Sæd-sjokk på eksklusive Oslo-hotell

– Jeg ville aldri godtatt et slikt hotellrom. Dette er virkelig ikke bra!

Det er den knallharde dommen fra Lena Furuberg i Bygg & Facility Consult AS over hotellet som gjør det dårligst i vår hotellsjekk.

Og det er ikke et hvilket som helst hotell som får slakt fra renholdseksperten.

I videoen øverst i saken kan du følge TV 2 hjelper deg på sædjakt og se hvor vi finner sædrester på de to Oslo-hotellene.

Støv og hybelkaniner

Det er slett ikke bare sædrester som får vår ekspert til å rynke på nesen.

På ærverdige Hotel Bristol finner vi riktignok ikke rester av sæd. Derimot ligger det et tykt lag støv og store hybelkaniner under sengen, hvor gulvet bærer preg av ikke å ha blitt rengjort på en stund.

HYBELKANIN: Godt med støv under sengen på Hotel Bristol. Foto: Glenn Aaseby/TV 2 hjelper deg

– Må få bedre rutiner

Her måler vi også den høyeste RLU-verdien i testen, på nesten 14.000 i området rundt sluket i dusjen. Dette tallet bør ifølge Furuberg ikke ligge over 1000. I tillegg finner vi hår og flekker mellom overmadrass og rammemadrass.

– Her er det for høye RLU-verdier på dørhåndtak, fjernkontroll og særlig på dusjgulv. Sett sammen med visuelle avvik, vil jeg si at renholdet på dette rommet bør bli bedre. Hotellet må få bedre rutiner og eventuelt bedre renholdsmetoder.

– Det er selvsagt bra med negativ test for sæd, men støv under seng og flekker og hår på madrass trekker det totale inntrykket kraftig ned, understreker Lena Furuberg.

TREKKER NED: Renholdsekspert Lena Furuberg har vurdert funnene våre, og er ikke imponert over Hotel Bristol. Foto: Espen Solli

– Nyttig tilbakemelding

HR-sjef Gunnar Furu Sjølie ved Hotel Bristol har ingen kommentarer til våre målinger av RLU-verdi «da det ikke eksisterer noen bransjestandard for renhold av rom. Kun for næringsmiddelindustrien.»

– Vi tar funnet av støv under en seng til etterretning og bruker resultatene som nyttig tilbakemelding i vårt kontinuerlige forbedringsarbeid for å fortsette å skape gode gjesteopplevelser.

– Vedrørende funn av hårstrå mellom overmadrass og rammemadrass, er det nærliggende å anta at dette har forekommet ved bytte av madrassbeskytter, etter rutinen for vask av disse, mener han.

NYTTIG TILBAKEMELDING: HR-sjefen mener Hotel Bristol har gode rutiner og tar våre funn til etterretning. Foto: Nils Ragnar Løvhaug/TV 2 hjelper deg

Sjølie viser for øvrig til at Bristols gjestetilbakemeldinger er nærmest utelukkende positive, og understreker at hotellet har rutiner for kontroll og utskiftning av senger, madrasser, madrassbeskyttere, dyner og puter, samt for rens og vask av sluk.

Trondheim sædfrikjent

I tillegg til Oslo, besøker TV 2 hjelper deg Trondheim, der vi sjekker inn på Scandic Hotel Nidelven, Best Western Plus Hotel Bakeriet og Hotel Britannia.

Her finner vi ikke sædrester på noen av hotellene. Derimot finner vi noe annet.

Tannpirker og spisepinne

Rommet på Scandic Nidelven gir generelt et støvete inntrykk, og under skrivebordet finner vi både en tannpirker, noe som kan være en del av en spisepinne og andre avfallsrester etter forrige (?) gjest.

PINN-LIGE FUNN: Ulike trevarer under skrivebordet på Scandic Nidelven. Foto: Nils Ragnar Løvhaug/TV 2 hjelper deg

I tillegg er RLU-verdiene for høye på fire av seks steder. Lena Furuberg er klar i sin tale:

– Her kan man lure på om kluten de bruker ikke er helt ren. Dere har også funnet en del rester etter forrige gjest. Generelt støv på rommet er heller ikke greit; støv er en kjent faktor for et dårlig innemiljø, og kan også være en smittespreder for virus.

