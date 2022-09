Oda (28) hyret privatetterforsker for å finne kattene: – Føler meg lurt

Tidligere i år skrev TV 2 om bengalkattene til Oda Brodersen (28) som brått forsvant.

Reodor (1) og Sienna (2) er to bengalkatter, begge chippet og kastrert. Rasen bengal er en svært attraktiv og etterspurt katterase, og en av de dyreste rasekattene vi har i Norge.

Brodersen frykter at kattene har blitt stjålet.

– Jeg har gjort alt for å finne hjertebarna som jeg er så uendelig glad i. Lett i alle garasjer, containere, langs E6, på jorder, banket på hos alle naboer, hengt opp plakater, lagt ut Facebook-innlegg, hatt søkehund, kontaktet politiet og prøvd dyretolk. Men til ingen nytte, forteller eier Oda Brodersen trist.

I desperasjon valgte hun å oppsøke en privatetterforsker.

Brodersen tok kontakt med firmaet Etterforsker1 AS. Selskapet sier de er Norges største innen privatetterforskning, og skriver at de tilbyr en av landets beste etterforskningstjenester.

Selskapet påtok seg oppdraget, men forlangte at Brodersen forhåndsbetalte 30.000 kroner.

SPORLØST FORSVUNNET: Bengalkattene Reodor og Sienna forsvant for fem måneder siden. Matmor mistenker at de er blitt stjålet. Foto: Privat

Privatetterforsker Thomas Mathiesen skrev følgende til 28-åringen før oppdraget ble betalt:

«Vi setter normalt av 20 timer. Det bruker å være nok tid. Disse timene bruker vi over 2-3 uker».

Sluttet å svare

Etter at Brodersen overførte pengene går det flere måneder uten at hun hører noe, og 28-åringen må selv ta kontakt for få en status på saken.

– Etter at jeg overførte pengene, sluttet de så og si å svare. De var veldig opptatt av at vi måtte overføre pengene raskt. Med en gang vi overførte pengene, så hørte vi ikke noe. Nå har de sluttet å svare meg helt, forklarer hun fortvilet.

VENTER PÅ RESPONS: Brodersen har jevnlig tatt kontakt på mail, da Etterforsker1 AS ikke har svart henne på telefon. E-posten til høyre er sendt 1.september. Foto: Privat

– De har nå vært « på saken» i over fire måneder og har ikke svart meg noe konkret på hva de har undersøkt. De vil ikke fortelle hvordan de går frem, hva de kan og ikke kan gjøre. Jeg både ringer og sender mail uten hell. Jeg forstår helt ærlig ikke hva jeg har betalt for lenger.

– Har du hatt noe kontakt med dem i det hele tatt?

– Jeg har hatt en telefonsamtale med en etterforsker. Da fortalte han om en annonse på Facebook som ble lagt ut på en gruppe i sjangeren «savnet/funnet katter», hvor jeg selvsagt er medlem. Annonsen han fortalte om hadde jo jeg allerede sett, og katten på bildene lignet ikke på mine i det hele tatt, forteller hun.

TV 2 hjelper deg kontakter Etterforsker1 for å få svar på hva som har skjedd. Samme dag får Oda Brodersen en mail fra selskapet.

– Interessant sak

Forbrukerjurist Thomas Iversen mener dette er en interessant og spesiell sak:

– Bruk av privatetterforsker i saker ved mistanke om tyveri av kjæledyr skjer etter min erfaring sjeldent. Etterforskning er tjenester som ikke er omfattet av noen forbrukervernlover, men avtaler skal likevel holdes slik de er inngått, understreker Iversen.

Thomas Iversen er forbrukerjurist. Foto: Forbrukerrådet

Når vi opplyser Iversen om at Brodersen ikke hørte noe fra Etterforsker1 før samme dag TV 2 hjelper deg tok kontakt, svarte han dette:

– Det er ikke tillitsvekkende. Forbrukeren bør kunne få en spesifisert faktura, som beskriver hva timene ble brukt til, og når kostnadene ble pådratt. Det er særlig viktig å ha kommunikasjon når man driver med svært tillitsbaserte tjenester som etterforskning.

– Når det gjelder kattene generelt, så er det mulig å undersøke om hele eller deler av verdien til selve katten er noe som kan dekkes av en forsikring som forbrukeren har.

– Kan ikke trylle

Privatetterforsker i Etterforsker1, Thomas Mathiesen, tar selvkritikk på vegne av firmaet, men mener likevel de har utført en solid jobb.

RAPPORTEN: Denne tosiders rapporten fikk Brodersen og TV 2 hjelper deg tilsendt fra Etterforsker1 på arbeidet de har brukt over fire måneder og 30 000 kr på. Foto: Skjermbilde av rapport

– I rapporten vi nå har sendt til Brodersen står det beskrevet hva vi har gjort i etterforskningen. Vi dokumenterer ikke hver detalj da vi bruker opp tiden til klienten på administrasjon. Det viktigste for klienten og oss er å løse saken, understreker Thomas Mathiesen.

Videre beklager Mathiesen at de har vært unnvikende på å svare:

– Sommeren er en periode da vi og kunder avvikler ferie. Vi har jobbet store deler av sommeren, men andre mennesker som vi er avhengige av, har besvart våre forespørsler tregere enn normalt. Vi ser at Brodersen har sendt oss e-poster med forespørsler om tilbakemelding, så her tar vi selvkritikk. Som et plaster på såret kan vi tilby ti prosent rabatt på timesalæret vårt for fremtidige timer, sier han.

NETTSIDEN: Firmaet heter Etterforsker1 og drives av privatetterforsker Thomas Mathiesen. Foto: Skjermbilde, Etterforsker1 AS

Likevel understreker han følgende:

– Vi hadde nok ikke funnet kattene noe raskere hvis vi hadde vært bedre på å kommunisere. Alt vi kan gjøre er å undersøke. Vi kan ikke trylle, sier Mathiesen.

– Dere skrev at slike oppdrag tar rundt to-tre uker. Nå har det gått fire måneder, hva er grunnen til det?

– Vi ferdigstilte etterforskningen i slutten av august og rapporten ble sendt etter et internt møte hos oss, sier han.

Svært skuffet

Oda Brodersen er skuffet over rapporten fra Etterforsker1, og sier hun føler seg lurt.

– Det føles som de finner på ting for å bli kvitt dette. Først så svarer han ikke på mange uker, og sekundet dere tar kontakt får jeg svar.

Mathiesen avviser en potensiell sammenheng:

FIKK BRÅTT SVAR: Samme dag som TV 2 hjelper deg tok kontakt med Etterforsker1, fikk Brodersen svar. Foto: Skjermbilde

– At dere tar kontakt med oss har ingen betydning med tanke på etterforskningen. Juli og august er litt spesielle måneder, så hvis en sak ikke er løst før fellesferien, så opplever dessverre noen at vi er noe utilgjengelige i noen uker.

Oda Brodersen sier hun nå er helt rådvill.

– Jeg føler jeg har mistet alt. Jeg er helt utslitt. Jeg vil ikke si jeg har gitt opp, men jeg må innrømme at jeg synes det er vanskelig å finne overskudd, eller i det hele tatt finne ut hva jeg kan gjøre for å finne kattene.

