– Rett og slett pinlig å sitte der i bryllupet

– Jeg har drømt om et bryllup helt siden jeg var liten, spesielt etter at jeg møtte mannen i mitt liv, forteller Line Mariel Aasheim Hansen (30) fra Oslo.

Hansen og kjæresten ble forlovet våren 2022, og i juni i fjor var det endelig klart for bryllup i Holmenkollen.

DRØMMEKJOLEN: Line Mariel Aasheim Hansen ser opp på brudekjolen sin, knappe 30 minutter før vielsen. Foto: Privat

Avtalte i god tid

Hansen hadde sørget for å avtale hårstyling i god tid før bryllupet.

– Jeg var på utkikk etter en frisør som kunne reise ut og style, siden jeg skulle ordne meg på et hotell.

Omsider fant 30-åringen den perfekte frisørsalong, Skum frisør AS.

– De hadde flere fine bilder av bruder, gode omtaler og den klassiske tidløse brudehår-stilen som jeg var på utkikk etter, og de tilbød utreise.

Det ble avtalt prøvetime i mai, der frisyrer testes og diskuteres, og senere satt av to timer til hårstyling på selve bryllupsdagen den 3. juni.

For dette skulle Hansen betale 6600 kroner.

– Der og da føltes det virkelig verdt det, forteller hun.

SUM: For styling av hår ble det 6600 kroner. Foto: Skjermdump

Dagen før dagen

Dagen før bryllupet, booket Hansen seg inn på et hotell i Holmenkollen, hvor hun skulle bli stylet på selve dagen.



– Kvelden før, da jeg sjekket inn, sendte jeg en epost til Skum frisør med romnummer og forklaring.

Avtalen var at frisøren skulle komme klokken 10:00 og vielsen startet 13:00.



Bryllupsdagen

Bryllupsdagen kom, og Hansen var spent.

Men raskt oppsto første bekymring.

– Klokken nærmet seg 10:00 og jeg hadde ikke hørt noe fra frisørsalongen.



Hun holdt seg rolig, men etter 20 minutter får hun en epost.

– Det sto at de ikke hadde lest mailen min før nå, men at frisøren var på vei.



Knappe 10 minutter senere dukket frisøren opp, og de kunne endelig sette i gang, en halvtime etter skjemaet.

OPP MED HÅRET: Line Mariel Aasheim Hansen som får fikset håret på hotellrommet. Foto: Oleg Seveljov / svartoghvit

Så oppsto bekymring nummer to.

Slørtrøbbel

På prøvetimen i mai hadde Hansen tatt med seg både hårpynt og slør som skulle brukes på bryllupsdagen.



– Det ble vist frem og nevnt at begge deler skulle brukes og det ble også snakket om hvordan dette skulle passe til frisyren.



Hansen mener derfor det ikke var noen tvil om at slør og pynt skulle brukes i bryllupet.

Det var også samme frisør som var til stede på både prøvetimen og på bryllupsdagen.



– Katedralsløret og hårpynten lå i tillegg rett ved meg på hotellrommet, så jeg anså det ikke som uklart om det skulle brukes eller ikke, forteller hun.

Katedralslør: Dette sløret er for den som virkelig ønsker å ta det helt ut. Katedralsløret skal være like langt som selve etterslepet på kjolen.



Timene gikk, og da klokken nærmet seg 13:00 begynte Hansen å kjenne på nervene.

– Klokken var rundt 12:30 da frisøren var ferdig og måtte videre til en annen brud. Fordi jeg hadde nerver, og skulle gifte meg om 30 minutter, tenkte jeg ikke over at verken hårpynt eller slør var satt på.

RESULTATET: Line Mariel Aasheim Hansen ble veldig fornøyd med resultatet rett etter at frisøren var ferdig. Foto: Oleg Seveljov / svartoghvit

– Jeg rakk rett og slett ikke å summe meg før frisøren hadde gått, forteller hun.



20 minutter før vielsen, ender det opp med at hun selv og forloveren prøver å sette på slør og hårpynt.



– Det var vanskelig å få det til å sitte fint, da sløret var langt og tungt.

– Jeg hadde heller ikke med meg teksturspray eller noe til å feste det skikkelig, legger hun til.

Du kan lese hva frisørsalongen sier lenger ned i saken.

30 MINUTTER FØR: Bildet tatt like før bruden skal inn i kjolen. – Både under prøvetimen og på selve dagen ble slør og hårpynt nevnt, sier Line Mariel Aasheim Hansen. Foto: Privat

– Skuffende

Under hele bryllupet, var hun svært bevisst på håret, forteller hun.

