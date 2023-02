Så mye sparer familien på ett år

Lavpris vs supermarked:

Priskrigen mellom billigkjedene Rema 1000, Kiwi, Extra og nettbutikken Oda har ført til at avstanden opp til supermarkedkjedene har økt med nesten 30 prosent i løpet av de siste årene.

Se alle prisene i tabellen under.

Prisundersøkelsen viser at samme handlekurv koster 1773 kroner hos Kiwi og hele 2082 kroner hos det dyreste supermarkedet Coop Mega.

Det er 309 kroner i differanse på en solid helgehandel.

SJOKKERT: Joachim Ruud vil slutte å handle på supermarked. Foto: Ståle Winterkjær/TV 2 hjelper deg

– Det er helt sinnssykt. Jeg føler meg lurt. Det er ikke innafor i det hele tatt, sier 29 år gamle Joachim Ruud, på vei ut av Coop Mega.

Han pleier ikke å handle på denne butikken og blir ikke stamkunde etter at han får vite at prisforskjellen mellom Coop Mega og billigkjedene er over 17 prosent.

– Det blir billigbutikker fra nå av.

DYRT: Det koster deg dyrt å velge Coop Mega kontra billigkjedene. Foto: Ståle Winterkjær/TV 2 hjelper deg

TV 2 hjelper deg foretok samme prisundersøkelse i januar 2021. Den gang var det bare Meny av supermarkedene som var representert.

Undersøkelsen viste at avstanden på pris mellom handleposene kjøpt på supermarked og billigbutikk bare var 155 kroner, altså halvparten av prisdifferansen i dag.

Her må det tilføyes at i prisundersøkelsen til TV 2 hjelper deg i år er Coop Mega vesentlig dyrere enn Meny. Se oversikten nedenfor.

– Dette er dårlig nytt for supermarkedene. I en dyr tid hvor bevisstheten rundt prisene øker, vil ikke forbrukerne akseptere dette, sier dagligvareekspert Erik Fagerlid, som har vært konsulent for dagligvarebransjen i både inn- og utland.

DÅRLIG NYTT: Dagligvareekspert Erik Fagerlid tror supermarkedene vil slite. Foto: Gorm Røseth/TV 2

Statens institutt for forbruksforskning har beregnet hvor mye en familie på fire bruker på mat i året.

Når vi bruker den beregningen, viser prissjekken at familien sparer over 28.000 kroner på å handle på billigste butikk i stedet for Coop Mega.

– Burde handlet smartere

En av dem som fortsatt handler på Coop Mega er Tora Torrissen.

– Jeg burde sikkert handlet smartere. Men jeg skulle i ostedisken for å kjøpe en ost som ikke finnes i billigbutikkene, og da tok jeg også resten av handelen her, sier 30-åringen som har to poser fulle av varer.

DYRT: Tora Torrissen tok helgehandelen hos Coop Mega. Foto: Ståle Winterkjær/TV 2 hjelper deg

– Men jeg handler mindre på supermarkeder nå fordi det er viktig å spare, tilføyer hun.

Dette er ett av problemene til supermarkedene, forklarer Erik Fagerlid.

– Kiwi og Rema 1000 har utviklet et utvalg som er godt nok på hverdagene. Så behovet for supermarked blir når du skal ha gjester på fredag, sier Fagerlid.

GANGAVSTAND: Joachim Kjellstrup og Kristin Lin gjør alle innkjøp hos Coop Mega. Foto: Ståle Winterkjær/TV 2 hjelper deg

Men Coop Mega på Bøler har fortsatt noen stamkunder. Joachim Kjellstrup (45) og Kristin Lin (35) har gangavstand til butikken, og det betyr mer enn pris.

– Jeg vet at den er dyrere enn de såkalte billigbutikkene, men det betyr mer at det er gangavstand. Dessuten er det positivt med et bra vareutvalg og ferskvaredisk, sier Kjellstrup.

Billigste butikk

De siste ukene har alle snakket om hvor du kan handle de billigste varene. Hvilken butikk vinner? Svaret er alle billigbutikkene.

