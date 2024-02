Sendte kamera til reparasjon, så kom sjokkbeskjeden

– En ting er i hvert fall sikkert: Jeg vil fraråde alle å bruke dette selskapet, sier Halvard Johan Angel (23) til TV 2 hjelper deg.



Opplevelsen med fraktselskapet UPS har gjort han svært skeptisk.

I AKSJON: Halvard Johan Angel på surfebrettet. Foto: Sebastian Held

Ekstremsport

23-åringen fra Sogndal bruker store deler av livet på ekstremsport, og for et halvt år siden investerte han i et kamera for å dokumentere sporten.

– Jeg kjøpte et lite Insta360 actionkamera fra Scandinavian Photo som man fester på hjelmen for skikjøring, surfing, fallskjermhopp og lignende.

AKTIV HVERDAG: Både jobben og fritiden til 23-åringen består av ekstreme aktiviteter. Foto: Halvard Johan Angel

Angel fikk brukt kameraet i fem solide måneder, før han en dag etter en surfetur oppdaget at kameraet begynte å oppføre seg rart.

– Da jeg prøvde å filme, så bare sluttet kameraet å filme og begynte å skru seg av og på av seg selv.

– Plutselig filmet den på natten helt tilfeldig av seg selv, legger han til.



VANNTETT: Kameraet fra Insta360 koster 6000 kroner. Foto: Skjermdump / Scandinavian photo

23-åringen tok derfor kontakt med Scandinavian Photo, som rådet 23-åringen til å ta kontakt med produsenten Insta360.



– Jeg sendte over en reklamasjon til Insta360 og spurte om det var en garanti-sak, forteller han.

– Da fikk jeg til svar at jeg kunne sende inn kamera til service, så skulle de sjekke ut feilen.

Han godtok forslaget.

LEVERINGSBEVIS: Kameraet til 1 kilo ble sendt av gårde. Foto: Skjermdump

Uventet beskjed

Angel benyttet seg av det internasjonale fraktselskapet UPS for å sende kameraet til reparasjon.

– Insta360 opprettet en forsendelse gjennom UPS, og sendte meg en shippinglapp, samt en handelsfaktura som jeg måtte legge ved pakken for toll og forsendelse til produsenten i Tyskland.

For det betalte han ingenting.

Handelsfaktura: Handelsfaktura er et dokument fra avsenderen der informasjon om avsenderen, mottakeren, forsendelsen, innholdet, mengde, verdi og betalingsbetingelser oppgis.



Ved fortolling legges fakturaen til grunn for eventuell avgiftsberegning. Kilde: Toll.no

Han sendte pakken av gårde, og etter to uker fikk Angel en merkelig beskjed:

– UPS skrev at pakken ikke inneholdt en handelsfaktura, og at pakken derfor ikke gikk gjennom tollen.

NOE SKJER: Den 27. oktober skjer det noe i sendingen. Foto: Skjermdump

Dette syns han var rart, i og med at papirene lå inni pakken.

– Jeg sendte derfor UPS en ny kopi av handelsfakturaen, slik at de kunne sende pakken videre.

Etter en ukes tid, dukket det opp en ny, svært uventet beskjed.

Hva har skjedd?

– Jeg mottok et bilde fra Insta360 som etterspurte innholdet i pakken, da den var tom, forteller han.

– Kameraet var ikke der.

FLATPAKKET: Denne tomme forsendelsen mottok Insta360 i Tyskland. Foto: Skjermbilde, Insta360

23-åringen tok derfor umiddelbart kontakt med UPS.

– De ba meg opprette en sak, men siden det var Insta360 som opprettet forsendelsen, gikk all informasjon rett til dem.

– Jeg har med andre ord nesten ikke hatt kontakt med UPS etter jeg selv opprettet saken.

Ba om spesielt videobevis

I hele desember tok 23-åringen jevnlig kontakt med Insta360 for siste nytt.



– Til slutt skrev de at UPS ikke anerkjenner at de har mistet pakken og derfor ikke tar ansvar for dette.

Angel spør derfor Insta360 om det finnes noen løsning i saken.

– Da tilbydde de meg 50 prosent avslag på et nytt kamera, forteller han og legger til:

– Samtidig som at det er fint gjort, så er jeg jo litt misfornøyd med hvordan Insta360 håndterte saken.

– På hvilken måte?

– De ba meg om å sende en video av at jeg la kameraet i konvolutten, som bevis på at kameraet faktisk ble sendt, forklarer han.

– Noe jeg syns er veldig spesielt å kreve som bevis.

