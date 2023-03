Porschen måtte taues fem ganger på ett år

– Jeg trodde jeg kjøpte en perfekt familiebil for to nybakte foreldre, i stedet har det blitt en drittsak, sier Mathias Bache Wold.

I 2020 falt valget på en fem år gammel Porsche Cayenne til 668.000 kroner, kjøpt hos bilforhandleren Panorama Auto.

Solid garanti

Den hadde utstyret familien ønsket seg, og ble solgt med en garanti kalt Porsche Approved.

– Jeg hadde lest mye positivt om garantien. Det at Porsche ville gjennomføre en 111-punkt sjekk for å gå god for bilen, og gi den en tilnærmet nybilgaranti de neste årene, vektet tungt.

GARANTI: Mathias Bache Wold hadde lest mye bra om Porsches garanti. Foto: Skjermbilde/Porsche.com

Det første året oppsto noen feil på bilen som Porsche fikset på garantien.

Så, i desember 2021, opplevde Bache Wold at bilen ikke ville starte på grunn av en feil med hybridsystemet.

– Jeg var ikke så bekymret da bilen ikke ville starte første gang. Jeg var på vei til å levere i barnehagen og skulle videre på jobb, så levering i barnehagen var det jeg hadde mest fokus på.

Bilen måtte taues av Viking og ble fraktet til et Porsche-verksted.

Etter en stund fikk Bache Wold den tilbake med beskjed om at den var i orden. Garantien dekket kostnadene.

«HYBRID SYSTEM FAILURE»: Denne feilmeldingen har Mathias Bache Wold sett litt for mange ganger. Foto: Privat

Taues igjen, fem dager senere

Bare fem dager etter at familien får bilen tilbake, skjer det igjen. Den samme feilmeldingen, bilen vil ikke starte og må taues.

Etter en ny runde på verksted får Bache Wold den tilbake.

Men bare et par dager senere dukker feilmeldingen opp en tredje gang.

TREDJE GANG: I februar 2022 kommer feilmeldingen på hybridsystemet enda en gang, og Bache Wold kontakter Porsche. Foto: Privat

– Da tenkte jeg at nok var nok, og at jeg måtte få hevet kjøpet, for dette var en bil jeg ikke lenger kunne stole på. Å ha en bil som man ikke aner om vil starte eller ikke, fungerer ikke. I hvert fall ikke når man har en to-åring og en til på vei.

Krever heving

34-åringen sender e-post både til Porsche og til Panorama Auto som han har kjøpt bilen fra, der han krever heving av kjøpet.

Ingen av dem etterkommer kravet. I stedet prøver Porsche-verkstedet igjen å fikse problemet.

Ifølge juridisk seniorrådgiver i Forbrukerrådet, Thomas Iversen, er det Panorama Auto som er rett motpart for hevingskravet.

– Kunden kan alltid forholde seg til det selskapet de har kjøpsavtale med. I denne saken har forbrukeren kjøpt bilen av Panorama Auto AS, og hevingsoppgjøret skal eventuelt skje mellom dem, sier han.

Kjøpte en bil nummer to

Da 34-åringen fikk bilen tilbake i februar i fjor, virket det endelig som at feilen var fikset. I mellomtiden kjøpte familien likevel en ny bil.

– Da det nærmet seg termin for nummer to, valgte vi å kjøpe en annen bil, og bare bruke Cayennen når det var strengt nødvendig. Dette har selvfølgelig kostet oss veldig dyrt, med forsikring og lån på to biler, når man i utgangspunktet bare trenger en, sier han.

BIL NR TO: Da Mathias Bache Wold ventet sitt andre barn, valgte han å kjøpe ny bil, siden han ikke stolte på den gamle. Foto: Glenn Aaseby

Samtidig fungerte Porschen fint helt fram til desember i fjor.

Da, for fjerde gang, får Bache Wold feilmeldingen han har blitt så altfor godt kjent med. Nok en gang blir det tauing, for bilen, den nekter å starte.

FJERDE FEILMELDING: I desember i fjor måtte bilen taues igjen. Foto: Skjermbilde, faktura fra Porsche

Porsche reparerer igjen og sender den tilbake.

På lille julaften, to dager senere, kommer feilmeldingen for femte gang. Atter en gang må den fraktes til Porsche, der den har vært siden.

Bache Wold sender på nytt et hevingskrav til Panorama Auto. I januar avviser firmaets advokat kravet, fordi de mener Bache Wold har reklamert for sent, og at vilkårene for heving ikke er oppfylt.

I sitt svar til TV 2 hjelper deg begrunner Panorama Auto blant annet dette med at de ikke fikk vite om reklamasjonene før i februar 2022, siden det er Porsche som sto for reparasjonsforsøkene.

