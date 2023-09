Så mye sparer du på pappvin

SPARER: Rita Hangeplass drar på Systembolaget for å handle billig vin. Foto: Ståle Winterkjær

Pristesten til TV 2 hjelper deg overrasker. For det finnes gode grunner til å velge papp både på taxfree, Systembolaget og Vinmonopolet.

TV 2 hjelper deg har sammenlignet prisene på bestselgerne av treliters pappvin på Vinmonopolet, Systembolaget og taxfreebutikkene på Oslo Lufthavn og de store fergeselskapene.

Vinmonopolet doblet prisene på enkelte viner i forbindelse med prisøkningen 1. september, men pristesten av pappvin overrasker.

Se hele pristesten lenger ned i saken.

Besparelsene kan være enorme bare ved å dra over grensen. Rita Hangeplass drar ofte til Systembolaget for å handle vin:

– Det er sykt dyrt i Norge. Denne er 150–160 kroner dyrere på Vinmonopolet, sier Hangeplass, og holder opp to trelitere med Black Tower.

Pristesten viser at hun sparer hele 169 kroner per stykk ved å handle på Systembolaget.

Derfor bør man velge pappvin

I forbindelse med prisøkningen til Vinmonopolet, kunne nettstedet VinPuls avsløre at noen dyre viner hadde steget med 150 prosent, og en av de virkelig dyre italienske vinene hadde steget med 3000 kroner.

Men også billige varianter hadde gått kraftig opp i pris. Spanske Perica Viña Olagosa Crianza gikk fra 149,90 til 239,90 kroner.

LIK PRIS: Norges mest solgte vin Marqués de Nombrevilla Garnacha 2021 økte ikke i pris. Foto: Produsent

Se Vinpuls anbefalinger til taxfree-kupp lenger ned i saken.



Så TV 2 hjelper deg ble svært overrasket da vi sjekket de ti mest solgte treliters pappvinene på Vinmonopolet. Det viser seg nemlig at halvparten av disse har lik pris som før 1. september. De andre fem har bare gått opp mellom tre og ti kroner.

Det er en grunn til at pappvin går mindre opp enn flaskevin.

– Det er blitt mye dyrere med glassflasker fordi mesteparten av disse produseres i Ukraina. Derfor har mange produsenter problemer med spesielle flasketyper og må skifte utseendet på vinene sine, forteller vinekspert Ulf Dalheim.

Han driver Norges største vinklubb, VinPuls, med over 3000 innmeldte medlemmer. Dalheim har bakgrunn som journalist i Adresseavisen og har skrevet om vin siden 1990.

DYRERE: Vinekspert Ulf Dalheim gir flaskepriser delvis skylden for prisøkningen. Foto: Michael Parr

Samme vin dyrere på flaske

TV 2 hjelper deg har sjekket prisforskjellen på papp og tilsvarende mengde vin på flasker.

Her er konklusjonen at du minimum sparer 69,70 kroner, men på fire av merkene sparer man over 100 kroner på å kjøpe pappvin.

Tommasi Graticcio Appassionato er hele 171,70 kroner billigere når du kjøper en tre liters kartong, sammenlignet med tilsvarende mengde på flaske.

Wongravens hvitvin koster 238,70 kroner mindre på papp, men her er boksen 2019-årgang, mens flaskene er 2021.

Systembolaget øker prisen

Prisundersøkelsen til TV 2 hjelper deg viser at Systembolaget har økt prisene på de populære pappvinene mer enn Vinmonopolet, men 28 kroner økning for tre liter monner ikke når forskjellene er så store i utgangspunktet.

SKAL FEIRE: Ulrika Hansen på Systembolaget. Foto: Ståle Winterkjær/TV 2 hjelper deg

Ulrika Hansen har gått til innkjøp av en rekke kartonger med vin sammen med reisefølget.

– Vi skal ha 50-årslag. Så jeg skal ikke drikke alt selv, ler hun.

Hun har valgt Lindeman`s hvitvin.