Slik ble testen gjennomført TV 2 hjelper deg bestilte dobbeltrom på tre utvalgte hoteller i Oslo og tre i Trondheim. Hotellene er eid av fem ulike kjeder, mens det sjette er uavhengig. Vi startet med visuell inspeksjon hvor vi saumfarte rommet for blant annet synlig støv, hår og rester av søppel. Vi målte deretter RLU-verdier med ATP-måler på seks utvalgte steder, de samme på alle hotellrommene: På håndtaket til romdøren, på tv-fjernkontrollen, på lysbryter ved seng, på gulvet rundt sluket i dusjen, på trykknappen til toalettet og på håndtaket til vasken på badet. RLU-verdien viser bakteriemengde og bør ikke overstige 1000. Til slutt mørkla vi rommene og brukte UV-lys for å finne mistenkelige flekker. Disse ble testet for sæd/sædveske med PSA-test.

Beklager

Direktør Kjetil Vassdal ved Scandic Nidelven kommenterer resultatene slik:

– Vi jobber systematisk med renhold og har høye krav til egen leveranse på området. Vi er naturlig nok ikke fornøyde med utfallet av denne undersøkelsen.

– Dersom de nevnte målingene er korrekte, så er de for høye, og det skal vi følge opp. Det er heller ikke slik at man skal finne støv eller annet smårusk under skrivebordet når man sjekker inn hos oss, så det beklager vi.

– Ikke greit

Best Western Plus Hotel Bakeriet kommer litt bedre ut. Men også her finner vi hår på dynetrekket, noe rusk og rask under sengen, i tillegg til at RLU-verdiene er over grensen på lysbryteren og ved sluket i dusjen.

KRAFTIG HÅRVEKST: Hår fant vi på flere av hotellrommene - her fra Hotel Bakeriet i Trondheim. Foto: Nils Ragnar Løvhaug/TV 2 hjelper deg

– Ellers er verdiene innenfor det man kan forvente. Men visuelt er det ikke greit med hår etter forrige besøkende eller rusk og rask under sengen, understreker Furuberg.

TV 2 hjelper deg har kontaktet både hotellet og de presseansvarlige i Best Western-gruppen flere ganger, uten at de har svart på våre henvendelser.

Høyeste måling i Trondheim

Siste innsjekk i Trondheim er eksklusive Hotel Britannia. Her ser det stort sett rent og pent ut, men to av ATP-målingene gir for høye verdier – særlig 7302 ved sluket i dusjen, som er det høyeste RLU-tallet vi måler i Trondheim.

Furuberg er likevel noenlunde fornøyd.

– Vi er glade for å se at våre rutiner og fokus på renhold gir gode resultater. Vi rengjør sluk på gjesterom daglig, men skal sjekke om vi bør endre middel, som vil være mer effektiv på dette punktet. Og så må vi ettergå at samtlige fjernkontroller desinfiseres daglig, kommenterer hotelldirektør Ida Dønheim.

Burde være synlig

Men sædrestene finner vi altså i hovedstaden – og det på to av byens mest eksklusive hoteller.

Hotellrommet Lena Furuberg aldri ville godtatt er nemlig på selveste Oslo Plaza, hvor vi betaler 2970 kroner for en natt. Her er det en mistenkelig flekk på nattbordet som gir utslag.

– Når sædtesten er tatt på fremsiden av nattbordet, tenker jeg at den burde være visuelt synlig også, sier Furuberg.

Hun lar seg heller ikke imponere av resten av rengjøringen på Plaza-rommet.

POSITIVT UTSLAG: Stripen til høyre viser utslag for sæd på Plaza. Foto: Nils Ragnar Løvhaug/TV 2 hjelper deg

– Uakseptabelt

RLU-verdiene er for høye på tre av seks steder vi sjekket på rommet. I tillegg finner vi en god del hår både oppå og under lakenet på senga.

– Hår på og under laken er uakseptabelt og skal definitivt ikke forekomme på rene hotellrom. Når du tar med den positive testen for sæd, ville jeg aldri godtatt et slikt hotellrom. Dette er virkelig ikke bra! slår eksperten fast.

Ikke fornøyde

Administrerende direktør Tarje Hellebust ved Radisson Blu Plaza Hotel lover å ta tak i saken umiddelbart.

