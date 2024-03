Måtte betale 10.000 for påskehilsen

Påsken 2022 ville firmaet Orkdal Øye gjerne sende en hilsen til alle sine kunder på Facebook.

Sekretæren i selskapet blir satt på saken, og hun søker etter «gratis påskehilsen». Det kommer opp mange forskjellige påskehilsener som er gratis, eller er de egentlig det?

VÆR OBS: To av disse illustrasjonene kan brukes gratis. De tre andre må du betale for. Foto: Faksimile Google søkeside

Illustrasjonen er laget av mediedesigner og fotograf Robin Lund, og viser seg å ha en prislapp som hun ikke oppdager.

I all hast laster hun ned en liten påskehilsen med en gul kylling uten å tenke mer over saken.

– Sleipt

Hadde hun trykket seg inn på bildet og sett på bruksrettighetene, ville hun sett dette.

HØY PRIS: En liten påskehilsen koster 3320 kroner pluss mva. Hvis du ikke har betalt, blir summen mye høyere. Foto: Faksimile nettsiden til Robin Lund

Bare noen uker etter at påskehilsenen var lagt ut, kommer det en regning i posten på hele 9717,50 kroner.

– Først trodde jeg ikke på det, sier daglig leder Tor Arne Vannebo i Orkdal Øye.



– Så begynte jeg å sjekke rundt og forsto at det var en realitet. Da fikk jeg sjokk. Det er så sleipt, sier han.



Nå ønsker Vannebo å advare andre.

DYRT: Regningen på bildet ble tredoblet fordi man ikke hadde betalt og henvist til fotograf. Foto: Faksimile på regning

– Jeg synes det er ille at man kan drive en virksomhet hvor man lokker folk til å hente bilder de tror er gratis, sier doktor Astrid Meistad, spesialist i øyesykdommer ved Orkdal Øye.



For sekretæren som brukte påskehilsenen, var det tøft.

– Hun ble kjempelei seg og følte seg skyldig, sier Vannebo.



Beløpet på 2990 kroner for illustrasjonen følger satsene til Norsk Journalistlag for frilansbilder. Doblingen av beløpet er også fast prosedyre når pressefotografer oppdager et bilde som er publisert, uten at de har samtykket eller fått betaling.

Robin Lund tredobler beløpet på grunn av illegal publisering og mangel på navngivelse av illustratør.

Mange er blitt «lurt»

Det er ikke første gangen Robin Lund sender ut fakturaer med høye beløp.

I mai 2022 kunne Ståle Storrø fortelle at han hadde mottatt krav på nesten 30.000 kroner for bruk av bilder av 17. mai-flagg og julekule på Facebook-sidene til Brumunddal Taekwondoklubb og treningssenteret Fønix.

DYRE KULER: Ståle Storrø fikk regning på nesten 10.000 kroner for et bilde av julekuler signert Robin Lund. Foto: Irene Tollefsrud

Spørsmålet er om en enkel illustrasjon har samme verdi som et pressebilde, og her har retten kommet til forskjellige konklusjoner opp gjennom årene.

Robin Lund har nemlig vært i flere rettskamper med kunder som føler seg lurt.

BILLIG PÅSKE: Med et par minutters jobbing i Adobe Express kan du trylle frem en gratis illustrasjon hvor du også kan hilse fra din bedrift. Foto: Ståle Winterkjær / Adobe Express

100 kroner

I den siste rettssaken tapte han klart. 4. november 2022 avsa Oslo tingrett en dom hvor rimelig pris for illustrasjonene ble satt til 100 kroner. De sju saksøkte slapp å betale tusenvis av kroner.

Lund og hans advokat mente at vederlaget var satt altfor lavt, og anket.

Lund mente dommen gjør det vanskelig for fotografer å ha dette som levebrød:

«Jeg regner med at alle yrkesfotografer og fotografenes organisasjoner ser skadepotensialet og konsekvensene som vil følge hvis verdien av fotografier nærmest annulleres, slik det er blitt gjort i denne dommen. Det vil bli svært vanskelig for mange norske fotografer å ha fotografi som levebrød, hvis allmenn oppfattelse skal være at et fotografi i beste fall har verdi på hundre kroner. Bransjen vil være tjent med å mobilisere både mot at domstolen gjør en slik nedsettende verdivurdering, og den generelle vrangforestillingen om fotografiets manglende verdi».

Borgarting lagmannsrett avviste anken til Robin Lund.

Likevel har han fortsatt en pris på kroner 3230 for sine illustrasjoner og bilder.

GRATIS: På Pixabay får du helt gratis bilder som du heller ikke trenger å kreditere. Foto: Couleur/Pixabay

Etter at dommen har falt, bestemmer Astrid Meistad og Tor Arne Vannebo seg for å prøve å få pengene tilbake. De tar saken til forliksrådet i Kvæfjord i Harstad.

– Jeg møtte Robin Lund på venteværelset til forliksrådet. Han virket sur, forbanna og terget, og han ville ikke hilse på meg, sier Vannebo.



TOK KAMPEN: Tor Arne Vannebo valgte å kjempe mot Robin Lund. Foto: Astrid Meistad

– Kjempeglad



Dom/beslutning fra forliksrådet 8. mars var ikke egnet til å få han til å smile. Lund tapte og må betale Astrid Meistad 10.859,50 kroner.

– Sekretæren gikk fra å være kjempelei seg til å bli kjempeglad, sier Tor Arne Vannebo.



Skal du unngå en lang prosess, bør du følge oppskriften til TV 2 hjelper deg for å få gratis påske-, 17. mai- og julehilsen. Se under.

TV 2 hjelper deg kontakter advokatfirmaet Ræder Bing som førte saken til Robin Lund i Oslo tingrett.

«Verken jeg eller andre i Ræder Bing advokatfirma har noen pågående saker med Robin Lund og har derfor ingen kommentar til TV 2 hjelper deg», skriver Hanne Kjelsberg Skauby fra advokatfirmaet i en tekstmelding.



TV 2 hjelper deg har kontaktet Robin Lund, som ikke har besvart våre henvendelser.