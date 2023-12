Raser mot Bring: – Uakseptabelt

Det kokte over for Maren Yttersian Sletta da Bring sto utenfor og skulle levere bestillingen hennes.

– Håper dere er klare for et jævla shit-show, innleder Maren Yttersian Sletta (34) på TikTok.

TV 2 Hjelper deg tar kontakt med 34-åringen, etter at hun søndag kveld delte sin opplevelse med Bring med sine 240.000 følgere.

– Det er snakk om over 100.000 kroner!

Betalte for hjemlevering

34-åringen skulle endelig få det splitter nye IKEA-kjøkkenet levert hjem.

– Det er et kjøkken til over 100.000 kroner, og med meg i mammaperm, oppussing og alt, så var det viktig å få dette kjørt helt hjem og båret inn.



DET GAMLE: Dette kjøkkenet skulle erstattes med et splitter nytt fra IKEA. Foto: Privat

Sletta betalte 749 kroner for hjemlevering og satte av torsdag 30. november til lovet levering.

I forkant av levering, sendte 34-åringen en beskrivelse til Bring av forholdene utenfor leiligheten sin.

– Fra gjesteparkeringen er det to trapper ned, inn en glassdør og så heis opp til leiligheten vår, forteller hun.

HEISEN: Opp denne heisen skulle kjøkkenet fraktes. Foto: Privat

Datoen kom og 34-åringen gledet seg til å motta det nye kjøkkenet.

Så oppsto problemene

Da Bring sto utenfor, kom det to ansatte ut av postbilen.

– De bare så på trappa og sa: «glem det», og så nektet de å bære inn kjøkkenet.

Hun forteller videre at de to ansatte fra Bring skal ha forklart at dette dessverre tar lengre tid enn hva som var satt av for leveringen.

– I tillegg måtte de være flere enn to når det kom til bæring i trapp, noe jeg så klart forstår. Men jeg forventet jo at beskjeden jeg hadde sendt om trappene ble tatt hensyn til, forteller hun.



Sletta tok derfor kontakt med Bring og IKEA, og informerte om hendelsen.

– Vi ble enige om at de skulle levere på nytt to dager senere, lørdag 2. desember.

TING KAN SKJE: – Jeg har full forståelse for at feil kan skje den beste, sier Maren Yttersian Sletta. Foto: Privat

Déjà vu

Lørdagen kom og Sletta ventet hele dagen på at kjøkkenet skulle leveres.

– Du får jo ikke akkurat en konkret tid, så man setter av hele dagen og venter på info om at de er på vei, forteller hun.



Så kom SMS-en.

– Endelig kommer det nye kjøkkenet!



Men gleden ble nok en gang kortvarig:

– Atter en gang kommer det to arbeidere fra Bring og nekter å bære inn kjøkkenet, forteller hun.

Da rant begeret over.

– Jeg tok frem strengstemmen, for nå var det ingen unnskyldning lenger!

Igjen måtte 34-åringen ta flere telefoner til Bring og IKEA, men på grunn av helg, kunne ingen av de gjøre noe, så Sletta måtte vente til mandagen.

FORVENTER DETTE: Maren Yttersian Sletta sier at hun forventer at IKEA og Bring klarer å organisere seg bedre. Foto: Privat

– Skal ikke være mulig



Påfølgende mandag 4. desember, ble hun sittende i telefon med Bring og IKEA hele dagen.

– Jeg krevde å få en bekreftelse på SMS, der Bring lovet å sette av lengre tid, samt stille med fire arbeidere på neste levering.

Det fikk hun til slutt:

Onsdag 6. desember ble det igjen lovet levering, men da onsdagen kom, trodde hun ikke sine egne øyne:

– For tredje gang kommer det to arbeidere fra Bring, som nekter å bære inn det jævla kjøkkenet.



– Dette går ikke mer, nå har det gått for langt!



Avslørte reiserute-detalj

I ren frustrasjon forlangte 34-åringen å få se reiserute-papirene som mennene holdt i hånden.

– Der sto det svart på hvitt: «OBS OBS! Denne leveringen har trapper og her må det være flere».

