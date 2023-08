Prisøkning sjokkerer: – Grådig

Noen taxfree-priser har steget over 40 prosent på under ett år, viser TV 2 hjelper degs undersøkelse. Sjekk hvor det fortsatt er billig.

I desember i fjor kunne du få en 6-pakning med Carlsberg, Tuborg, Aas eller Kronenbourg 1664 pils for 69 kroner på taxfree på Oslo Lufthavn.

Ni måneder senere har prisene skutt i været. Nå må du betale 99 kroner. Altså en prisstigning på hele 43,5 prosent.

Liten konkurranse

– De er litt grådige. De strekker prisene så langt de kan, sier Jan Atle og Ann-Karin Oa, som lar seg sjokkere over økningen på Oslo Lufthavn.



TV 2 hjelper deg møter paret om bord på Fjord Line-ferja fra Strømstad til Sandefjord.

Her kan de to få Peroni-øl til langt under halv pris i forhold til Oslo Lufthavn.

ØL PÅ ØL: Oppsiktsvekkende prisøkning på Oslo Lufthavn. Foto: Ståle Winterkjær/TV 2 hjelper deg

– På båt er det flere rederier som kjemper om kundene, mens på taxfree på flyplassen er det noen store firmaer som eier alt sammen, påpeker paret.



Dyr taxfree-gigant

Dette er riktig. Mange har sikkert lagt merke til Heinemann-skiltet som pryder taxfreebutikkene på Oslo Lufthavn og andre norske flyplasser.

Dette selskapet har 500 taxfreebutikker i 90 land og omsetter for 18 milliarder kroner.

I Norge eier de halvparten av Travel Retail Norway AS, som styrer taxfreehandelen på norske flyplasser.

STOR EIER: Heinemann driver Duty Free på Oslo Lufthavn. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB

– Generelt er taxfree for dyrt, men det er en god del billigere på båten enn på flyplassen, sier Robert Henriksen og Wenche Arnesen.



– Taxfreebutikkene setter prisene så høyt de tør, mener paret.



Båtene til Sverige og Danmark tør ikke å sette prisene på øl altfor høyt.



Både Fjord Line og Color Line tilbyr et brett (24 bokser) med øl til 199 kroner og to brett til 299 kroner. Det dreier seg i begge tilfeller om øltypene Heineken, Carlsberg, Aas og San Miguel.

Hos Fjord Line er det også en bunke brett med Corona Extra.

Men har du egentlig lov til å ta med to brett med øl til Norge? Nei, det har du ikke.

– Kvotene er idiotiske. Helt på trynet. De er så vanskelig å forholde seg til siden de er helt annerledes enn andre land, sier Robert Henriksen og Wenche Arnesen.



Det er nemlig sånn at du kan kjøpe to brett med øl på vei ut av landet, være borte 24 timer og fortolle dem på vei tilbake til Norge.

Men du kan ikke kjøpe disse to brettene på båten tilbake til Norge.

Tollvesenet forklarer: Reglene for omsetning av taxfreevarer fra ferjer som trafikkerer mellom de nordiske landene er fastsatt i Nordisk provianteringsoverenskomst for passasjerfartøyer. Regelen (artikkel 5) er at salg av vare i ubeskattet stand (red.anm. taxfree-vare) aldri skal overstige ankomstlandets tollfrihetsregler. Det betyr at du kan ta med to brett øl inn til Danmark/Sverige i og med at kvoten inn dit tillater det kvantumet. Til Norge er den tollfrie kvoten to liter øl. Det er derfor forbudt å selge mer enn det på samme fartøy på vei inn til Norge. Hvis du er ute av landet i 24 timer kan du ta ølbrettene med tilbake og fortolle det som overstiger den tollfrie kvoten i kvoteappen.

Billig etter fortolling

For den øltørste vil det likevel lønne seg å kjøpe to brett med øl på vei ut av Norge og fortolle det inn igjen. Prisen for en 6-pakning blir 79,40, altså 13,20 kroner for en boks.

Ferdig fortollet er ferjeølen faktisk fortsatt billigere per stykk enn en ufortollet øl fra taxfree på Oslo Lufthavn.

Tollvesenet har en egen kvoteapp som du kan bruke.

Pils til halv pris

Pristest av øl på Systembolaget, taxfree på Oslo Lufthavn og båtene Fjord Line og Color Line, viser at det er Oslo Lufthavn som er dyrest på alle øltyper.

Bortsett fra Kronenbourg 1664 Blanc hvor Systembolaget er en krone dyrere.

HALV PRIS: Peroni er billigst på Fjord Line. Foto: Ståle Winterkjær/TV 2 hjelper deg

Det verste eksempelet på prisene på Oslo Lufthavn, er en 3-pakk med Peroni pils fra Italia til 85 kroner. Samme mengde italiensk øl får du til under halv pris på Fjord Line.