– Det er favoritten, men jeg vet ikke hva jeg sparer.

Undersøkelsen til TV 2 hjelper deg viser at besparelsen på en treliter er 160,90 kroner i forhold til Vinmonopolet.

Se pristesten av de mest populære pappvinene lenger ned.

– Jeg skulle egentlig bare en tur på Helsekosten, men så endte jeg opp på Systembolaget også. Dette er til min mor på 86 år. Hun koser seg med rødvin. Jeg bor i Halden og da er det en kort reise å få det billigere her, sier Anne Stang.

TIL MOR: Anne Stang har kjøpt rødvin til moren sin. Foto: Ståle Winterkjær/TV 2 hjelper deg

Her står prisene stille

Blant taxfreebutikkene har Oslo Lufthavn en prisvekst på seks prosent på de fem mest populære pappvinene, mens de andre vinene i vår oversikt ikke øker i pris.

Fergeselskapene DFDS, Fjord Line og Color Line har ikke økt prisene på pappvin. Men forskjellene er store mellom selskapene, viser vår undersøkelse.

DFDS sliter fortsatt med at den norske kronen er svak. Noe som betyr at deres varer, som er oppgitt i danske kroner, blir dyrere. Derfor er deres danskebåt mye dyrere enn de andre ferjeselskapenes ruter mellom Sandefjord og Strømstad.

GODE TILBUD: Vin på Fjord Line er billigst. Foto: Ståle Winterkjær/TV 2 hjelper deg

DFDS sier de opprettholder tilbudet fra i sommer hvor de gir «et gavekort på DKK 200 for hver DKK 1000 passasjeren bruker i våre butikker».

Med opptil 65 prosent dyrere vin enn ferjekonkurrentene blir DFDS likevel ingen prisvinner. Men prisene er fortsatt lavere enn på Vinmonopolet.

Blant taxfreebutikkene er Fjord Line vinneren. På åtte av ni trelitersbokser er de billigst, og på en har den samme pris som Color Line.

FLASKEVIN: Det er ikke bare pappvin på Fjord Line-båten mellom Sandefjord og Strømstad. Foto: Ståle Winterkjær/TV 2 hjelper deg

Vinkupp på taxfree

Taxfree-butikkene på flyplassene vinner ikke priskonkurransen med ferjene på pappvin, men det er fullt mulig å gjøre noen svært gode kjøp på flaskevin.

Ulf Dalheim i Vinpuls.no gir sine råd til hva man bør kjøpe i de forskjellige kategoriene, og hva man sparer i forhold til prisen på Vinmonopolet.

Gode rødvinskjøp på flyplassen Château Angludet 2020 (kr. 489,00 – spar kr. 256,70) 2020-årgangen er gitt 4 av 5 stjerner, men 2018 ble vurdert til 5 stjerner. Til sammenligning koster 2014-årgangen (som fikk 4 stjerner) nå kr. 1229,90 på Vinmonopolet. Dalheim mener derfor dette er et svært godt kjøp: «En klassisk, intens, delikat Margaux laget på cabernet sauvignon, merlot og petit verdot». CastelGiocondo Brunello di Montalcino 2018 (kr. 449,00 – spar kr. 160,90) Dalheim sier: «Brunello-viner er blant de tre store B’er i Italia, sammen med Barolo og Barbaresco. Karakterfulle, komplekse viner med godt lagringspotensiale. 2018-årgangen er gitt 4 av 5 stjerner». Marchesi di Barolo Barbaresco 2018 (kr. 299,00 – spar kr. 110,90) «Marchesi di Barolo er kanskje den mest kjente og mest klassiske av alle produsenter i Barolo», sier vinekspert Ulf Dalheim og tilføyer: «Når vinen kommer fra Barbaresco-området, blir den ofte beskrevet som mykere og mer feminin. 10-15 års lagring kan den godt tåle. 2018-årgangen var ikke av de alle beste (3 av 5 stjerner)». Ramos Pinto Duas Quintas 2021 (kr. 139,00 – spar kr. 84,00) «Dette er ett av de aller beste kjøp blant de rimeligste vinene på taxfree. Fullt og helt portugisisk, laget på druene touriga nacional, touriga franca og tinta roriz (=tempranillo). Druene er dyrket i Douro-dalen, hvor produsenten Ramos Pinto primært har vært kjent for sine flotte portviner. Dette er en solid rødvin, med konsentrert, røff solmoden frukt og med et bra lagringspotensiale (5-8 år)», sier Dalheim. Andre røde viner du kan se etter i taxfree-hyllene som ikke finnes på polet: Luce della Vite Lucente kr 319,00 Louis Jadot Coteaux Bourguignons Rouge kr 219,00 Frescobaldi Mormoreto kr 539,00 Famille Perrin Châteauneuf-de-Pape Les Sinards kr 349,00 Kloster Eberbach Pinot Noir Edition S kr 229,00