Forskjellen mellom billigste butikk Kiwi og dyreste butikk Rema 1000 er tre kroner. Extra er 1,50 dyrere enn Kiwi i vår undersøkelse.

PRISKRIG: Rema 1000 kjemper om å være billigst. Foto: Ståle Winterkjær/TV 2 hjelper deg

– Først og fremst så er vi ikke fornøyd med ikke å være billigst. Rema 1000 skal være billigst på dagligvarer i Norge, og det er en kamp vi aldri kommer til å gi oss på, skriver kategori- og innkjøpsdirektør Line Aarnes til TV2 hjelper deg.

IKKE BILLIGST: Kategori- og innkjøpsdirektør Line Aarnes i Rema 1000 synes ikke det er gøy å bli slått med tre kroner. Foto: Jonathan Torstensson / TV 2

Med så små forskjeller mellom lavpriskjedene blir det bagateller som avgjør vinneren.

For eksempel er Freia Melkesjokolade 190 gram på vår liste over produkter. Rema 1000 hadde en Freia Melkesjokolade på 240 gram som var ti kroner billigere da vi undersøkte prisene.

Hadde vi byttet produkt, ville Rema 1000 vunnet pristesten.

PRISVINNER: Hadde vi byttet vanlig melkesjokolade med melkesjokolade XL ville testen fått en ny vinner. Foto: Ståle Winterkjær/TV 2 hjelper deg

Prisvinner Kiwi innrømmer at det er tett mellom konkurrentene i et hett marked, men mener de er ansvarlige for de lave prisene.

– Kiwi var den eneste kjeden som valgte å ikke øke prisene 1. februar. Uten vårt prispress hadde prisene være mye høyere i dag, skriver kommunikasjonssjef Kristine Aakvaag Arvin i Kiwi og tilføyer:

– En prisundersøkelse viser alltid et øyeblikksbilde på et lite utvalg varer, men det er alltid hyggelig når den bekrefter at Kiwi er billigst.

