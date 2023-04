Prissjokk på afterski-øl

– Det er så lite ok det. Det er forkastelig. Jeg forstår at det må fraktes, men en slik pris er ikke greit, sier Erik von Tangen-Jordan fra Bærum.

Han er en ivrig alpinkjører – og har vært innom både ett og to afterski-steder.

DYR SKITUR: Erik von Tangen-Jordan mener prisene er for høye. Her i Trysil sammen med sønnene Nicolai og Caspar. Foto: Privat

TV 2 hjelper deg har sjekket ølprisene på ti av Norges mest populære afterski-steder. Hvor mye du får i glasset varierer, så vi har regnet alle prisene om til halvliterspris.

Vi har også sjekket prisen på jägershot. Ett sted er nesten dobbelt så dyrt som de andre. Se hvor lenger ned.

Ni av ti steder har svart oss, men tross en rekke telefoner og e-poster, har ikke Loftet Afterski på Gausta villet dele sine priser med oss.

Dyrest på Hovden

Dyrest av stedene vi har sjekket er Offpiste ved Hovden Alpinsenter i Setesdal, der ølprisen omregnet til en halvliter er på spreke 152,50 kroner.

DYREST: Her på Hovden fant TV 2 hjelper deg den høyeste afterski-prisen for både pils og jägershots. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

– Høyere priser på både strøm, renter og råvarer gjør det utfordrende å drive restaurant på fjellet, forklarer konsernsjef Ann-Torill Briksdal ved Hovden Alpin Resort.

– Vi driver fire restauranter og en afterski/nattklubb. Fortjenesten på alkohol fra afterski/nattklubb finansierer muligheten til å holde de andre restaurantene åpne hver dag, og en restaurant åpen hver dag hele året.

– I tillegg går alt vårt overskudd til utviklingen av Skisenteret – noe alle på Hovden ønsker skal være så bra som mulig.

Briksdal ønsker ikke å kommentere prisene på de andre afterskistedene.

– Dyrere i innkjøp

Hakk i hæl med Offpiste følger Olympique på Norefjell, der en halv liter øl koster deg nøyaktig 150 kroner, omregnet fra 120 kroner for 0,4 liter. Daglig leder Ole Christian Karlsen har følgende forklaring:

– Husets øl på Olympique er Heineken Premium importøl. Det sier seg selv at dette er dyrere i innkjøp enn norsk lokal øl.

– Vi har en innkjøpspris på 79,58 kroner per liter. Med en utsalgspris på 120 kroner, har vi varekost på 27 prosent per 0,4 liter som selges. Bransjestandarden ligger på 25-30 prosent varekost på øl.

– Vi er avhengig av å oppnå disse nøkkeltallene for å opprettholde sunn drift, sier han.

NEST DYREST: Fine forhold på Norefjell. Men pilsen etter skituren svir i lommeboka. Foto: Terje Bendiksby/NTB

Billigst i vår sjekk er Hangurstoppen Restaurant på Voss, der du får 0,6 liter øl til 136 kroner, noe som utgjør en halvliterspris på 133,33 kroner.

Mange vil vel hevde at vi fortsatt ikke snakker om noen gibortpris.

– Blir for dyrt

Erik von Tangen-Jordan er ikke imponert over hvordan afterski-stedene priser seg.

– Det er synd hvis man skal sette seg ned med familien og ta en øl, og må betale 300 kroner for to pils. Og hvis ungene skal ha en brus, så blir det fort nesten 500 kroner. Da tar jeg helle med et par ølbokser og litt cola til ungene, og så finner vi et sted i sola.

– Man ønsker jo å støtte skianlegget. Men når priser på heiskort også øker så har det blitt for dyrt. Man har rett og slett ikke råd, mener han.

Suverent dyrest på jägershots

Vi har også spurt de ti stedene hvor mye de skal ha for en annen populær drikk på afterski, nemlig en shot med Jägermeister.

To av de ti stedene serverer ikke jägershots til sine gjester.

POPULÆR PÅSKEDRIKK: Jägershots kan fort dukke opp ved afterski-bordet. Men se opp for stive priser. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB Scanpix

Blant de åtte som har urtelikøren på menyen, er det igjen Offpiste på Hovden som skiller seg ut.

Der de andre serverer shots i doser på 0,4 cl, nøyer Hovden seg med 0,2 cl.

Den skal de ha hele 92 kroner for, noe som gjør at prisen blir langt høyere enn de andre stedene.

Her er oversikten over afterski-prisene de ti destinasjonene vi har sjekket:

STED LAVESTE PRIS 0,5 L ØL JÄGERSHOT 0,4 CL Offpiste, Hovden 152,50* 184,-*** Olympique, Norefjell 150* Har ikke Gaiastova, Hafjell 136,25* 109,- Restaurant Laaven, Trysil 135,-* Har ikke Stavkroa, Hemsedal 131,25* 109,- Rockoss, Oppdal 131,25* 95,- Havsdalskroa, Geilo 126,- 95,- Tyrihanstunet, Kvitfjell 122,50* 98,- Hangurstoppen Restaurant, Voss 113,33** 92,- Loftet Afterski, Gausta Ikke oppgitt Ikke oppgitt

* Omregnet fra 0,4 liter.

** Omregnet fra 0,6 liter.

*** Omregnet fra 0,2 cl.