– Da tenkte jeg: Om dette kjøkkenet så skal bæres fra månen og ned – så skal det fuckings inn i dag!



– Elektriker, montør og rørlegger har jo gang på gang blitt stående og vente på at kjøkkenet skal komme.



TRAPP NED: Her ser man deler av trappen som kjøkkenet skal bæres ned. Foto: Privat

Ifølge Sletta, ble det diskutert i nærmere én time.

– Problemet var at de ikke forsto norsk. Jeg har ingenting imot hvor man er fra. Problemet ble at de ansatte ikke kunne språket og heller ikke fikk en oversatt instruks fra Bring, forteller hun.

– Jeg som kunde forventer jo at Bring skal kunne tilrettelegge for dette. Greit at det kan skje en gang, men når det skjer tre ganger!



Les hva Bring svarer, lenger ned i saken.

HELE TRAPPEN: Her ser man hele trappen, ned til heisen ved inngangen. Foto: Privat

– Ansvarsfraskrivelse

Etter mye diskusjon, bar de to mennene til slutt inn kjøkkenet.

– I stedet for å stå der, så kunne de båret inn kjøkkenet med én gang.

– De skylder på at de ikke har tid, men så står de der og diskuterer i nærmere en time.

– Dette er uakseptabelt og fullstendig ansvarsfraskrivelse.

– Hva ønsker du å si til Bring?



– Bring må tilrettelegge for arbeiderne sine, slik at dette ikke skjer. De må klare å skrive ut en forståelig leveringsliste, eller sørge for at instruksene blir kommunisert ut.

PRINSIPP: Maren Yttersian Sletta forteller at det handler om prinsipp og et fungerende system for alle parter. Foto: Privat

IKEA: – Viktig å lære av dette

Kommunikasjonssjef i IKEA, Joachim Dagenborg, sier til TV 2 hjelper deg at de har fulgt opp saken.

– Vi synes det er trist når våre kunder havner i situasjoner som dette, og vil alltid gjøre det vi kan for å løse eventuelle problemer som oppstår med levering av produkter fra oss.

– Vi har hatt en dialog med både kunden og Bring i etterkant, og er glade for at leveransen nå er på plass, sier Dagenborg.

DET LILLE EKSTRA: – Vi prøver alltid å strekke oss litt ekstra for at det skal være en god opplevelse å handle hos oss, sier Joachim Dagenborg. Foto: IKEA

Videre forklarer han at både dialogen og samarbeidet med Bring oppleves som godt, men at det enkelte ganger kan skje uforutsette ting.

– Da er det viktig for oss å lære av dette, både internt og i dialogen med Bring, for å unngå lignende problemer i fremtiden, understreker han.

Legger seg flat etter hendelsen

Pressesjef i Posten Bring, Kenneth Tjønndal Pettersen, beklager på vegne av selskapet.

– Dette var veldig leit å høre. Her har det vært flere uheldige hendelser som har skjedd samtidig i en svært hektisk hverdag.

– Kunden har ikke fått den tjenesten hun har bestilt og vi har ikke levert på et servicenivå som vi kan stå inne for. Dessverre har kunden blitt skadelidende og skal derfor ikke betale for leveransen. Den kostnaden skal vi ta.

SVARER: Pressesjef i Posten, Kenneth Tjønndal Pettersen. Foto: Bring Posten

Videre forklarer han rettigheten til sjåførene ved levering.

– Alle våre sjåfører har retten til å avbryte en leveranse hvis det ikke er farbar vei.

Han legger til at sjåførene selv tar en vurdering av situasjonen.

– Her vurderte flere av sjåførene at trappene og avstanden til mottakers leilighet var et risikomoment i seg selv, men det er ingen unnskyldning, sjåførene visste at det var en veldig krevende leveranse.

Pettersen er tydelig på at de skulle klart å levere på første forsøk.

– Det er sterkt beklagelig at det ikke skjedde. Vi tar en gjennomgang av dette internt. Dette skal vi lære av, slik at noe slikt ikke gjentar seg, avslutter han.