– Vi er positive til at slike tester gjøres, fordi det kan være en ekstra kontroll for oss. I dette tilfellet er ikke vi fornøyd med funnene som er gjort.

– Dette resultatet kommer til å gjøre at vi kvalitetssikrer vårt renhold og blir bedre på disse tingene. I en periode med veldig mange nyansatte, kommer vi til å være ekstra nøye med at rutiner gjennomgås med alle sammen.

IKKE FORNØYD: Hotelldirektøren på Plaza lover at renholdet skal bli bedre. Foto: Nils Ragnar Løvhaug/TV 2 hjelper deg

– Ikke godt nok

– Hva tenker du om at vi fant sædrester på fronten av nattbordet?

– Jeg er usikker på hvor synlig denne flekken var i vanlig lys, men det er uansett ikke noen unnskyldning. Alle overflater skal vaskes og tørkes over. Nei, dette er uansett ikke godt nok, sier Hellebust.

Mer sæd på Jernbanetorget

Plaza er ikke det eneste Oslo-hotellet i øvre prisklasse med sædrester. Et steinkast unna på Jernbanetorget ligger Petter Stordalens påkostede hotell Amerikalinjen.

Vi betaler 3140 kroner for rommet, det dyreste av alle seks hotellene i testen.

KRAFTIG UTSLAG: Stripen til høyre viser utslag for sæd på Amerikalinjen. Foto: Nils Ragnar Løvhaug/TV 2 hjelper deg

Her er det en mistenkelig flekk på selve sengen som viser seg å gi utslag på sædtesten vår.

Vi finner også en plastbit under sengen, mens RLU-verdien er for høy ved sluket i dusjen. Bortsett fra den positive sædtesten, konkluderer Furuberg likevel med at renholdet virker helt ok.

– Vi er glade for at undersøkelsen viser at renholdet generelt er godt, vi får veldig gode tilbakemeldinger fra våre gjester på nettopp renhold og standard på våre rom, kommenterer hotelldirektør Ørjan Lundmark.

GLIPP: Hotelldirektøren ved Amerikalinjen er ikke glad for enkelte av funnene ved hotellet. Foto: Nils Ragnar Løvhaug/TV 2 hjelper deg

– Samtidig er det funn vi selvfølgelig ikke er glad for og som har glippet for oss i renholdet av dette rommet, fortsetter han.

– Gi beskjed

Renholdsekspert Lena Furuberg trekker følgende konklusjoner etter TV 2 hjelper degs hotellsjekk.

– Jeg er dessverre ikke overrasket over resultatene når det gjelder RLU-verdier. Jeg er derimot mer overrasket når det gjelder de visuelle funnene, spesielt nå som renhold på hotell har vært et tema over lengre tid. Det at man fremdeles har positive funn på sædtest er også overraskende for meg.

– Jeg mener det ikke skal være noe visuelt å finne på et hotellrom, verken av flekker, støv eller avfall. Dersom man finner dette på et rom, ville jeg gitt beskjed og forventet at det blir rettet opp i.

– Stort arbeidspress

Alle hotellene og kjedene som har svart TV 2 hjelper deg, hevder at de har gode rutiner for rengjøring og at det er satt av nok tid til å rengjøre hvert enkelt rom.

Likevel påpeker forbundssekretær Clas Delp i Fellesforbundet at de som jobber med rengjøring ofte har en utfordrende hverdag, og mener det vil være feil dersom noen skulle gi dem ansvaret for manglende renhold.

– Mange opplever stort arbeidspress på jobb, og det er veldig forskjellig hva de møter når de åpner døra til et rom. Med den tida en renholder får til å gjøre rent et rom, erfarer vi ofte at tida ikke er tilpasset det som møter dem.

STORT ARBEIDSPRESS: Clas Delp i Fellesforbundet mener at tida til rengjøring ofte ikke er tilpasset det som møter rengjørerne på et hotellrom. Foto: John Trygve Tollefsen

– Det er forskjell mellom kjedene og hvilken renholdsstandard de legger seg på. Kniper du inn på tida, velger du bort ting eller må gjøre det mer lettvint. De som har høyeste effektivitetsstandard, får også dårligst renholdsstandard.