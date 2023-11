Forbrukerrådet har testet 35 ulike müsli- og granolablandinger som vi finner i norske dagligvarehyller.

To av produktene inneholder mer sukker enn i sjokolademuffins.

Se hvilke, lenger ned i saken.

Om testen: Forbrukerrådet har sammenliknet 35 müsli- og granolablandinger som er å få kjøpt hos de store matvarekjedene.



For å gjøre en ernæringsmessig vurdering av produktene, har de sett på innhold av mettet fett, sukker, fiber, salt og fullkorn.



Mye fiber og fullkorn har trukket opp, mens innholdet av sukker, mettet fett og salt har trukket ned.



Høyt sukkerinnhold

Mange tenker nok at müsli er et sunt alternativ til annen frokostblanding.

Enten med yoghurt, melk eller strødd over grøten.

POPULÆR FROKOST: Müsli- og granola er vanlig å se strødd over yoghurten. Foto: Elizabeth Karmel

Likevel viser Forbrukerrådets test at halvparten av produktene overskrider sukkergrensen som er tillatt i nøkkelhullsmerkede produkter.

Det høye sukkerinnholdet skyldes i stor grad en del tørket og søtet frukt og bær.



NØKKELHULL: Produkter som inneholder mindre fett, mettet fett, salt og sukker og mer kostfiber enn andre matvarer i samme matvaregruppe, kan merkes med Nøkkelhullet. Foto: Jan Helge Rambjør / TV 2

Testvinnerne: – Mye fiber og protein

Testvinnerne og de fem sunneste müsli- og granolablandingene er:

Bare Bra Granola eple og kanel

AXA 4 korn

Bare Bra Granola uten tilsatt sukker kakao & bringebær

Urkraft Havregranola 4-korn

Bare Bra Granola hasselnøtt og kokos

Fellesnevneren til testvinnerne er at alle har høy andel av fullkorn, høyt innhold av fiber og protein, og lavt innhold av sukker, mettet fett og salt.

TOPP FEM: Er du ute etter en god start på dagen, er disse fem gode alternativer, ifølge testen. Foto: Forbrukerrådet

Stort prisspenn blant vinnerne



Går du for en av disse bør du være obs på prisforskjellene.

Prisspennet på testvinnerne varierer nemlig fra 32 kroner til hele 101 kroner kiloen.

AXA 4 korn er testens rimeligste, med en kilopris på 32,89 kroner på kjøpetidspunktet. I tillegg inneholder dette produktet minst sukker og er nest lavest på mettet fett.

Produktet inneholder like mye protein som de andre testvinnerne og er hele 100 prosent fullkorn.

AXA 4 KORN: Blant testens vinnere. Foto: Caroline Jensen Dahle/ TV 2 hjelper deg

Men selv om AXA 4 korn inneholder greit med fiber, blir den på det området utklasset av de øvrige testvinnerne.

I den andre enden av prisskalaen for testvinnerne finner vi Bare Bra Granola eple & kanel og Bare Bra Granola kakao & bringebær, med en pris på henholdsvis 99 kroner og 101 kroner per kilo.

Bare Bra sine granolaer har lite mettet fett og salt, er rik på fiber og har et bra innhold av protein.

BARE BRA: Enda en av testvinnerne. Foto: Caroline Jensen Dahle/ TV 2 hjelper deg

Testtaperne

På andre siden av skalaen, er det hele sju produkter som deler sisteplassen.

Tre av produktene som kommer dårligst ut er fra Jacobs.

Jacobs Granola nøtter har testens høyeste innhold av mettet fett. Også Jacobs Granola sjokolade & hasselnøtter og Eple & røde bær, havner på bunn.

Likevel er det to produkter som skiller seg ut som «sukkertaperne»:

Coop Müsli frukt og nøtter

First Price crunchy müsli

MYE SUKKER: Coop Müsli frukt og nøtter og First Price crunchy müsli. Foto: Forbrukerrådet

Begge disse produktene med 26 gram sukker per 100 gram müsli.

