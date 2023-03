TV 2 HJELPER DEG: Kundene fikk sterke ryggsmerter etter at de måtte sitte som «sild i tønne» på flyet.

I kommentarfeltet på Facebook-siden til reisebyrået Ving koker det.

Passasjerer som reiser til Thailand, føler at de er blitt stuet sammen på altfor liten plass og blir sittende med beina helt oppi setet foran i 15 timer. Det selv om man på forhånd hadde bestilt ekstra benplass.

DRØMMEFERIE: Lars Syversen og samboeren Karoline koste seg på tur til Thailand, men selve flyreisen var et mareritt. Foto: Privat

«4 dager før avreise fikk vi mail fra Ving at mange (også med fly fra Sverige og Danmark) hadde misforstått at det var bedre benplass», forklarer en av passasjerene.

På tilbaketuren skulle det bli enda flere problemer.

– Utspekulert

– Det opplevdes som tortur. Ingen ville ha bestilt denne flyreisen hvis de hadde visst hvor trange flysetene var. Ving er utspekulert så det holder når de ikke opplyser om dette, sier Lars Syversen.

«Er faktisk sjokkert over at det er lov å bruke så trange fly til langdistanseflyvninger. Helt latterlig trangt og klaustrofobisk», skriver en av passasjerene i kommentarfeltet på Facebook.

Ikke plass til å spise

På bildet viser hun hvordan det er umulig å få ned bordet hun skulle ha middag på.

– Jeg spiste ikke på turen nedover, og på turen hjem kjøpte jeg baguetter fra Subway som var mulig å spise i de trange setene, sier hun når TV 2 hjelper deg tar kontakt.

USPISELIG: Passasjeren fikk ikke ned bordet slik at det var mulig å spise. Foto: Privat

Mer alvorlig tilføyer hun:

– Jeg hadde smerter i flere dager etter flyturen, og samboeren min fikk store smerter i korsryggen, sier passasjeren, som ikke ønsker å stå frem med navn.

Klaustrofobisk

– Det var verre enn Ryanair. For at samboeren skulle få plass til beina satt jeg på et halvt sete. Jeg sliter med klaustrofobi. Så det var ille å være innestengt på denne måten. Jeg vet ikke annet enn at det var helt j......, sier Karine Maugsten Bratland og tilføyer:

– Når det er så trangt, sliter det på nakke, ledd og rygg. Det var så ille vondt at jeg måtte gå på smertestillende noen dager etter turen. For samboeren min som har vondt i ryggen var det enda verre.

TRANGT: Samboeren til Karine Maugsten Bratland måtte låne plass av henne, Foto: Privat

– Måtte kjøpe boxershorts

Trange fly var ikke det eneste problemet.

På vei tilbake ble noe av bagasjen stående igjen i Phuket i Thailand fordi flyet ble for tungt hvis alt ble lastet om bord.

Dette skyldes, ifølge Ving, at rullebanen i Phuket ble forkortet med 200 meter på kort varsel.

– Det var toppen av kransekaka da vi tre kvarter før avreise fikk vite at deler av bagasjen ble satt igjen i Thailand. Hadde vi visst det kunne vi jo tatt med barbermaskin, deodorant og litt tøy i håndbagasjen.

– Slik det ble nå måtte jeg kjøpe boxershorts og toalettsaker da jeg kom hjem, sier Lars Syversen, som måtte vente en uke på bagasjen.

FORBANNET: Lars Syversen reagerer på hvordan Ving har behandlet passasjerene sine. Foto: Privat

– Det var ingen som visste hvem som fikk eller ikke fikk bagasje, sier Bratland om den forvirrede situasjonen som oppsto på Gardermoen.

Bratland fikk ikke sin bagasje og måtte vente en uke før den kom til Halden. Andre TV 2 hjelper deg har vært i kontakt med har måtte vente opptil ni dager.

– Bedre løsning

Ving forklarer at den lange ventetiden skyldes at det var vanskelig å finne avganger fra Phuket som kunne ta med seg bagasjen. Reiseselskapet mente også at det var en riktig beslutning å legge igjen bagasje i Phuket.

– Disse første reisene var allerede fullbooket og derfor vanskelig å gjøre noe med passasjerantallet, umulig å skulle velge ut noen gjester som ikke skal få reise på ferie.

– Vi mente at det var en bedre løsning å sette igjen, og ettersende noe av bagasjen, skriver landssjef Marie-Anne Zachrisson i Ving til TV 2 hjelper deg og tilføyer:

– Etter problemene ble oppdaget, stanset vi salget på disse avgangene, og dermed ble det færre passasjerer på disse returene. Noe som løste utfordringene med vekt.

Hun beklager at Ving ikke informerte kundene om at noe av bagasjen ble stående igjen på et par av avgangene.

– Ettersom vi ble gjort oppmerksom på problemet, har vi informert våre gjester og anmodet dem om å legge det som er viktig for dem i håndbagasjen. De siste ukene har vi ikke hatt dette problemet.

Mellomlanding for «direkteflyet»

På grunn av arbeidene på rullebanen i Phuket måtte «direkteflyet» fra Thailand i tillegg mellomlande.

