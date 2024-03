Påskegodtsjokk:

Priskrigen er for alvor i gang før påske, men velger du feil butikk, kan prisen være over åtte ganger så høy.

Tirsdag kveld begynte prisene på påskemarsipan å stupe hos de tre billigkjedene Rema 1000, Kiwi og Extra. På minutter kunne du som kunde spare store penger på påskeinnkjøpet.

PRISSJEKK: Vi tok med Nidar marsipanpølser og mye annet påskegodteri til kassa på Kiwi for å sjekke pris. Foto: Ståle Winterkjær / TV 2 hjelper deg

Men når blir det billigst, er nesten umulig å spå, fordi det bare denne uken har vært tusenvis av prisforandringer, ifølge Kiwi.

Bare timer etter prisundersøkelsen til TV 2 hjelper deg ble faktisk noen priser justert ned.

Men prisundersøkelsen til TV 2 hjelper deg viser uansett at det er gedigne prisforskjeller på det klassiske påskegodtet.

Hvis du ikke benytter lavprisbutikkene, kan du få deg et realt prissjokk.

– Absurd

– Det er helt sykt, sier Sofie Oline Wilberg.



SJOKKERT: Sofie Oline Wilberg reagerer på prisene til Deli de Luca. Foto: Bernhard Nyquist/TV 2 hjelper deg

– 95 kroner? Det er jævlig mye. Det er veldig absurd, sier Wim Frimann Møseth.

Godtekundene på gata har fått vite at Deli de Luca selger en pakke med tre pølser kolibrimarsipan for hele 95 kroner.

Da TV 2 hjelper deg sjekket prisen på Kiwi, kostet identisk pakke 14 kroner. Det er nesten sju ganger så mye.

– Det er ganske sykt. Men jeg er mer vant med prisene på Deli. Ville tippet at de nå kanskje kostet et sted mellom de to prisene. Snop har jo blitt veldig dyrt, sier Wilberg.



HØY PRIS: Mange vil nok bli overrasket over summen på kassalappen når de kjøper Nidar kolibristenger på Deli de Luca. Foto: Ståle Winterkjær / TV 2 hjelper deg

For Nidars marsipanpølser er faktisk prisen åtte ganger så høy.



– Marsipanpølsene er ganske jævlige. Men hele familien dør for det. Moren min kunne betalt 30 kroner for det. Hvis jeg skulle betale for det, hadde jeg betalt 15, ikke noe mer, sier Wim Frimann Møseth.



Prisen hos Deli de Luca (69 kroner), 7-Eleven (65 kroner) og Nille (kroner 44,90) er for høy for både han og mamma.

NULL PÅSKEMARSIPAN: Wim Frimann Møseth nekter å betale dyrt for Nidar marsipanpølser han ikke liker smaken på. Foto: Bernhard Nyquist

Flere andre påskevarer koster over fem ganger så mye på Deli de Luca, for eksempel ett kolibriegg og Nidar sjokoladeegg. På 7-Eleven og Circle K er det lignende prisforskjeller, men utvalget er mye dårligere.



Følger ikke priskrigen

Deli de Luca svarer at det er vanskelig å følge lavprisaktørenes prisdumping:

– Vi gjør det vi kan for å være konkurransedyktige på pris sammenlignet med våre naturlige konkurrenter. Deli de Luca skal være minst like billige som andre kiosker og bensinstasjoner, og vi vil umiddelbart gå gjennom prisene i denne testen og gjøre nødvendige justeringer, sier markedssjef Christian Kildal Hansen i Deli de Luca.

PRISEN JUSTERES: Deli de Luca vil sette ned prisene på flere av påskevarene, blant annet Nidar marsipanstang. Foto: Ståle Winterkjær/TV 2 hjelper deg

Kategori- og innkjøpsdirektør Anniken Staubo i Reitan Convenience sier at 7-Eleven innretter seg etter prisnivået i kioskmarkedet:

– Vi kan forstå at forbrukere reagerer på et prispunkt som spriker fra dagligvare, men ettersom vi ikke er en lavpris dagligvare har vi ingen forutsetninger til å følge deres priskriger.