– Bortsett fra det, har Insta360 svart raskt på mail, og vært profesjonelle i svarene sine, legger han til.



– Tas ikke på alvor

23-åringen endte derfor opp med å kjøpe et nytt kamera til halv pris, og fikk i tillegg med en selfiestang fra Insta360.

Likevel undrer han over hva som skjedde med kameraet.

– Det var UPS som mistet kameraet, og jeg mener de bør stå 100 prosent ansvarlig.



– En ting er i hvert fall sikkert: UPS tar ikke kundene sine på alvor.

UNDRER: Halvard Johan Angel lurer fremdeles på hvor kameraet hans tok veien. Foto: Halvard Johan Angel

– Etter vår vurdering er det feil

Forbrukerjurist Nora Wennberg Gløersen i Forbrukerrådet mener at Angel ikke skulle brukt sine egne penger på et nytt kamera:

– Det er helt urimelig at forbrukeren skal bli skadelidende her. Etter vår vurdering er det feil at forbrukeren har brukt penger på å kjøpe et nytt kamera, selv om det var til rabattert pris, understreker hun.



Gløersen forteller videre at kunden i denne saken nå har flere muligheter:



– Har du kjøpt et kamera som slutter å virke etter fem måneder, kan du kreve reparasjon eller et nytt kamera. Du kan alltid forholde deg til butikken der kameraet er kjøpt, i dette tilfellet Scandinavian Photo.

– Hvis butikken ber deg rette et krav mot produsenten, kan du si nei.

LAV SCORE: Nora Wennberg Gløersen informerer at over 30.000 kunder har lagt igjen anmeldelse av UPS på Trustpilot. 92 prosent har gitt fraktselskapet 1 av 5 stjerner. Foto: Magnus Nøkland/ TV 2

Hun legger til at det er selger av varen som har inngått en avtale med kunden, og derfor de som må ta ansvar for feil og mangler.

På like linje som at produsenten Insta360 også har et visst ansvar:

– Det var Insta360 som valgte å bruke UPS, ordnet med fraktlapp og handelsfaktura. Det er med andre ord Insta360 som har inngått en avtale med UPS, og derfor de som må ta ansvar for å følge opp saken.

– Hvis en pakke blir skadet eller stjålet mens UPS har ansvaret for den, må UPS betale ut erstatning. Her må de næringsdrivende ordne opp seg imellom, avslutter hun.

– Beklager

Markedssjef i Scandinavian Photo, Emelie Olsson, beklager på vegne av selskapet og ber kunden ta kontakt med Scandinavian Photo.

«Først av alt vil vi be om unnskyldning for det som har skjedd, og vi håper at UPS tar ansvar.

Vi henviser vanligvis kunden direkte til den aktuelle leverandøren da det er den raskeste måten å få hjelp på. Mange av våre kunder foretrekker også å snakke direkte med leverandøren.

Dersom det ikke fungerer, kan kunden alltid kontakte oss slik at vi kan forfølge saken mot leverandøren.

Du er velkommen til å be Halvard kontakte oss slik at vi kan hjelpe med en reell løsning».

Markedssjef i Scandinavian Photo, Emelie Olsson. Foto: Scandinavian Photo

– Skal undersøke saken videre

Til TV 2 hjelper informerer produsenten av kameraet, Insta360, at teamet deres har fulgt opp saken nøye, men at de nå vil ta en ny runde:

– Hos Insta360 streber vi hele tiden etter å gi best mulig kundeserviceopplevelse for våre brukere.

– Vi vil derfor undersøke den aktuelle hendelsen videre og revurdere vårt samarbeid med UPS om nødvendig.

Insta360 legger til at de fleste pakkene leveres og returneres av deres logistikkpartnere uten problemer.

– Vi beklager på det sterkeste eventuelle ulemper denne situasjonen kan ha forårsaket, avslutter selskapet.

GLAD: Halvard Johan Angel blir positivt overrasket over svarene fra Insta360 og Scandinavian Photo. Foto: Privat

Svarene fra selskapene gjør 23-åringen fornøyd.

– Jeg er veldig glad for at dere tok tak i saken. Føler jeg får rettferdiggjort det hele ved at en tredjepart holder selskapene ansvarlig, sier Angel.



UPS er ordknappe

TV 2 hjelper deg har stilt UPS en rekke spørsmål, blant annet om hva har skjedd, hvorfor UPS ikke tar ansvar i saken, og hva de tenker om kritikken.

Vi får et kort svar:

«Vi tar forsinkelser eller manglende levering av pakker på alvor og jobber med kunden vår for å løse problemet.»