– Vi måtte fly til Krabi for å fylle drivstoff, og ble sittende i det trange flyet i to timer uten mulighet for å komme ut, forteller Karine Maugsten Bratland og legger til:

– Vi fikk vite om mellomlandingen bare dagen før.

PROBLEMER: Flyselskapet Sunclass, som har samme eiere som Ving, har hatt store problemer med flyvningene fra Phuket denne sesongen. Foto: Johan Nilsson/TT/NTB

Ifølge Ving fikk flyselskapet de bruker, Sunclass Airlines, vite at rullebanen ble forkortet med 200 meter med bare fire dagers varsel. Det førte til at flyet måtte etterfylle drivstoff i Krabi på veien hjem.

– Beslutning om nødvendig mellomlanding ble tatt kort tid innen flyets avgang og deretter ble gjestene informert. Etter at vi har blitt kjent med dette, har vi informert våre gjester i god tid før avreise, opplyser Zachrisson.

Ving lover bedre plass

Men kortere rullebane forklarer ikke dårligere benplass.

Årsaken til at passasjerene klager på trange fly, er ifølge Ving at de ikke fikk levert sine nye A330-900neo denne sesongen. Derfor måtte de klare seg med noen midlertidige, innleide fly av samme type.

BEKLAGER: Landssjef Marie-Anne Zachrisson i Ving. Foto: Ving

– Vi er lei oss for at vi ikke har kunnet levere den komforten på vårt midlertidige fly til Thailand denne vinteren som vi vanligvis gjør.

– Benplassen er den samme på disse to flyene, derimot er setene ca fem centimeter smalere enn det de vanligvis er på våre langdistansefly, noe som gjør at de oppleves noe trangere, skriver landssjef Marie-Anne Zachrisson i Ving til TV 2 hjelper deg.

Det innleide flyet har ni seter i bredden, mens det nye flyet Ving venter på har åtte seter. Antallet passasjerer er nærmest identisk, 371 på det innleide og 373 på det nye.

PLASSEN: En businessclass med god plass stjeler seteplass fra resten av flyet på denne sesongens reiser. Det nye flyet nederst kommer først neste sesong. Foto: Ving

LUKSUS: En av passasjerene som hadde fått businessklasse-billetter rimelig, viste dette bilde på Vings Facebook-side for å vise hvor ekstrem forskjellen var. Foto: Privat/Facebook

Passasjerene er kritiske til at Ving ikke har gjort noe for å opplyse om at det er trangere seter og mindre plass.

Selv etter oppslag i både norske og svenske aviser og mye kritikk på Facebook-sidene, er ordlyden uforandret.

Ving skriver at de flyr med «en ny og moderne Airbus A330-900neo fra flyselskapet Hi Fly» i sesongen 22/23. Det står ingenting om plassen i flyet.

Ving besvarer ikke spørsmål direkte om dette, men bekrefter at det ikke er normalt med ni seter i bredden på deres Thailand-flyvninger.

LUKSUS: Ferie i Thailand er fantastisk, men veien ned ble langt fra det. Foto: Olga Khoroshunova ( Getty )

– Lei oss

Flere av gjestene har bestilt Plusklasse med ekstra benplass uten å få dette.

DÅRLIG PLASS: Selv passasjerer med korte ben hadde problemer med plassen. Foto: Privat/Facebook

– For de gjester som har valgt å kjøpe Plusklasse så var vi ikke tydelige nok med å fortelle at denne klassen dessverre ikke inkluderer ekstra benplass ... Det er vi lei oss for og tilbakebetaler derfor dette tillegget til plussklassegjestene, forklarer Ving-sjefen.

Juridisk seniorrådgiver i Forbrukerrådet, Thomas Iversen, sier han har forståelse for at passasjerene klager på benplassen.

– Tilbakebetaling av prisen for ekstra benplass svarer neppe til ulempen som følge av at benplassen er ekstra dårlig, mener han.

Men han understreker samtidig at kunden ikke har krav på mer enn dette.

DÅRLIG NYTT: Thomas Iversen i Forbrukerrådet tror ikke på noe erstatning. Foto: Halvor Pritzlaff Njerve / Forbrukerrådet

Null erstatning

– Hvis Ving opererer med benplass som er dårligere enn det som er vanlig i bransjen, bør de helt klart informere om det. Det skal likevel mye til før dårlig benplass gir rett på prisavslag, sier Iversen.

Når det gjelder forsinket bagasje, vil passasjerene har rett på å kjøpe ting som ligger i bagasjen. Men dette er begrenset hvis man drar til hjemmeadressen sin.

– Du får dekket nødvendige utgifter ut fra behov. For eksempel en barbermaskin eller toalettsaker. Men det er ikke slik at hvis man har en dress i bagasjen, får du automatisk erstattet den. Du må bevise at du har behov for den, forklarer Iversen.

Når det gjelder mellomlanding for «direktefly», utløser ikke dette erstatning i seg selv. Men fører mellomlandingen til en forsinkelse på over tre timer har man krav på 600 euro i erstatning, ifølge et EU-direktiv.