GIR RÅD: Ulf Dalheim i Vinpuls. Foto: Privat

Været gir prisøkning

Vinekspert Ulf Dalheim forteller at det ikke bare er prisen på flasker som har ført til prisøkning på vin. Han fremhever økte transportutgifter og svak norsk krone, men også selve vinproduksjonen.

– I Burgund i Frankrike har de hatt frost og hagl på våren og tørke på sommeren. Noen har mistet 40 prosent av avlingen. Så det gjør at viner fra dette området økte mest i pris, sier Dalheim.



Dette betyr altså økte priser på Burgunder, Chablis og Champagne. Ifølge Dalheim har Tyskland nytt godt av det varme været og hatt gode år. Men det blir likevel ikke billigere vin.

– Nei, kan man lage god vin, kan man selge den for god pris.



Gode hvitvinskjøp på flyplassen Schloss Johannisberg Silberlack Riesling Trocken GG 2020 (kr. 489,00 – spar kr. 150,90) «2020 er en topp årgang i Rheingau (5 av 5 stjerner). Dette er en super vin fra ett av de mest historiske vinhusene i Tyskland, i Rheingau-regionen. Begrepet silberlack kommer av den sølvfarvede kapselen øverst på flasken, som indikerer at vinen er tørr og av nest høyeste kvalitetsrangering (goldlack er øverst). GG står for Grosses Gewächs som betyr at vinmarken er rangert som det ypperste som finnes av vinmarker i området», sier vinekspert Ulf Dalheim fra Vinpuls.no. Pascal Jolivet Pouilly Fumé 2022 (kr. 249,00 – spar kr. 120,90) «Pascal Jolivet er en flott Loire-produsent som er spesialist på sauvignon blanc-druen. Vi er vant til unge, friske, aromatiske sauvignon blanc-viner derfra, men dette er en vin som også greit tåler 3-5 års lagring. Du får ikke noe bedre til asparges eller geitost. Fisk og skalldyr er også supert som matfølge», sier Dalheim.

Andre hvite viner du kan se etter i taxfree-hyllene som ikke finnes på Vinmonopolet: La Chablisienne Grande Cuveé Chablis kr 199,00 Cono Sur Bicicleta Unoaked Chardonnay kr 95,00 J. Moreau Chablis Premier Cru Fourchaumes kr 359,00 De Wetshof Finesse Chardonnay kr 229,00 Burgerspital Wurzburger Stein Silvaner kr 189,00

Lite sprut i sjampis-prisene

– Musserende viner er ikke det du skal lete etter hvis du er ute etter de store prisavslagene i forhold til samme vin på Vinmonopolet. Men det finnes en del gode viner i hyllene som det er verdt å plukke med seg, sier Ulf Dalheim.



Han fremhever den musserende Nyetimber Cuvée Classic til 369 kroner på taxfree på flyplassen. Da sparer du 60,90 kroner i forhold til Vinmonopolet.

Champagnen Henri Giraud Espirit Nature koster 529 kroner, det er 221 kroner billigere enn på polet.