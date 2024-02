Oppsiktsvekkende prisforskjeller: – Bortkastede penger

– Jeg tror ikke jeg vil klare å smake forskjell, sier kjøkkensjef Eirik Lillebø på den eksklusive Code restaurant i Oslo.



Han studerer de tre kanelvariantene, ser nøye på fargen, åpner den lille glassbeholderen og lukter på innholdet.

Jacobs Utvalgtes variant koster 1330 kroner per kilo, mens de to andre variantene fra Hindu og Toro koster 260 kroner kiloen. Premiumvarianten er altså fem ganger så dyr.

Er det verdt det? Sjekk om kjendiskokken smaker forskjell lenger ned.

SMAKSTEST: Kjøkkensjef Eirik Lillebø smaker tre forskjellige Kanel-typer. Foto: Ståle Winterkjær/TV 2 hjelper deg

TV 2 hjelper deg sjekket prisen på 67 forskjellige krydderprodukter hos Kiwi, Rema 1000, Extra og Meny i uke fire og fem.

Prisforskjellene er ekstreme; også på eksakt samme krydder, fra samme produsent, i samme butikk. Vi gir deg guiden til hvordan du kjøper det billigste.



Unngå rådyr kvern

Alle bruker pepper i maten og her er det mye penger å spare.

Grovkvernet pepper får du billigst hos Rema 1000, hvor Toros variant (59 gram) har en kilopris på 374 kroner.

Kjøper du Santa Marias grovkvernet pepper (59 gram) på Coop Extra koster den 744 kroner kiloen; altså nesten dobbelt så dyrt.

Hvis du kjøper større pakninger går prisen noe ned på grovkvernet pepper.

Slik er det ikke med hel pepper, hvor du faktisk får 14 prosent i rabatt hos Kiwi og Rema 1000 hvis du kjøper de små posene og ikke de større glassbeholderne.

DYRT: Innebygd salt og pepperkvern er en luksus som koster mye penger. Foto: Ståle Winterkjær/TV 2 hjelper deg

Går du for varianten med kvern bør du være ekstra obs.

For hvis man kjøper Toros variant med innebygd kvern hos Rema 1000, blir det over dobbelt så dyrt som et glass med hel pepper. I forhold til glassbeholderen med grovkvernet pepper er den tre ganger så dyr, kroner 76,30 mot 25,40 for samme størrelse.

Slik sparer du på salt

Hvis du skal salte med litt Maldon-salt, er prisforskjellene enorme. Hos alle kjedene koster 125 gram nesten like mye som 250 gram.

På Kiwi koster den lille 33,90, mens den store bare er fire kroner dyrere; 37,90.

Her kan man spekulere i om matvarekjedenes prissetting påvirkes av at den store pakka er på VGs matbørs.

Hvis ikke det er sjokkerende nok, kan vi avsløre at latskap vil koste deg dyrt.

Gidder du ikke bruke fingrene til å smuldre opp saltflakene, men gjerne vil ha en liten kvern på toppen av beholderen, blir prisen hele 7,5 ganger så høy for det samme Maldon-saltet.

På Meny koster Maldon-salt med kvern hele 1224 kroner per kilo.

PASS PÅ: Vær obs på kiloprisen før du putter Maldon-salt i handlekurven. Foto: Ståle Winterkjær/TV 2 hjelper deg

Luksus-kanel?

– Er denne tilsatt sukker? Den smaker så søtt med en gang, sier kjendiskokken Eirik Lillebø.



Han er i gang med å smake på Toros variant av kanel. Den er ikke tilsatt sukker, men produsenten skriver på forsiden at den er «skarp og søt».

– Det gjør ingenting at den er litt søt. Sukker og kanel er jo godt, ler Lillebø.



DYRERE: Jacobs kanel koster fem ganger så mye, men smaker det bedre? Foto: Ståle Winterkjær/TV 2 hjelper deg

Det kan virke som han vil smake forskjell på alle de tre kanel-variantene. Men når han lukter og fukter fingeren for å ta en smak av det like billige krydderet fra Hindu, blir det fort klart at det ikke er så enkelt.

– Nei, beklager. Her er det ekstremt liten forskjell.



Det er klart for premium-varianten til Jacobs. «Finmalt kassiakanel fra Indonesia», skryter produsenten. Hva er kassiakanel? Jo, det er den samme typen som brukes i de to billigvariantene.

