Natalia og Sarah ble begravd levende

– Vi vil gi en «heads up» til alle som reiser på påskeferie med snø, for dette kan være livsfarlig, sier Natalia Maria Hamed til TV 2 hjelper deg.

Den perfekte snøhule

For to uker siden bestemte kjæresteparet Natalia Maria Hamed (24) og Sarah Teich (20) seg for å bygge en snøhule.

– Sarah er fra Hamburg i Tyskland, og er ikke vant til snø.

– Hun har aldri bygget en snøhule før, så derfor bestemte vi oss for å gjøre det, forteller Hamed.

IVRIG: Både skuffe og sag er med Natalia Maria Hamed inn i hulen. Foto: Privat

De startet arbeidet og snøhulen ble bygget. Den ble omtrent tre meter bred og cirka 140 høy, under cirka fire meter snø, ifølge kvinnene.

– Vi brukte tre dager på å bygge den.

– Hulen ble helt fantastisk bra, så vi bestemte oss for å sove der.

Men så langt kom de aldri.

MYE SNØ: Natalia Maria Hamed bor på Hovden i Setesdal, hvor det er store mengder snø. Foto: Privat

– Sinnssykt tung

På dag tre, under siste finish, kollapset hulen, med Natalia og Sarah inni.

– Hele snøhulen raste over oss. Det var fire meter snø over hodene våre. Kvelden før hadde det vært plussgrader og regn, så snøen var helt sinnssykt tung.

De to ble begravd under snøen, og presset ned på alle fire.

– Jeg brølte og skrek etter kjæresten min, men absolutt ingen lyd eller livstegn var å høre. Jeg fikk totalt panikk, ikke for meg selv, men på vegne av Sarah, forteller 24-åringen.

Hun sier det var helt mørkt, og at de verken så eller hørte noen ting.

FØR RASET: Parets hule hadde ca fire meter tak av snø. Foto: Privat

– Vi satt rett ved siden av hverandre, likevel var det helt stille og vi så absolutt ingenting.

– Husker at jeg tenkte; «kommer jeg meg ikke ut nå, så er det done deal».

Kjempet for livet

– Det føltes som et helt år under der. Bena våre var fastklemt i bakken og vi var helt urørlige, forteller kvinnene.

Tross kiloene med klissvåt og tung snø pakket over hodene, så kjempet de for å komme seg ut.

– Jeg vrikket og vridde meg på alle slags måter, for å prøve å få hånda over hodet, forteller Hamed.

– Da jeg endelig klarte det, begynte jeg å slå oppover alt jeg kunne, dyttet med knærne, og løftet alt jeg kunne med ryggen.

Så kjente hun plutselig fri luft med hånda.

– Jeg tok tak med alle krefter jeg hadde, og klarte til slutt å kave meg ut, forteller hun.

24-åringen gispet etter luft, før hun snudde seg rundt:

– Hvor er Sarah?!

KOLLAPSET: Her er deler av den kollapsede snøhulen. Foto: Privat

– Panikk

– Jeg begynte å skrike etter Sarah, men jeg verken så eller hørte henne. Da begynte panikken skikkelig hos meg.

– Hadde hun skadet seg? Er hun bevisstløs? Er hun død?

Etter hektisk graving, fikk hun endelig øye på håret til kjæresten.

– Håret hennes stakk ut i snøen, så jeg tok tak og fikk dratt henne ut. Hun var heldigvis ok, men var veldig kald og blek av skrekk, og sjokk.

STORT KRATER: Dette er det som er igjen av snøhulen etter at den kollapset. Foto: Privat

– Dette kunne virkelig endt fatalt. Hadde jeg ikke på mirakuløst vis klart å kommet meg ut, ville vi begge omkommet av enten oksygenmangel, eller hypotermi, tror 24-åringen.

Paret ble sendt til legevakten etter den dramatiske hendelsen.

FULL SJEKK: Kvinnene ble sjekket for brudd, blodtrykk og indre blødninger. Foto: Privat

– Heldigvis var alt fint, begge var bare blå og forslått, forteller de.

I etterkant la de ut en video på TikTok om hendelsen, som er sett av over en million.

– Det blir nok ikke noe snøhule på oss med det første. Nå er vi i Hellas og skal til Tyskland i påskeferien, så vi holder oss langt unna snø nå fremover, forteller de to humoristisk.

EN MILLION: Over en million har sett videoen som paret la ut på TikTok. Foto: Skjermbilde/ TikTok

– Sov i huler, men husk på dette

TV 2 hjelper deg tar kontakt med «snøhuleekspert» Thorbjørn Martin Kaland. Han sier at det viktigste er å sette seg nøye inn i grunnprinsippene for bygging av snøhuler.

– Man kan så absolutt sove i snøhuler! Snøhuler er bare gøy, men det kan være farlige om de ikke blir bygget riktig, sier Kaland.

Thorbjørn Kaland har holdt turlederkurs for Bergen turlag i over 30 år og sovet ute i snøhule hver vinter. Ifølge han har aldri en snøhule kollapset på hans vakt.

Tips når du skal lage snøhule: Legg huleinngangen noen meter oppe i fonnen, slik at utgravet snø ruller ned.

Grav inn en to meter høy, tre meter dyp tunnel.

De innerste to meterne graves inn til siden til sengebenk, en meter over tunnel-gulvet.

Er det fire eller flere med i følget, graves to tunnelinnganger for å få ut snø.

Den ene inngangen mures igjen til slutt.

Lag et jevnt, rundt dome-tak inne i hulen, for å unngå drypp når taket tiner.

Mur igjen inngangen over sengebenkens høyde.

Lag til en stor blokk eller ryggsekk som dør nede i inngangen før man går til sengs. Kilde: Thorbjørn Martin Kaland

– Hva kan ha skjedd i kvinnenes tilfelle?

– Da det ble plussgrader og regn har nok snøen blitt gjennomtrukket og mistet sin stabilitet. Jeg mistenker også at det kan ha vært ujevnt bygget, noe som har ført til at taket kollapset på ett av områdene over hulen, sier han.

SLIK BYGGER DU: Tegning over Thorbjørn Martin Kalands ideelle snøhule. Foto: promshuset.no

– Dersom hulen kollapser, så husk at det i snøen er rikelig med luft, så man kan i prinsippet overleve i flere døgn. Snøen har 10 prosent vann og resten er luft. Det er derfor forfrysning som er den verste fienden, forteller Kaland.

Så dersom en snøhule kollapser, er dette Kalands beste råd:

– Få et luftrom. Frigjør plass rundt ansiktet, så du får puste. Få armen over hodet, så du kan frigjøre mer plass. Se så etter lys, eller ting som gir hint om riktig grave-retning og finn veien ut, avslutter han.