– Jeg var veldig forsiktig da jeg blant annet ga klemmer og gjestene var også nøye med dette.

Så begynte sløret å falle ut.

– Jeg måtte ganske tidlig gi det helt opp.

– Dette syntes jeg var skuffende, ettersom jeg hadde sett veldig fram til å bruke slør og det var en stor del av brudekjolen.

FOTOGRAFERING: Allerede under fotograferingen rett etter seremonien begynte Hansen å føle seg utilpass. Foto: Privat

Etter kort tid begynte håret å bli en utfordring, ifølge Hansen.

– Flere hårnåler løsnet, volumet og bølgene forsvant raskt på fremsiden av håret. Det stakk tuster ut av oppsatsen og en hel seksjon av håret løsnet helt.

Hun legger til at noe kan skyldes at de selv måtte sette på sløret, men mener det likevel ikke skulle ha påvirket fronten på frisyren.



Frisørsalongen på sin side er uenig:

– Det at frisyren falt noe ned tenker vi har å gjøre med at bruden og forloveren ikke selv klarte å sette på sløret. Frisøren har flere års erfaring, så vi tenker ikke at det var selve oppsettet som har forårsaket dette.



Les mer av svaret til Skum frisør lenger ned i saken.

– Jeg hadde ikke forventet at det skulle se nystylet ut hele dagen, men at det skulle begynne å se slitent ut allerede etter seremonien, var skuffende, erkjenner Hansen.

– Jeg syns det rett og slett var pinlig å sitte der i bryllupet, mens det datt ned hårnåler som forloveren min måtte dytte på plass og knote med.

UNDER MIDDAGEN: Det begynte å stikke ut hårtuster bak og en hel seksjon av hår falt ned i fronten. Foto: Oleg Seveljov / svartoghvit

Flere skuffelser

Snaue to uker etter bryllupet, mottok det nygifte ekteparet bildene fra fotografen.

– Da jeg så bryllupsbildene, ble jeg enda mer skuffet over håret, og satt igjen med blandede følelser.

– Det var en dag full av kjærlighet og fantastisk stemning – samtidig merket jeg at håret påvirket meg. Jeg ser jo på noen av bildene at jeg ikke føler meg vel.

Hansen forteller at hun nå ikke ønsker å bruke bildene til noe som helst.



BLANDEDE FØLELSER: – Jeg kjente at jeg ikke hadde den brudelooken jeg var ute etter, sier Line Mariel Aasheim Hansen. Foto: Oleg Seveljov / svartoghvit

Sendt klager

På grunn av totalopplevelsen, valgte hun å sende en tilbakemelding til Skum frisør. Den første eposten ble sendt før hun fikk bildene fra bryllupsdagen:

«Håret ble veldig pent og jeg fikk mange komplimenter. Dessverre ble brudesløret og hårspenne glemt».



– De fanget ikke opp informasjon som var sendt på forhånd, hårpynt og slør var avtalt, og lå fremme – men ble ikke brukt.

PRØVDE Å FORKLARE: Line Mariel Aasheim Hansen forteller at hun flere ganger prøvde å forklare sin side av saken. Foto: Privat

Frisørsalongen beklaget, men på grunn av at kunden var fornøyd da frisøren dro, skrev de at det ikke var noe de kunne gjøre.

– Jeg fikk ikke tilbud om noe som helst, sier Aasheim Hansen.

– Jeg sendte derfor flere eposter, og skrev at jeg ikke ønsket å betale fullpris. La ved bilder og prøvde å forklare. Da sluttet de helt å svare meg, forteller hun.

Kontaktet Forbrukertilsynet

Hun har derfor valgt å ta saken videre til Forbrukertilsynet.

– Uansett hvor triviell denne tjenesten er, så er det er den største dagen i mitt liv, og jeg har betalt for en tjeneste, og ikke fått det jeg betalte for.



– Hva anser du som en rettferdig løsning?



– Jeg håper jo å få tilbake deler av summen, sier 30-åringen.

– Mitt råd til andre bruder er å ha mest mulig skriftlig kontakt slik at både frisør, brud og eventuelle medhjelpere har full oversikt over hva som er avtalt. I tillegg tenker jeg det kan være lurt å utarbeide en sjekkliste med frisør/sminkør i forkant.



Forbrukertilsynet har foreløpig ikke meklet i saken.