Dette er ikke lavprisbutikk

Det er heller ikke slik at du kan gå inn i hvilken som helst dagligvarebutikk. Vi dro innom Coop Prix på Oslo S sent tirsdag kveld for å se hvor gode påsketilbud du kunne få.

I butikken, som ser ut som en gul lavprisbutikk, blir vi møtt av supermarkedspriser.

IKKE LAVPRIS: Ikke la deg lure av utseendet til denne butikken. Foto: Ståle Winterkjær/TV 2 hjelper deg

Kolibristengene er nesten fire ganger så dyre som hos lavprisbutikkene, og en liten påskehare fra Cloetta er nesten sju ganger så dyr.

Freia påskekompiser koster 49,90 på Coop Prix. Det er likevel ikke billig, siden samme pose koster kroner 11,30 hos billigkjedene.

TILBUD? 49,90 er absolutt ikke laveste pris for Freia påskekompiser. Foto: Ståle Winterkjær / TV 2 hjelper deg

Kommunikasjonsdirektør i Coop Norge, Harald Kristiansen, forsvarer prisene:

– Vi har små marginer på våre produkter. Det gjør at Coop Prix, som ofte er mindre butikker med lavere omsetning, må ta litt mer for noen varer for å dekke sine kostnader, enn for eksempel lavpriskjeden Extra med stor omsetning.

Pakketilbud

Supermarkedkjedene Coop Mega og Meny har heller ikke særlig fristende priser. På det meste er prisene fire ganger så høye, men på de fleste tilbudsvarene kan man beregne halv pris.

Nille har i prisundersøkelsen mange høye priser, men de har pakketilbud på Nidar favoritter, tre for 129 kroner, og Nidar påskemiks, tre for 99.

TV 2 hjelper deg sjekket prisene mellom 22:30 og 23:00 tirsdag kveld hos de tre lavpriskjedene, men på grunn av dårlig vareutvalg hos Extra måtte noen av prisene sjekkes på nytt dagen etter klokken 10:15.

Vi har spurt Extra om noen av disse prisene ble forandret i løpet av natten, dette kunne de ikke gi dokumentasjon på før publisering.



TOMME HYLLER: Hos Rema 1000 og de andre lavprisbutikkene blir hyllene tømt fort. Foto: Ståle Winterkjær / TV 2 hjelper deg

Det gjelder for øvrig å være tidlig ute. Allerede i går kveld så vi at påskeskummet fra Cloetta, som hadde vært billig allerede tidligere på dagen, var blitt revet ut av hyllene på Rema 1000 på Ryen i Oslo.

Sjokkert over pris

– Jeg tipper sånn påskehare koster 15 kroner, sier kunde Sofie Oline Wilberg.

– Den koster 1 krone og 80 øre hos Rema 1000 og kroner 17,80 hos Meny, avslører vi.

– Tuller du?

Nei, vi tuller ikke, men det er jo absurde priser og prisforskjeller.

PRISKRIG: Hos Kiwi og Extra kostet Cloetta påskehare 2,40 da vi sjekket. Foto: Ståle Winterkjær/TV 2 hjelper deg

Det er ikke bare påskeharen som har en prislapp under to kroner. For de som vil kose seg med popkorn ble prisen på micropopcorn i dag senket til kroner 1,50 hos både Kiwi og Rema 1000.

Kiwi sier at de kvart på tolv på onsdag senket prisen til 1,30 og har også senket prisene med 10 øre på marsipanpølser og Freias påskekompis.

Senere på kvelden var prisen helt nede i 1 kroner.

Tar vi ikke mye feil, vil Rema 1000 og Extra også ha samme lave pris.

