Oppsiktsvekkende priser: – Absurd

– Nei, det er jo absurd!

Vera, som har tatt ukehandelen på Kiwi, reagerer kraftig på prisforskjellen på lasagne.

I den originale Toro lasagnepakken er det 200 gram, mens i familiepakken er det 310 gram.

Men prisene på de to pakkene rimer ikke med hva du får. Familiepakken som inneholder mer, koster minst.

– Skal lønne seg å kjøpe mindre

– Vi burde jo betale for den mengden vi kjøper. Mange vil kjøpe mer enn de trenger når prisene er slik, og da kastes jo mer, resonnerer Vera.

– Jeg tenker det skal lønne seg å kjøpe mindre, for da kastes det mindre, ikke motsatt.

– Jeg kjøper fremdeles den minste. Trenger ikke mer, sier Kiwi-kunden Vera.

Da TV 2 hjelper deg sjekket i uke åtte, var prisene slik:

Kjede Toro 200 g Toro 310 g Meny 48 27,90 Kiwi 27,50 24,90 Extra 28,90 24,90 Rema 1000 27,50 24,90

På Kiwi og Rema 1000 koster familiepakken 2,60 kroner mer.

På Extra er forskjellen fire kroner, og på Meny er prisforskjellen hele 20,10 kroner.

Hos alle kjedene er den største pakken billigst. Hvorfor er det sånn?

Kampanjepris

Kommunikasjonsdirektør hos Kiwi, Kristine Arvin, forklarer at den store pakken er med i en kampanje:

– Normalt er utprisen lavere på mindre pakker, mens kiloprisen er lavere på de store pakkene.

– Likevel kan det skje avvik, for eksempel i forbindelse med sesong eller kampanjer i markedet.

– I dette tilfellet er den store varianten med på en kampanje i Kiwi. Normalt koster den 31,40 kroner, men nå er den satt ned til 24,90 kroner frem til 10. mars.

Presser prisen

Line Aarnes, kategori og innkjøpsdirektør hos Rema 1000, forteller at prisforskjellen hos dem skyldes Kiwis kampanje, og at de matcher prisen.

– Rema 1000 skal være billigst på dagligvare i landet, så da matcher vi selvsagt prisen. Kunden skal være trygg på at det er hos oss de får den laveste sluttsummen på kassalappen.

– Den største delen av våre utgifter er varekostnaden, så prisene blir i all hovedsak styrt av hva vi betaler for varen, men på grunn av høy konkurranse vil enkelte varer også kunne bli ekstra lave i pris, forteller Aarnes.

Kommunikasjonsrådgiver hos Coop, Simen Kjønnås Thorsen, sier til TV 2 hjelper deg at i likhet med Rema 1000, matcher de prisen.



– Det skal alltid lønne seg å kjøpe stor forpakning, og grunnen til at den største varianten har en lavere enhetspris, skyldes at det nå er ekstra tøff priskonkurranse på familiepakken. Det betyr at kundene våre, som eier oss, nå har mulighet til å sikre seg lasagne familiepakke til en ekstra lav pris hos Extra.

Skylder på prispress

Hos Meny var altså prisforskjellen hele 20 kroner da TV 2 hjelper deg sjekket. Den største pakka var billigst.

Samme dag sender vi en epost til kommunikasjonssjef Nina Horn Hynne i Meny og stiller spørsmål ved prisene.

Noen dager senere får vi svar. Da har Meny satt ned prisen på den minste pakken med over 23 kroner.

– Jeg anbefaler alle våre kunder om å følge godt med på prisene, for de endrer seg hele tiden. Toro Lasagne 200 gram koster nå kroner 24,90, mens familiepakken på 310 gram koster 27,90, skriver Hynne.

– I en periode var den lille varianten dyrere enn familiepakningen og det skyldes at familiepakningen – grunnet sterkt prispress i markedet – ble satt ned i pris. I etterkant av et slikt priskutt på en enkeltvare ser vi på prisene på andre størrelser og gjør eventuelt justeringer.