Populær julekalender setter sinnene i kok

Mange unner seg det lille ekstra nå i julen, med god mat, festligheter og kanskje en adventskalender eller to. Men for noen har sistnevnte gått fra å være en førjulsglede, til en førjulsirritasjon.

Mia Tørlen (21) er en av dem som raser mot skjønnhets-adventskalenderen Glossybox.

– Jeg bestilte adventskalenderen 5. november fra Glossybox.no, men den er fremdeles ikke sendt, sier hun til TV 2 hjelper deg.

OPPGITT: Mia Tørlen sier hun aldri har opplevd dårligere service. Foto: Privat

Bestilte i god tid

Tørlen bestilte adventskalenderen i god tid før jul, nettopp for å være sikker på at kalenderen skulle være i hus før desember.

Adventskalenderen inneholder alt fra sminke til hudprodukter og Tørlen betalte 1300 kroner.

– Jeg kjøpte den på grunn av produktene. Jeg har vært opptatt av sminke og lignende siden jeg var liten, og liker å prøve nye produkter. Derfor var denne kalenderen perfekt, sier Tørlen.

DYR KALENDER: Kalenderen ligger ute til 1300 kroner, varene i kalenderen skal ha en verdi på 4800 kroner. Foto: Glossybox.no

Det er nå kort tid igjen til julaften, og ingen adventskalender har dukket opp.

– Jeg har vært i kontakt med kundeservice flere ganger og alt de kommer med er automatiske svar. Senest i dag fikk jeg et automatisk svar om at den skal sendes snart. De reklamerte med syv dager levering, så dette er veldig rart.

– Jeg blir så forbanna, sier 21-åringen.

– Gitt opp

Tørlen har gitt opp at kalenderen dukker opp i år.

– ALDRI IGJEN: Mia Tørlen sier hun aldri skal bestille fra Glossybox.no igjen. Foto: Privat

– Antar at julekalenderen kommer i løpet av januar, om den i det hele tatt kommer. Anbefaler ingen å bestille herfra, for varene kommer ikke til lovet tidspunkt og kundeservice kan man bare glemme, den eksisterer ikke, sier hun.

Ødelagt vare og overraskende kontotrekk

Tørlen er langt fra alene om å rase mot Glossybox. Hege Dalviken (46) ventet i godt over en måned på adventskalenderen, og ble sjokkert da den endelig dukket opp.

– Jeg bestilte kalenderen til datteren min 16. november, og tenkte at dette er en helt vanlig norsk nettside. Jeg forsto derfor ingenting da jeg så at den plutselig lå på vent i Nederland, sier Dalviken.

Ukene gikk og ingen adventskalender dukket opp.

– Alt jeg fikk var autosvar om at den var på vei. Da jeg så på sporingen, forsto jeg at denne skulle rutes gjennom Nederland og Tyskland. Det var ikke måte på hva denne varen skulle gjennom.

VENTET LENGE: Hege Dalviken sendte flere henvendelser og purringer til Glossybox før adventskalenderen dukket opp. Foto: Privat

Den 7. desember fikk hun endelig en hentelapp. Men da hun kom på posten, måtte hun betale 344 kroner for toll og moms. Dette betalte hun, men så oppdaget hun noen dager senere at det også var trukket 344 kroner fra Pay-pal kontoen hennes hos Glossybox.

KALENDEREN: Slik ser kalenderen ut, 24 luker med diverse produkter. Foto: Privat

– Jeg ble så provosert. Jeg sender dem da en mail der jeg ber dem refundere begge beløpene på 344 kroner, altså 688 kroner. Jeg var jo ikke klar over at de sendte fra utlandet, og det var absolutt ikke greit å trekke penger uten min tillatelse, sier 46-åringen.

Dalviken får omsider svar om at Glossybox kan refundere 344 kroner, men at de ikke refunderer for toll og moms.

Og da datteren åpnet første luke, rant begeret over:

– Den ene maskaraen var ødelagt. Jeg ble så forbanna. Sendte en ny mail, og da tilbyr de å refundere 40 kroner. 40 KRONER? Da krevde jeg at de skulle refundere hele maskaraen og de resterende 344 kronene.

ØDELAGT: Det er ikke lett å påføre denne maskaraen med en slik ­«børste». Foto: Privat

Da slutter Glossybox å svare, men Dalviken gir seg ikke.

