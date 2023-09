Raser mot Posten: – Strekker bare hendene i været

Karen Jonine Marthinsen (33) angrer på at hun sendte kameraet sitt i posten.

– Jeg finner meg ikke i dette. Jeg er både avsender og eier av innholdet i pakken.

Det sier Karen Jonine Marthinsen (33) fra Bamble i Telemark.

Da GoProen til 5000 kroner gikk ad undas, skulle bare Marthinsen sende kameraet tilbake til produsenten for reparasjon.

Det som senere skjedde har gjort henne svært frustrert.

SPORING: GoProen ble skannet inn og fikk sporing på Posten. Foto: NTB

Leverte inn pakken i god tro

Kameraet ble kjøpt i mars, og i sommer sluttet det å virke.

– GoProen ble overopphetet under lading og ble farlig varm, uten å motta strøm.

GOPRO: Denne HERO11 Black Mini til 5000 kroner er borte. Foto: Skjermbilde, Gopro

Takket være forsikringen hun har gjennom selskapet GoPro, kunne hun kostnadsfritt returnere kameraet tilbake til selskapet for reparasjon.

– GoProen ble forseglet, pakket inn og levert til min lokale Post i Butikk 1. august.

– Der ble den skannet inn og fikk sporing, forteller hun.

LOKAL POST I BUTIKK: Posten på Coop Prix Herre i Telemark Foto: Privat

På grunn av forsikringsavtalen med GoPro, var det postselskapet UPS som sto for betaling av returen.

– Derfor sto UPS som «avsender» av pakken min, forklarer hun.

Det skulle vise seg å bli et stort problem for 33-åringen.

– Alle spor stoppet

Etter at hun leverte inn pakken, tikket det inn en bekreftelse. Deretter ble det stille.

– Etter registrert innlevering, er det ingen spor etter pakken min, sier hun til TV 2 hjelper deg.



Ikke rettmessig eier?

Marthinsen har kontaktet Posten flere ganger, men er frustrert over svarene hun får.

– Siden UPS betalte for returseddel, mener Posten at jeg ikke har noen rettigheter til å undersøke hvor pakken min befinner seg, selv om jeg eier innholdet. De sier det er UPS sitt ansvar.

– Når jeg spør hvorfor reglene er sånn, blir de sinte i telefonen og jeg får «streng beskjed» om at de har forklart meg reglene og det må jeg bare finne meg i.

Marthinsen forteller at UPS ikke engang har fått beskjed om at pakken er på vei fra Posten.



TV 2 hjelper deg har fått bekreftet av UPS at de fremdeles venter på å motta pakken fra Posten.

– Strekker hendene i været

Siden 1. august har forsendelsen stått uendret.

– I appen står det bare at pakken er innlevert og skal sendes videre.

UTALLIGE PAKKER: Posten har flere millioner pakker i omløp hvert år. Foto: Nils Midtbøen

– De ansatte på Coop Prix har gjennomgått hyllene sine flere ganger og prøvd å spore det de kan via sine systemer, uten hell.

– Posten er ikke behjelpelig med noen ting. De bare strekker hendene i været, og sier det ikke er deres ansvar.

– Sinte i telefonen

Daglig veksler 33-åringen mellom å ta kontakt med Posten og UPS.

– Siste nytt fra UPS er at de har sendt saken min høyere opp, men mer får de ikke gjort. De prøver i hvert fall alt de kan, legger hun til.

– Burde ta ansvar

– Hva tror du selv har skjedd?

– Jeg mistenker at noen har blitt klåfingret da de så hva pakken inneholdt.

Siden pakken skulle fortolles ut og inn mellom land, var tollpapirene klistret på utsiden. Der står det at pakken skal sendes til GoPro.



KLISTRET PÅ: Denne returlappen var klistret på pakken. Foto: Skjermbilde

– Jeg syns Posten burde ta ansvar om den ikke dukker opp og dekke verdien av kameraet, så jeg får kjøpt meg et nytt.

Klart hvem som er ansvarlig

Forbrukerrådet sier til TV 2 hjelper deg at det ikke er noe bevis i saken for at pakken forlot postkontoret.