– Det oppleves urettferdig at man ikke får varsel før det har gått nærmere to år etter kjøpet, sier daglig leder Christian Ringdahl Karlsen.

Men NAF mener det argumentet ikke holder.

– Hvis den samme feilen kommer tilbake til tross for gjentatte reparasjonsforsøk, kan kjøper for eksempel kreve heving hvis feilen er «ikke uvesentlig», sier advokat Vigdis Svennungsen i NAF.

HEVING: Vigdis Svennungsen i NAF sier det kan kreves både nyttefradrag og forsinkelsesrente ved heving av kjøp. Foto: TV2/Arkiv

NAF mener også at Bache Wold har reklamert i tide. Dette henger sammen med at Porsche-garantien fremgår av salgskontrakten, forklarer Svennungsen.

– Det vil si at bilen er levert av selger med denne garantien, og når kjøper forholder seg til garantigiver for feil som oppstår på bilen, vil det anses som tilstrekkelig reklamasjon også overfor selger.

– Dette gjelder selv om selger ikke er varslet konkret vedrørende feilene.

– Utrolig trasig

Christian Ringdahl Karlsen i Panorama Auto sier han har forståelse for Bache Wolds situasjon.

– Utrolig trasig for alle parter. Ingen vil noen noe vondt, sier han til TV 2 hjelper deg.

Forbrukerkjøpsloven § 50.Avkastning og rente ved tilbakeføring Heves kjøpet, skal forbrukeren godskrive selgeren avkastning som han eller hun har hatt av tingen, og gi rimelig vederlag for vesentlig nytte han eller hun ellers har hatt av den. Dersom selgeren skal betale kjøpesummen tilbake, plikter selgeren å betale renter etter lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m. fra den dag forbrukeren reklamerte på mangelen. Dersom forbrukeren avkreves vederlag for nytten av gjenstanden etter første ledd, plikter selgeren likevel å betale slik rente fra den dag selgeren mottok betalingen.

Videre viser han til at selskapet i mars i fjor tilbød å kjøpe bilen for 540.000 kroner, og at Mathias Bache Wold svarte med å foreslå 570.000 med nyttefradrag for en rask avgjørelse.

Nyttefradrag vil si et fradrag for kilometerne Bache Wold har kjørt med bilen.

Noen dager senere innså 34-åringen at han hadde vært for raus og viste til forbrukerkjøpsloven.

Den slår fast at dersom det kreves nyttefradrag, plikter selger å betale forsinkelsesrente.

Vil ha kjøpesummen tilbake

Dermed kom Bache Wolds regnestykke opp i nærmere 700.000 kroner. Han endte med å tilby Panorama Auto å ta tilbake bilen for den opprinnelige kjøpesummen; 668.000 kroner.

Ifølge Svennungsen i NAF er dette et rimelig tilbud om en minnelig løsning.

– På grunnlag av de opplysningene som er fremlagt her, kan det se ut til at kjøper har en god sak, skriver hun.

Panorama Auto ser derimot annerledes på det. Til TV 2 hjelper deg skriver selskapet:

«Kravet til Bache Wold ble avvist fordi han har reklamert for sent. I tillegg fremstår kravet hans som svært urimelig, fordi han har brukt bilen i flere år og påkjørt mer enn 40.000 kilometer.»

– Enormt krevende

Mathias Bache Wold opplever at han ikke kommer noen vei.

– Jeg føler meg som en kasteball mellom Porsche og Panorama Auto, dette har vært enormt krevende, sier han.

Pressekontakt Maren Helgestuen i Porsche Norge, skriver at de mener hevingskravet rettet mot dem ikke er gyldig.

AVVISER KRAV: Maren Helgestuen i Porsche mener de ikke har garantiansvar i saken. Foto: Arkiv

«Den opprinnelige fabrikkgarantien fra Porsche er gyldig i to år fra første registrering og deretter tre år til (Norgesgaranti) ved salg til en privatperson. Ettersom det nå er snart ni år siden bilen ble registrert første gang, har Porsche ikke noe garantiansvar for denne bilen.»

«Bilen er under PAW (forsikringsprodukt) hvor vårt ansvar er å reparere uforutsette hendelser og holde kunden mobil. Dette ansvaret oppfylles hele veien.»

Porsche ønsker ikke å kommentere alle reparasjonsforsøkene.

Står ubrukt

Mens TV 2 hjelper deg jobber med saken, får Bache Wold beskjed fra Porsche om at bilen nok en gang er reparert.

Han henter den, men lar den stå på tunet.

– Jeg ønsker ikke å bruke bilen nå. Jeg vil bare få hevet kjøpet og bli ferdig med denne bilen, som koster oss penger i lån og forsikring hver måned, sier 34-åringen oppgitt.