– Jeg fortsatte å sende dem mail, la igjen anmeldelse på Trustpilot, og sendte melding på Instagram, men jeg fikk ikke svar noe sted.

– For en vits, sier hun irritert.

TIPS OSS: Er du misfornøyd med et kjøp eller en tjeneste, eller har du tips om andre forbrukersaker? Kontakt: Caroline.dahle@mastiff.no

– Forventet en beklagelse

Kathrine Lillal (32) fra Andenes er også skuffet.

– Jeg bestilte kalender 13. november i god tro om at den skulle komme fram til advent. Den kom 12. desember, sier Kathrine Lillal.

– Hadde ingen anelse om at de ikke sender fra Norge. Den estimerte leveringstiden sto til 2. desember, som da absolutt ikke stemte. Hadde forventet en «beklager, vi har forsinkelser» før pakken kom, men hørte aldri noe.

Lillal skulle, i tillegg til kalenderen, få med en Mysterybox med diverse produkter. Den kom aldri.

– SKUFFET: Kathrine Lillal sier hun ikke ville ha bestilt kalender om hun hadde visst det hun vet nå. Foto: Privat

Flere i samme båt

Tørlen, Dalviken og Lillal er langt fra alene om å ha problemer med Glossybox. På anmeldelsesnettstedet Trustpilot og i kommentarfeltet på Facebook hagler kritikken mot selskapet.

Her er noe av det kundene skriver:

«Kjøpte først en pakke som ikke kom. Så sto det at betalingen feilet, men pengene ble trukket fra kontoen min. Nå har de trukket 155 igjen uten at pakken min har kommet. Og det står den er levert. Hva i all verdens slags tull er dette.»

«Jeg bestilte adventskalender fra Glossybox på black friday og var klar over at det ikke ville komme frem til 1. des. På nettsiden stod det at forventet leveringstid var 2-6. des. Nå er det den 14. des og kundeservice kan ikke svare meg på hvor det blir av kalenderen.»

– En kjedelig sak

Jurist i Forbrukerrådet Thomas Iversen sier dette er en kjedelig sak for kundene.

– Det er åpenbart at en julekalender skal ankomme før adventstiden begynner. Her har selskapet lovet en konkret leveringsfrist, og når det ikke skjer har forbrukeren krav på pengene sine tilbake, understreker han.

LITE IMPONERT: Thomas Iversen er lite imponert over at julekalendere ikke kommer i hus før jul. Foto: Forbrukerrådet

Videre forklarer Iversen at dersom varelageret til Glossybox er utenfor Norge, skal dette fremkomme:

– Hvis avsenderlandet har betydning for fortolling og lignende, så er det klart at selskapet skal informere om at varen sendes fra utlandet.

– Forbrukeren skal få beskjed om den totale prisen. Det er en uting at selskapene underkommuniserer at det påløper gebyrer. I slike tilfeller bør kunden kreve fortollingsgebyr tilbake fra selskapet.

Forbrukerrådets tips i lignende situasjoner: «Hvis forbrukere ikke kommer til enighet med selskapet, og har kjøpt julekalenderen med kort, så kan forbrukeren klage til banken som utstedte kortet. Hvis du har krav på penger, så kan du rette det samme kravet til kortutsteder som du kan rette til selskapet. Ansvaret til kortutsteder er begrenset til den summen du betalte med kortet. «Kunder bør klage til selskapet og be om pengene sine tilbake hvis de ikke har fått julekalenderen ennå. De som har betalt mer enn avtalt, kan kreve differansen tilbake. Hvis varen ikke holder mål, kan forbrukeren enten kreve et prisavslag eller hele kjøpesummen tilbake siden det fremstår som urealistisk at selskapet klarer å supplere en ny julekalender før jul». Kilde: Forbrukerrådet.no/ Thomas Iversen

– En slik praksis er en av grunnene til at vi ber forbrukere være skeptiske til å handle hos utenlandske sider man ikke har god erfaring med tidligere. Når varen i tillegg er ødelagt er hele kjøpet bortkastet, sier Iversen.

Svarer ikke

TV 2 hjelper deg har gjort gjentatte forsøk på å komme i kontakt med Glossybox, uten hell.

Men imens har noe skjedd:

Dalviken har fått refundert de resterende 344 kronene. De 40 kronene Glossbybox tilbød å refundere for den ødelagte varen er nå hevet til 50 kroner.

– Jeg må jo nesten bare le, det er så smålig. Heldigvis er den største summen refundert, sier Dalviken.