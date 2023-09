Opplevde bryllupsmareritt:

I slutten av mai var det endelig klart for bryllup på Jæren. Linn Tjøtta Liene og kjæresten hadde brukt over ett år på planleggingen, og alt var klart til den store dagen.

– Vi var begge spente på selve dagen og gledet oss veldig. Endelig skulle vi bli mann og kone, sier 34-åringen.

Ble lovet gode bilder

Liene hadde blant annet sørget for fotograf fra firmaet Stavangerfotografen AS som skulle forevige middagen etter vielsen.

Hun hadde googlet fotografen og funnet informasjon som gjorde henne trygg på at dette var et godt valg.

– Jeg tok feil, sier hun i dag.

Det ble avtalt at brudeparet skulle betale 8000 kroner, og for dette lovet fotografen «minst 300 gode filer».

KONTRAKT: I kontrakten loves det også en visningstime for å gå igjennom bildene. Foto: Skjermbilde

Ifølge fotografen var dette en avtalepris, og normalt tok hun en høyere sum.

På Messenger kommuniserte de mer rundt hvilke bilder bruden ønsket.

– Jeg ytret blant annet ønske om at jeg ville ha bilder av brudgommen og meg selv da vi kom til lokalet, forteller Liene.

– Det var viktig for meg, sier hun til TV 2 hjelper deg.



– Så kjekt



Bryllupsfesten gikk enda bedre enn brudeparet hadde håpet.

– Selve festen gikk over all forventning. Vi hadde det så kjekt!

FRA STOLEN: Dette bildet er blant en hel rekke som ble tatt fra stolen fotografen satt på, ifølge brudeparet. Foto: Elise Åkesson, Stavangerfotografen

Rundt en uke senere ventet bruden ennå på bildene fra festen. I kontrakten var det avtalt en visningstime, som «ofte blir satt til uken etter».

– Derfor hadde jeg en rimelig forventning om å få bildene rundt den tiden.



Men ingen bilder kom.

Måtte etterlyse bildene

Over en måned etter bryllupet etterlyste Liene bildene. Da fikk hun beskjed om at de skulle oversendes dagen etter.

– Men det kom ingenting, sier hun.



To dager etter fikk hun beskjed om at bildene forsvant etter at PC-en var til reparasjon, og at fotografen måtte hente dem fra backupen og redigere på nytt.

En uke senere, den 4. juli, fikk hun endelig bildene.

– Jeg innså fort at jeg ikke var fornøyd. Dette var ikke 300 gode bilder, som var det vi hadde avtalt.



MISFORNØYD: Brudeparet klager på flere av bildene de har mottatt, som dette av Maria Anda Rasmussen. Foto: Elise Åkesson / Stavangerfotografen

Liene reagerte blant annet på at flere viktige øyeblikk ikke var kommet med. Som under selve middagen, og da brudeparet ankom festen.

– Fra ankomsten fikk jeg to bilder av meg og toastmaster. Ingen av meg og min mann da vi skålte med gjestene utenfor lokalet, sier Liene skuffet.

– Veldig sårt



– Det er synd og veldig sårt at de minnene ikke ble tatt bilde av.



UTBRENT: Flere av bildene Liene fikk, er utbrente, her av Cathrine Fløystøl Borgersen. Foto: Elise Åkesson / Stavangerfotografen

Hun er også skuffet over at flere av bildene er nesten identiske og en rekke bilder er utbrente.

– Det er også et bilde av en av gjestene som har en privat samtale på Messenger. Det er sært, synes Liene.



SAMTALE: Her har gjesten en privat Messenger-samtale. Foto: Elise Åkesson / Stavangerfotografen

5. juli sendte hun en klage til fotografen, der hun blant annet skrev at nesten 60 prosent av bildene ikke levde opp til hennes forventninger. Liene ba om svar innen en uke, men hørte absolutt ingenting.

Føler seg låst

I august sendte hun purring og ba om svar på klagen. Etter det har hun ikke hørt et pip fra fotografen, ifølge 34-åringen.