VINNER: Kommunikasjonssjef Kristine Aakvaag Arvin i Kiwi. Foto: Gorm Roseth/TV 2

Pristest dagligvare Meny Coop Mega Kiwi Rema 1000 Extra Oda.no Buer Lomper 16,4 14,9 12,9 15,9 12,9 12,9 Wasa knekkebrød 17,2 16,5 15,9 9,2 15,9 13,7 Eplejuice (billigste) 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 Fun Light appelsin 35,9 36,9 29,9 29,9 29,9 29,9 Pepsi Max 4x1,5 liter 68,2 80,9 64,9 64,9 64,6 64,9 Pils boks billigste 6x0,33 liter 133,56 135 124,2 124,2 122,4 123,75 Solo med sukker uten pant 35,6 31,9 29,6 29,6 29,6 29,6 Munkholm/Clausthaler 6x0,33 liter 62,4 65,4 59,4 59,4 59,4 57,5 Bananer 4 stykk 22,9 22,9 20,15 20,15 20,15 23,6 Epler røde 4 stykk 21,52 22,43 20,18 27,68 20,18 19,9 Mango spisemoden 29,9 36,9 24,9 24,9 24,9 45,3 Druer grønne 39,9 39,9 36,9 34,9 36,9 34,9 Isbergsalat 26,9 27,9 19,9 19,9 19,9 19,9 Avokado spisemoden stor 29,9 31,9 26,5 26,5 26,5 30,33 Kiwi 4 stykk 23,6 22 18,8 18,8 18,8 33,9 Tomater 4 stykk 12,76 14,05 11,8 11,23 12,77 11,26 Spisspaprika 2-pakk 19,4 28,71 17,04 17,04 17,92 21,8 Blomkål 29,9 29,9 27,9 27,9 27,9 26,5 Brokkoli 19,9 12,9 18,9 18,9 18,9 18,9 Pærer 4 stykk 17,76 17,76 16,4 16,14 16,14 17,88 Kyllingfilet billigst 900 gram 173,08 158,5 130,05 130,14 130,09 129,9 Fjordland kjøttkaker 56,6 74,9 59,9 59,9 59,9 55,1 Findus familien fiskegrateng 53,9 56,5 53,9 53,9 53,9 53,9 Gilde wienerpølse Go og mager 79,4 69,9 59,9 59,9 59,9 59,9 Tine helmelk 1 liter 22,4 19,9 20,9 20,9 20,9 20,9 Q-meieriene lettmelk 1 liter 20,9 19,9 17,4 17,4 17,4 17,4 Tine skummet 1 liter 19,2 19,2 16,6 17,9 17,9 17,9 Bremykt 54 45,9 41,5 41,5 41,5 41,5 Go Morgen uten 2 stykk 20,8 21,7 19,8 19,8 19,8 19,8 Egg billigste 6 pakk 26,4 19,9 23,9 24,6 23,9 24,6 Gilde kokt skinke 31,3 30,9 27,9 27,9 27,9 27,9 Jubelsalami 170 gram 55,6 71,9 54,9 54,9 54,9 54,9 Nugatti original 35,2 34,9 32,9 32,9 32,9 32,9 Synnøve skivet Gudbrandsdalsost 23 19,9 21,9 21,9 22,6 22,5 Lerum jordbær 80 prosent u/sukker 37,1 37,9 30,9 30,9 30,9 31,6 Stabburet leverpostei 200 gram 23,7 22,9 18,9 18,9 18,9 18,9 Tine Jarlsberg 450 gram 84 86,9 72,3 72,3 72,3 72,3 Freia Melkesjokolade 190 gram 29,33 49,9 39,9 39,9 39,9 39,9 Maarud potetgull classic salt 250 g 39,5 46,9 32,9 32,9 32,9 32,9 Nidar Smash 39,9 56,9 39,9 39,9 39,9 39,9 Stratos Salty Caramel 34,9 44,9 34,9 34,9 34,9 34,9 Laban Seigmenn 34,7 32,9 29,4 29,4 29,4 29,4 Hvetemel 1 kilo 15,7 16,9 14,9 14,9 14,9 14,9 Axa Havregryn 1,1 kilo 19,9 19,9 18,9 18,9 18,9 18,9 Idun tørrgkjær blå 5 poser 28,2 25,9 21,4 21,4 21,4 21,9 Toro Boil in bag jasminris 28,3 27,9 26,9 26,9 26,9 26,9 Lano dusjsåpe 34,2 33,9 28,5 28,5 28,5 28,5 Krystall grønnsåpe 36,9 36,9 30,4 30,4 30,4 30,4 Tørkerull Lambi 4 pakk 51,5 66,9 42,9 42,9 42,9 43,3 Colgate Karies kontroll 21,3 21,1 17,9 17,9 17,9 20,6 Libresse Maxi Goodnight 10 stykk 24,9 33,9 27,9 27,9 27,9 29,7 Emballasje 18 18 18 18 18 26,7 Pant 42 42 42 42 42 42 Rabatt -9,95 1985,81 2081,55 1772,82 1775,88 1774,35 1815,57

Prisundersøkelsen ble gjennomført 9. og 10. februar. Prisene på frukt og grønt er, der det er mulig, justert etter gramvekt. Rema 1000 har ikke Buer-lomper i alle butikker, så de er erstattet med den dyrere Ola-Lompe. TV 2 hjelper deg har beregnet at man vil bruke seks handleposer.

Fristende ferskvaredisk koster

Dagligvareekspert Erik Fagerlid mener det er umulig for supermarkedene å konkurrere på pris.

– Det er store butikker som har fått høyere leiekostnader og høyere strømkostnader de siste årene. Ferskvaredisker gjør det også tyngre og dyrere å drive supermarkeder, sier Fagerlid, som mener det er viktig å ha store butikker med godt utvalg i Norge.

NEDGANG: Kommunikasjonssjef Nina Horn Hynne i Meny. Foto: Meny

For Meny har den store priskonkurransen påvirket salget.

