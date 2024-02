Prissjokk: – Det er en skam

Møllerens kanelsnurrer koster over 50 prosent mer enn Møllerens boller. Du vil ikke tro hva som er forskjellen mellom de to.

Da Vigdis fra Lillehammer var på Rema 1000 for å kjøpe melblanding, gjorde hun en spesiell oppdagelse.

Så oppsiktsvekkende syntes hun det var, at hun tok kontakt med TV 2 hjelper deg.

– Det er helt sykt å gjøre noe sånt. Det er jo gjort for å lure forbrukeren, mener Sigrun.



Det er innholdet i de to pakkene fra Møllerens som får henne til å steile.

I Møllerens boller er det hvetemel, sukker, kardemomme, salt, rapsolje og melbehandlingsmiddel.

I Møllerens kanelsnurrer er det hvetemel, sukker, salt, rapsolje og melbehandlingsmiddel.

MYE BOLLER: Ikke vanskelig å få tak i bollemiks hos Rema 1000. Foto: Ståle Winterkjær/TV 2 hjelper deg

Eneste forskjellen er altså at bollemiksen inneholder kardemomme.

Kunder hos en Rema 1000-butikk på Lambertseter i Oslo reagerer på det de får høre:

– Jeg blir litt irritert. Hvorfor skal det være dyrere å fjerne en ingrediens?, spør Henning Blomer Schrør.

IRRITERT: Henning Blomer Schrør. Foto: Ståle Winterkjær/TV 2 hjelper deg

– Det burde vært omvendt. Bollene burde være dyrere fordi de inneholder kardemomme, mener Dore Ristoiu.



Bollene, som altså har én ingrediens mer, koster denne dagen 19,90. Mens kanelsnurrene koster hele 31,70. Begge veier én kilo.

– Det er en skam. Det er helt utrolig, sier kunde Vigdis Kyvåg.

– Jeg vet det er mye sånn lureri. Så jeg er skeptisk når jeg velger varer, sier Hanne Borge, som ikke ville betalt ekstra for å få fjernet kardemommen.

Hvordan forklarer Rema 1000 dette? Les svaret lenger ned.

Kardemomme eller ikke?

Møllerens kanelsnurre-blanding er altså uten kardemomme. Men Sigrun som tipset om prisforskjellen, understreker at mange gode oppskrifter på kanelboller inneholder kardemomme. Slik som de legendariske kanelknutene fra Bakeriet i Lom.

NYDELIG: Alltid fristende med kanelboller når man går på bakeriet. Foto: Ståle Winterkjær/TV 2 hjelper deg

Tidligere statsminister Erna Solberg er også kardemomme-tilhenger. Hun har nemlig arvet en oppskrift på skillingsboller med kardemomme fra sin mormor.

IKKE HJEMMELAGET: Tidligere statsminister Erna Solberg og Trude Drevland koser seg med kaffi og ekte bergenske skillingsboller i 2013. Foto: Marit Hommedal/NTB

Samtidig finnes det mange oppskrifter uten kardemomme, som denne fra Opplysningkontoret for brød og korn.

Kundene bestemmer

Hos Møllerens tar man ikke parti med noen av leirene. Kommunikasjons- og digitaliseringssjef Vidar Haugsdal i Møllerens, som selv er vestlending, sier de må forholde seg til hele landet.

FAVORITT: Vidar Haugsdal i Møllerens mener kundene vil ha kanelsnurrer uten kardemomme. Foto: Møllerens

– Personlige preferanser og lokale varianter kan vi ikke ta hensyn til. Vi har testet hva våre forbrukere foretrekker av smak i en kanelsnurr, og da sier flesteparten at de foretrekker uten kardemomme, forklarer Haugsdal.

Selv har riktignok Møllerens inkludert kardemomme i sin skillingsbolleoppskrift.

Og her burde de ha peiling siden hovedkontoret ligger i Bergen.



FRISTENDE: Skillingsboller etter oppskriften til Møllerens - med den billige bollevarianten som utgangspunkt. Foto: Møllerens

Uansett, det store spørsmålet er hvorfor posen uten kardemomme er dyrere enn den med?

Møllerens understreker at det ikke er dem som setter prisen på posene med boller og kanelsnurrer i butikken. De vil heller ikke si hva de selger de to posene for til Rema 1000.

Forklarer prisforskjellen

Julie Johansen, kategori og innkjøpsdirektør for familie & frokost i Rema 1000, svarer dette:

BOLLETILBUD: Bollemiksen til Møllerens var på tilbud, men ordinær pris ligger fortsatt nesten sju kroner under prisen til kanelsnurrene. Foto: Ståle Winterkjær/TV 2 hjelper deg

– Siden det var fastelavn forrige uke så startet vi en kampanje på hvetebolle-miksen. Vi ønsker alltid å gi våre kunder en lav sluttsum, også på fastelavns-kassalappen. Så det stemmer at det ikke bare er ingrediensene som spiller inn på prisforskjellen her, skriver hun til TV 2 hjelper deg.

– Ordinært koster bollene 25 kroner. Det er fortsatt nesten sju kroner billigere enn kanelsnurrer. Hvorfor?

– Prisene blir i all hovedsak styrt av hva vi betaler for varen, men på grunn av høy konkurranse vil enkelte varer kunne bli ekstra presset i pris. Antall enheter som selges av en vare vil også kunne påvirke prisen, avslutter Rema 1000.