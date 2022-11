Så mye sparer du på svensk julehandel

Mange drar til Sverige for å gjøre den store julehandelen, og det er mulig å gjøre noen store kupp. For eksempel selges den ferske ribba i Sverige til nesten halv pris av hva du må ut med i Norge.

– Vi selger rundt 100 tonn ribbe fra nå og frem til jul, og vi har nok rundt 150.000 norske kunder på besøk, forteller butikksjef Ole Lind i den digre matvarebutikken MaxiMat på Nordby-senteret rett utenfor Strømstad.

BILLIG: Butikksjef Ole Lind viser stolt frem sin billige svenske ribbe. Foto: Ståle Winterkjær/TV 2 hjelper deg

TV 2 hjelper deg har sammenlignet prisene i denne butikken med Rema 1000, som i september ble kåret til Norges billigste matbutikk på VGs matbørs.

Det er mye penger å spare på en del varer, men andre ting er faktisk billigere i Norge. Vi gir deg guiden til best mulig svenskehandel – se oversikten lenger ned.

I videoen øverst i saken ser du hva du absolutt ikke bør kjøpe i Sverige.

Pinnekjøtt

Hvis det er pinnekjøtt som står på menyen i jula, er det ikke særlig mye å spare i Sverige.

– Det er en veldig typisk norsk vare som vi har hatt litt problemer med å få fatt i, men i år har vi fått både røkt og urøkt fra Finsbråten, forteller Lind fra MaxiMat.

De tørkede saueribbeina fra Finsbråten er billigere hos MaxiMat. Men Rema 1000 har blant annet pinnekjøtt fra Nordfjord som er 25 kroner billigere per kilo enn det du må ut med for Finsbråten i Sverige.

Dessuten har de norske butikkene mye mer å velge i på akkurat dette produktet.

PEPPERKAKEHAUG: En boks på Rema 1000 koster bare 10 kroner. Foto: TV 2 hjelper deg

Det er også på julevarer at Rema 1000 slår til med sitt største kupp; pepperkaker. Under 10 kroner for en boks er vanskelig å slå for MaxiMat.

Tidligere var det en grunnregel at man ikke skulle kjøpe norske varer i Sverige, men nå viser det seg at det er penger å spare på julemarsipanen til Nidar.

På det svenske julegodteriet er prisforskjellen mye større. Juleskummet til svenske Cloetta er nesten 40 prosent billigere i Sverige.

Overraskende nok slår Rema 1000 svenskene på deres julerett nummer en; juleskinke. I Strømstad får du den ferdig oppskåret i ferskvaredisken, mens etter en handel på Rema 1000 må du ta frem kniven selv for å sikre deg den billigste juleskinken.

Men også den oppskårede varianten fra Nordfjord er 36 kroner billigere per kilo på grunn av 3 for 2-tilbud hos Rema 1000.

Snacks Sverige (omregnet til NOK) Norge (REMA 1000) Smågodt, 1 kilo 75,91 124 Pringles, 200 g 26,51 27,10 Kvikk Lunsj, 6 pk 37,91 69,80 *Priser fra 16. og 17. nov GODT UTVALG: Mange muligheter for sukkersjokk på MaxiMat. Foto: TV 2 hjelper deg

Pålegg Sverige (omregnet til NOK) Norge (REMA 1000) Stor skinke, 1 kilo 132,05 177,30 Jarlsberg-ost, 1 kilo 116 141,43 Roastbeef skivet, 500 g 118,28 163,34 Nugatti stor 31,26 32,90 Grilstad Jubelsalami, 500 g 106,64 143,83 Smør, billigste, 500 g 37,91 47,90 *Priser fra 16. og 17. nov

Kupp på kjøtt

Hos MaxiMat ligger store berg med karbonade- og kjøttdeig rett fra ferskvaredisken klart til salg. På karbonadedeigen er det nesten halv pris i forhold til den aller rimeligste fra Rema 1000.

Det kan være greit å vite at det er ti prosent fett i den svenske og fem prosent i den norske.