– Norge var nedstengt i januar i fjor, og Meny hadde en rekordmåned. Vi har like mange kunder i januar i år, men handlemønsteret har endret seg og man kjøper litt færre varer, og derfor er omsetningen litt ned. Vi omsatte for mer i januar i år enn vi gjorde i januar i 2019, som var et «normalår», skriver kommunikasjonssjef Nina Horn Hynne i Meny til TV 2 hjelper deg.

Lavpriskjedene øker

Lavpriskjedene merker at prisforskjellen til supermarkedene er blitt større, og det har gitt høyere omsetning for dem.

GARANTERT: Kiwi har prislås som garanterer at prisen ikke øker. Den ble forlenget også etter 1. februar. Foto: Ståle Winterkjær/TV 2 hjelper deg

– Vi har fått en fantastisk vekst den siste tiden, og det setter vi stor pris på, sier Arvin i Kiwi.

– I en tid med global prisstigning ser vi at flere kunder er på jakt etter billigere varer og velger oftere Rema 1000, sier Aarnes i Rema 1000.

ØKER: Kommunikasjonssjef Harald Kristiansen i Coop opplever vekst hos Coop Mega. Foto: Espen Solli

Kommunikasjonssjef Harald Kristiansen i Coop opplever ikke nedgang hos Coop Mega. Han tror det skyldes at supermarkedkjeden har samme pris på billigserien Xtra som deres lavpriskjede Extra.

– Dette har gitt kundene trygghet for at de kan gjøre en billig handel hos Coop Mega, og kjeden opplever derfor en vekst i omsetningen. Dette kan også henge sammen med at flere nå velger å kose seg hjemme, fremfor å gå på restaurant, skriver han.

BILLIGVARER: Noen av varene fra Extra selges like billig hos Coop Mega. Foto: Ståle Winterkjær/TV 2 hjelper deg

Testens taper

Kristiansen i Coop er ikke glad for å tape pristesten.

– Pristester er øyeblikksbilder og fanger ikke opp de tilbudene og kampanjene vi har i Coop Mega hver uke, så differansen mot lavpris vil variere. Vi er fortsatt i en periode hvor prisene justeres hyppig for å være den billigste kjeden, slik at mange av de prisene som er med i testen er for lengst justert.

Meny har også lik pris som Kiwi på lavprisproduktene First Price. Nina Horn Hynne fremhever også at kjeden har faste 3-for-2-dealer og flere hundre tilbudsvarer.

Billigsalg rett hjem

Nettbutikken Oda er en helt annen type butikk hvor man får levert maten hjem på døren. Det gjør at man både kan spare tid og penger. Derfor vil mange tjene inn prisforskjellen på 43 kroner til prisvinner Kiwi.

LEVERT: Nettbutikken Oda leverer på døren hjemme. Foto: Oda

Men kommersiell direktør Anders Hansen i Oda er ikke fornøyd med resultatet.

– Oda er prispresseren i det norske markedet. Oda vant to av tre VG Matbørser i 2022, og flere andre store prissammenligninger - sist VG og E24 sin pristest i februar. I tillegg til lave priser har Oda også et større utvalg av produkter enn våre lavpriskonkurrenter og hjemlevering.

– Oda har priser på nivå med lavpriskjedene, og TV 2s resultat avviker drastisk fra andre pristester, skriver Hansen.

PÅ VEI: Oda har egne biler som leverer matvarene. Foto: Oda

I VGs lavprisbørs i februar er Oda dyreste lavprisbutikk, men det skiller bare 15,50 kroner opp til vinneren Kiwi. I vår test har vi tatt med emballasje og beregnet at man vil bruke maks seks bæreposer på en handlekurv på under 1800 kroner.

Oda fremhever at TV 2 hjelper deg ikke har handlet inn varene og derfor beregnet for få bæreposer i forhold til Odas større esker.

– Bare det utgjør en betydelig del av prisforskjellen. I tillegg har TV 2 brukt litt ulike forpakninger for frukt og grønt hos Oda kontra butikkene, som Oda mener øker prisdifferansen. Prisene endrer seg hele tiden, og vi jobber kontinuerlig med å være den billigste matvareleverandøren til våre kunder.