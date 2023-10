Sjokkbeskjed fra PostNord: – Er det mulig?

Lise Ulberg (59) og mannen Erik Knudsen (60) gledet seg til å få badestampen de hadde bestilt til hytta i Valdres.

Men da leveringsdatoen endelig kom, forsto paret ingenting.

– Hvordan er det mulig?

Kostet 60.000 kroner

Den 20. august bestilte paret en badestamp fra firmaet Skargards til 60.000 kroner.



BADESTAMP: Denne typen badestamp, type Regal 220 DualBurn til 60.000 kroner, bestilte paret. Foto: Skjermbilde/ Skarsgards

– Vi hadde en gammel badestamp fra før av som hadde blitt råtten, så da ønsket vi en ny, forteller Lise Ulberg.



21. august mottok paret ordrebekreftelsen, og forventet levering etter fem virkedager.

Badestampen ville dermed være på plass på hytta i slutten av august, før de beste høstmånedene sto for tur.

VARMT BAD: Erik Knudsen i den gamle badestampen deres. Foto: Privat

Siden leverandøren lå i Sverige, var det DHL som sto for levering.

– DHL har jeg bare god erfaring med, så da jeg så at leveransen skulle via dem, slo jeg meg til ro med det, sier 59-åringen.



VALDRES: Hytta i Valdres, med den gamle badestampen øverst i venstre hjørne. Foto: Privat

266 kilo badestamp

En snau uke etter bestilling, får paret gode nyheter:

– Den 28. august får vi en e-post om at badestampen er på vei, med sporingsnummer via DHL.

– På sporingen så vi at sendingen hadde gått fra Karlstad til Oslo på ett døgn, så da tenkte vi «oi, da har vi stamp til helgen».

På grunn av badestampens solide vekt på hele 266 kilo, hadde paret forberedt seg godt.



SKÅRET HULL I TERRASSEN: Her har paret gjort alt klart for at badestampen skal stå Foto: Privat

– Vi måtte jo mobilisere og ha med folk til å hjelpe med stampen. Vi hadde også fjernet den gamle stampen, og bygd en grop der den nye skulle stå, sier 59-åringen.

Paret dro derfor til Valdres, med både bærehjelp og godt humør.



– Så naiv var jeg.



KLARE FOR STAMP: Lise Ulberg og mannen Erik Knudsen klare for å motta badestampen. Foto: Privat

Fra DHL til PostNord

Dagene gikk, og til parets store overraskelse, dukket det ikke opp noen badestamp.

Senere får de i stedet et nytt sporingsnummer, denne gangen fra PostNord, med estimert levering 4. september.

– Da tok jeg kontakt med PostNord, i og med at vi var på hytta og hadde et ønske om å få den før den helgen.

– PostNord hadde ingen telefonnummer, så eneste måten å ta kontakt på, var gjennom chat. Der sa PostNord at de hadde opprettet en sak angående pakken, fordi den ikke kunne lokaliseres.

KUNDESERVICE: Under «kundeservice» på PostNord sin hjemmeside, kommer kun disse alternativene opp som kontaktinfo. Foto: Skjermbilde/ Postnord

6. september tok Ulberg igjen kontakt, men fikk nøyaktig samme svar.

– Da ble jeg ble veldig irritert.



– Mest fordi at det i sporingen til PostNord sto at pakken befant seg flere plasser.

Ifølge sporingen hadde badestampen blitt sendt fra Oslo til Gol 3. september. Men to dager senere sto det at badestampen nettopp hadde ankommet Mjøsterminalen ved Rudshøgda (Ringsaker).

– Hva er det som skjer? undret Ulberg.



Ny oppdatering hver dag

Daglig dukket det opp nye oppdateringer om hvor badestampen befant seg.

– Først skrev PostNord at det var en feil med leveringen, og samme dag sto det i sporingen: «Vi har sendt varen fra Mjøsterminal til Gol». Så senere på kvelden tikker det inn «Pakken gjøres klar til sending fra Oslo til Gol», med estimert levering mandag 11. september.

TERMINAL: PostNord sin terminal på Alfaset. Her påstår selskapet også at stampen har befunnet seg. Foto: Ditlev Eidsmo

Tre dager før lovet levering 11. september, får paret ny beskjed fra PostNord:

«Vi har dessverre ikke klart å lokalisere sendingen per nå».

Da rant begeret over:

– Jeg svarte tilbake med et bilde av transporten og skrev med rød skrift: «Den skal ikke være så vanskelig å få øye på».

– På det tidspunktet er vi rimelig lei og oppgitte, sier hun.



– Det er ganske utrolig at de har rotet bort en badestamp.



