Ribben som redder julaften

Dommer og blogger Marit «Fru Timian» Røttingsnes Westlie har smakt en helt nydelig ribbe.

– Veldig saftig og god. Veldig god ribbe!

Hun har fått ribben som ender opp med terningkast seks.

Men for å komme til den konklusjonen, har hun måttet spytte ut to av de seks ribbene som er med i TV 2 hjelper degs store test.

DOMMERPANEL: Marit Røttingsnes Westlie og Daniel Slakter. Foto: Glenn Aaseby/TV 2 hjelper deg

Matbloggeren har selskap i panelet av Daniel Slakter – ja, han heter faktisk det – eier av slakte- og delikatesseforretningen Annis i Oslobukta.

Ribben er tilberedt av Andreas Tufte Fjellanger, lærer i kokkefag ved Norsk Restaurantskole. Han har tidligere jobbet for NOMA i Danmark, som har tre stjerner i Michelin-guiden.

Ekspertpanelet blindtester ribbene på kjøkkenet til KIT-akademiet i Oslo, som holder kurs i matlaging.

SPRØ SVOR: Kokken Andreas Tufte Fjellanger tilberedte ribben. Foto: Glenn Aaseby/TV 2 hjelper deg

Bare en ribbe midt på treet

Det er svært varierende kvalitet på ribbene i testen. Noen blir elsket og andre hatet av dommerpanelet. Den eneste som var helt grei var Finsbråten fersk ribbe.

GREIT: Finsbråtens ribbe endte opp midt på treet. Foto: Glenn Aaseby/Produsent

– Litt kjedelig og litt seig svor, sier dommer og blogger Marit «Fru Timian» Røttingsnes Westlie, som opplever at deler av ribbestykket er litt tørre, mens andre er litt mer saftige. Smaken, ja den er helt grei.

Økologisk blinkskudd

Kolonihagens økologisk ribbe falt i smak hos dommerpanelet. Den er saftig, og svoren knaser.

De to er enige om at den får en klar tredjeplass av de seks ribbene.

SAFTIG: Stort stykke ribbe fra økologisk gris. Foto: Glenn Aaseby/Produsent

Tett på seier

Coop Hampshire gris får sølvplassen i TV 2 hjelper degs smakstest.

– Perfekt lag med fett, bra konsistens og ikke noe å trekke på smak, sier Daniel Slakter.

– Den var saftig. Det er vanskelig ikke å spise mer nå, innrømmer Fru Timian, som skal smake totalt seks ribber.

SAFTIG: Coops Hampshire gris. Foto: Glenn Aaseby/Produsent

Det eneste som gjør at det ikke blir full pott, er at kjøttet blir litt tørt innerst mot beinet.

Snart skal vi avsløre seierherren – men først til de to som ikke falt i smak i det hele tatt.

DISKUTERER: Marit Røttingsnes Westlie og Daniel Slakter var overraskende enige om hvilken ribbe som fortjente å finne smakstesten. Foto: Glenn Aaseby/TV 2 hjelper deg

Fersk svenskeribbe ikke god nok

På MaxiMat rett over grensen til Sverige, er det mange nordmenn som kjøper ribbe i ferskvaredisken. Men den er ikke noe suksess hos dommerduoen.

– Denne er ikke noe god, sier Marit Røttingsnes Westlie, og spytter ut kjøttet.

– Den er knusktørr!

Begge mener at kjøttet heller ikke er spesielt velsmakende.

KNUSKTØRR: Ribben fra MaxiMat på Nordbysenteret ved Strømstad. Foto: Glenn Aaseby/TV 2 hjelper deg

– Jeg er overrasket over at panelet har den oppfatningen av ribben. Dette kjenner jeg meg ikke igjen i. Vi selger 100 tonn ribbe før jul, og folk kjøper ribbe her om og om igjen, sier butikksjef Ole Lind ved MaxiMat Nordby.

POPULÆR: Butikksjef Ole Lind på MaxiMat selger 100 tonn svenskeribbe før jul hvert år. Foto: Ståle Winterkjær/TV 2 hjelper deg

Når det gjelder påstanden om at ribben er for tørr, understreker Lind at det er mange som liker mindre fett på ribben.

– Kunder som ønsker mer saftig ribbe, kan velge en som er fetere, sier Lind.

– Usmak

Men svenskeribben er ikke taperen i testen. Det er derimot tynnribben fra First Price. Den kom også på sisteplass i fjorårets test. Begge ganger har den fått terningkast en.

TAPER: First Price krydret tynnribbe. Foto: Glenn Aaseby/TV 2 hjelper deg

– Det er en usmak på dette, sier Marit Røttingsnes Westlie, og spytter ut biten.

– Jeg måtte smake nederst først. Så måtte jeg prøve om det smakte like dårlig på toppen, og det gjorde det, sier Daniel Slakter.

Ekspertene er enige om at kjøttet er altfor tørt.

Kokken mener også at det er en litt rar lukt på ribben.

BEKLAGER: Kommunikasjonssjef Kine Søyland i NorgesGruppen. Foto: Pressebilde

– Vi beklager at dere ikke fikk en god opplevelse av ribben vår. Våre interne kontroller har vist at First Price tynnribbene som vi har testet er av god kvalitet. En mulig årsak til avvik på lukt og smak kan være at pakken kjøpt til testen hadde vakuumslipp som førte til at kjøttkvaliteten ble forringet. Vi følger opp dette med produsenten, sier kommunikasjonssjef Kine Søyland i NorgesGruppen ASA.

Perfekt ribbe

PERFEKT: Denne ribben er vinneren av TV 2 hjelper degs smakstest. Foto: Glenn Aaseby/Produsent

Vinneren er «Gilde Vår fineste jul», som fås i utvalgte Rema 1000- og Bunnpris-butikker, på Coop Obs og i enkelte større Coop Mega-supermarkeder. Denne kommer ferdig krydret, og det er svært vellykket.

– Perfekt krydret. Fint marmorert fra en passe feit gris, sier Daniel Slakter.

– Dette er saftig helt ned til beinet. Mørt og fint, deilig mørkt kjøtt, sier Fru Timian, og tilføyer:

– Jeg hadde vært veldig fornøyd hvis jeg hadde fått denne på julaften.