– Dette gjør det ganske klart at det er Posten som i første omgang er ansvarlig for forsvinningen, sier juridisk seniorrådgiver i Forbrukerrådet Thomas Iversen til TV 2 hjelper deg.



GANSKE KLART: Posten er ansvarlig, sier forbrukerjurist i Forbrukerrådet Thomas Iversen. Foto: Forbrukerrådet/Helen Mehammer

Han legger til at hvordan UPS og Posten løser dette seg imellom, bør være underordnet for kunden, så lenge de enten finner kameraet eller kompenserer for tapet.



– Gir rett til erstatning, men

Forbrukerrådet har hittil i år mottatt i overkant av 110 henvendelser om Posten.

– De fleste sakene handler om ting som har blitt skadd, forsinket eller borte i postgangen, legger Iversen til.

– Postloven gir rett til erstatning for tapt forsendelse, men her er det viktig å huske at postforskriften har regler om ansvarsbegrensning.

Postforskriften begrenser ansvaret til 1000 kroner for registrerte sendinger inntil to kilo og 10 000 kroner for registrerte sendinger inntil 20 kilo.

– Betyr det at kunden i dette tilfellet ikke har rett på mer enn 1000 kroner, siden kameraet ikke veier mer enn to kilo?

– Ja, det stemmer, sier Iversen.

– Men alle spedisjonsselskaper har lov til å overoppfylle forskriften i vilkårene sine, legger han til.

Posten har troen

Pressesjef i Posten, Kenneth Tjønndal Pettersen sier til TV 2 hjelper deg at Posten ikke vet hvor pakken befinner seg.

SVARER: Pressesjef i Posten, Kenneth Tjønndal Pettersen. Foto: Posten

– Det er dessverre vanskelig å si hva som har skjedd, vi har lett etter pakken der vi kan, men finner ikke noen registreringer etter at den ble innlevert på Post i Butikk.

– Hva tror Posten selv kan ha skjedd?

– Adresselappen kan ha fått et rift, falt av, eller at pakken har blitt lagt feil sted, det er umulig å si.

– Under en promille av de pakkene vi håndterer, kommer aldri fram, så sannsynligheten for at den kommer til rette en dag er veldig stor, legger han til.

Posten ønsker ikke å kommentere hvor mye «under en promille» vil si i antall pakker. De ønsker heller ikke å kommentere kundens påstand om at pakken er stjålet.

– Vi har ansvaret

Med gratis frakt gjennom UPS og innlevering av pakken hos Posten, er det kanskje ikke rart at kunden er forvirret over hvem hun skal kontakte og forholde seg til.

– Vi har ansvar for å levere pakken til UPS, siden avtalen på denne forsendelsen er mellom oss og UPS. Men siden kunden har benyttet en retur som er betalt av UPS, er det UPS som har erstatningsrett ved bortkommet pakke.

– Vi må forholde oss til den avtalen vi har med UPS, understreker Pettersen.

– Stemmer det at kunden ikke har krav på å få vite noe om forsendelsen, siden hun ikke «står for» returen?

– Når kunden har vært i kontakt med oss, har hun fått svar at hun må ta reklamasjon videre med UPS som er avtaleparten.

– Foretatt nye søk

Vi spør Posten hvor aktivt de nå leter etter pakken til 33-åringen.

– Vi har snakket med UPS og foretatt flere søk etter pakken på Post i Butikk, sorteringsanlegg på terminal, interne systemer og på lager hvor det er ubesørgelige pakker (pakker som ikke er hentet, har feil adresse og så videre).



STORE ANLEGG: Posten sier de blant annet har lett på en av sine terminaler. Foto: Nils Midtbøen

Skulle pakken dukke opp senere, vil den bli sendt til UPS, opplyser Pettersen.

– Hva skjer hvis pakken ikke dukker opp?

– Dersom pakken ikke blir funnet går det 60 dager før den eventuelt erstattes etter vegfraktloven.

Dette syns Karen Jonine Marthinsen høres lovende ut:

– Nå får jeg i alle fall litt flere svar, og at de nå har tatt seg bryet med å prøve å lokalisere pakken ytterligere, sier hun til TV 2 hjelper deg.