FERSK: Tonnevis med karbonadedeig blir solgt i Strømstad. Foto: TV 2 hjelper deg

Nesten halv pris er det også på ande- og kyllingbryst og indrefilet av svin.

Mange blir nok overrasket over at Rema 1000 har nesten like billig indrefilet av okse som i Sverige, men her blir den norske butikken hjulpet av at de på dette tidspunktet hadde 30 prosent rabatt på sin Pampas indrefilet. Dette viser bare hvor viktig det er å sjekke tilbudene både i Norge og Sverige.

Julemat Sverige (omregnet til NOK) Norge (REMA 1000) Julemarsipan stor 47,41 53,90 Julemarsipan stenger, Nidar 33,16 36,90 Juleskum 720 g Cloetta 56,91 89,90 Pepperkaker justert etter vekt 19,86 9,90 Pepperkakehus justert etter vekt 37,05 39,90 Juleedamer, 1 kilo 86,74 151,76 Billigste ribbe, 2 kilo 132,81 239,80 Ribberull, 1 kilo 151,05 269 Juleskinke, 1 kilo 189,05 129 Hasselnøtter med skall 47,41 34,90 Klementiner, 1 kilo 18,91 39,90 Finsbråten røkt pinnekjøtt, per kilo 284,05 359 Totalt 1104,38 1453,86 *Priser fra 16. og 17. nov Kjøtt og fisk Sverige (omregnet til NOK) Norge (REMA 1000) Andebryst, 2 kilo 417,81 798 Kyllingbryst, 2 kilo 161,41 279,80 Karbonadedeig, 2 kilo 189,81 349,50 Bacon, 1 kilo 101,56 136 Kjøttboller, 1 kilo 56,91 76,67 Svin indrefilet, 2 kilo 132,81 274,60 Okse indrefilet, 2 kilo 625,10 628,60 Torsk, fryst, 2 kilo 308,50 244 Laks u/skinn, fryst, 2 kilo 417,62 209,60 *Priser fra 16. og 17. nov

Brett på brett

Det første som møter deg når du kommer inn på MaxiMat, er digre tårn med brett på brett med brus og populære energidrikker.

Fra 1. juni 2021 ble avgiften på 2,09 kroner per liter på alkoholfrie drikkevarer kuttet i Norge. Det burde bety at det ikke lenger var så gunstig å kjøpe dette i Sverige. Men det er drikkevare-kategorien som gir de aller største besparelsene i vår pristest.

Nesten halv pris i forhold til Norges billigste butikk, Rema 1000. Et brett med Pepsi Max får du til en tredel av prisen du må betale i Norge.

BILLIG: Butikksjef Ole Lind har mye brus å selge. Foto: Ståle Winterkjær/TV 2 hjelper deg

En tredel av prisen var det også på Schweppes Tonic Water. For 95 kr kunne du kjøpe et brett med tonic.

Drikke Sverige (omregnet til NOK) Norge (REMA 1000) Brett Pepsi Max (24x33cl) 66,41 198 Coca-Cola 4x1,5 liter 47,41 74,90 Brett Red Bull (24x25cl) 255,55 453,60 Twinings Earl Grey, 100 poser 94,91 176 *Priser fra 16. og 17. nov

Billigere glutenfritt

Et siste tips er å sjekke prisen på glutenfrie varer i Sverige.

FAMILIETUR: Tor Emil har med seg hele familien på handletur til Strømstad. Foto: Ståle Winterkjær/TV 2 hjelper deg

Noen stikkprøver viste at glutenfrie tortillas fra Old El Paso og glutenfri pasta fra Barilla var betydelig billigere. Glutenfritt knekkebrød fra Wasa var nesten til halv pris i Sverige.

Leder for kommunikasjon i Rema 1000, Hege S. Rognlien, sier flere av varene i denne testen har falt i pris etter vår sjekk. Hun nevner Ribberull 100 gram til 240 kroner kiloen og klementiner til 29,90.

Rognlien legger til at Æ-kunder får 30 prosent rabatt på utvalgte varer.