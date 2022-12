Raser mot utleier: – Jeg spyr, så jævlig ekkelt!

– Fra første dag merket vi at noe ikke stemte i leiligheten, forteller Celine Thomassen Hille (21).

Hille gledet seg til å flytte fra Kristiansand til Oslo sammen med Liv Jeanette Kalseth (20), og Sofie Lauren Saysson Tønnessen (21).

– Det er jo så vanskelig å finne bosted i Oslo, så da vi brått fikk tilbud om denne, signerte vi umiddelbart, sier Liv Jeanette Kalseth.

Jentene signerte kontrakt med utleiefirmaet Oslo Eiendomsinvest AS, som eies av Odd Kåre Markegård. Men da vennegjengen flyttet inn, snudde gleden fort.

FIKK SJOKK: Sofie Lauren Saysson Tønnessen reagerte fra første dag i leiligheten. Foto: Bernhard Moe Nyquist

– Jævlig ekkelt

– Det var ikke rengjort i leiligheten, og skitt overalt. Det verste var muggen i dusjen og på to av soverommene, forteller Sofie Lauren Saysson Tønnesen.

– Vi spyr faktisk av å være her. Det er så jævlig ekkelt, sier jentene.

Men det visuelle er ikke det verste.

– Vi er syke hele tiden. Sår hals, hoster, hodepine og generelt bare dårlige til en hver tid. Når vi er lenge borte fra leiligheten, blir vi bedre, men med en gang vi kommer tilbake hit, blir vi dårlige, mener jentene.

Studentene forteller at de aldri har fått instruks fra utleier om hvordan de skal holde balansert luftfuktighet i leiligheten. Men, av forrige leietakere fikk jentene vite at de må ha på kjøkkenviften når de dusjer.

TV 2 hjelper deg tar kontakt med Oslo Eiendomsinvest AS og spør blant annet om det stemmer at jentene må ha på kjøkkenviften hver gang de dusjer. Selskapet svarer:

«Nei, dette stemmer ikke. Vi har gitt pålegg om at de må lufte leiligheten, for å unngå utvikling av mugg. Derimot har vi gitt pålegg om at ventilator må benyttes ved matlaging.»

Senere svarer utleiefirmaet noe ganske annet. Les mer lenger ned.

KAOS: Ett av soverommene som er forlatt i kaos etter at muggen har spredd seg flere steder. Foto: Bernhard Moe Nyquist Les mer KAOS: Ett av soverommene som er forlatt i kaos etter at muggen har spredd seg flere steder. Foto: Bernhard Moe Nyquist Les mer

– Ekstremt useriøst utleiefirma

Jentene tar raskt kontakt med deres kontaktperson i Oslo Eiendomsinvest AS, Nicole Freij. Hun er utleieansvarlig i selskapet, men jentene opplever å få svært liten hjelp.

– Hun svarer nesten ikke på en eneste telefonsamtale. Hun ber oss om å ikke ringe, men heller sende mail, men da får vi sjeldent svar. Vi må ofte ta direkte kontakt med utleiefirmaet i stedet, forteller Hille.

FRUSTRERENDE: Sofie Lauren Saysson Tønnessen, Celine Thomassen Hille og Liv Jeanette Kalseth føler seg svært lite ivaretatt som leietakere. Foto: Bernhard Moe Nyquist

Etter flere henvendelser, får jentene til slutt beskjed fra utleiefirmaet om å holde av to dager for at driftstekniker skal se på tilstanden i boligen.

Studentene avlyser alle planer og holder seg hjemme disse dagene. Men ingen dukker opp på døra.

– Drit irriterende. Her sitter vi og venter, men ingen kommer. I stedet dukker han opp uanmeldt når vi ikke er klar over det.

Så kommer sjokkbeskjeden. Utleier avviser at det er mugg i dusjen, og mener leietakerne ikke vasker godt nok. De mener også at leietakerne ikke lufter nok og ikke har tilstrekkelig varme i leiligheten.

