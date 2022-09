Raser mot selskapet E-wheels: – Aldri vært borti maken

TV 2 HJELPER DEG: Kundene klager over produkter som går i stykker, og dårlig kundeservice.

UTEN BATTERI: Peter Eriksen bruker elsykkelen uten batteri etter at det sluttet å lade. Foto: Privat

E-wheels sier de har Norges mest solgte elsparkesykler og elsykler. Syklene har også blitt kåret til best i test.

Men en rekke kunder er misfornøyde, både med syklene og kundeservicen. Flere av dem har henvendt seg til TV 2 hjelper deg.

Marie Granbom fikk sin elsparkesykkel, av typen E2S V2, i april. Sykkelen er best i test og burde være et trygt kjøp til 3990 kroner.

– Etter få dager merket jeg at batteriet gikk tomt etter få minutter, og det var så vidt sykkelen tok meg opp den lengste bakken, sier Granbom .

Hun brukte sparkesykkelen til jobb, en distanse på 3,8 kilometer. Framme på jobben var batteriet nesten tomt, og Granbom måtte ta t-banen hjem.

Skulle være «long range»

Dette til tross for at elsparkesykkelen skulle være «long range».

Granbom klager til E-wheels og får til svar at den opplyste rekkevidden er nådd under optimale forhold. Hun får tips om å fylle luft i dekkene, og kjøre i eco-modus. Samtidig blir hun bedt om å booke time på et verksted E-wheels samarbeider med.

– Verkstedet hadde ikke ledig time før flere uker senere, og jeg fikk ikke tilbud om en erstatningssykkel slik loven krever, sier Granbom.

TESTVINNER: Marie Granbom slo til på denne sykkelen. Foto: Skjermdump, E-wheels

Men innen elsparkesykkelen kommer på verksted, stopper den helt. Den piper konstant og en feilkode blinker i displayet.

Granbom klager igjen, og ønsker å reklamere på produktet. E-wheels svarer at de har rett til å reparere og henviser til verkstedtimen hun venter på.

Må booke om flytur

OPPGITT: Marie Granbom er misfornøyd med kundeservicen. Foto: Privat

I mellomtiden må Granbom betale for å reise kollektivt til jobben. For å rekke å få reparert sykkelen den dagen verkstedet har ledig time, må hun i tillegg ombooke en flytur, og betale ekstra for dette.

– Jeg har aldri vært borti maken til dårlig kundeservice, sier hun til TV 2 hjelper deg.

Forbrukerjurist i Forbrukerrådet, Thomas Iversen, forklarer hvilke rettigheter forbrukeren har:

«Når en elektrisk sparkesykkel har en feil som selger er ansvarlig for skal den repareres innen rimelig tid. Hva som er rimelig tid, kan variere litt med varens og feilens karakter. Reparasjoner som fører til at forbrukeren er uten elsparkesykkelen mer enn sju dager, gir forbrukeren rett til å kreve en lånesykkel kostnadsfritt fra selger.

Dersom selgeren ikke tilbyr en erstatningssykkel så vil selskapet kunne risikere at forbrukeren får rett på erstatning for annen transport i perioden.»

Han forklarer at et selskap også kan miste retten til å reparere:

«Hvis reparasjonen tar veldig lang tid, eller selskapet ikke svarer på klagen din i det hele tatt, så vil selskapet kunne tape retten til å reparere elsparkesykkelen. Dersom feilen ikke bare er bagatellmessig, så vil forbrukeren i slike situasjoner kunne ha rett til å få pengene sine tilbake.»

Vil kontakte Marie

Presseansvarlig i E-wheels, Yvonne Larsen, svarer at det er leit å høre om kunder som har hatt en dårlig kjøpsopplevelse.

Om Granboms tilfelle svarer hun:

«Våre sparkesykler er testet til å være vesentlig kraftigere i bakker enn sammenlignbare modeller. Går den ikke opp en bakke er det noe feil.»

«Marie skal nå ha fått hjelp med rekkeviddeproblemet. Hva gjelder låneprodukter ved servicesaker så følger vi forbrukerkjøpslovens regler. Vi beklager dersom det har blitt formidlet noe som avviker fra dette - og vil kontakte Marie for å finne en løsning gjeldende utgifter.»

Forbrukerrådet har hittil i år mottatt 125 henvendelser på E-wheels, mot 117 i hele fjor. Iversen sier de aller fleste henvendelsene handler om rettighetsinformasjon knyttet til feil ved produktene.

