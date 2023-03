Raser mot Zalando: – Hun er jo mindreårig

– Når jeg blir møtt med sånn motvilje, blir jeg så provosert at jeg ønsker å belyse saken og kjøre den ut i offentligheten, sier Magne til TV 2 hjelper deg.

Magne ønsker ikke å stå fram med fullt navn, men TV 2 hjelper deg kjenner hans identitet.

Pakke på pakke

I starten av januar begynte det å komme flere pakker fra Zalando på døren til Magne, der også hans 17 år gamle datter bor. Pakkene var adressert til datteren.

– Jeg vet hun fikk en del penger til bursdagen, så jeg tenkte ikke noe over det i starten, forteller 49-åringen.

Så dukket det opp flere.

Til slutt var det så mange pakker fra Zalando at Magne forsto noe ikke stemte.

– Jeg tok en prat med henne og spurte hvor dette kom fra. Etter flere vage svar, kom det til slutt frem at hun hadde kjøpt alt på faktura.

– Det skal jo ikke gå an å handle på kreditt, hun er jo mindreårig, sier han oppgitt.

Kontaktet Zalando sporenstreks

Magne sier han umiddelbart kontaktet Zalando for å spørre dem hvordan dette var mulig.

Zalando viste til personvernet og svarte at de måtte ha kundenummer for å kunne uttale seg.

– Jeg sa at jeg ikke hadde noe kundenummer, da det er datteren min sin bestilling og brukerprofil.

Han forklarte at datteren ikke er myndig, og at han ikke forsto hvordan det er mulig at hun har fått gjennomføre flere kredittkjøp.

Da Zalando leste opp fødselsdatoen til datteren, forsto Magne hvordan kjøpet gikk gjennom.

– Det er jo mitt fødsels- og personnummer!

BRUKT: Noen av varene som datteren bestilte kan ikke returneres da lappene er tatt av og varene er brukt. Foto: Privat

– Umulig

Magne blir satt ut av det han hører.

– Umulig! Man skal jo ikke få til dette uten Bank-ID.

– En ting er at datteren min har brukt mitt personnummer, noe hun har fått høre så hatten passer fra min side, og hun har lovet at slikt aldri skal skje igjen.

– Men en annen ting er at kjøpet faktisk har gått gjennom systemet.

Om Zalando: Zalando er et europeisk selskap grunnlagt i 2008.





Nettbutikken driver hovedsakelig med sko, klær og moteartikler.





Selskapet har sitt hovedkontor i Berlin, med en omsetning på ca. 510 millioner euro.





Zalando har over 40 millioner kunder, spredd over 23 land. Kilde: Zalando/ Wikipedia

Magne sier at han er sikker på at datteren ikke har hatt tilgang til telefonen hans for å gjennomføre en mulig verifisering.

– Jeg har med meg telefonen overalt på grunn av jobb. Ingen får låne den et sekund, så det er umulig at det har skjedd en glipp.

– Zalando har åpenbart et system som ikke fungerer, mener 49-åringen.

– Ingen villighet til å rydde opp

Magne tar gjentatte ganger kontakt med Zalando for å be dem rette opp feilen.

– Da jeg tok kontakt, møtte jeg bare veggen. Ingenting ble gjort eller rettet opp i. Stilte jeg spørsmål ved rutinene, fikk jeg ingen svar og de retter heller ikke opp i kontoen, så mitt personnummer ligger fremdeles registrert på en annen.

I mellomtiden blir fakturaene som kom i innboksen til datteren, erstattet med inkassovarsler i postkassa.

INKASSOVARSEL: Over sju varsler er sendt ut i posten i datterens navn. Foto: Privat

– Det er bestilt klær for omtrent 13.000 kroner. Rundt seks av varene fikk jeg sendt i retur da produktene fortsatt hadde merkelapper på, men inkassovarslene vi har fått er på 7723 kroner.

– De tar verken ansvar eller grep, og det er ingen villighet til å rydde opp fra Zalandos side.

Nå som et inkassofirma trer inn, må Magne forholde seg til to parter i saken.

– At de bare pusher over alt ansvar og problemer på meg, syns jeg er sinnssykt provoserende, sier han.

