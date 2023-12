Sjokkpriser på julematvarer

– Jeg tror ikke på det, utbryter Lasse Ingebrigtsen.

TV 2 hjelper deg møter en måpende nordlending på gata. Han har nettopp fått vite hva som er skjedd med prisene på årets julevarer.

– Jeg er mer enn sjokkert, sier han.



SJOKKPRISER: Vennene Tommy Olsen, Lasse Ingebrigtsen og Lars Staurvik må glise over matvareprisene. Foto: Ståle Winterkjær/TV 2 hjelper deg

Spinnville priser

TV 2 hjelper deg har sjekket årets julepriser på eksakt samme dato som i fjor. Resultatet viser at prisene på de samme varene har gått ned 9,9 prosent.

Se hele prisundersøkelsen under.



De store matvarekjedene taper store penger på de beste tilbudene og velger man riktig produkt er det mye penger å spare.

– I mine 17 år i Extra har jeg aldri opplevd mer spinnvill priskrig enn i år. Det er en ekstremt tøff konkurranse, sier kjededirektør Håvard Jensen i Extra.

– Kundene er blitt mer prisbevisste. Økende strømpriser og renteutgifter har ført til en vill priskonkurranse, mener kommersiell direktør Tor Erik Aag i nettbutikken Oda.

Blant kuppene er Fun Light Julebrus til litt over 14 kroner, pinnekjøtt til 99 kroner kiloen, 400 gram julepølse til litt over 16 kroner og Gilde Julepostei til ni kroner.

BILLIGERE: Fun Light Julebrus koster halvparten så mye som på plakaten. Så følg med på prislappene i hylla som forandrer seg fra minutt til minutt. Foto: Ståle Winterkjær

– Dyrt ikke å være bevisst

Lasse Ingebrigtsen og kompisene Lars Staurvik og Tommy Olsen er fortsatt litt skeptiske til tilbudene.

– Disse gutta vet hva de skal gjøre når de setter prisene. Han Reitan gjør det jo bra. Så jeg tror jeg ikke gjør så gode julekjøp, sier Staurvik.



Her har Lars Staurvik et poeng. For selvfølgelig tjener matbutikkene penger. De gjør det på varene som ikke er på salg.

– Det er dyrt ikke å være bevisst på pris. Den prisbevisste kan få en klin lik vare til en brøkdel av prisen, sier professor Øystein Foros ved Norges Handelshøyskole.

Han er ekspert på økonomien i dagligvarebransjen.

– Å la lite prisbevisste kunder betale mer, er rett og slett vanlig forretningsdrift, tilføyer han.



PRISBEVISST: Professor Øystein Foros ved NHH oppfordrer til å sjekke prisene. Foto: Eva Frimanslund / TV 2

Overraskende prisfunn

Dermed bør man se nøye på prisene i vår undersøkelse før man går og handler. Den gir en god pekepinn på hvilke varer som er billigst i butikken for øyeblikket.

Husk at det billige pinnekjøttet står sammen med pinner til to og tre ganger prisen. Hvis du ikke velger riktig roastbiff eller julepostei, kan du også gå på en økonomisk smell.

STOR PRISFORSKJELL: Husk å velge riktig vare for å spare penger. Foto: Ståle Winterkjær/TV 2 hjelper deg

TV 2 hjelper deg har undersøkt prisene på 47 julevarer hos nettbutikken Oda og lavpriskjeden Extra. Disse kom på første- og andreplass i fjorårets julematbørs hos VG.

Vi har sjekket nøyaktig det samme vareutvalget for å se hvordan prisene har utviklet seg. Resultatet er mildt sagt overraskende.

Mens matvareprisene generelt har gått kraftig opp, har juletilbudene gått ned med over 200 kroner på en handlekurv til rundt 2000 kroner.

Under ser du årets priser på den aktuelle testdatoen:

Pålegg Oda.no Extra Delikat Julerødbetsalat 350 g 12,4 12,4 Delikat Julesild 3 x 380 g 83,9 83,9 Gilde Julepostei ekte ovnsbakt 350 g 9,1 9,1 Gilde ribberull 100 g 22 22 Julesylte, halv, rund billigste, 500 g 41,22 40,95 Nugatti original 500 g 30,9 30,9 Roastbiff skivet billigste, pr. 100 g 20,6 20,6 Røkt laks, skivet billigste, pr. 100 g 9,98 10,8 Stabburet juleansjos filet 200 g 19,9 19,9 Synnøve Original gulost ca.1 kg, pr. kg 84,9 84,9 Tine Edamer 850 g 76,9 76,9 Tine Julebrunost krydret, 500 g 37,5* 37,5

*Tine julebrunost er utsolgt hos Oda.