– Det er et ekstremt useriøst utleiefirma, sier jentene.

MUGG I DUSJEN?: Jentene hevder de fant mugg langs listene i dusjen på badet. Foto: Privat

Da TV 2 hjelper deg besøkte leiligheten, merket vi umiddelbart en unormalt tett luft og en brennende følelse i halsen etter kun å ha vært der i få timer.

– Ekstremt slitsomt

Jentene prøver gjentatte ganger å gi beskjed om boforholdene. Nå har tilstanden blitt verre.

– Det har spredd seg videre på kommoden og sengen på det ene soverommet. Gjennom treverket og over på klærne, sier jentene.

PÅ VEGGER OG KLÆR: På bildet til venstre ser vi veggen på soverommet til Tønnesen og på bildet til høyre ser vi BH`en hennes som har fått mugg etter å ha ligget på rommet. Foto: Bernhard Moe Nyquist.

– Det er ekstremt slitsomt å bo her. Sofie kan ikke bo her en gang. Hun betaler fremdeles, men har flyttet ut, siden soverommet hennes er invadert av mugg, forteller jentene trist.

– Vi ønsker å flytte ut så fort som mulig! Men vi kan ikke si opp før om ni måneder, med tre måneder oppsigelse, som vil si i august 2023.

AVVIST: Her får jentene et kort og kontant svar fra Oslo Eiendomsinvest. Foto: Privat, skjermbilde

– Flytt nå

TV 2 hjelper deg kontakter daglig leder i Mycoteam, Kolbjørn Mohn Jenssen, som er ekspert på inneklima.

Når han får se muggbildene får han hakeslepp, og svarer ganske enkelt:

– Oi, flytt nå!

MUGGTEST: Det ble foretatt flere tester i boligen til jentene. Foto: Bernhard Moe Nyquist

Jenssen sender prøvetakingsutstyr for muggsopp, og analyserer senere prøvene:

– På soverommene er det store avvik og klare tegn til omfattende muggsoppskader. Det er økt forekomst av penselmuggsopp og fuktstrålemuggsopp. Dette er grupper av muggsopp som er typiske for muggskader i boliger, og ofte i forbindelse med fuktskader i bygningen, spesielt etter lekkasje, forteller Kolbjørn Mohn Jenssen.

RESULTAT: Store avvik og tiltak må gjennomføres på soverom. Foto: Rapport Mycoteam

– Prøvene indikerer at det forekommer unormal spredning av muggsopp i boligen. Dette må antas å kunne påvirke inneklimaet negativt. Det er også påvist middekskrementer, noe som viser at skadene har pågått over lengre tid.

– Utleier må sørge for gode luftemuligheter og informere om riktig bruk av leiligheten. Likevel er nok dette et problem som i hovedsak skyldes bygget, sier Jenssen.

Generelle råd for å unngå kondens og muggsopp om vinteren: Bor du i en eldre bolig må du bruke den riktig for å unngå kondens og muggsopp på kalde flater: Luft soverommet godt ut om morgenen. Sett gjerne opp vindu i hver ende av leiligheten og sjokkluft. Da blir du kvitt ekstra luftfuktighet og du får inn frisk, tørr luft uten at du kjøler ned leiligheten.



Er soverommet ditt mer enn fem til seks grader kaldere enn resten av boligen – øk temperaturen på dagen.

Husk at matlaging avgir mye fuktighet – bruk ventilator – men har du kullfilter med omluft må du sjokklufte etter matlaging for å bli kvitt ekstra luftfuktighet.



Dusjing og tørking av tøy gir mye fuktighet hvis det ikke er godt avtrekk på badet – kompenser gjerne med sjokklufting.

Følg med på vinduer – kondenserer det på glasset så kan det også kondensere i kalde ytterhjørner og bak møbler som står inn mot yttervegger.



Trekk klesskap og møbler ut fra yttervegger – ha gjerne ti cm klaring til veggen.