– Det kommer fra samme tre. Så hvorfor er ett tre mer verdt enn et annet? undrer kokken.



LIK SMAK: Eirik Lillebø klarer ikke å skille kanel-variantene fra hverandre. Foto: Ståle Winterkjær/TV 2 hjelper deg

De billige koster 260 kroner per kilo på Kiwi og Rema 1000, mens Jacobs sin kanel koster 1330 kroner kiloen på Kiwi og hele 1563 på Meny.

– Jeg hadde ikke brukt penger på denne. Da hadde jeg heller kjøpt Sri Lanka-kanel, sier Lillebø og tilføyer:



– Hadde jeg smakt dette blindt, ville jeg ikke kunnet fortalt deg hva som var dyrere. Det er så liten lukt- og smaksforskjell. Det er bortkastede penger, og det er ikke verdt en krone mer enn de andre, konkluderer han.



Norgesgruppen svarer at det finnes ulike kvalitetsnivåer av kassiakanel, les mer lenger ned.

Dobbelt så dyr

Når det gjelder oregano, gir mer i glasset lavere pris. Både 28 gram Hindu og 30 gram Santa Maria koster rundt 1100 kroner kiloen. Mens ti gram-versjonen til Toro og ni gram til Santa Maria koster over 2100 kroner på Rema 1000 og Extra.

For øvrig er de små posene (fem gram) med oregano også billig; bare 1060 kroner på Kiwi.

Tidligere har TV 2 hjelper deg skrevet om juks med blant annet oreganokrydder.

Rådyr luksus-variant

Hos Meny finner vi en helt spesiell Hindu Premium oregano til 5136 kroner per kilo. Den koster fire ganger så mye som billigvarianten fra Hindu. Glasset gir absolutt luksusfølelsen og passer like godt på kjøkkenbenken som i krydderhyllen.

Men er det bare utseendet Hindu Premium har med seg?

PREMIUM VS VANLIG: Det er klar fargeforskjell på de to oregano-variantene til Hindu. Smaker de forskjellig? Foto: Ståle Winterkjær/TV 2 hjelper deg

– Den er mye grønnere. Det betyr at den er plukket og tørket mye raskere. Slik at den er friskere og ikke har mistet fargen i prosessen. Hvis det ligger lenge og tørker sakte, blir den brun, sier Lillebø.

Forventningene øker. Er denne versjonen verdt prisen?

– Hindu Premium lukter mye grønnere. Det er myntetoner, sier han og trekker inn velduften.



LUKSUS: Hindu Premium koster mer, men det får smilet frem hos Eirik Lillebø. Foto: Ståle Winterkjær/TV 2 hjelper deg

Han tar en smak av begge:

– Her er det forskjell, en markant forskjell. Smaker mye friskere med myntetoner. Den er helt fraværende på den brune billigvarianten. Jeg har egen urtehage hjemme og tørker min egen oregano, og den ser mer ut som Premium-varianten, sier Lillebø og konkluderer:



– Dette hadde jeg betalt for.

– Høyere kvalitet

Eirik Lillebø klarte ikke å skille smaken på kanel fra Hindu, Toro og Jacobs. Men Norgesgruppen, som står bak den fem ganger så dyre kanelen fra Jacobs, mener den forsvarer prisen.

– Vi er trygge på at kanelen fra Jacobs Utvalgte er av høyere kvalitet enn de to andre kaneltypene den ble sammenlignet med. Produktet har vært testet og prøvesmakt av et eget lag med kokker, og vi har valgt kassiakanel av høy kvalitet, sier kommunikasjonssjef Kine Søyland i Norgesgruppen.

KVALITETSFORSKJELL: Kommunikasjonssjef Kine Søyland i Norgesgruppen. Foto: Vidar Ruud/NTB Scanpix

– Det fins flere kvalitetsnivåer av kassiakanel. Produktet vårt er finmalt, har en søtere og mer fruktig smak, samt en rikere og mer distinkt aroma med mer fremtredende kryddernoter.

– Hvis de tre kanelene som er testet ble smakt og luktet på i samme tidsrom, så vil det kunne være vanskelig å skille dem fra hverandre fordi lukt og smak vil kunne påvirke hverandre, avslutter Søyland.