GOD BUNKE: Magne er sliten av inkassovarslene som dukker opp en etter en. Foto: Privat

– Ikke bindende avtale

Juridisk seniorrådgiver Thomas Iversen i Forbrukerrådet, sier at dette ikke skal være mulig.

– Mindreårige kan ikke pådra seg gjeldsforpliktelser, noe som også inkluderer kjøp på faktura. Hvis en mindreårig skal handle på nett må kjøpet betales der og da med debetkort, forklarer han.

– Zalando ber om personnummeret til kunder som handler på faktura. I slike tilfeller må selskapet åpenbart ha systemer for å avdekke avvik mellom personnummer og kundens personalia ellers.

Iversen presiserer at Zalando har ansvaret for å påse at de ikke sender regninger til feil person.

PRESISERER: Thomas Iversen sier teknologien burde fanget opp avviket mellom personalia og personnummer. Foto: Forbrukerrådet

– Når selskapet ikke har rutiner som påser at fakturakjøpet er inngått med en myndig person, vil det heller ikke være inngått en bindende avtale hvis det viser seg å være avvik mellom personalia og personnummer.

– Her bør Zalando helt klart rydde opp, avslutter han.

Zalando bekrefter

TV 2 hjelper deg kontakter Zalando Skandinavia, som bekrefter hendelsen:

«Magnes personnummer er blitt benyttet i datterens kundekonto. Vi har instruert vår inkassopartner om å stanse de manglende betalingspåminnelsene knyttet til bestillingene fra datterens kundekonto».

– Betyr det at Magne og datteren ikke trenger å forholde seg til inkassovarslene?

– Ja, det betyr at de ikke vil motta flere manglende betalingspåminnelser knyttet til bestillingene fra datterens kundekonto, skriver talspersonen fra Zalando, som ikke ønsker navnet sitt på trykk.

FEILMELDING: TV 2 hjelper deg har selv prøvd å gjennomføre tilsvarende kjøp, ved å rekonstruere samme scenario som Magne, uten å lykkes. Foto: TV 2 hjelper deg

Likevel avviser Zalando påstanden fra Magne om at de ikke har gjort nok for å undersøke dette:

– For å bekrefte påstanden om at en mindreårig hadde opprettet en konto, ba kundeservice om ytterligere dokumentasjon og skriftlig bekreftelse på datterens alder.

– Vi har ikke mottatt noe svar fra Magne, derfor forble fakturaene åpne og til slutt sendt til inkassobyrået. Vår kundeservice har foreslått for Magne at de kjøpte varene returneres til Zalando for å avslutte innsamlingsprosessen. Så langt har ingen returer funnet sted.

Magne på sin side, avviser påstanden:

– De ba meg om å identifisere meg med å sende kopi av identifikasjon, men på telefon ga jeg tilstrekkelig opplysninger og svarte på spørsmål som er tilstrekkelig til å bekrefte at jeg er den jeg er, sier 49-åringen.

REAGERER: Magne mener Zalando solgte klær på kreditt til mindreårige. Foto: TV 2/arkiv

At varene ikke ble sendt i retur, er han heller ikke enig i.

– Over halvparten av varene er sendt i retur, men ikke alt fordi noe dessverre er brukt og det forklarte jeg på telefon. Jeg forklarte også at datteren er skoleelev, og må ha litt tid på seg for å betale for det som ikke er sendt i retur, da hun må jobbe for å tjene disse pengene.

Ifølge Magne kunne ikke Zalando gi en slik betalingsutsettelse.

– Velvilje

Når vi ber Zalando utdype hvordan kjøpet faktisk kunne gå igjennom, får vi kun dette svaret:

– Hos Zalando iverksetter vi tiltak for å sikre overholdelse av lokale lover, og vi har tekniske og administrative rutiner på plass for å beskytte kundeopplysninger. ID-kontroll skal alltid begrunnes i lys av GDPR. Våre vilkår gjør det klart at kun personer over 18 år kan benytte seg av tilbudene.

Zalando legger til:

– Datterens kundekonto er deaktivert, og til tross for manglende svar fra Magne har vi nå stoppet inkassoprosessen som et tegn på velvilje fra vår side.