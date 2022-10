Rubi (31) fortviler: – Han filte og filte

I september deler Rubi Chantel Finstad med sine 5500 følgere på TikTok at hun snart skal få hvite, fine tenner. Hun er fornøyd og glad over tilbudet hun har fått av tannlegen i Oslo.

Hun har gått hos denne tannlegen siden mai, er fornøyd med det han har gjort og har tillit til han.

For drøyt 2500 kroner per tann skal hun bleke tennene og få fasetter på fortennene i overmunnen.

– Man ser jo på Snapchat hvor det er filtere, og hvor folk har hvite tenner, det har blitt en ting, sier hun.

Ifølge Rubi startet det med at hun tidligere i høst spurte tannlegen om tennene hennes egnet seg for bleking. Hun har en fylling mellom fortennene, som hun antok ikke ville endre farge av blekingen.

– Tannlegen sa at tannbleking var ok, men at skallfasetter ville bli enda penere, forteller hun.

Finstad slår til på tilbudet, og de blir enige om å ta totalt seks tenner.

– Jeg visste fra før at fasetter innebar minimalt med sliping.

Tannlegen mener Finstad hadde karies-problemer, som han oppdaget underveis. Han mener han slipte så lite som mulig. Se hans svar lenger ned.

– Når jeg kommer tilbake begynner helvetet. Jeg setter meg i stolen, og han begynner å file. Etter at han har filt fra hjørnetann til hjørnetann, stopper han og sier at jeg ikke er kandidat for fasetter likevel.

FØR: Slik så Rubi Chantel Finstads tenner ut før filingen startet. ETTER: Slik så Rubi Chantel Finstads tenner ut etter at filingen hadde funnet sted.

Kroner i stedet

Årsaken skal være at han har oppdaget at hun ikke har nok tannstruktur, noe han finner ut etter at gamle fyllinger er fjernet.

Rubi sier tannlegen ber henne slappe av og sier at hun skal få kroner på alle de seks tennene til samme pris.

– Jeg tenkte OK. Hva annet skulle jeg gjøre, det var jo uansett ikke mulig å reversere, sier hun.

Jeg kjenner med tunga at her er det ikke mye tann igjen Rubi Chantel Finstad

Tannlegen dekker de filte tennene med midlertidige skall, og sier hun må komme tilbake to dager senere.

– Samme kveld detter først det ene skallet av, deretter løsner ett til. Tennene er blottlagt, og det iser og er vondt, forklarer 31-åringen.

To dager etter setter hun seg i tannlegestolen på nytt.

– Jeg tror jeg er der i to og en halv time, og han filer og filer og filer. Jeg kjenner med tunga at her er det ikke mye tann igjen, sier Finstad.

FORTVILET: Rubi Chantel Finstad er fortvilet etter behandlingen hun fikk hos tannlegen.

Tannlegen legger på nye midlertidige løsninger, og sier at han ikke er fornøyd med tilpasningen av dem, men at de kun er midlertidige, ifølge Finstad.

– Jeg setter meg i bilen og ser hva han har gjort, og hva jeg må gå hjem med, og da knekker jeg sammen.

Rubi Chantel Finstad er på dette tidspunktet svært fortvilet. I desperasjon tar hun kontakt med tannlege Petter Gjessing Johnsen som hun har sett på TikTok.

– Aldri sett noe lignende

Dagen etter tar han imot henne for å vurdere arbeidet som er gjort.

– Da vi møtte pasienten hadde hun sterke smerter fra tenner og tannkjøttet, og var tydelig preget.

– Jobben som var gjort var et makkverk, med noe midlertidig som var "klæsja" på. Jeg har aldri sett noe lignende noen gang, sier Gjessing Johnsen.

SJOKKERT: – Jeg har aldri sett noe lignende noen gang, sier tannlege Petter Gjessing Johnsen om behandlingen av tennene til Finstad.

– Den midlertidige løsningen var dårlig tilpasset, og umulig å holde ren. Noe som i dette tilfellet hadde forårsaket smertefull betennelse i tannkjøttet. Tennene var heller ikke forseglet, noe som i verste fall kan føre til betennelse i tannerven og videre infeksjon.

Tannlegen som utførte behandlingen, svarer:

– Det er ikke noe unormalt med inflammasjon i tilknytning til områder hvor det er utført behandling med utstrekning mot tannkjøttet.

I en senere e-post skriver han at de midlertidige løsningene var godt nok forseglet til å beskytte tannvevet.

Gjessing Johnsen fjernet det midlertidige som var lagt på tennene.

– Da fikk vi se omfanget av det irreversible inngrepet. Alle seks fortennene var kraftig nedslipt.

Gjessing Johnsen mener tannlegen burde undersøkt før han startet å slipe om tennene til Rubi egnet seg for fasetter. Han reagerer også på selve slipejobben:

– Det virket som det var slipt på frihånd, uten å planlegge først, og slipt altfor mye. All emaljen var borte, det bør man ikke gjøre på et så ungt menneske uten god grunn.

– MAKKVERK: Tannlege Petter Gjessing Johnsen er kritisk til behandlingen av pasientens tenner.

– Det er ikke særlig profesjonelt og ukollegialt å uttale seg om et arbeid når man ikke vet grunnlaget, eller om forutsetninger i forbindelse med utførelse av arbeidet, svarer Oslo-tannlegen.

Kritikk fra Tannlegeforeningen

President i Den norske tannlegeforening, Heming Olsen-Bergem, sier han er lite fornøyd med at dette skjer i Norge.

Han mener det er vanskelig for han å avgjøre om Finstad hadde intakte tenner da behandlingen startet, siden det ikke er tatt røntgenbilder, og han ikke har sett pasienten.