– Det betyr at det er mer sukker i disse, enn i en sjokolademuffins fra Aunt Mabel (25 gram sukker per 100 gram), forteller seniorrådgiver og klinisk ernæringsfysiolog i Forbrukerrådet, Aysha Grönberg.

– Disse har greit med fiber og protein, men inneholder haugevis med sukker, og har generelt sett en høyere andel mettet fett.

SAMMENLIGNES: Sukkerinnholdet i testtaperne sammenlignes med sjokolademuffinsene fra Aunt Mabel. Foto: Caroline Jensen Dahle/ TV 2 hjelper deg

– Bør redusere sukkermengden



Grunnet høyt innhold av fiber, protein og fullkorn, er det flere av produktene som kommer godt ut på den helhetlige rangeringen, til tross for høyt sukkerinnhold.

Likevel bør produsentene redusere sukkermengden over hele linjen, mener Grönberg:

– Det er for mye sukker i müsli- og granolablandinger. Halvparten av produktene vi har testet, har så mye sukker at de ikke kan nøkkelhullsmerkes.

– Enkelte av blandingene har like høyt sukkerinnhold som bakverk, og den frokosten bør du styre unna, legger hun til.

BAKGRUNN FOR TESTEN: Aysha Grönberg forteller at bakgrunnen for testen er det store markedet og utvalget når det gjelder müsli og granola. Foto: Forbrukerrådet

Produsentene svarer: – Ikke et hverdagsprodukt

Kommunikasjonsrådgiver i Coop, Simen Kjønnås Thorsen, svarer dette:

«Vi er den kjeden med størst utvalg og vi tilbyr mange ulike müsli- og granolatyper i vårt sortiment, nettopp for at kundene selv kan velge ut fra sine egne behov og preferanser, enten formålet er sunnhet eller kos.

Denne varianten er ment som et koseprodukt, og inneholder en høy andel rosiner og tørket frukt, noe som påvirker det totale sukkerinnholdet. Samtidig inneholder müslien lite mettet fett og salt, og bra med fiber og protein».

SVARER: Simen Kjønnås Thorsen, Kommunikasjonsrådgiver i Coop. Foto: Espen Solli

Kommunikasjonssjef i NorgesGruppen ASA, Kine Søyland svarer dette på vegne av Jacobs:

«Jacobs Utvalgte skal være produkter hvor smaksopplevelsen står i fokus, og her har vi lagt vekt på at det skal være ingredienser med god smak som mørk sjokolade og ulike typer nøtter.

Jacobs Utvalgte Granola med nøtter inneholder åtte prosent nøtter, hvor disse bidrar med noe mettet fett. Det forklarer hvorfor den er testens høyeste på mettet fett. Det er relativt mye sukker, da det som nevnt er den totale opplevelsen av smak og innhold som har vært viktigst.

Produktet er heller ikke ment å være et hverdagsprodukt, men noe man kan velge når man skal ha den lille ekstra kosen, for eksempel i helgen. Derfor er også designet mer eksklusivt og mindre hverdagspreget enn andre granolaprodukter. Det er heller ikke nøkkelhullsmerket, som jo også er en indikator på at dette ikke er blant de sunneste valgene i hylla»

SVARER: Kine Søyland Kommunikasjonssjef, Norgesgruppen. Foto: Per Haugen / TV 2

Avslutningsvis svarer Søyland dette på vegne av First Price:

«Vi er klar over at First Price crunchy müsli har et høyt sukkerinnhold, og vi er i ferd med å se på resepten, med mål om redusere sukkerinnholdet.

Imidlertid er vi veldig fornøyd med at vi har et meget godt alternativ som vi ser at scorer blant vinnerne også i denne testen; nemlig First Price fruktmüsli. Fruktmüslien er også nøkkelhullsmerket, og blant testens billigste».