Så dyr blir julematen i år

Skal du på julebord i år? Da er du i selskap med halvparten av Norges befolkning, viser en ny undersøkelse.

Men det koster å spise tradisjonell julemat på restaurant, og kanskje særlig i år.

I NHO Reiselivs undersøkelse fra midten av oktober, svarer 48 prosent av serveringsbedriftene at de har økt prisene mer enn den generelle prisveksten.

Tidligere i høst uttalte flere restauranter at de fortviler over prisøkningene. Tall fra SSB viser at prisene på restauranter og kafeer har økt med drøyt sju prosent fra september i fjor til i år.

– Handler om å overleve

TV 2 hjelper deg har bedt et knippe restauranter i Trondheim, Bergen og Oslo røpe hva julematen vil koste denne sesongen.

– Når alle råvarer blir dyrere må restaurantene ta grep for å få dekket inn sine kostnader. Det handler ganske enkelt om å klare å overleve. Restaurantene har fått skyhøye kostnader på både mat og strøm, og dette gjør et kraftig innhogg i bedriftenes driftsmargin, sier Merete Habberstad, kommunikasjonsdirektør i NHO Reiseliv.

Den som frykter astronomiske priser på julematen kan likevel slappe av. Se oversikten nederst.

Snart kommer lutefisk og pinnekjøtt på menyen på Ekebergrestauranten i Oslo. I år vil lutefisken koste 670 kroner og pinnekjøttmiddagen 675. Mot henholdsvis 625 og 645 kroner i fjor.

Lutefisken har dermed gått opp med 7,2 prosent og pinnekjøttet med 4,65 prosent.

Spørreundersøkelse om julebord: Halvparten av de spurte sier at de skal på julebord, som er marginalt færre enn det pleier å være.



Antallet som skal på julebord arrangert av jobben går derimot opp, fra 67 prosent i 2019 til 72 prosent i år.



Likevel svarer en av ti at de vil droppe julebordet i år på grunn av strammere økonomi. Undersøkelsen er gjort av Kantar for NHO Reiseliv.

– Vi har hatt noe økning fra i fjor, da det har vært store økninger på våre råvarepriser det siste året. Vi har prøvd å unngå for store økninger, skriver daglig leder Ragnhild Wright Ousland, ved Ekebergrestauranten.

– Vi ser veldig frem til en god og travel julebordsesong, legger hun til.

Viktig sesong

– Det er verdt å merke seg at julebordsesongen er en svært viktig økonomisk sesong for bransjen. Heldigvis melder flertallet av restaurantene om en normalt god eller bedre booking for årets julebordsesong, sier Merete Habberstad i NHO Reiseliv.

Restauranten To Rom og Kjøkken i Trondheim oppgir at de har samme pris på lutefisken som i fjor; 645 kroner.

– At noen velger å holde prisene uendret kan både henge sammen med at det er gjort avtaler om fastpris, eller at man rett og slett ønsker å unngå å miste gjester, mener Habberstad.

700 kroner for pinnekjøtt

Dyrest blant restaurantene i oversikten er Gamle Raadhus i Oslo. Der må du ut med hele 698 kroner for pinnekjøttmiddagen i år. Lutefisken får du til 685.

Restauratør på Gamle Raadhus, Jørn Lie, peker på prisøkning på varer og tjenester, men også arbeidskraft som en forklaring på det høye prisnivået.

– Våre ansatte får lønn over tariff og ansatte med erfaring koster oss mye.

Lie mener det i tillegg er vanskelig å sammenligne priser på ulike restauranter på grunn av kvalitetsforskjeller på maten.

– Vi jobber løpende gjennom hele året med våre produsenter for å kunne være stolte av det vi legger på tallerkenen, og sikre på at gjestene får den beste kvaliteten slik at de kommer tilbake til oss år etter år.

Synes du likevel 700 kroner blir for stivt, kan du i hovedstaden for eksempel ta turen innom Dovrehallen. Der koster de samme rettene 495 kroner.

I Bergen tilbyr Jacob Aall lutefisk til kun 389, mens Søstrene Karlsen i Trondheim har juletallerken til 365 kroner.

