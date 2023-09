Sjuåring brukte 11.500 kroner på fotballspill

I midten av august skulle Kristine Othilie Gran og samboeren Halvard Anholdt kjøre fra Melsomvik utenfor Sandefjord til Dyreparken i Kristiansand med sin sju år gamle sønn.

Dette er en kjedelig kjøretur for et barn. Så den fotballinteresserte guttungen hadde utstyrt seg med fotballspillet FIFA på mobilen til mamma.

Han koste seg i baksetet.

– Han var begeistret og sa til oss: «Nå har jeg bedre lag enn pappa», sier Kristine Othilie Gran.

STERKT LAG: Bilde av FIFA-laget til sjuåringen. Foto: Skjermbilde

Det mamma og pappa ikke visste, var at laget ble kjøpt for ekte penger gjennom såkalte «loot-bokser».

Dette er loot-bokser Loot-bokser kan enkelt forklares som forundringspakker i et spill. Pakkene kan åpnes enten med ekte penger eller med verdier opptjent i spillet.

Loot-bokser er vanlige i mange spill, inkludert FIFA, Overwatch, Roblox og Mario Kart Tour. I 2020 tjente spillselskapene nærmere 150 milliarder kroner kun på forbrukeres kjøp i spill, ifølge Forbrukerrådet.

Dataspill med loot-bokser krever ingen aldersgrense fordi de ifølge Lotteritilsynet ikke er et lotteri eller pengespill. Dette er omdiskutert.

Mens sønnen spilte, forsvant tusenlappene ut av kontoen til Gran, uten at hun ante hva som skjedde. I løpet av tre dager hadde sjuåringen brukt 11.500 kroner.

Da hun til slutt oppdaget det, ble Gran provosert over at det er mulig å bruke så mye penger på så kort tid i et mobilspill som er tillatt for barn fra fire år og oppover.

– Aldri vært så sint



– Hun eksploderte, sier samboeren.



– Jeg har aldri vært så sint i hele mitt liv. Men jeg var også lei meg for å tape de pengene. Jeg tenkte på alle de sensoroppdragene jeg har tatt for å tjene dem. Alt jeg kunne brukt pengene på.

– Vi skulle legge belegningsstein, men det er ikke mulig nå, forteller Gran, som jobber som er lærer.



Paret har selvfølgelig prøvd å få pengene tilbake, men det har vist seg nærmest umulig.

Kan vi i TV 2 hjelper deg finne en løsning på problemet?

– Jeg sov bare noen timer den natten vi hadde oppdaget det. Jeg klarte nesten ikke å jobbe fordi jeg bare tenkte på dette, sier Gran.

Hun har kontaktet banken sin, Google Play, hvor de lastet ned spillet, og EA Games, som har utviklet det berømte fotballspillet, for å finne en løsning.

EA Games forklarer sin side av saken lenger ned.

– Jeg chattet med kundeservice på EA Games og fikk vite at jeg ikke skulle bekymre meg, og at alt skulle ordne seg til det beste for min familie, sier Kristine Gran.



Men saken kom aldri videre. Hun ble sittende og chatte med en rekke kundebehandlere, men fikk ikke noe konkret svar.

– Det virker som de bare prøver å få folk så slitne at de ikke gidder mer. Men jeg skrev til dem: «Jeg gir aldri opp». Da fikk jeg endelig svar om at de beklager og at jeg ikke får refusjon, sier hun.

Samboeren tilføyer:



– Det var ingen forklaring eller henvisning til retningslinjer, sier han.



Sperre for kjøp

Noen vil selvfølgelig lure på hvorfor Kristine Othilie Gran ikke hadde sperret muligheten for kjøp i spillet. Hun mener at hun har sjekket at det ble krevd passord for å kjøpe, men sønnen klarte likevel å kjøpe spillere.

Forbrukerrådet sier at det er blitt lettere å sperre for kjøp i spill, men de ønsker enda strengere regler:

ØNSKER ENDRING: Thomas Iversen i Forbrukerrådet. Foto: Halvor Pritzlaff Njerve / Forbrukerrådet

– Vi ønsker det blir standard med passord eller pinkode ved den første transaksjonen i spillets egen butikk, samt at brukerne må ta et aktivt valg hvis de ønsker å deaktivere denne sikkerhetsmekanismen. I dag er det ofte motsatt, sier juridisk seniorrådgiver i Forbrukerrådet, Thomas Iversen og tilføyer:

– Det finnes det ikke regler for sikkerhetsmekanismene i digitale spill i dag, og det ønsker vi i fremtidig lovgivning.