LYKKELIG GIFT: Til tross for at bryllupet ble en suksess, tenker Line Mariel Aasheim Hansen fremdeles på de 6600 kronene hun betalte til frisørsalongen. Foto: Privat

– Prisavslag

Juridisk seniorrådgiver i Forbrukerrådet, Thomas Iversen, forstår at dette er en kjedelig opplevelse for bruden:

– Særlig når bildene i etterkant også blir påvirket av at håret ikke er som det skal.

– Bruden har krav på den tjenesten som er avtalt. Hvis det er avtalt at både slør og hårpynt skal settes inn, vil det være et kontraktsbrudd dersom dette ikke blir gjort, forklarer han.

KLART RÅD: – I denne saken bør partene helt klart komme til enighet om prisavslag, sier Thomas Iversen. Foto: Forbrukerrådet

Iversen forstår at bruden selv ikke husket på sløret:

– Det er ikke overraskende at bruden i kampens hete glemmer å minne frisøren på at dette er glemt. Det er heller ikke rart at verken brud eller forlover klarer å sette opp dette ordentlig i farta.

– Tjenesten er etter mitt syn ikke gjennomført som avtalt, og det kan typisk kompenseres med et prisavslag, understreker han.



Frisør- og stylingtjenester: Frisør- og stylingtjenester er ikke lovregulert.







Forbrukeren skal fortsatt ha en tjeneste som er gjort fagmessig godt. Hvis tjenesten har et mangelfullt resultat, kan det i første rekke fikses ved at frisøren prøver igjen.







Dersom det ikke er relevant, fordi bryllupet for eksempel er ferdig, kan avviket typisk kompenseres økonomisk. Kilde: Thomas Iversen/ Forbrukerrådet

– Bruden var fornøyd

Skum frisør mener bruden var fornøyd i etterkant av stylingen.

– Tilbakemeldingen fra bruden var at hun var fornøyd. Håret ble fint og hun fikk mange komplimenter angående håret under bryllupet. Hun ga frisøren ros for både arbeid og væremåte, skriver daglig leder Lene Ørjasæter Pettersen, og legger til at frisøren ikke var forsinket:

– Frisøren kom i tide. Vi har hatt mange oppdrag på hotell og har alltid opplevd at de i resepsjonen er behjelpelige med romnummer når vi som stylister oppgir navn på bruden på hotellet, det var de dessverre ikke på dette hotellet.

– Frisøren ringte da meg, og det tok litt tid før jeg fikk sjekket epost og håndtert dette. Det falt meg ikke inn at hotellpersonalet ikke ville samarbeide, og jeg så ikke eposten som ble sendt så sent på kvelden.

Dermed erkjenner salongen at selve stylingen kom litt sent i gang:

– Men stylingen var ferdig litt før halv ett. Det var mer enn en halvtime til selve vielsen.

Hva skjedde med sløret?

TV 2 hjelper deg spør hvorfor frisøren ikke satte på slør og hårpynt:

– Vår frisør oppfattet det slik at bruden ville vente lengst mulig med å sette på slør, og da det kun gjensto skift og noe sminke, avklarte frisøren med kunde om det var noe mer hun kunne gjøre før hun dro tilbake til salongen.

Vi spør på nytt hvorfor sløret, som lå ved siden av bruden, ikke ble satt på.

Da får vi dette svaret:

– De fleste bruder velger å ikke ha slør, og når dagen kom, ble ikke sløret nevnt på noe tidspunkt. I ettertid har vi hørt at sløret hang på badet, men vår frisør var ikke der, og så det således ikke.

PÅ BADET?: Her ligger både brudeslør og hårpynt ved siden av bruden under stylingen. Foto: Oleg Seveljov / svartoghvit

– Hadde bruden ringt eller kommet med ønske om at vi skulle komme tilbake, så ville vi ordnet det.

– Hvordan stiller salongen seg til klagene kunden har sendt i ettertid?

– Hun ville opplyse om at sløret ble glemt og kom med forslag til hvordan vi kunne unngå dette fremover, noe vi har gjennomgått grundig internt i salongen.

Gjennomgått rutiner

– Vi har også gjennomgått våre rutiner ved oppdrag på hotell, og har nå alltid med oss full kontaktinformasjon.

Skum frisør sier de ønsker at alle kunder skal være fornøyde.

– Vi er innstilt på å finne en løsning som også denne kunden blir fornøyd med, skriver salongen.

Etter gjentatte forespørsler fra TV 2 hjelper deg, forblir denne løsningen uklar.