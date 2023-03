Petra ble livstruende skadet – så kom regningen

– Vi er i sjokk. Hele hendelsen er så rystende, forteller Mona Julie Skogen (59).

I november i fjor skjedde det verst tenkelige for alle hundeeiere. Den fem år gamle hunden Petra ble angrepet og livstruende skadet.

– Hylte og hylte

Skogen og mannen hennes var på tur med deres to hunder Saga og Petra.

– Petra gikk løs, ved siden av mannen min. Hun tasset etter han som hun alltid gjør, forteller Skogen.

PÅ TUR: Petra bak og Saga foran på tur i skogen. Foto: Privat

– Plutselig kommer det en stor hund løpende mot oss. Den angriper Petra, river tak i henne og fillerister henne, forteller 59-åringen.

– Petra hyler og hyler, og bikkja slipper ikke taket. Eieren av den andre hunden kommer løpende og kaster seg over hundene, og blir selv bitt av sin egen hund, hevder Skogen.

Til slutt får eieren adskilt de to hundene.

– Petra ble bare liggende på bakken, helt bitt i stykker. Eieren av den andre hunden var så klart veldig lei seg, forteller Skogen.

Paret hastet av gårde til veterinæren samme dag.

Fikk tre valg

– De fant ut at Petra hadde fått flere brudd, og benet hennes var tygget i stykker.

SKADET: Slik så benet til Petra ut etter angrepet. Foto: Privat

– Så ga de oss tre valg: Hun kan opereres, få amputert benet eller avlives.

– De kunne ikke garantere at hun overlevde operasjonen, og ved amputasjon kunne hun få store fantomsmerter og plager resten av livet, forteller Skogen.

Likevel tvilte ikke paret et sekund, og den lille malteseren fikk hasteoperasjon neste dag.

Stor regning

Etter operasjonen fikk paret en kjemperegning.

– Med medisiner og operasjon, fikk vi en regning på 70.000 kroner.

VELLYKKET OPERASJON: Operasjonen var vellykket og Petra er på bedringens vei, med hjelp av matmor. Foto: Privat

Paret har forsikret Petra gjennom Tryg hundeforsikring, som dekker opp til 50.000 kroner ved skade, veterinærutgifter og lignende.

Eieren til hunden som angrep har ansvarsforsikring gjennom Fremtinds innboforsikring.

Ifølge paret ga Tryg beskjed om at de resterende 20.000 som ikke ble dekket av deres forsikring, ville bli dekket av forsikringen til eieren av den andre hunden.

Paret sendte derfor inn papirene til Fremtind.

Fikk ikke medhold

Men det gikk ikke slik de trodde.

– Vi fikk brev fra Fremtind om at de ikke ville dekke kostnadene, da hunden som angrep ikke hadde skadet noen før, og at eieren hadde gjort det han kunne for å stoppe angrepet.

– Vi sitter altså nå igjen med en regning på 20.000 kroner, fordi vår hund ble angrepet, fortelle Skogen opprørt.

AVSLAG: Fremtind mener at eier til hunden som angrep ikke har noe skyld i angrepet på Petra. Foto: Privat

Paret klaget på avgjørelsen, men fikk ikke medhold av Fremtind.

– Alle vi forteller dette til tror ikke det de hører. Nå vet vi ikke hva vi skal gjøre. Det er så frustrerende.

TV 2 hjelper deg har tatt kontakt med eier av hunden som angrep, men ikke fått svar.

PÅ BEDRINGENS VEI: Operasjonen gikk heldigvis bra og Petra kan igjen leke med vennen sin Saga. Foto: Privat

– Dramatisk hendelse

Kommunikasjonssjef i Tryg, Ole Irgens, forstår at dette oppleves som urimelig.

– Det vil nok fremstå som urimelig for de fleste at ingen plukker opp regningen når ens egen hund, helt uforskyldt, blir skadet av en annen hund på denne måten, påpeker han.

– Det er en dramatisk hendelse og det kan faktisk stå om livet til den hunden som blir angrepet, særlig dersom det er en større hund som går løs på en mindre.

– Hovedregelen er at eier er ansvarlig for de skadene som egen hund påfører andre, uansett om hundeeier har skyld i skaden eller ikke, understreker Irgens.

FORSIKRING: – Vi er glade for at hundeforsikringen hos Tryg dekket størsteparten av veterinærregningen etter skadene som Petra fikk, sier Ole Irgens. Foto: Tryg

– Tryg mener at ansvarlig hundehold er å holde egen hund i bånd, alltid. Særlig hunder med jaktinstinkt, som det skal være snakk om i dette tilfellet, skal man være varsomme med å la gå løs. Selv om ikke hunden har en historie med å angripe andre, kan det likevel skje.

