– Se hva du har gjort med håret mitt

BLE IKKE SLIK: Bildet til venstre er hvordan Anita-Iren Dyregod Glitza ønsket at frisyren skulle bli. Foto: Pinterest/ privat.

Raser mot Cut`n Go:

I februar dro Anita-Iren Dyregod Glitza (56) til Cut`n Go Haugesund for å gjennomføre en aldri så liten klipp.

Hun hadde vært der en gang før og var derfor trygg på at hun ville få nøyaktig den klippen hun ba om.

Slik ble det ikke.

– Æ så jo ikke ut!

Inspirasjonsbilde

I forkant av frisørtimen, sjekket Anita-Iren rundt på nettet for å finne inspirasjon til frisyre.

– Jeg fant et bilde som viste den perfekte klippen jeg ville ha, så jeg tok med bildet til timen min.

INSPIRASJON: Dette bildet, som illustrerte hva hun ønsket, viste Anita-Iren til frisøren. Foto: Illustrasjonbilde/ Pinterest

Da 56-åringen kom til frisørsalongen, var frisøren positiv, ifølge Anita – Iren.

– Ikke noe problem, sa frisøren om bildet.



Ønsket ikke hårvask

I forkant av timen informerte Anita-Iren om at hun kun ønsket klipp.



– Jeg presiserte at jeg ikke ville ha hårvask.



Grunnen er at 56-åringen for noen år siden ble hjerneoperert og får derfor vondt ved mye fysisk kontakt mot hodet.

– Jeg var tydelig på at jeg ikke ville ha vask, og sa jeg skulle vaske håret selv før jeg kom.



Men da hun kom til timen, insisterte frisøren på at håret måtte vaskes for at hun skulle kunne klippe det, hevder 56-åringen.

Les hva stylist Jan Thomas mener om dette, og svar fra selskapet, lenger ned i saken.

– Blind som en muldvarp

Etter klippen ble håret til Anita-Iren stylet av frisøren.

– Jeg hadde ikke på meg briller da frisøren klippet håret, og jeg er jo blind som en muldvarp uten, så jeg så ikke resultatet før håret var ferdig stylet.



STYLET: Slik var frisyren da Anita-Iren forlot salongen. Foto: Cut`n Go

Frisøren tok etterbilder av frisyren, som tilsynelatende så fin ut.

– Jeg betalte 500 kroner for klipp og vask, dro hjem, og tenkte ikke mer på det.



Vasket håret

Dagen etter frisørtimen vasket Anita-Iren håret.

– Da fikk jeg sjokk! Herregud, halve panneluggen min er jo borte.

Uten å nøle kontaktet hun Cut`n Go Haugesund.

– De sa jeg måtte komme ned til salongen for å vurdere frisyren.

– Så der kom jeg, i det verste rushet i frisørsalongen og sa: «Se hva du har gjort med håret mitt.»

DAGEN ETTER: Anita-Iren var ikke fornøyd med det hun så. Foto: Privat

Får ikke pengene tilbake

Ifølge 56 åringen sier frisøren at frisyren er som den skal, men at hun kan klippe den rett igjen og mykne opp frisyren.

– Klippe det rett? Mykne den opp?! Det er jo ikke noe hår igjen å klippe i.

Anita-Iren sier hun ikke ønsker frisyren mer justert, og ber om pengene tilbake.

– Det fikk jeg ikke.

– Mener jeg har gjort dette

56-åringen gir seg likevel ikke.

– Jeg tar kontakt med Cut`n Go sitt hovedkontor og da påstår de at jeg har gredd håret fremover.

– Det er jo ren løgn!

FÅR SKYLDA: I en epost fra Cut`n Go blir Anita-Iren beskyldt for å gre håret fremover. Foto: Skjermbilde

Anita-Iren sendte derfor inn en klage til Forbrukertilsynet, men heller ikke der kom partene til en enighet.

Prinsippsak

I dag – over seks måneder senere, har 56-åringen fremdeles ikke gitt opp.



– Nå har det blitt en prinsippsak. Siste håp for rettferdighet er å gå gjennom dere, sier hun til TV 2 hjelper deg.



VOKST LITT UT: Håret til Anita-Iren Dyregod Glitza har endelig begynt å vokse ut igjen, men det er lenge til hun tør å gå til frisøren igjen. Foto: Privat

– Gi realistiske forventninger

TV 2 hjelper deg kontakter stylist Jan Thomas for å få en vurdering av frisørarbeidet og kundebehandlingen. Han får ikke vite hvilken frisørkjede det gjelder.