Brød og bakervarer Oda.no Extra Berthas krumkaker 260 g 26,2 26,2 Hatting grove rundstykker frosne, 10 stk, 600 g 24,3 24,3

Drikkevarer Oda.no Extra Alkoholfri juleøl billigste, 6x0,33 liter 41,4 40,8 Fun Light Julebrus 0,8 l 14,2 14,2 Hamar Lillehammer bryggeri Julebrus 6x0,33 liter 77,4 77,4 Pepsi Max u pant, 4 x 1,5 l 74,9 74,9 Ringnes juleøl boks u pant, 6x0,5 liter 190,2 190,2 Tomtegløgg Original 0,5 l 10 10

BILLIGERE: Høres billig ut med 9,90 kroner for pepperkaker, men prisen har gått enda mer ned. Foto: Ståle Winterkjær/TV 2 hjelper deg

Handlekurven til Extra landet på 2015,69 kroner og var hele 221,64 kroner billigere enn i fjor. Oda landet på 2023,95 kroner og det var 210,20 kroner billigere.

Verdt å merke seg er at prisvinneren av denne testen; Extra, ville blitt slått med noen få ører hvis man hadde valgt 800 gram fersk rosenkål og ikke 400 gram.

Frukt og grønt Oda.no Extra Brokkoli 1 stk 13,9 13,9 Klementiner billigste, 1 kg 12,9 12,9 Kålrot 1 kg 4,8 4,8 Mandelpoteter billigste pose, maks 3 kg, pr. kg 9,9 9,9 Rosenkål fersk, 400 g 36,9 23,9 Kjøtt og fisk Oda.no Extra Gilde medisterkaker 800 g 39,9 39,9 Julepølse kokt, billigste, 400 g 16,4 16,4 Juleskinke, kokt billigste, 1 kg 118,9 118,9 Lutefisk, hel side, fersk, billigste, 2 kg 136 136 Lutefiskbacon terninger, billigste, 400 g 15,6 15,6 Peppes Pizza Triple Meat 545 g 50,4 50,4 Pinnekjøtt urøkt lam ikke fryst, billigste, 2 kg 198 198 Tynnribbe fryst/vakuumpakket, billigste, 2 kg 101,2 101,2 Tørrvarer Oda.no Extra Grøtris billigste, 800 g 12 12 Hvetemel 2 kg 25,1 25,1 Idun sennep grov 275 g 8,8 8,8 Nora surkål 450 g 12 16,4 Rødkål billigste, 2x450 g 13 13 Toro ertestuing snarkokt 5 min 2x164 g 32 32 Tyttebærsyltetøy billigste, pr. kg 20,9 20,9

LITT SURKÅL: Det skal være mulig å få tak i tilbehør til ribba. Foto: Ståle Winterkjær/TV 2 hjelper deg

– 1000 prisendringer

Årsaken til at Oda og Extra har like priser er at de har prisjegere som følger konkurrentens priser. Bare fem av 47 varer hadde forskjellig pris, og det var bare på to varer at det var mer enn noen få øre.

– De to siste ukene har det vært 1000 prisendringer på julevarer. Vi justerer alltid prisen under eller like billig som konkurrent på varene, sier kjededirektør Håvard Jensen hos Extra.



Meieriprodukter og egg Oda.no Extra Egg, økologisk billigste, 2 kg 69,48 69,84 Risgrøt billigste, 1 kg 12,67 12,7 Tine Meierismør 500 g 42,9 42,9

Søtt og salt Oda.no Extra Brynild Rampenisser skumnisser, 170 g 27,9 27,9 Freia Twist 330 g 39,9 39,9 Minde Risbrød 290 g 25,8 25,8 Nidar julemarsipan 5 stk marsipanpølser, 110 g 18,8 18,8

Rema 1000 og Kiwi, som ikke er med i pristesten, kan bekrefte at juletilbudene er bedre i år enn i fjor.

– Vi presser prisene selv, og samtidig sjekker vi tusenvis av priser hos konkurrentene hver dag, sier kommunikasjonssjef Kristine Aakvaag Arvin i Kiwi.

Med så like priser mener Oda de har et konkurransefortrinn i forhold til de andre kjedene når det gjelder å finne de beste tilbudene.

– Hos Oda er det lettere å velge den billigste varianten fordi man kan sortere varene på pris både på nettsiden og i appen, sier Aag.