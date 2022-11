Sjokkfunn i kollektiv: – Må bort herfra

Daniel Birkeland Hellerslien studerer i Stavanger og leier bolig sammen med kompisene Espen Øverland Janson (19) og Jørgen Almlund (19).

Boligen fant de gjennom utleienettstedet hybel.no. Etter en overbevisende visning med utleier, signerte guttene leiekontrakt. Månedsleien er 5500 kroner uten strøm.

Men halvannen uke etter at de flyttet inn, begynner utleier å ta seg uanmeldt inn i boligen, ifølge leietakerne. Dette skal ha skjedd flere ganger.

– Utleier låser seg helt uanmeldt inn i boligen når han vil. Vi har gitt beskjed flere ganger om at han ikke skal være hos oss uten vår tillatelse. Vi har prøvd å gi beskjed på en vennlig måte, men utleier respekterer ikke dette, mener Daniel Hellerslien.

– En gang vi hadde fest kom han uanmeldt inn med sine venner og drakk. Han kastet ut folk vi hadde invitert. Det var veldig ubehagelig, forteller Hellerslien.

Det leietakerne likevel reagerer aller mest på er inneklimaet, som de frykter er helseskadelig.

MUGG: Vinduskarmene i huset er fulle av mugg. Foto: Daniel Hellerslien

– Det tok ikke lang tid fra vi flyttet inn til vi merket at noe ikke stemte. Vi skjønte at vi må bort herfra, forteller Hellerslien.

– Blitt syke

Helt siden studentene flyttet inn har det oppstått langvarige symptomer hos samtlige av guttene.

– Vi som bor her har fått hoste, sår hals og er generelt syke hele tiden. Vi fryktet at dette ble verre, så vi begynte å undersøke huset.

Det de fant sjokkerer:

– Det er mugg og sopp på hele badet, i alle vinduene, og ingen ventilasjon i hele huset. Vi har målt luftfuktigheten flere ganger til mellom 80 og 85 prosent. I tillegg er det en lekkasje på badet som utleier ikke gjør noe med.

Luftfuktighet: «Om vinteren, det vil si i fyringssesongen, skal relativ luftfukt være mellom 20% og 40% i de varme oppholdsrommene. I kjøligere rom (15 til 18°C) kan luftfukten være opp til 50%. Om sommeren kan luftfuktigheten ligge høyere, men bør ikke over 60%.» «Høy luftfukt kan oppleves som tett og fuktig, men er ikke skadelig for mennesker. Imidlertid vil høy luftfukt gi grobunn for muggsopp, som kan gi helseplager. Vi må derfor sørge for at det er så tørt inne at muggsopp ikke kan vokse. Blir det høyere luftfukt enn 75 %RH kan muggsopp begynne å vokse.» Kilde: Anticimex.no

Guttene melder ifra til utleieren, som leier ut boligen gjennom selskapet Hybel. Men de opplever at han er lite behjelpelig.

– Han mener det er vår feil og sier at vi bare skal lufte hele tiden. Vi kan jo ikke akkurat ha vinduene åpne hver dag nå som vinteren nærmer seg, sier 19-åringen.

– Det virker ikke som at utleier bryr seg i det hele tatt.

Guttene har sagt opp leiekontrakten, men har seks måneders oppsigelsestid. Dermed kan de ikke flytte ut før 1. mars 2023.

Se hva utleier svarer lenger ned i saken.

I desperasjon tar guttene kontakt med Hybel, men heller ikke her får de hjelp.

– Alt vi vil er å bryte kontrakten nå og flytte et annet sted, men vi er dessverre låst her i seks måneder.

– Han ene vi bor med har flyttet til faren sin. Han betaler fremdeles leie her, men klarer ikke bo her lenger, forteller Hellerslien.

BAK VASKEMASKINEN: På grunn av en lekkasje, måtte guttene trekke frem vaskemaskinen. Dette er synet som møtte dem. Foto: Privat

Hybel svarer dette til TV 2 hjelper deg:

«Vi i Hybel er ikke noen juridisk part i eventuelle tvister som oppstår i leieforhold. Dersom vi får meldinger fra leietakere/utleiere om at den andre parten opptrer urimelig kan vi kaste ut brukere, men i leieforhold kan vi ikke gå inn og gjøre endringer i leiebeløp, leieperiode eller andre ting i leieforholdet uten en rettskraftig avgjørelse fra en juridisk substans slik som for eksempel HTU. (Husleietvistutvalget red. anm.)

I saker der utleier og leietaker er uenige, henviser vi derfor på et generelt grunnlag til HTU, og forsøker samtidig å gi de ulike partene råd om hva de kan gjøre i de ulike tilfellene.»

– Gitt beskjed flere ganger

TV 2 hjelper deg får også kontakt med tidligere leietaker Alexander Solvang (22).

– Det var flere ting jeg reagerte på. Det var en lekkasje på badet, og den klaget jeg på i fjor. Jeg klaget sist i august i år og det er ennå ikke fikset, forklarer han.

– Jeg hadde alltid vinduet åpent, likevel luktet klærne gammelt, og jeg måtte alltid vaske klærne to ganger, forteller 22-åringen.

TAR OPPGJØR: Alexander Solvang er lei av situasjonen, og er fremdeles i diskusjon med tidligere utleier. Foto: Privat

Også Solvang sier han opplevde uønsket besøk.

– Utleier kom inn uanmeldt flere ganger.

