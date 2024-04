Opplevde vindusmareritt – så kom sjokkbeskjeden

Sommeren 2022 ble det funnet alvorlig råte i to av vinduene og i kledningen på det gamle Stavanger-huset fra 1856.



Gabrielle Gjerde hadde få måneder tidligere kjøpt leilighet i huset, og var stolt førstegangskjøper.

Nå ble hun bekymret.

– Du kunne stikke et skrujern gjennom listene rundt vinduet, forklarte hun til TV 2 hjelper deg.

RÅTE: På tide å bytte dette vinduet. Foto: Privat

30-åringen skjønte at vinduene måtte byttes, og inngikk etter hvert en avtale med et firma.

Nye vinduer tilsvarende de gamle ble satt inn. Prisen for jobben var 55.000 kroner.

Feil vinduer

Men da Byantikvaren i Stavanger så de nye vinduene, kom det første sjokket:

Gjerde fikk beskjed om at de ikke var i henhold til kravene og at de måtte byttes.

BOM: Dette nyinnsatte vinduet ble ikke godkjent. Foto: Privat

Ifølge Byantikvaren er kravet at vinduene tilbakeføres til slik de så ut på 1800-tallet. En slik endring innebar store ekstra kostnader, rundt 200.000 kroner ble det antydet.



Gjerde risikerte dagmulkter hvis hun ikke byttet dem ut.

Dette gjorde henne så fortvilet at hun mistet nattesøvnen.



– Det har jeg ikke råd til, sa hun til TV 2 hjelper deg.



Klaget

30-åringen klaget til firmaet som hadde byttet vinduene. Hun hadde stolt på dem, og mente de burde ha visst om og informert henne om kommunens krav.

SKUFFET: Gabrielle Gjerde mente firmaet burde kjent til vinduskravet. Foto: Privat

Firmaet erkjente at de burde ha sjekket med Byantikvaren hvilke krav som gjaldt, men viste også til at Gjerde ba om å få vinduer tilsvarende de som ble tatt ut.

Konflikten gikk til mekling hos Forbrukertilsynet, men var ikke løst da TV 2 hjelper deg skrev om saken.

Leste saken på TV2.no

I Stavanger satt Tom Rune Tjensvoll og leste nyheter på TV2.no.

– Da dukket denne stakkars damen opp, som hadde vært maks uheldig med situasjonen. Jeg syntes så synd på henne, forteller han.

LESTE SAKEN: Tom Rune Tjensvoll i Byggmester Tjensvoll leste om vindusmarerittet på TV2.no. Foto: Privat

Tjensvoll er daglig leder i Byggmester Tjensvoll AS, som har lang erfaring med gamle trehus i Stavanger.

Han bestemte seg raskt for å kontakte Byantikvaren.

Telefonen som endret alt

– Dagen etter at saken var publisert, fikk jeg en mail fra Byantikvaren om at et byggefirma ønsket å snakke med meg, forteller Gabrielle Gjerde.



Kort tid etter ringte hun Tjensvoll.

– Han sa at det var forferdelig å lese om det jeg hadde opplevd.



FEIL VINDU: Dette vinduet er nå fjernet. Foto: Privat

Så fikk 30-åringen beskjeden som hun knapt turte å tro på:

– Han tilbød å sette inn nye vinduer i riktig stil helt gratis.



– Jeg begynte å gråte da han sa det. Jeg var på jobb da jeg ringte, og også kollegene mine gråt fordi de var glade på mine vegne, forteller Gjerde.



NYTT OG RIKTIG: Dette vinduet skal være i tråd med kravet fra Byantikvaren, bare omrammingen mangler. Foto: Privat

Hun legger til at hun ba om å få løftet skriftlig.

– For jeg var litt skeptisk etter det som hadde skjedd. Det føltes nesten som det var for godt til å være sant.

– Kan gjøres rimeligere



Tom Rune Tjensvoll bekrefter det hele overfor TV 2 hjelper deg.

– Da jeg så hva hun skulle betale, tenkte jeg at vi kan gjøre det en god del rimeligere, sier Tjensvoll.



Han forklarer at de lager listverket selv, og at kostnadene for firmaet dermed ikke blir like høye.

– Veldig raust å gjøre det gratis?

– Ja, men vi hadde midler til å hjelpe henne, og jeg tenkte også at det kunne være god reklame, innrømmer han.

FORNØYD: Gabrielle Gjerde er godt fornøyd med de nye vinduene. Foto: Privat

Tjensvoll har hatt dialog med Byantikvaren for å sikre at det ble riktig utseende på vinduene. Nå er begge satt inn.

– Jeg elsker de nye vinduene. De er mye finere enn de gamle, sier Gjerde.

Enn så lenge mangler det lister utvendig, fordi kledningen skal byttes først, men Tjensvoll lover at det skal komme på plass i løpet av våren.