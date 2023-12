Sjokkerende prisforskjeller: – Bedrag og mannskit

Nå må du følge ekstra med når du handler i matbutikken. Velger du «feil», risikerer du å betale over dobbelt så mye for samme vare.

TV 2 hjelper degs prisundersøkelse av julematvarer viste at det var ekstremt lave priser på enkelte varer. Tilbudene var faktisk 10 prosent billigere enn det du måtte ut med for de samme varene i fjor.

Men noen varer er mye dyrere enn man skulle tro.

Betal mest for lite

– Bedrag og mannskit. De lurer oss trill rundt!



TV 2 hjelper deg hadde fått de tre fotballkompisene Lasse Ingebrigtsen, Lars Staurvik og Tommy Olsen til å tippe prisen på en pose Gilde medisterkaker 400 gram og den større varianten på 800 gram.

Når de får vite at den lille varianten koster 49,90 kroner, og den som veier dobbelt så mye koster 38,90 kroner, går de helt i svart.

TRO DET ELLER EI: Den minste pakka koster mest. Foto: Ståle Winterkjær/TV 2 hjelper deg

– Det er jo identisk samme vare. Nøyaktig samme. Dette beviser at man må se på pris, ellers blir man lurt, sier trioen.

– Sjokkert

Matvarekjedene innrømmer at det å prise den lille varianten 11 kroner høyere enn den store, kan virke provoserende på kundene.

– Jeg skjønner godt at folk blir sjokkert over de store prisforskjellene. En slik priskrig ender noen ganger opp i en ulogisk prising, sier kommersiell direktør Tor Erik Aag i nettbutikken Oda.

– De to siste ukene har det vært 1000 prisendringer på julevarer. Når det blir veldig lave priser og så mange prisendringer samtidig på enkeltprodukter, kan man iblant risikere å glemme prislogikken, sier kjededirektør Håvard Jensen i Extra.

Tre ganger så dyr

Gilde julepostei er en annen vare i vår pristest. TV 2 hjelper deg dro i butikken for å handle og der lå det både vanlig Gilde julepostei og en grovere variant. Den grove koster 32,70 kroner og den vanlige koster 9,10 kroner.

HEFTIG PRISKRIG: Juleposteien til høyre er over tre ganger så dyr. Foto: Ståle Winterkjær/TV 2 hjelper deg

– Det har vært en ekstrem priskonkurranse på Gilde julepostei, sier kommunikasjonsdirektør Kristine Aakvaag Arvin i Kiwi.

– Den startet på en pris på 38,90. Så ble den satt ned til 29, og så 27,30. På mandag forrige uke ble det 19,10, før den raste ned til kr 9,10 dagen etter. Det er under halv pris av det den endte på i fjor.

– Det er tøff konkurranse og ikke alltid like lett å vite hvor prisene ender, sier Arvin.

Hun opplyser at Kiwi solgte 20.000 Gilde julepostei forrige uke.

Må stå jul på pakka

Siden dagligvarekjedene kjemper om å være billigst på julevarer, må det gjerne stå jul på varene for at prisen skal bli redusert. For eksempel er det 3,7 ganger så dyrt per kilo med rødbetesalat uten jul som den som er julete. Du skal ha ganske mye imot jula hvis du ikke velger julevarianten.

JULERABATT: Delikat Julerødbetesalat er 150 gram større enn den vanlige, men koster halvparten så mye. Foto: Ståle Winterkjær/TV 2 hjelper deg

Hvor sterk trenger du egentlig sennepen til julemiddagen? Ja, det kan bli et pengespørsmål.

GROV ELLER STERK: Forskjellen i pris mellom de to Idun-variantene er over 21 kroner. Foto: Ståle Winterkjær/TV 2 hjelper deg

Vil du ha eksklusiv rødkål beregnet på julemiddagen, eller vil du ha «billig»-varianten. Når det er julesalg er det ikke alltid åpenbart hva som er billigst.

HALV PRIS: Husk å velge den eksklusive Nora-varianten når jula står for tur. Foto: Faksimile Oda

Hvis du skal ha Nugatti til barna og de litt barnslige voksne til julefrokosten, bør du helst like originalen. De andre variantene blir nesten dobbelt så dyre.

TILBUD: Den originale Nugatti er vanligvis lavt priset i butikk, men den har gått ytterligere ned nå under julehandelen. Foto: Ståle Winterkjær/TV 2 hjelper deg

Stor forpakning skal vanligvis være billigst, men med priskrigen nå i desember er det ikke alltid slik. Hos Oda er det billigere per liter å kjøpe 4x1,5 liter Pepsi Max enn 6x1,5 liter.

SPAR: 1 krone og 18 øre per liter sparer du.

Tomme hyller

I forbindelse med vår prissjekk var det i flere butikker tomt for noen av varene som var på juletilbud. Enorm pågang gjør at det kan være vanskelig å fylle opp hyllene, men samtidig er det også fare for å gå helt tomt for varer.

TOM HYLLE: Julerødbetsalat til kr 12,40 var ikke å få kjøpt på Rema 1000 på Ryen tirsdag ettermiddag. Foto: Caroline Jensen Dahle/TV 2 hjelper deg

Nettbutikken Oda har vært utsolgt for Gilde julepostei noen dager, men lover at den vil være tilbake på onsdag. Ellers har de alle varene som vi har sammenlignet i denne testen.

Extra på Nesoddtangen var den eneste av de fysiske butikkene som hadde alle juletilbudene på plass i hyllene.

To minutters kjøretur unna på Kiwi Flaskebekk var det derimot tomt for både Delikat julerødbetsalat og Gilde julepostei. Kiwi opplyser at de fyller opp med varer så godt de kan, men sier man kan oppleve at enkeltbutikker går tomme for enkeltvarer.

På Rema 1000 på Ryen var julerødbetsalaten utsolgt. De har ikke kommet med tilbakemelding på om nye varer er på vei.

Kriger om å vinne pristester

Professor Øystein Foros ved Norges handelshøyskole tror kjedene setter ned prisen på julevarer som ofte sjekkes i pristester.

– Førjulstiden er storhetstid for medieoppslag om matvarepriser, og kjedene kriger om å være billigst i disse testene, sier dagligvareeksperten.



– Vi presser prisene av hensyn til kundene og ikke prisundersøkelsene. Men prisundersøkelser kan påvirke prisene på enkeltprodukter, innrømmer Arvin i Kiwi.