Etter en kald periode, sjekk litt ekstra nøye i ytterhjørner mot gulv og tak, i kalde rom, kjellerboder og loftsboder – er det tegn til kondens eller rim? Eller er det litt misfarging fra muggsopp? Da må du finne årsaken og gjøre noe! Kilde: Mycoteam

TV 2 hjelper deg har oversendt rapporten fra Mycoteam til utleiefirmaet. De velger deretter å hyre et nytt firma, Desintrygg AS, til å foreta en befaring i leiligheten.

– Dette er utleiers ansvar

Daglig leder i Desintrygg AS, Patrick Westerby påpeke at lufteventiler over vinduene er stengt, og reagerer på resten av ventilasjonsløsningen:

– Ventilasjonen i leiligheten er gammel og ikke optimal for leilighetens bruk i dag. Viften på badet er koblet sammen med kjøkkenviften. Det vil si at jentene må ha på kjøkkenviften på full styrke når de dusjer for å unngå at fuktigheten går ut i leiligheten, sier Westerby til TV 2 hjelper deg.

– Når viften sto på nivå en, var det ikke noe trekk, så den måtte opp på nivå tre. I tillegg må vifteluken være dyttet inn når jentene dusjer, og trukket ut når de lager mat. Dette er en veldig gammel og halvveis løsning som man brukte for 40-50 år siden.

Selskapet avviser dette, og sier ventilasjonssystemet var i salg helt frem til 2012.

KJØKKENVIFTEN: Denne må jentene ha på når de dusjer. Foto: Bernhard Moe Nyquist

– Problemet er at dette ikke er kvalitetssikret fra utleiers side, det er tre jenter som sliter med boforholdene og som ikke har fått tydelig forklart hvordan ventilasjonen fungerer. Og ikke minst viktigheten av dette.

Også dette avviser selskapet, se svar lenger ned.

– Det går ut over helsen og ikke minst ødelegger det bygget. Min mening er at dette er utleiers ansvar gjennom gode rutiner å påse at sånne ting funker ordentlig, understreker han.

Oslo Eiendomsinvest AS Oslo Eiendomsinvest AS er en del av en familieeid selskapsgruppe, for øvrig bestående av St. Hanshaugen boligeiendom AS, Grünerløkka Eiendom AS, Hønefoss Boligeiendom AS og Odd Kåre Markegård ENK.





Selskapene leier ut i underkant av 300 leiligheter i Oslo og Hønefoss.





Selskapsgruppen har i dag seks ansatte og holder til på Østerås i Bærum.

Kilde: osloeiendomsinvest.no

– Har krav på å heve avtalen

Advokat Ola Fæhn i Forbrukeradvokaten har sett både kontrakten til jentene og begge rapportene. Han er ikke i tvil om leietakers rettigheter:

– Det er helsefarlig å bo i et innemiljø med muggsopp, så dette er en helt uholdbar situasjon for studentene. Jeg mener at muggproblemene og helseproblemene i denne leiligheten er så betydelige at studentene har krav på å kunne gå fra kontrakten og heve avtalen når utleiers mislighold er vesentlig og dette ikke løses raskt, understreker Fæhn.

VENTILASJON PÅ BADET: Denne ventilasjonen er koblet opp mot kjøkkenviften som alltid må være på når jentene dusjer. Foto: Bernhard Moe Nyquist

Avviser forholdene

Nicole Freij i Oslo Eiendomsinvest sier til TV 2 hjelper deg at de ikke kjenner seg igjen i forholdene og avviser flere av påstandene.

– I dette tilfellet er det ikke påvist årsakssammenheng i forhold til konstruksjonstekniske årsaker, som for eksempel en lekkasje. Dermed gjenstår en årsakssammenheng, nemlig mangelfull ventilasjon, sier Nicole Freij til TV 2 hjelper deg.

– Denne bygården har vært bebodd i ca 130 år, og har ingen lekkasjer, så å skylde på utleier i denne sammenheng mener vi er totalt misvisende.