Brakk armen

For Eva Davidsen og familien fikk sparkesykkelkjøpet et mer alvorlig utfall.

BRUKKET ARM: Evas 14 år gamle sønn endte på sykehus. Foto: Privat

Hun kjøpte en E2S V2 maks hos E-wheels, som ble tatt i bruk i mai. Etter kort tid ble låseringen på rattstangen ødelagt. Eva tar med seg sykkelen til E-wheels i Hokksund.

– Vi fikk beskjed om at dette ikke var noe å gjøre med, og at denne ringdelen hadde liten eller ingen funksjon, sier Davidsen.

Uka etter løsner rattstangen mens sønnen er ute og kjører. Han faller av sykkelen og ender på sykehus med brukket arm.

– Det var et stygt fall som kunne endt mye verre, sier Davidsen.

Hun ønsket på dette tidspunktet å heve kjøpet, noe E-wheels avviste.

Selskapet reparerte i stedet låseringen, og sjekket bremser og slark, for dette krevde de 500 kroner. Eva valgte å betale, selv om hun mener selskapet burde tatt regningen.

Yvonne Larsen kommenterer saken slik:

«De aller fleste sparkesykler på markedet leveres med en foldemekanisme til rattstammen, som krever jevnlig justering. Det er beskrevet i produktets brukermanual, samt i våre instruksjonsvideoer på nett.»

«Dette skal være godt formidlet, men vi vil se over saken på nytt for eventuelle saksbehandlingsfeil, og kontakte kunden for å finne en løsning.»

Problemer med sykkel til 16 000

Peter Eriksen kjøpte en elsykkel, av merket Momas Jason L, for ett år siden. Prisen var 15 990 kroner og en stund var Eriksen fornøyd.

MOMAS JASON: Norges mest solgte elsykkel, ifølge E-wheels. Foto: Privat

– I juni i år fikk jeg problemer med laderen, den ville ikke lade lenger. I frustrasjon over treg kommunikasjon fra kundeservice bestilte jeg ny lader, siden jeg brukte sykkelen daglig og var avhengig av den som transportmiddel, forteller Eriksen.

– Jeg ble forespeilet at jeg ville få refundert beløpet for den nye laderen hvis jeg sendte bilder av den gamle laderen og det ikke var synlige skader.

Eriksen sendte over bilder, men først i slutten av august fikk han kreditert laderen.

– Vanskelig å godta

Den nye laderen gjorde susen en stund, men etter bare 14 dager sluttet batteriet å lade. Eriksen sender batteriet til E-wheels for undersøkelse, og så får han et svar som sjokkerer han:

– De skrev at batteriet er vannskadet, og at det dermed ikke dekkes av reklamasjonen.

Han får beskjed om at nytt batteri kan kjøpes for 5000 kroner.

– Dette har jeg vanskelig for å forstå og godta, sykkelen har hele tiden stått innendørs når den ikke har vært i bruk, sier Eriksen til TV 2 hjelper deg.

Yvonne Larsen svarer dette:

«Ved normal bruk skal ikke et batteri bli vannskadet. Vannskader kan imidlertid oppstå, dersom batteriet blir utsatt for ytre påkjenninger som skaper sprekker eller skjevheter i pakninger. I tillegg er det viktig å tørke av batteriet etter bruk i regn, snø etc.»

«Skulle det være tvil om kunden er skyld i vannskaden vil vi dekke dette på garanti. Vi vil se over saken på nytt for eventuelle saksbehandlingsfeil, og kontakte kunden for å finne en løsning.»

FRUSTRERT 1: Foto: Skjermbilde, Trustpilot

Også på Trustpilot er det mange som klager over trøbbel med produktet og treg kundeservice.

FRUSTRERT 2: Foto: Skjermbilde, Trustpilot

Her er det riktignok betydelig flere som gir selskapet gode anmeldelser.

Erkjenner problemer med oppfølging

Yvonne Larsen i E-wheels erkjenner at de i svært hektiske perioder har hatt noen problemer med oppfølgningen av kundehenvendelser, men sier dette er noe de arbeider med hver dag.

«Vi har blant annet utvidet vårt servicetilbud, med egne verksteder med drop-in og timebestilling. Videre viser vår statistikk at de aller fleste henvendelser, som ikke krever oppfølgning opp mot leverandører eller andre eksterne, besvares innen én virkedag.»

«Når det kommer til pris vs. kvalitet på produktene, så skal denne alltid være god.»