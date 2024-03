Raser mot Power: – Helt forferdelig

– Helt fra start har det vært problemer med denne maskinen, sier Gabestad.

Det var i mars i fjor at hun og mannen bestemte seg for å kjøpe ny vaskemaskin.

– Vi hadde en gammel Miele som sang på siste verset, og fant ut at det var på tide med en ny.

Grundig-maskin fikk skryt

Paret dro til Power Fredrikstad.

– I butikken sa vi at vi gjerne ville prøve en litt rimeligere maskin, og da skrøt de av en modell fra Grundig, den skulle være veldig bra.

De slo til og betalte drøyt 7000 kroner. Men gleden skulle bli kortvarig.

– Vi merket etter hvert at den sentrifugerte dårlig. Noe av tøyet var fremdeles ganske vått da vi tok det ut, forklarer 49-åringen.



Hun stusset også over at et vaskeprogram som skulle ta rundt 2,5 timer, noen ganger kunne vare i over fire timer.

Skulle vaske ull

Men den store overraskelsen kom først sent på høsten. Det var blitt kaldere i været og Gabestad skulle vaske ullgensere.

– Jeg puttet fem-seks gensere i maskinen, fylte på Milo og satte på ullprogram 30 grader.



«WOOL PROTECT»: Gabestad brukte eget ullprogram til vasken. Foto: Privat

Da vasken var ferdig og hun tok ut genserne, fikk hun sjokk.

– Først stusset jeg over at jeg måtte strekke veldig i genserne, før jeg innså at alle hadde krympet. De hadde krympet så mye at de føltes nesten tovet, sier hun.



Gabestad legger til at alle genserne var blitt vasket i den gamle maskinen tidligere.

KORT: En av genserne Silje Gabestad vasket kom ut igjen slik. Foto: Privat

Hun forsøkte igjen med en Hést-genser.

– Den er oransje så jeg ville ikke vaske den sammen med de andre, i tilfelle den farget av.

– Også den krympet. Det var helt forferdelig.



Klaget til Power

Gabestad og mannen klaget til Power, som kontaktet et annet selskap. Dette selskapet sendte en mann for å se på maskinen, og det endte med at noen deler ble byttet.

– Men da jeg på nytt skulle vaske en ullgenser, skjedde det igjen. Den krympet enda mer, sier 49-åringen fortvilet.



KRYMPET: Disse Hést-genserne har lik størrelse. Den oransje er vasket i maskinen. Foto: Privat

Hun klager igjen, og kontakter også Grundig i et forsøk på å få hjelp.

Beko Nordic, som har merket Grundig, svarer at det ikke er noe feil med produktet, og at det hele skyldes en funksjon i maskinen kalt skjevbalansedetektering. Se forklaring under.

Dette kan skje om en ullgenser vaskes alene, ifølge selskapet.

De mener dette også forklarer tidsbruken og den tidvis sviktende sentrifugeringen.

Grundigs forklaring til kunden: Alle våre vaskemaskiner er utstyrt med noe som heter skjevbalansedetektering. Dvs hvis du f.eks vasker en ullgenser alene i maskinen, så vil denne bli liggende på ett punkt i trommelen. Når genseren blir våt og tung, blir det i praksis som å legge en murstein inn i maskinen. Hvis maskinen begynner å sentrifugere, vil det da bli mye støy og rystelser i maskinen og den kan i verste fall ta skade av det. I slike tilfeller vil skjevbalanse detekteringsfunksjonen slå inn. Måten den virker på er at maskinen vil forsøke å omfordele tøyet ved å snurre trommelen frem og tilbake og innimellom vil den forsøke å øke hastigheten på trommelen for å se om den klarer å gjennomføre sentrifugeringen. Hvis den ikke får det til, vil maskinen til slutt «gi opp» og avslutte programmet uten sentrifugering.

I slike tilfeller vil du oppleve at tøyet fortsatt er veldig fuktig samt at vaskeprogrammet tar vesentlig lenger tid enn estimert ved start. Årsaken til at ull krymper er at det blir utsatt for friksjon / bevegelse. Hvor mye et ullplagg tåler varierer fra plagg til plagg. Omfordelingsrutinen som maskinen kjører ved skjevbalansedetektering, kan føre til at enkelte plagg, som ikke tåler så mye friksjon, vil kunne krympe noe.

– Dårlig svar

Gabestad er ikke fornøyd med forklaringen.

– Jeg synes den er dårlig. Jeg har jo vasket flere plagg samtidig, presiserer hun.

Men Power viser til svaret fra Grundig, og tilbyr til slutt et gavekort på 700 kroner.

Gabestad sender en ny epost til Power, som hun ikke får svar på.

– Jeg blir fortvilet når jeg føler vi ikke får mer hjelp.



FØR: Slik var den hjemmestrikkede genseren før den ble vasket i maskinen. Foto: Privat

Deretter kontakter hun TV 2 hjelper deg.

– Må vaske for hånd



– Jeg vil bare ha en maskin jeg kan vaske ulltøy i. Det kan jeg ikke i denne, og må nå vaske alt for hånd, sier 49-åringen.



Hun anslår at ullgensere for over 6000 kroner har blitt ødelagt.

– Det er ekstra sårt med genseren jeg har strikket selv. Det ligger jo mye arbeid bak.



ETTER: Slik ble den hjemmestrikkede genseren etter en runde i maskinen. Foto: Privat

Ny reparasjon

Juridisk seniorrådgiver i Forbrukerrådet, Thomas Iversen, mener Power må sørge for et nytt reparasjonsforsøk:

– Maskinen har blitt reparert én gang, og basert på beskrivelsen virker det som noe fortsatt er feil. Det betyr at Power må undersøke maskinen for å finne ut hva som fortsatt er galt. Kundens beskrivelse taler imot at det er klærne i seg selv som er problemet, eller at hun vasker dem feil.

FEILSØKING: – Kunden har rett på feilsøking, sier Thomas Iversen i Forbrukerrådet. Foto: Ståle Winterkjær/TV 2 hjelper deg

Han legger også til at Gabestad har krav på erstatning for de ødelagte klærne hvis det viser seg at Power er ansvarlig for feilen.

Power tilbyr løsning

TV 2 hjelper deg kontakter Power for å spørre om de vil revurdere saken, og får dette svaret fra nordisk PR- og kommunikasjonssjef Silje Ensrud:

– Det fremstår uklart hvorfor vaskemaskinen ikke fungerer som den skal etter reparasjonen. Vi vil likevel tilby kunden en ny vaskemaskin slik at de slipper å streve mer med dette problemet. Vi håper kunden ser dette som en god løsning.

Silje Haugen Gabestad er fornøyd med svaret.

– Men jeg blir veldig glad hvis det er mulig å få en annen maskin, for jeg har blitt litt skeptisk.

Hun legger til at hun kan betale et mellomlegg for å få en Miele.

Annen maskin

Power bekrefter overfor TV 2 hjelper deg at hun kan velge en dyrere maskin ved å dekke mellomlegget.

Til slutt ber også Silje Ensrud i Power om å få komme med et råd:

– Vi vil oppfordre alle som vasker klærne sine på ullprogram å være oppmerksom på både temperatur, program og vaskemiddel for at ullen ikke skal toves og holder seg i sin opprinnelige form. Vi har ikke informasjon om hva kunden har gjort i dette tilfellet, så dette er generelle råd til alle.