. Vi fikk med oss noen vannflasker. På vei hjem måtte vi fylle betydelige mengder vann, og det kom mye røyk fra panseret. Da skjønte vi at noe ikke stemte, sier Garberg.

Kontaktet av forrige eier

Mistanken ble bekreftet neste dag, da han fikk en overraskende melding – fra tidligere eier av bilen, Andreas Almedal.

– Han kunne fortelle at forhandleren ble opplyst om at det var eksos i kjølevæske og mest sannsynlig sprekk i toppen på motoren, og at den ble solgt som reparasjonsobjekt for 5500 kroner. Forrige eier fortalte også at bilen ikke var noen innbyttebil.

– Det er jo litt spesielt at forhandler hentet bilen på mandagen som et reparasjonsobjekt med sprukket topp, før jeg kjøpte bilen på tirsdagen som grei bruksbil med mye bil igjen uten noen særlige problemer, mener Garberg.

Avslag på heving

Dermed kontaktet han Nk Auto Khan og ba om å heve kjøpet, eller få prisavslag på 10.000 kroner og beholde bilen. Men svaret fra selskapet var nedslående:

«Hei, sjekka opp i saken. Viste seg at bilen har problem med kjølesystem og ikke topp eller vann i eksos, bilen ble kjørt uten å gå varm.

Minner om at den ble solgt som rep objekt/delebil til en rimelig penge. Er dessverre ikke noen garanti eller angrerett på en sånn gammel bil i den prisklassen, så ikke så mye jeg/vi kan gjøre med saken.»

BLANKT AVSLAG: Nk Auto Khan mener garanti og angrerett ikke gjelder. Foto: Skjermbilde

– Forbruker kan alltid reklamere

Så enkelt er det imidlertid ikke, ifølge Forbrukerrådet, som kommenterer på generelt grunnlag:

– Biler som har oppnådd høy alder og selges til lav pris, kan absolutt være mangelfulle i lovens forstand. Dette gjelder også biler som selges som «reparasjonsobjekt» eller lignende.

– Den næringsdrivende kan ikke avtale seg bort fra forbrukerkjøpsloven. Samme hva som står i kontrakten, kan forbrukeren alltid reklamere på bilen, og fremme krav om reparasjon, prisavslag, heving og så videre, understreker forbrukerjurist Nora Wennberg Gløersen.

KAN REKLAMERE: – Den næringsdrivende kan ikke avtale seg bort fra forbrukerkjøpsloven, slår forbrukerjurist Nora Wennberg Gløersen fast. Foto: Forbrukerrådet

– Må alltid gi opplysninger

Hun påpeker at du som kjøper skal kunne forvente å få en bil som er i tråd med det bilselgeren har lovet i annonse og markedsføring.

– Er bilen i en annen stand enn det som er avtalt, har den en mangel. I tillegg bestemmer loven at bilselgeren alltid må gi opplysninger om forhold ved bilen han eller hun kjenner til, som det er viktig for forbrukeren å få.

– Vet bilforhandleren om helt spesifikke feil og mangler ved bilen, skal forbrukeren få vite om dette før kjøpet – da holder det ikke med generelle ansvarsfraskrivelser, slår Gløersen fast.

– Kan kreve heving

NAF-advokat Vigdis Svennungsen har også sett på saken, og selv om hun naturlig nok heller ikke har sett kontrakten, er konklusjonen klar:

– I denne saken har selger bevisst gitt feilaktige opplysninger eller holdt tilbake opplysninger av betydning. Det vil i seg selv utgjøre en mangel. Det må gjelde selv om bilen eventuelt er solgt som et reparasjonsobjekt.

KAN HEVE: Basert på opplysningene som foreligger, mener NAF-advokat Vigdis Svennungsen at Garberg kan kreve heving av kjøpet. Foto: NAF

– Jeg ser at selger viser til at bilen er solgt som reparasjonsobjekt, men det står jo «mye bil igjen for pengene» og bare «småplukk» i annonsen. Det har ingen betydning at det ikke er garanti eller angrerett. Kunden har reklamasjonsrett etter loven.