– Som frisør ville jeg sagt at vi kan lage en variant av inspirasjonsbildet, basert på kundens utgangspunkt.



– Men det er urealistisk å si at hun kan få nøyaktig samme resultat og jeg hadde aldri foreslått en så dramatisk asymmetrisk front.

37 ÅR I BRANSJEN: Jan Thomas sier at korte klipper krever en finesse og da handler det om å skape en realistisk forventning for kunden. Foto: Thomas Qvale

– Jeg skal ikke sette grenser for frisørers kreativitet, men bruk god tid på konsultasjonen. Avklar muligheter, vært realistisk og finn gode løsninger for kunden, det er frisørens jobb, understreker han.

Videre sier Jan Thomas at man fint kan klippe tørt hår, og han er uenig i salongens forslag om å justere håret:

– Hun ønsker jo ikke å bli noe kortere, og «skaden» er allerede gjort, så her koster det salongen ingenting å gi kunden noen produkter hun kan ta med hjem.

– Jeg ville også tilbydd henne stylingkurs og lært henne å faktisk håndtere den frisyren hun nå har, avslutter han.

Forbrukerrådet: – Prisavslag

Juridisk seniorrådgiver Thomas Iversen i Forbrukerrådet informerer om hva frisørkunder har krav på:

– Hvis klippen ikke gjøres ordentlig, har kunden rett på korrigering.

– Hvis korrigering ikke er mulig eller ikke fører til fullgod frisyre, er det naturlig at kunden også får et prisavslag, understreker Iversen.

INGEN HENVENDELSER: Thomas Iversen informerer om at de har mottatt 35 henvendelser om frisørtjenester hittil i år, men ingen på Cut’n Go. Foto: Forbrukerrådet/Helen Mehammer

Cut`n Go: – Forstår frustrasjonen

Administrerende leder i Cut`n Go, Glenn Kolloen, sier de har god kjennskap til saken.

– Vi syns det er leit at kunden sitter igjen med en dårlig kundeopplevelse, og vi har full forståelse for frustrasjonen til kunden.

– Det å komme hjem med noe man tenker er en fin sveis hvorpå man etter en dusj ender opp med et resultat som er langt ifra det hun ønsket, er ingen god opplevelse, sier Kolloen til TV 2 hjelper deg.

– Derfor har vi hele tiden tilbydd henne det hun har krav på i henhold til lovverket for å gjøre henne tilfreds med frisyren, mener han.

Følger lovverket



Ifølge Kolloen er Anita-Iren tilbydd at salongen kan gjøre en justering for et mindre dramatisk uttrykk.

– Dette ble komplett avslått, sier Kolloen.

– Kunden har heller ikke godtatt tilbud om gratis stylingveiledning i salongen for å «lære» hvordan hun styler håret på samme måte som frisøren gjorde den dagen frisyren ble skapt.

Han legger til at det er frivillig om kundene ønsker å vaske håret eller ikke.

– Man kunne sikkert gitt kunden noen produkter, men i dette tilfellet mener jeg at kunden ikke hadde vært mer fornøyd med noe produkt, uten veiledningen hun selv har avslått.



Anita-Iren avviser påstanden fra Kolloen:

– Jeg har verken hørt eller lest at de har tilbudt stylingveiledning, og jeg ville blitt mer enn fornøyd om jeg hadde fått noen produkter.

– Ingen er feilfrie, men i de fleste tilfeller innrømmer de sine feil, noe Cut’n Go ikke gjør, mener hun.



– Fint at dere lager sak



Til slutt sier Kolloen at det er synd de blir beskyldt for løgn.

– Bildet viser tydelig spor etter børste/kam og håret er tydelig gredd fremover. Bildet lyver ikke, understreker han.

– I denne saken er utøvende frisør innehaver av svennebrev utstedt i 1996. Dette gjør at vi støtter oss på hennes faglige forklaring.



– Det er beklagelig at vi ikke kunne gjøre kunden fornøyd i dette tilfellet.



Likevel er han positiv til at saken kommer på trykk:

– Synes for øvrig det er fint at dere lager en sak på dette, da kunders rettigheter ved frisørtjenester bør belyses.

– Min oppfatning er at kunder er usikre på rettighetene sine og ofte tar valg som å la en annen frisørsalong rette opp i feil, som igjen forringer deres reklamasjonsrett.