TV 2 hjelper deg har spurt om Tryg ville gitt medhold, dersom situasjonen var snudd, men det ønsker de ikke å svare på.

Skadeserstatningsloven: § 1-5.(ansvar for dyr) 1. Eier og innehaver av dyr plikter uansett skyld fra sin side å erstatte skade som dyret volder på person eller på klær eller andre vanlige bruksting mens noen har dem på seg. 2. Eier og innehaver av hund eller ville dyr som holdes i fangenskap, plikter uansett skyld fra sin side å erstatte også tingskade som dyret volder. 3. Ansvar uten skyld for skade på person, klær eller bruksting som nevnt i nr. 1, gjelder ikke så langt skaden er dekket av en motorvogns trafikkforsikring. Ansvar uten skyld etter nr. 2 gjelder ikke skade som hund volder på annen hund eller motorvogn. Kilde: Lovdata.no

– Høyere terskel enn folk flest tror

Kommunikasjonssjef i Fremtind, Anette Grønby Rein, forklarer bakgrunnen for avslaget.

– Mange tror at man automatisk blir erstatningsansvarlig hvis en hund biter en annen hund. Men dette stemmer ikke; hundeeier må ha opptrådt uaktsomt.

– Derfor er det nok høyere terskel enn folk flest tror å få erstatning, da det baserer seg på en helhetsvurdering av hver enkelt situasjon, forklarer Rein.

FORSTÅR FORTVILELSEN: – Vi forstår veldig godt at dette er en lei situasjon for de involverte, sier Anette Grønby Rein. Foto: Fremtind

– I denne saken har vi kommet frem til at eier av hunden som angrep ikke har opptrådt uaktsomt og følgelig ikke er erstatningsansvarlig. Derfor dekker heller ikke forsikringen erstatningskravet fra eier av skadet hund, forklarer hun.

Ansvarsforsikringen hos Fremtind: Når det ikke er skade på noe du selv eier, men noe andre eier er det ansvarsdekningen som gjelder.





Ansvarsdekningen skiller seg fra de andre forsikringene ved at det i stor grad er lovreglene som avgjør om kravet kan dekkes eller ikke.





Ved skade på sine egne ting er man vant til at det skal lønne seg å ha opptrådt mest mulig aktsomt/riktig for å få dekket en skade. For at ansvarsforsikringen skal komme til anvendelse, kan det være motsatt, f.eks. at man må ha opptrådt uaktsomt for å bli erstatningsansvarlig.





er man vant til at det skal lønne seg å ha opptrådt mest mulig aktsomt/riktig for å få dekket en skade. For at ansvarsforsikringen skal komme til anvendelse, kan det være motsatt, f.eks. at man for å bli erstatningsansvarlig. Ansvarsdekningen dekker kun kravet dersom det foreligger erstatningsansvar. Dette slår litt feil ut når vi har kunder som ønsker at vi skal dekke skaden, typisk fordi man er i en situasjon hvor man ønsker å opprettholde en god relasjon med den som eier det som er skadet eller føler moralsk ansvar.





det foreligger erstatningsansvar. Dette slår litt feil ut når vi har kunder som ønsker at vi skal dekke skaden, typisk fordi man er i en situasjon hvor man ønsker å opprettholde en god relasjon med den som eier det som er skadet eller føler moralsk ansvar. I andre saker kan det slå ut motsatt, at vår kunde absolutt mener at de ikke er ansvarlige, og ikke ønsker at vi skal dekke kravet, men vi må likevel dekke kravet fordi vår vurdering er at det foreligger erstatningsansvar. Kilde: Fremtind/ Anette Grønby Rein

– Etter det vi har fått opplyst, er det ingen forhold ved hunden som tilsa at den skulle gå til angrep. Det vektlegges da særlig at hunden aldri har angrepet tidligere, at hund og eier var på jakt, og at dette var en voksen hund.

– Hunden gikk uten bånd, men det foreligger ikke brudd på båndtvangsregler. At det ikke foreligger brudd på regler trekker i retning av at det ikke er opptrådt uaktsomt, mener Rein.

Hun legger til at hun forstår at vilkårene ikke alltid er så enkle å sette seg inn i.

– Dette innebærer også at vi i enda større grad må jobbe med forventningsstyring og tydeliggjøring i kundedialogene våre, sier kommunikasjonssjefen i Fremtind.