Etter denne uttalelsen sendte TV 2 hjelper deg et bilde til utleiefirmaet som er tatt fra loftet i boligen der jentene bor. Her ser det tilsynelatende ut til at det er lekkasje i bygget:

BØTTE PÅ BØTTE: Oppover trappen til loftet er det satt ut bøtter hvor det drypper vann ned fra taket. Foto: Privat

TV 2 hjelper deg får så dette svaret fra Freij:

– Det er vår driftstekniker som satte ut bøtten da han oppdaget at det drypper litt vann. Ettersom det i denne bakgården ikke er mulig å få inn den liften vi trenger for å fikse dette, må vi leie stillas. Arbeidet blir litt mer omfattende av den grunn. Derfor har vi valgt å ta dette samtidig som andre planlagte vedlikeholdsarbeider i gården.

DISKUSJON: Det ble diskusjon da jentene skulle fortelle om alle opplevelsene i leiligheten. Foto: Bernhard Moe Nyquist

– Sjokklufting

Videre forklarer Freij at bygget er en såkalt «1890-gård». Noe som innebærer daglig sjokklufting og lufting gjennom ventiler på vinduene.

Hun presiserer også at jentene ikke må ha det for kaldt, ikke ha møbler inntil vegger, samt ikke tørke klær på soverommet. Og hevder at dette ble formidlet da leieforholdet startet.

Studentene blir provosert når de hører dette:

– Vi har aldri fått beskjed om at det er lufteventiler på vinduene. Hadde vi visst det, ville vi så klart åpnet dem.

LUFTEVENTILER: Vinduene i leiligheten har lufteventiler som leietakerne sier de ikke visste om. Foto: Privat

Endrer svar

Nicole Freij svarte først at jentene ikke har fått pålegg om å ha på kjøkkenviften når de dusjer. Senere skriver hun dette:

– Denne typen ventilator fungerer som kjøkkenvifte ved matlaging (uttrukket), men fungerer som avtrekk til bad i passiv posisjon (inntrukket).

Videre skriver hun:

«Ettersom konklusjonen fra rapporten til Desintrygg AS er at hovedårsaken til problematikken er at ventilasjonen ikke er blitt brukt og all fuktigheten har gått ut i leiligheten, mener vi at leietaker er ansvarlig for problemet og dermed må iverksette tiltak for å få ordnet opp i problemet».

SPREDD SEG: Muggen har utviklet seg mer og mer over tid på flere av møblene til jentene. Foto: Bernhard Moe Nyquist

Videre beklager Freij på vegne av selskapet for ett av forholdene:

– Det ble ved en feil dessverre ikke avsjekket om det var rent under sofaen. Vi la oss flate og krediterte 2000 kroner for det.

Oslo Eiendomsinvest avviser kravet om å heve kontrakten:

– Utleier kan ikke på bakgrunn av leietakers feilbruk av leiligheten se at dette er grunnlag for heving av leieforholdet.

Men så skjer det noe.

FIKK INGEN INFO: Jentene sier at de aldri har fått beskjed om å sette møblene ut fra veggen, før de selv begynte å klage. Foto: Bernhard Moe Nyquist

Firmaet snur

TV 2 hjelper deg får en ny e-post:

«Som følge av den oppståtte situasjonen i leiligheten, er det et behov for muggsanering av leiligheten. Vi ønsker derfor å imøtekomme leietaker med hensyn til avslutning av leieforholdet i januar 2023.»

Videre skriver Freij:

«Oppsummert ønsker utleier å ha fornøyde leietakere, og vil ta kontakt med leietaker for å imøtekomme disse med en minnelig løsning gjennom avslutning av leieforholdet, som følge av situasjonen som har oppstått, også med hensyn til behovet for sanering av muggproblematikken. Således er dette for utleiers side en påminnelse om ytterligere å forbedre vår kommunikasjon vedr. bruk av leiligheter i eldre bygg».

Jentene er i ekstase når de får høre nyheten:

– OMG YES! Så sykt. Herregud, tusen takk. Vi er virkelig kjempeglade alle sammen, og kunne ikke bedt om en bedre start på det nye året.