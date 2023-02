Reagerer på prisforskjell: – Helt tragisk

Stadig flere produkter hos dagligvarebutikkene kommer i egen refill-utgave.

Særlig de større supermarkedene tilbyr et utvalg refill-varianter for deg som er miljøbevisst, og samtidig vil spare penger. Eller?

– Det er kjempebra med refill fordi det gir mindre plastikk. Det vil jo også føre til lavere pris, mener kunde Joachim Ruud (29).

BILLIGERE? Kunde Joachim Ruud regner med at refill-produktene er billigere enn originalen. Foto: Ståle Winterkjær

Men når Ruud får vite at hos Coop Mega er vanlig Blenda Sensitiv billigere enn refill, svarer han:

– Ja, da hadde jeg kjøpt den originale istedenfor. Det er helt tragisk.

SKUFFET: Tora Torriussen mener halve poenget er borte når refill er dyrere. Foto: Ståle Winterkjær

– Det er skuffende. Da er jo halve poenget med refill borte. En sånn pris gjør jo at folk ikke kjøper refill, og det er ikke bra for miljøet, mener en annen kunde, Tora Torriussen (30).

Fakta om plastforbruk: Vi kaster 540.000 tonn med plast hvert år i Norge.

Det brukes mest plast til emballasje, som utgjør 40 prosent av alt plastavfall i Norge.

Kun 24 prosent av plastavfallet gjenvinnes. Det resterende går stort sett til forbrenning. Mindre mengder ender på deponi eller havner på avveie (forsøpling). Kilde: Handelens Miljøfond

Avslørende prissjekk

TV 2 hjelper deg har sjekket prisene på refill-produkter hos flere kjeder.

Hos to av dem fant vi refill-varianter som var dyrere enn det opprinnelige produktet.

På Coop Mega kostet flytende Blenda Sensitiv refill 3,64 kroner per vask, mens originalen kun kostet 2,82 kroner per vask.

I samme butikk var også flytende Omo Ultra hvitt så vidt dyrere i refillutgaven.

På Meny bør du være obs hvis du skal kjøpe Dr. Greve dusjgele. Refillposen er nesten 20 kroner dyrere enn originalen.

BOMKJØP: Refillposen sparer miljøet, men ikke lommeboka. Foto: Une Marvik Hagen

Du taper også noen kroner om du kjøper Jif Universal refill.

– Trodde de hadde ryddet opp

Kjedene har fått kritikk for dette også tidligere.

Det får Kristoffer Tvilde, også kjent som @krisslovesfood på sosiale medier, til å reagere.

RYDD OPP: Kristoffer Tvilde oppfordrer kjedene til å sikre at refill alltid er billigere. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– Her trodde jeg butikkene hadde ryddet opp, men som funnene deres viser er dette fortsatt et problem i bransjen. Jeg synes jo dette er veldig synd da det er bra med produkter som fremmer redusert bruk av plast.

Tvilde, som er både mat- og spareentusiast, sier han ville følt seg både lurt og litt dum om han endte med å kjøpe en dyrere refillpose.

– Jeg tror folk flest ikke sjekker prisforskjellen og går ut ifra at det er lavere pris på refillposen. Når de blir gjort oppmerksom på prisforskjellen vil nok veldig få velge refill-varianten og heller velge basert på pris. Slike saker kan også svekke tilliten til refillposer som produkt, mener han.

REFILL: Kjøper du refill bidrar du til mindre bruk av plast. Men hva med prisen? Foto: Une Marvik Hagen

Lover endring

Kommunikasjonssjef i Meny, Nina Horn Hynne, sier det skal være billigere å kjøpe refillprodukter.

ENDRES: Kommunikasjonssjef i Meny, Nina Horn Hynne, lover at prisene endres. Foto: Arkiv

– Årsaken til at dere har funnet flere eksempler på det motsatte i Meny akkurat nå, er at vi 4. februar satte ned prisen på ca. 1500 varer, mange av dem populære hverdagsvarer - for å skape trygghet for pris. Da har vi en etterjobb med å gjøre manuelle korrigeringer der vi ser at refill har endt opp med å bli dyrere enn originalen.

Hynne sier Meny håper å få gjort prisjusteringene denne uka.

– Jeg forstår at folk kan føle seg lurt når refill er dyrere enn originalen, og det stimulerer heller ikke til å ta gode miljøvalg, legger hun til.

DYRERE: Denne refillposen koster mer enn sprayflaska hos Meny. Foto: Une Marvik Hagen

– «Ulogiske» priser

Harald Kristiansen, kommunikasjonssjef i Coop Norge, svarer dette:

– Under normale omstendigheter er og skal det være billigere å kjøpe refill, men akkurat nå er vi inne i en periode med hyppige prisjusteringer i forbindelse med prisøkning fra leverandørene 1. februar. Det gjør at man i en periode kan få «ulogiske» priser. Dette vil vi sørge for retter seg opp.

– Forstår du at folk kan føle seg lurt når de kjøper en refill som er dyrere enn originalen?

– Når refill i det store bildet alltid er billigst, så tror jeg ikke disse øyeblikksbildene svekker tilliten. Vi ser også at kundene er flinke til å orientere seg, sjekker enhetspriser, og de vil raskt se hva som er den smarteste handelen, mener Kristiansen.

Produkt/kjede Enhetspris Pris per liter/vask Blenda Sensitiv (Coop Mega) 47,90 2,82 kr per vask Blenda Sensitiv refill 50,90 3,64 kr pr vask Omo Ultra hvitt (Coop Mega) 64 3,76 kr per vask Omo Ultra hvitt refill 52,90 3,78 kr per vask Neutral håndsåpe (Meny) 20,80 83,20 kr per liter Neutral håndsåpe refill 41,80 83,60 kr per liter Dr. Greve dusjgele (Meny) 43,70 174,80 kr per liter Dr. Greve dusjgele refill 48,40 193,60 kr per liter Jif Universal (Meny) 34,60 69,20 kr per liter Jif Universal refill 36,20 72,40 kr per liter

Prisene er sjekket i uke 7 og 8.