Forbrukerrådet er også skeptiske til måten man kjøper fotballspillere i FIFA. Du kjøper ikke en enkeltspiller, men såkalte «loot-bokser», en overraskelsespakke hvor du ikke vet hvilke spillere du får.

En rapport om dette fra Forbrukerrådet i fjor fikk forbrukerorganisasjoner over hele verden til å kreve regulering.

– Vi har presentert funnene våre i arbeidet med lootboxer for EU-kommisjonen og -parlamentet for å få forbud på kjøp i spill som bygger på tilfeldigheter.

Brukte 31.500 kroner på FIFA

Forsker Rune Mentzoni ved Universitetet i Bergen, som har forsket på FIFA-spillet, er ikke overrasket over at en sjuåring klarer å bruke 11.500 kroner i løpet av tre dager på kjøp i spillet.



FORSKET: Rune Mentzoni har forsket på FIFA-spillet. Foto: Kåre Breivik i TV2

– FIFA er et spill som er designet for at spillerne skal bruke penger. De som vil bruke mye penger får lov til det. Spillet er ikke kresen på om dette er en sjuåring eller en velstående voksen, sier han og tilføyer:



– Barn er sårbare fordi de ikke forstår mekanismene i spillet.



Selv kjøpte psykologen «loot-bokser» for 31.500 kroner i et forskningsprosjekt i 2018 for å finne ut om det er rimelig å omtale dette som en form for lotteri.

Han konkluderte med at det var et lotteri etter at han ikke fikk noen av sine drømmespillere i FIFA 2018.

– Du måtte nok ha brukt over 100.000 kroner for et drømmelag i ett år. For det er det som er så grotesk. Etter å ha brukt titusenvis av kroner i løpet av ett år, må du begynne på nytt når det nye fotballspillet kommer, sier Mentzoni.

– Ekstase



I Melsomvik utenfor Sandefjord er stemningen laber etter et par ukers forgjeves kamp for å få pengene tilbake.

– Jeg tror at hvis vi hadde fått forklare situasjonen til en ordentlig kundebehandler, ville vedkommende forstått at dette er en spesiell situasjon. De hadde forstått at dette var en sjuåring som ikke forsto hva han hadde gjort, sier Halvard Anholdt.



TV 2 hjelper deg tar kontakt med EA Games for å få vite om de kan forandre mening. Etter bare noen dager får paret e-post om at pengene er betalt tilbake på Google Play-kontoen.

– Jeg satt og sjekket kontoen hvert kvarter etter at jeg fikk mailen. Men pengene kom ikke i løpet av kvelden. Jeg våknet klokken fem om morgenen og da var pengene der. Jeg var helt i ekstase, sier Kristine Othilie Gran.



Plutselig fikk hun en ny mail hvor de skrev at pengene var trukket tilbake og klagen avslått.

– Da falt verden i grus. Det virket som de skulle hale ut dramaet.

Men det ble en ny kontra og pengene kom endelig på konto.

– Det føles som å ha vunnet 11.500 kroner, sier Gran, som har planen klar:



– Vi skal bruke dem til belegningsstein. Så skal vi kjøpe fotball og fotballsko til sønnen. Slik at han kan være ute og spille selv istedenfor å sitte inne og spille.



SLITT: Disse fotballskoene skal byttes i nye. Foto: Ståle Winterkjær/TV 2 hjelper deg

EA Games skriver i en mail til TV 2 hjelper deg at de har sett på saken og at pengene nå er betalt tilbake til paret.

– Bruk foreldrekontrollen

Etter noen ekstra dager i tenkeboksen velger EA Games også å kommentere saken. De understreker at de mener barn ikke skal gjøre slike kjøp i spillet uten tillatelse:

«Vi oppfordrer sterkt foreldre til å bruke den robuste foreldrekontrollen som er tilgjengelig på alle enhetene våre videospill kan spilles på, inkludert mobile plattformer. Disse verktøyene gjør det mulig for foreldre å begrense eller fullstendig hindre utgifter i spillet. Vi merker også tydelig spillene våre der det finnes kjøp i spillet, slik at foreldre kan ta informerte valg om hvilke videospill som passer for familiene deres», skriver spillutvikleren.

FIFA: EA Games har refundert beløpet. Foto: EA Games

De svarer ikke på hvorfor familien først fikk et avslag på tilbakebetaling av penger, men skriver at de har en policy for å tilbakebetale penger:

«Vi erkjenner at av og til kan et barn foreta et uautorisert kjøp, og når det involverer et førstegangs, uautorisert, mindre kjøp, jobber teamene våre med å identifisere problemet, gi en refusjon og hjelpe foreldre med å sette opp passende kontroller for å sikre at dette ikke skjer igjen».