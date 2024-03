Prissjokk: – Nesten svindel

UTROLIG: Maren Engan Nybro og Marita Charon Hoem har vanskelig for å tro prisforskjellen på Nescafé Gull. Foto: Ståle Winterkjær/TV 2 hjelper deg

For ikke å bli lurt trill rundt, må du være forsiktig når du kjøper pulverkaffe.

TV 2 hjelper deg sjekker hundrevis av matpriser hver eneste uke og blir stadig vekk overrasket over prisingen i billigbutikkene.

Men når vi er innom Extra på Manglerud i Oslo og ser prislappen på markedets mest populære pulverkaffe, Nescafé Gull, må vi gni oss i øynene.

Prisforskjellen på et glass med henholdsvis 100 og 200 gram kaffe er så ekstrem at folk på gata reagerer sterkt.

– Blir lurt



– Det er sprøtt, sier Arne Erlandsen.

– Her blir du lurt hvis du kjøper den lille, sier Meno Alhouma og Petter Bjerlin.

Bjerlin sier han alltid regner ut pris per kilo, men Alhouma innrømmer at han lett kunne gått på en smell i dette tilfellet:

– Jeg er helt elendig på å sjekke pris.

– Nesten svindel

– Det er sjokkerende. Det er sykt. Jeg liker å dra den langt: Så det er nesten som svindel, sier Marita Charon Hoem og tilføyer:

– Jeg bare kjøper uten å tenke over prisen. Så jeg hadde blitt lurt.



I dette tilfellet er det kostbart ikke å være prisbevisst. Den store varianten koster nemlig betydelig mindre enn den lille varianten.

For den lille må du ut med 70 kroner, mens den som er dobbelt så stor kun koster 55.

Omregnet til pris per kaffekopp blir det henholdsvis 1 krone og 40 øre og 55 øre.

Er dette virkelig rett pris?

Dette må undersøkes nærmere. Så vi drar til konkurrenten Kiwi i Storgata i Oslo.

Der har de bare 100 gram-varianten til nesten 70 kroner.

Men hos Kiwi i Torggata og på Lambertseter selger de både stor og liten, med akkurat den samme prisforskjellen som hos Extra.

Skal det være sånn? Konfrontasjonene med billigkjedene gir et uventet resultat.

Hos Rema 1000 selger man ikke 100 gram-varianten, men ikke overraskende selger de 200 gram-varianten til eksakt samme pris som konkurrentene.

Misvisende tilbud

Men hva med å kjøpe refill? Det må vel være et godt kjøp, tenker du kanskje.

Både Kiwi og Rema 1000 har store hauger med refill-kaffe med skilt som viser 48,50.

Likevel er det langt fra et godt kjøp. Faktisk er refillen nesten dobbelt så dyr per kopp som å kjøpe det store glasset.

Det viser seg også at prisen er feil.

– Dessverre har ikke den butikken du har besøkt oppdatert prisplakat på 100 gram refill, forklarer kategori- og innkjøpsdirektør Line Aarnes i Rema 1000.

Den oppdaterte prisen på den miljøvennlige refill-varianten er 34 kroner, hos begge kjedene.

Fortsatt koster den altså mer per kopp enn det store glasset med pulverkaffe.

HØY KONKURRANSE: Kategori- og innkjøpsdirektør Line Aarnes i Rema 1000. Foto: Fotograf Nicolas Tourrenc

– Den større forpakningen er billigere per gram både på grunn av volum og at dette er et produkt det er høy konkurranse på, sier Aarnes.

– Ulogiske priser



Hos Extra har de tatt konsekvensen av den ekstreme prisforskjellen. Men først etter at TV 2 hjelper deg tok kontakt.

– I dette tilfellet er det en unormal stor differansen som skyldes tøff priskonkurranse på 200 gram Nescafé Gull, som da gir den en unormalt lav pris. Dette har også ført til at 100-gramspakken er satt ned til 49,90 den siste tiden, sier kommunikasjonsdirektør Harald Kristiansen i Coop Norge og tilføyer:

– Priskonkurransen kan av og til gi litt ulogiske priser.

FORANDRER PRISEN: Kommunikasjonsdirektør Harald Kristiansen i Coop Norge. Foto: Espen Solli

Kristiansen påpeker at det alltid skal være billigst å kjøpe store forpakninger, og med den nye prisen er det fortsatt nesten dobbelt så dyrt per kilo å kjøpe den lille varianten.

Kiwi følger Extra

Hos Kiwi kostet den lille fremdeles 69,90 da TV 2 hjelper deg sjekket. Men kommunikasjonsdirektør Kristine Aakvaag Arvin bedyrer at prisen skal ned, like mye som hos Extra.

LAVERE PRIS: Kommunikasjonsdirektør Kristine Aakvaag Arvin i Kiwi kutter prisen på pulverkaffe. Foto: Gorm Røseth / TV 2

Hun opplyser også at Kiwi i Storgaten vil få den store, billige varianten, og at dette er i standardutvalget i alle de 703 Kiwi-butikkene i Norge.