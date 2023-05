Nettbutikken sa varene var på vei: – Lyver til kundene

VENTER OG VENTER: Sondre Lødner er lei av å måtte vente på det han ble lovet for over fire uker siden. Foto: Privat

– Den personlige unnskyldningen jeg fikk, betydde jo ingenting, sier kunde Sondre Lødner.

Drøye fem uker etter at Helsekost.no la seg langflate, viser det seg at nettbutikken fremdeles lar kunder vente.

– Det virker som at nettbutikken bare hjelper de som tar kontakt via media, og håper at alle andre holder munn, sier en av kundene vi har snakket med.



– Lyver til kundene

Sondre Lødner (20) delte i forrige sak sin frustrasjon, etter at Helsekost.no ikke hadde leverte varene han hadde betalt 547 kroner for.

Den gang lovet selskapet at varene «nettopp er sendt», og Lødner mottok også en personlig beklagelse.



Over en måned senere sitter 20-åringen fortsatt og venter.

SJEKKER STATUS: Sondre Lødner sjekker ofte telefonen for å se om de savnede varene til 547 kroner er på vei. Foto: Privat

– Å lyve til kundene om at varene er på vei, er en så dårlig retning å gå hvis de i det hele tatt skal fortsette å drive butikk, sier 20-åringen.

– Nettsiden er fremdeles nede, de lyver om at varene er sendt, og jeg får en betydningsløs unnskyldning. Jeg er svært misfornøyd.

– I tillegg gjelder jo ikke dette bare meg. Det er andre jeg vet om som står i nøyaktig samme situasjon, forteller Lødner.

Orket ikke mer

Vi tar kontakt med en bekjent av Lødner, Anders Berget (20) som også står fast.

– Jeg har prøvd å ringe og ta kontakt på e-post flere ganger, helt til jeg ga opp, og ikke orket mer, forteller Berget til TV 2 hjelper deg.



Berget la inn bestillingen sin 14. mars, og har siden da gjort flere forsøk på å komme i kontakt med selskapet, uten hell.

INGEN SVAR: Anders Berget savner fremdeles varene sine til 759 kroner. Foto: Privat

– Jeg har aldri fått svar på noen av henvendelsene mine.

– Da jeg leste saken dere skrev, tenkte jeg at det kom til å ordne seg, siden de lovet at de skulle rette opp.

Likevel har 20-åringen fortsatt ikke fått varene.

– Jævlig unødvendig

En annen kunde, Susanne Nielsen, hadde i forrige runde ikke fått varer. Når TV 2 hjelper deg kontakter henne igjen er varene endelig kommet fram.

– Like heldig er dessverre ikke min søster, sier Nielsen.



Søsteren Kamilla Nielsen (33) la inn sin bestilling 6. mars. Det er godt over to måneder siden, og 33-åringen har fremdeles ikke hørt noe.

– De svarer verken på mail, Instagram eller på telefon.



IRRITERT: Kamilla Nielsen savner sine produkter til 622 kroner. Foto: Privat

– Jeg syns det er veldig trist at man må gå til media for hjelp.

– Jævlig unødvendig faktisk, legger hun til.



– Fremstår useriøst

Forbrukerjurist Nora Wennberg Gløersen i Forbrukerrådet, mener at dette har tatt for lang tid:



– Når butikken går ut og lover forbrukerne hjelp i løpet av et par dager, fremstår det som useriøst at forbrukerne må vente i over en måned.

KRAV ETTER LOVEN: – Det er viktig at nettbutikker har en velfungerende kundeservice, slik at forbrukerne får det de har krav på, sier Nora Wennberg Gløersen. Foto: Forbrukerrådet

– Etter hva vi får opplyst har flere kunder nå ventet svært lenge på å få varer de har bestilt og betalt for.

– Etter min vurdering bør disse kundene kreve pengene tilbake nå, avslutter hun.

Tips: Hvis selskapet ikke betaler tilbake pengene, kan kundene rette krav mot banken sin, en såkalt kort-reklamasjon. Da vil banken overta kravet mot selskapet og betale ut pengene til kunden. Kilde: Forbrukerrådet/ Nora Wennberg Gløersen

Et par dager?

«Vi åpner for handel igjen når vi er 100 prosent ajour i løpet av et par dager», lovet eier av Helsekost.no, Mikael Lade Rønes, sist vi tok kontakt med han 12. april.

Fremdeles ser nettbutikken slik ut når vi en drøy måned senere, går inn på Helsekost.no:

UNDER VEDLIKEHOLD: Helsekost.no er fremdeles nede. Foto: Skjermbilde/ Helsekost.no

Også kundeservicen virker fremdeles fraværende, så spørsmålet er: Hva er det egentlig som skjer?

Helsekost: – Ikke gjort en god jobb

TV 2 hjelper deg tar atter en gang kontakt med eier Mikael Lade Rønes. Han svarer dette:



– Vi legger oss langflate! Vi har ikke gjort en god jobb, og vil forbedre oss i fremtiden.

Lødners sak er spesiell, mener han:

– Det har vært en utfordring med Lødner, da verken ordrenummer eller navn stemmer med noen ordre internt. Vi sjekket alle med navn Sondre og de var alle sendt, forklarer Rønes.



– Hva med bestillingene til Berget og Nielsen?

– Det må jeg få sjekket.



– Men alle blir hjulpet uavhengig av media, presiserer Rønes.



– Og grunnen til at dere ikke har åpnet nettbutikken som lovet er?

– Vi har ikke villet åpne butikken før vi er helt sikre på at vi kan levere på en god måte.

Ny informasjon til kundene

TV 2 hjelper deg ber Rønes utdype ytterligere hvorfor nettbutikken fremdeles er nede.

– Vi har hatt store problemer med systemene, og har ikke på en god måte klart å kontakte kundene våre for å beklage dette.

– Mange av kundene som ikke har fått varene sine har nå fått pengene tilbake fra utsteder som de har lagt inn betaling hos.



Til slutt kommer han med ny informasjon til kundene:

– Vi vil re-åpne 10. juni og da ha en ny daglig leder på plass, sier Rønes.