Prisene er beregnet ut fra en 6-pakk med 0,33 liter øl. Svensk pris er regnet ut med kurs 0,97. Undersøkelsen ble utført 30. august.

– Underskudd

Viseadministrerende direktør Haakon Dagestad i Travel Retail Norway, som driver taxfreebutikkene på Oslo Lufthavn og andre norske flyplasser, understreker at man fortsatt sparer penger på øl i forhold til norske butikker, men innrømmer at det er blitt mye dyrere.

SVARER: Haakon Dagestad i Travel Retail Norway. Foto: Travel Retail Norway

– Øl har gått mer opp i pris enn de andre varene i våre taxfreebutikker. Det skyldes blant at råvareprisene på korn har økt.

– Men ferjene klarer å holde prisene på øl nede?

– Det kommer av at det er rimeligere å drive taxfree på ferjer som man eier selv. Vi må betale til Avinor og den norske stat. Så pengene går tilbake til fellesskapet, sier Dagestad.

Han avviser at det er den store tyske eieren Heinemann som sitter igjen med mye penger:

– Nei, det norske selskapet går flere titalls millioner i underskudd i år. Vi har aldri tapt så mye penger. Den svake norske kronen har ført til en stor valutaregning. Den har økt mer enn vi har kunnet sette opp prisene.

Sjekk prisen først

TV 2 hjelper deg har også sjekket prisene på sprit. Der er kampen mellom taxfreebutikkene ganske jevn, men det finnes noen kupp.

– På Jägermeister er det veldig mye å spare. Det er også en del forskjell mellom ferjeselskapene. Jeg sjekket, og da var Color Line en god del billigere enn Fjord Line, sier Therese Gerda Skjerven Johansen, som er om bord på Fjord Line fra Strømstad til Sandefjord.



– Jeg er blitt mer bevisst og sjekker prisene før jeg tar en tur, tilføyer hun.



Billigst sprit får du på …

Forskjellen på en liter Jägermeister er faktisk en femtilapp. Men Color Line er likevel ikke billigst av ferjeselskapene.

Det er danske DFDS som, etter et svakt resultat på prissjekken i sommer, har gjort comeback med de billigste prisene på absolutt alle de typene sprit de har i sin katalog.

VINNER: DFDS har billigst sprit av taxfree-butikkene. Foto: DFDS

Hvis du bare skal ta fly, har Dagestad et forslag til hva du skal kjøpe av sprit på Oslo Lufthavn og andre flyplasser i Norge.

– Norsk akevitt, gin og vodka er gått opp mindre i pris fordi vi har kjøpt det i norske kroner. Det som har steget mest er konjakk hvor frostskader i Frankrike har ført til veldig høye priser.

BILLIG: Jameson på Fjord Line er 100 kroner billigere enn på taxfree på Oslo Lufthavn. Foto: Ståle Winterkjær/TV 2 hjelper deg

Merke Type Vinmonopolet Systembolaget Taxfree Oslo lufthavn Fjord Line Color Line DFDS Absolut Vodka Vodka 484,9 342,3 245 199 249 167,7 Jägermeister Bitter 619,9 414,3 299 239 189 Smirnoff No. 21/Red Label Vodka 449,9 324,3 219 279 189 172,4 Baileys Original Irish Cream Likør 379,9 310,4 219 239 269 200 Gordon's Special London Dry Gin Gin 474,9 358,9 269 189 189 The Famous Grouse Whisky 529,9 394,9 269 229 259 147,6 Captain Morgan Spiced Gold Brennevin, annet 484,9 352 255 219 Vikingfjord Vodka 469,9 324,3 199 239 138 Jameson Whisky 584,9 421,3 349 249 319 231 Gammel Opland Akevitt 674,9 539 359 339 339 Aperol Brennevin, annet 339,9 275,8 195 179 219 Bache-Gabrielsen XO Druebrennevin 959,9 735,3 669 569 559 Gammel Dansk Bitter Dram Bitter 609,9 414,3 279 199 249 167,7 Bell`s Original Whisky 494,9 338,1 Bombay Sapphire London Dry Gin 529,9 414,3 249 269 259 222 Bacardi Razz Brennevin, annet 459,9 345 249 249 189 Braastad V.S.O.P. Réserve Druebrennevin 699,9 552,9 319 399 489 Jack Daniel's Tennessee Whisky 614,1 468,4 249 369 389 246,8 Bacardi Carta Blanca Rom 529,9 358,9 259 199 249 138

Alle priser er omregnet til literspris. Valutakurs: SEK 0,97, DKK 1,55. Undersøkelse utført 30. august. Utvalget er satt sammen av de mest solgte spritmerkene på Vinmonopolet og populære varianter på taxfree.