Men lekkasje på badet og uanmeldt besøk var ikke det eneste Solvang reagerte på:

– Plutselig ble strømregningene høyere og høyere. Det var en periode der ingen var i huset, og da var plutselig strømmen dyrere enn da vi var der. Da skjønte jeg at det var noe som ikke stemte, så jeg begynte å følge med på strømmen selv, forteller 22-åringen.

MÅLTE SELV: Alexander Solvang tok bilde av strømmåleren hver dag og sammenlignet med regningene de fikk fra utleier. Foto: Privat

– Jeg så at strømmåleren og det vi skulle betale ikke stemte. Jeg tok det derfor opp med utleier, men han skyldte bare på strømselskapet.

Etter at TV 2 hjelper deg tok kontakt, har utleier prøvd å inngå en avtale med Solvang der han ber 22-åringen trekke seg fra denne saken, mot at han tilbakebetaler penger for strømmen. Dette avslo Solvang.

– Jeg kommer til å stå frem og kommer aldri til å inngå en avtale, skriver Solvang i en SMS.

Fant muggsopp

TV 2 hjelper deg har involvert biolog og daglig leder i Mycoteam Kolbjørn Mohn Jenssen. Han har undersøkt støv og sett på forekomster av mugg på soverommene til leietakerne.

MYCOTAPE: Prøvene ble gjennomført med Mycotape DNA. Foto: Privat

Dette er funnene:

– På prøven på det ene soverommet er det økt forekomst av penselmuggsopp og strålemuggsopp. Dette er grupper av muggsopp som er typiske for muggskader i boliger. Penselmuggsopp forekommer ofte i forbindelse med fuktskader i bygninger, spesielt etter lekkasje, forteller Kolbjørn Mohn Jenssen til TV 2 hjelper deg.

– Strålemuggsopper er en stor slekt av muggsopp hvor flere av artene er vanlige i forbindelse med fuktskader, hovedsakelig kondensskader og i rom med høy luftfuktighet.

Jenssen har i tillegg sett på oversendte bilder fra studentene og tilføyer dette:

– Inneklimaloggene gir utslag på forhøyet luftfuktighet. Dette tyder på mangelfull ventilasjon, og ved videoinspeksjonen ble det blant annet registrert at utkast fra kjøkkenventilator ikke er montert. Det må være enkelt å ha god og riktig ventilering og kjøkkenventilator må utbedres, sier Jenssen.

MANGLER UTKAST: – Vifta må utbedres, mener inneklimaeksperten. Foto: Privat

– Absolutt ikke greit

Forbrukerjurist Amna Haye i Forbrukerrådet understreker at utleier ikke kan ta seg inn uanmeldt.

– Det er absolutt ikke greit. Som leietaker har du eksklusiv bruksrett til boligen du leier, og utleier kan ikke komme uanmeldt på besøk uansett om du er i boligen eller ikke. Utleier må ha gyldig grunn til å komme på tilsyn, eller for å utføre viktig vedlikehold på boligen, og dette skal varsles til leietaker i rimelig tid.

– Mugg og sopp kan gi økt risiko for få luftveisinfeksjoner og allergier, og her må utleier ta ansvar for å utbedre boligen for sin regning. Hvis utleier ikke utbedrer problemene med muggsopp, kan det gi leietaker rett til å heve leieavtalen.

– Vi gjør vel alle feil

Utleier beklager flere av forholdene overfor TV 2 hjelper deg.

– Det drypper litt på vaskerommet, så dette er jeg klar over at jeg ikke har tatt tak i. Samme med strømmen, der var det jeg som blingsa. Vi gjør vel alle feil, så dette er på min kappe. Jeg skal gjøre opp for meg hvis jeg har gjort feil der, sier han til TV 2 hjelper deg.

Han sier han ikke kjenner seg ikke igjen i påstander om dårlig luft:

– Jeg har aldri fått noen klager på dårlig luft. Det er først nå nylig at dette plutselig var galt og at de har klaget på det, hevder utleier.

Løsningen er uansett å åpne vinduene, mener han:

– Det er et gammelt hus. Det er ingen utlufting, så det sier seg selv at det avhenger av god lufting. Det er ikke balansert ventilasjon, så i eldre hus må du bare åpne vinduene, forklarer han.

VINDUENE: Studentene sier de lufter flere timer hver dag og vasker bort mugg, men at det kommer tilbake. Foto: Privat

Han blir stille i telefon når vi spør hvorfor han låser seg inn uanmeldt, men kommer så med et svar:

– Jeg låser meg inn hvis ting er galt. Eller hvis jeg skal sjekke noe. Jeg har ofte visninger når det er et ledig rom, derfor låser jeg meg inn. Jeg kan jo ikke sende melding hver gang jeg skal ha visning.

– Ikke?

– Jeg kan vel det, men potensielle leietakere kommer veldig brått på, mener han.

Videre forsvarer utleier episoden da han kom uanmeldt inn på fest.

– Jeg bor rett ved, så da jeg så at det var rundt 20 stykker der, og masse bråk, følte jeg et ansvar for å gå inn. Etter hvert så jeg behovet for å kaste ut flere. At de sier jeg drakk, stemmer ikke.

– Villig til en enighet

Etter at TV 2 hjelper deg tok saken, har studentene merket en endring i utleiers oppførsel.

– Han kommer ikke inn uanmeldt lenger og er mer vag i svarene sine. Det virket som at han trår mye mer forsiktig nå, sier Hellerslien.

Utleier selv sier dette til TV 2 hjelper deg:

– Jeg er villig til å komme til en enighet. Men jeg er også avhengig av å få inn inntekt. Hvis de betaler ut desember, så kan de flytte ut i januar.

Studentene er fortsatt usikre på om de vil akseptere dette.