– Men hvis dette var intakte tenner er det ganske horribelt at det er slipt ned så mye.

De nyeste røntgenbildene av Finstads fortenner er fra 2020 eller 2021.

– Det skal ha skjedd litt (etter de siste røntgenbildene red. anm) for at noen av disse tennene skal ha vært såpass ødelagt at det var behov for såpass mye behandling.

Olsen-Bergem peker også på at journalen fra tannlegen er mangelfull.

– Journalen skulle inneholdt et skriftlig kostnadsoverslag for behandlingen, og ikke minst hvordan man har lagt fram ulike behandlingsalternativer for pasienten.

LITE FORNØYD: President i Tannlegeforeningen, Heming Olsen-Bergem reagerer på tannbehandlingen.

– I tillegg skulle den inneholdt en forklaring for hvorfor man velger den aktuelle behandlingen. Dette mangler. Det burde også vært tatt røntgenbilder før behandlingen.

Også førsteamanuensis Torgils Lægreid ved Institutt for klinisk odontologi på Universitetet i Bergen, reagerer på journalen.

«Den tilsendte dokumentasjonen viser etter mi meining ein mangelfull journalføring, dokumentasjon og diagnostikk».

Presidenten i Tannlegeforeningen mener man skal ha en svært god grunn til å slipe på friske tenner for å lage fasetter.

– De tilfellene hvor man kan forsvare å gjøre dette er sjeldne. Kosmetikk er ikke nok alene.

Olsen-Bergem legger til at Finstad kan klage til Oslo tannlegeforenings klagenemnd.

Tannlegeforeningens «Gjør kloke valg-kampanjen» Ett av rådene til tannleger er følgende: «Kroneterapi bør ikke benyttes dersom det kan oppnås god kontur, funksjon og estetikk med en fylling. Ved restorativ behandling må man basere seg på den aktuelle kliniske situasjonen. Det er et mål å bruke minimal invasiv behandling for å spare så mye tannsubstans som mulig. Dette reduserer risiko for pulpaskader og annen biologisk påvirkning. En krone skal derfor kun lages hvis det ikke kan oppnås god kontur, funksjon og estetikk med en ordinær fylling.» Kilde: tannlegeforeningen.no

Forsvarer arbeidet

Tannlegen som utførte behandlingen er selv medlem i Tannlegeforeningen. Han forsvarer arbeidet som er gjort.

– Vi har i første omgang forsøkt å tilfredsstille pasienten ved å forbedre defekter på utsiden av fortenner med enkle plastfyllinger. Men pasienten ønsket ytterligere bedring og bedre estetikk.

Han mener flere alternativer ble diskutert med Finstad, og at de endte på fasetter.

– Bakgrunn for utført arbeid har vært pasientens ønske om å rette på det estetiske i forhold til slitasje, trangstilling og misfarging i tilknytting til eldre fylling i disse tennene.

Han legger til at Finstads gnisseskader var omfattende nok til at fasettene delvis kunne dekkes av Helfo. Tannlegen bekrefter også at han har krevd refusjon for denne behandlingen.

I et generelt svar til TV 2 hjelper deg skriver Helfo blant annet: «Behandler skal i journalen dokumentere at medført skade har gitt vesentlig forringelse av tannhelsen. Før stønadsberettiget behandling påbegynnes, skal tilstandens alvorlighetsgrad og medførte skader dokumenteres.»

– Slipt så lite som mulig

– Kompositt tåler ikke den samme belastningen som keramisk materiale, derfor ble det anbefalt fasader fremfor nye fyllinger for å beskytte resterende tannsubstans. Jeg har slipt så lite som mulig, men det som er nødvendig, for å fjerne kariesangrepet tannvev, hevder tannlegen.

Han erkjenner at han underveis kom til at det i stedet måtte bli kroner:

– Som følge av tennenes tilstand, var kroner eneste forsvarlige alternativ for å beskytte resterende tannvev. Som følge av så omfattende kariesangrep og tidligere utført arbeid, var gjenværende tannsubstans langt mindre enn først forventet. Her har jeg som behandler informert henne om eneste alternativ basert på funn.

– Hvorfor undersøkte du ikke først gjennom vanlig undersøkelse, eventuelt røntgen, om hun var kandidat?

– Gjennom undersøkelse og nærmere samtale med pasient ble det vurdert fasetter som beste alternativ. Omfanget av karies vil ikke alltid kunne avdekkes på røntgen.

Han er likevel enig i at journalen kunne vært bedre ført.

– Noe av dette skyldes nok tidspress på grunn av endring i behandlingsplanen med begrenset behandlingstid.

Tannlegen legger til at Finstad avslo hans tilbud om utbedring av den midlertidige løsningen, og videre behandling.

REPARERER: Tannlege Petter Gjessing Johnsen fikk inn en kvinne som skulle bleke tennene men fikk de filt ned av en tannlege i Norge. Nå skal han rette opp i skadene.

Advarer

Finstad skal nå få kroner på seks tenner hos Gjessing Johnsen. Tannlegen har informert henne om at hun kan få problemer med kronene senere, og at det er fare for at hun må rotfylle.

– Uansett må de trolig byttes om 15-20 år, legger han til.

Finstad har nå søkt om erstatning fra Norsk pasientskadeerstatning, og sier hun også vil klage til klagenemnda.

– Jeg ønsker å advare andre mot å gjøre samme feil som meg. Gjør god research og sørg for å få god informasjon før du eventuelt sier ja til en slik behandling, avslutter Rubi Chantel Finstad.