Produkter Kiwi Rema 1000 Extra Coop Prix Oda.no Deli de Luca 7-Eleven Circle K Meny Mega Europris Nille Nidar marsipanpølser 5 stk 8,5 8,5* 8,5 36,9 8,5 69 65 36,8 36,8 24,9 44,9* Nidar marsipanegg m/sjokolade 10,9 9,4 9,4* 9,4 45 27,8 27,8 17,9 Nidar sjokoladeegg 187 gram 16,1 15,8 76 39,9 24,9 Nidar kolibriegg 11 7,3 7,3* 7,3 39 39* 34 28 19 24,9 Nidar kolibripose 26 26 53,5 27,7 75 54,5 51,9 Nidar kolibristenger 3 stk 14 52,9 95 52,9 41,9 Nidar appelsinmarsipan 47,9* 53,5 52,9 52,9 Nidar påskemarsipan miks 138 gram 65 59 47,9 44,9 Nidar påskemarsipan miks 198 gram 14 34 33 65,9 Nidar favoritter påske 19,7 20,2 79 59,9 65,9 Nidar påskemarsipan stang 38 gram 8 7,3 7,3* 7,3 27 20 16,6 12,9 Freia påskeegg fylte 4 pk 49 49 49 99 95 69,9 49,9 Anthon Berg mandelegg 25,6 30,9* 49,9 29,9 Anthon Berg marsipanegg 31,4 29,4 29,4* 31,4 Cloetta skum påskehare 22 gram 2,4 1,8 2,4 12,5 17,8 7,9 9,9 Cloetta påskeskum 100 gram 6,4 6,4 6,4 29,9 29,9 29,9 19,9 29,9 Kvikk Lunsj 6-pakk 39,8 39,9* Kvikk Lunsj 4-pakk 26,5 26,5 60 Kvikk Lunsj 3-pakk 19,9 19,9 35,9 45 29,9 Freia sjokoladeegg mini 10,9 10,6 10,9 10,6 Freia påskekompiser sjokolade 11,3 11,3 11,3 49,9 11,3 46,9 29,9 44,9 Minde god påske 45,9 45,9 59 59,8 57,9 49,9 Brynhild påskemix 19,9 56,9 79 56,9 *Prissjekk på et senere tidspunkt

Vi har sjekket et lite utvalg butikker hos hver kjede, vareutvalget vil variere fra butikk til butikk.



TØFF PRISKRIG: Kristine Aakvaag Arvin i Kiwi lover å kutte priser. Foto: Gorm Røseth / TV 2

Kiwi svarer

– Det er et råkjør på pris nå, og mange varer er kuttet kraftig. Denne uken har det vært tusenvis av endringer. For oss er det tøff priskonkurranse hver eneste dag, men det tilspisser seg alltid før høytider og sesong, sier kommunikasjonsdirektør Kristine Aakvaag Arvin i Kiwi.

BILLIG: Mange vil gå til kassen med påskegodteri i dagene fremover. Foto: Ståle Winterkjær/TV 2 hjelper deg

Extra svarer at det som i fjor er ellevilt nå før påske.

– Det er et veldig trykk. Det er litt gøy, men gjør litt vondt også. Det er blandede følelser, for det er ikke til å legge skjul på at vi taper penger på enkelte produkter. Kundene skal vite at vi gjør det vi kan for å følge med i priskrigen og vi justerer fortløpende, sier kjededirektør Håvard Jensen i Extra.

– Kuttet prisene først

Akkurat som de to andre konkurrentene lover Rema 1000 å justere prisene for å følge priskrigen på påskevarer.

PRISKRIG: Line Aarnes hevder de startet priskrigen. Foto: Nicolas Tourrenc

– Vi var først ute med å kutte prisen på mange populære påskevarer, sier Line Aarnes, kategori- og innkjøpsdirektør i Rema 1000.

Hun sier de de vil fortsette å være billigst:

– For å sikre det, har vi satt ned prisen på en lang rekke varer de siste dagene.