STORT LASS: Slik ser badestampen ut når den lastes ombord i lastebilen. Foto: Skargards Badestamp

– Offisielt borte

Til slutt får paret en siste lovnad om levering fra PostNord den 25. september, men heller ikke denne fristen overholdes.

– Vi sitter fremdeles uten stamp. Nå er det høstferie, og planen var å bruke stampen, sier hun fortvilet.

– Denne badestampen er offisielt borte.



Les hva som brått skjer når TV 2 hjelper deg tar kontakt med PostNord lenger ned i saken.



INGEN STAMP: Hytta i Valdres står fremdeles uten badestamp. Foto: Privat

– Kontinuerlig kontakt

PR-manager i Skargards, Ann-Kathrin Höhnke, sier til TV 2 hjelper deg at de samarbeider med DHL Sverige for å sende varer til Norge.

– DHL bruker så underleverandører i ulike områder i Norge, men vi får ikke beskjed om når underleverandøren tar over fra DHL, sier Höhnke.

– Hva gjør dere selv for å lokalisere denne badestampen?



– Fra det øyeblikket vi ble informert, har vårt kundeserviceteam vært i kontinuerlig kontakt med kunden for å sikre at de alltid er informert om gjeldende status.

VURDERT HEVING AV KJØP: – Vi har vurdert å heve kjøpet, men vi har laget et stort hull i terrassen, så vi vil jo ha stampen der, sier paret. Foto: Privat

Hun forteller at teamet deres har kontaktet både PostNord og DHL daglig.

– Vi håper at denne saken løses innen kort tid og at kundene endelig kan glede seg over boblebadet sitt, avslutter hun.

– Skal slippe å bli kasteball

Forbrukerjurist Nora Wennberg Gløersen i Forbrukerrådet forstår frustrasjonen til paret:

– Det er utrolig kjedelig å oppleve at varen du har bestilt ikke kommer som avtalt.



MOTTATT KLAGER: Forbrukerrådet har hittil i år mottatt 42 henvendelser om PostNord, der de fleste handler om ting som har blitt skadd, forsinket eller borte i postgangen. Foto: Forbrukerrådet

Gløersen forklarer at dersom forbrukeren ikke mottar varen, må Skargards kommunisere med fraktselskapet, og løse problemet.

– Hvis ikke Skargards klarer å lokalisere pakken og sørge for at den kommer fram, må de sende en ny badestamp.

– Forbrukeren skal slippe å bli en kasteball mellom Skargards og PostNord.

Får en uventet telefon

TV 2 hjelper deg kontakter PostNord for å få en forklaring i saken.

Fire dager senere får paret, som har ventet flere uker på badestampen, plutselig en telefon:



– De sier at badestampen er funnet og at vi kan få den levert 5. oktober. Det er selvfølgelig veldig gledelig, men vi tror det ikke før den faktisk er på plass, sier paret.

Når 59-åringen nå sjekker sporingen, har det dukket opp et nytt varsel.

– Det står «det er registrert en skade på pakken», så det blir spennende å se hva som dukker opp!



Legger seg flat

Pressesjef i PostNord, Haakon Nikolai Olsen, skriver dette i en e-post til TV 2 hjelper deg:

– Først og fremst vil vi beklage til paret som har ventet i flere uker på deres badestamp. Nå har vi lokalisert sendingen – og vi er i god dialog med de fram til badestampen nå er levert.

– Menneskelige feil og rutinesvikt har ført til at denne badestampen har fått seg en ufrivillig og lang reise.

TOUR: Stampen ser ut til å ha vært Østlandet rundt. Foto: Skjermbilde

Olsen forklarer at når en feillevering ankommer en terminal, skal sendingen returneres, slik at den kan rutes mot riktig destinasjon.



– Hvert eneste år sorteres det flere millioner pakker ute på våre terminaler. Noen av disse må sorteres manuelt – og selv om det ikke forekommer så ofte, kan feil oppstå, forklarer han.

TRAVEL PERIODE: – Vi er på full fart inn i den travleste perioden i året med førjulshandel og Black Week. Våre ansatte jobber for at alle pakkene skal komme frem til rett tid og til rett sted, sier Haakon Nikolai Olsen. Foto: Postnord

Videre forklarer pressesjefen grunnen til at chatfunksjonen er hyppig brukt:

– På chat får du en interaktiv samtale hvor kunden kan få hjelp her og nå, i tillegg til at det er en effektiv måte å kommunisere informasjon på. I vår bransje er ofte lange sending- og kollinummer essensielt i henvendelsene, på chat kan disse enkelt kopieres inn og formidles.



– Chat er en kanal de fleste forbrukere er godt fornøyd med, men vi kan også nås på telefon, legger han til.