Skremmende telefonsamtale

Men etter avslaget sluttet Auto Khan å svare på Garbergs henvendelser. Dermed la han ut Snapchat-storyen, der han advarte andre mot å handle av selskapet. Da ble det plutselig liv i bilforhandleren.

– Han ringte meg fem-seks ganger fra to forskjellige numre. Da jeg svarte, sa han at jeg måtte fjerne storyen jeg hadde lagt ut, ellers kunne det ødelegge veldig for han, forteller 22-åringen.

– Jeg spurte hvorfor han ikke svarte meg, og om han hadde løyet til meg. Han nektet for det, og spurte om vi skulle «leke gangster» hvis jeg ikke fjernet det innlegget, hevder Garberg.

– Det opplevde jeg rett og slett som truende.

UBEHAGELIG: – Jeg opplevde samtalen som truende, forteller Remi André Garberg. Foto: Privat

Lovte å stille til mekling

Garberg fjernet etter hvert innlegget fra Snapchat, etter at forhandleren lovte å stille til mekling om saken hos Mekle, et selskap som hjelper parter å løse rettslige konflikter gjennom digital mekling.

Grunnet taushetsplikt kan ikke daglig leder Siri B. Horn i Mekle kommentere den konkrete saken.

– Men generelt bygger vårt tilbud på frivillighet, og det krever at begge parter møter til forhandlingene. Vi erfarer at de fleste bilforhandlere synes dette er en svært god måte å møte sine kunder på, og vår løsningsgrad ligger på rundt 80 prosent, sier hun.

Siri B. Horn, daglig leder i Mekle, kan ikke kommentere saken. Foto: Mekle

Horn forteller at de fleste bilforsikringer dekker kostnad til mekling for kundene sine uten at det påløper noen egenandel, og at mekling dermed er et raskt og ofte gratis alternativ til advokat og rettsprosess eller forliksrådbehandling.

Men Nk Auto Khan meldte på kort varsel avbud til to avtalte meklingsmøter i saken.

Hemmelig fornavn

TV 2 hjelper deg kontakter Nk Auto Khan for å få selskapets versjon av saken. På telefonen møter vi en som bare vil presentere seg som Khan, men sier han ikke er selskapets daglige leder Irfan Ullah Khan.

Vi sender som avtalt en e-post, der vi spør hvorfor Garberg fikk avslag på kravet om heving eller prisavslag.

Vi spør blant annet også hvorfor informasjonen om bilen er så ulik i de to Finn.no-annonsene, om Garberg fikk all informasjon da han kjøpte bilen, hvorfor han ikke har fått kontrakten og hva det innebærer å «leke gangster».

Står på sitt

Men svaret vi får i en usignert e-post fra Nk Auto Khan er av det korte slaget:

«Hei har ingen kommentar til dere, annet at kjøper har kjøpt bilen som delebil/repobjekt uten garanti eller angrerett. Ha en god dag videre.»

Vi prøver igjen, og legger ved uttalelsene fra Forbrukerrådet og NAF, for å se om Nk Auto Khan kan ta en ny vurdering av om de vil la Garberg heve kjøpet – eller i det minste gi han et prisavslag.

– Styr unna!

Men vi får ikke flere svar fra bilforhandleren.

– Jeg syns det er veldig dårlig gjort at de ikke svarer, og at de bare skal late som at det er greit å ikke heve kjøpet selv om de har sett hva ekspertene sier, sukker Garberg.

Han har rapportert annonsen til Finn.no og bilkjøpet til Forbrukerrådet, og vil ikke gi opp.

Rådet hans til andre som vurderer å kjøpe bil fra Nk Auto Khan er tydelig:

– Styr langt unna dette selskapet!