– Det er så uproft. Jeg har gitt henne flere sjanser til å ha en dialog. Hun må jo forholde seg til kundene sine, sier Liene oppgitt.



PURRING: 10. august sendte Liene denne meldingen, som ikke er besvart. Foto: Skjermbilde

Visningstimen der de skulle gå igjennom bildene, har hun heller ikke fått.

I kontrakten står det at bildene skal fremkalles gjennom Stavangerfotografen. Ved brudd på dette sier kontrakten at Liene belastes 1500 kroner per brukte bilde. Dermed føler hun seg låst.

– Jeg er litt stuck med 300 bilder jeg ikke kan fremkalle.



– Helt på tryne



TV 2 hjelper deg viser bildene til fotograf CF-Wesenberg, som har lang erfaring, blant annet med brudebilder.

– Totalinntrykket er at dette er amatørmessig, mener han.



Wesenberg reagerer særlig på bildene tatt innendørs under festen.

BAKFRA: CF-Wesenberg stusser over at en rekke gjester er avbildet bakfra. Foto: Elise Åkesson / Stavangerfotografen

– Noe av det er helt på trynet. Mora mi hadde tatt bedre bilder, sier fotografen, og legger til at han forstår at bruden klager.



Wesenberg påpeker blant annet på at utsnittet ofte virker tilfeldig, at mange personer er avbildet bakfra, og at svært mange bilder er tatt i høydeformat.

Det mener han er veldig uvanlig.

HØYDEFORMAT: Fotograf CF-Wesenberg reagerer blant annet på utsnitt og at mange av bildene er tatt i høydeformat. Foto: Elise Åkesson / Stavangerfotografen

– Lyset i festlokalet har nok vært vanskelig, og gitt fotografen en ekstra utfordring, tilføyer han.



Flere fine bilder

Den erfarne fotografen presiserer at flere av bildene er fine, noe også Liene er enig i.

– Det er flere bilder jeg ønsker å bruke. Derfor er det aller viktigste for meg nå å komme meg ut av avtalen der jeg må fremkalle via henne, sier 34-åringen.



FORNØYD: Dette er ett av bildene brudeparet er fornøyd med. F.v. Bente Fløystøl, Lars Christian Tjøtta Liene, Linn Tjøtta Liene, Elin Fløystøl. Foto: Elise Åkesson, Stavangerfotografen

– Bør få avslag

Hun ønsker også å få refundert noen av de 8000 kronene hun har betalt for bildene, og får støtte fra juridisk seniorrådgiver Thomas Iversen i Forbrukerrådet:

– Når fotografen verken har hatt den avtalte gjennomgangen eller levert bildene som avtalt, er det helt klart at forbrukeren bør kompenseres økonomisk.

– Her bør partene absolutt bli enige om en løsning, og det bør inkludere både et prisavslag og en mulighet for de nygifte til å bruke bildene uten å være bundet av de kontraktsmessige begrensningene, sier Iversen.



BER PARTENE BLI ENIGE: Juridisk seniorrådgiver i Forbrukerrådet, Thomas Iversen. Foto: Arkiv

Svarer ikke

TV 2 hjelper deg har gjort flere forsøk på å få svar fra daglig leder i Stavangerfotografen, Elise Bore.

I en melding på Messenger skriver hun at hun er sykmeldt, og at det delvis er grunnen til at hun ikke har vært i kontakt med Liene.

Fotografen ønsker ikke å svare på TV 2s spørsmål, men skriver at hun vil finne en løsning for begge parter senere.

Lover nye bildefiler

I en av e-postene vi har sendt til Stavangerfotografen, fikk vi svar fra en person som oppgir å være fotografens assistent. Assistenten skrev at hun ikke kunne svare på spørsmål, men at hun skulle sende over råfilene til Liene.

Flere dager senere har Linn Tjøtta Liene fortsatt ikke mottatt nye bildefiler.

– Jeg er skuffet. Jeg føler at fotografen var ute etter noen lettjente penger. Det er den følelsen jeg sitter igjen med.



Nå vil 34-åringen advare andre:

– Jeg håper jeg kan forhindre at andre opplever det samme som meg. Det er en trøst.