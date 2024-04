Martin (32) trodde han spiste vegetarburger: – Er forskrekket

Martin har vært vegetarianer i sju år, og går svært sjelden på hurtigmatkjeder som Burger King.

– Men i januar gjorde jeg et unntak for å teste en av de plantebaserte burgerne Burger King har fått på menyen.



Han gikk for en «Plantbased gourmet grill steakhouse meal» hos Burger King i Tønsberg.

FRA MENYEN: Martin bestilte menyen til venstre, der man tydelig ser noen baconskiver. Foto: Une Marvik Hagen/TV 2 hjelper deg

– På bildet er det bacon på burgeren, men jeg tenkte ikke mer over det, for jeg tok det for gitt at det var vegetarisk bacon.



Spiste burger i god tro

32-åringen spiste burgeren uten å legge merke til noe spesielt.

– Det var litt plastfølelse på baconet, og det kjente jeg igjen fra plantebasert bacon jeg har spist før, sier han, og legger til at han også har svekket smakssans etter å ha vært covid-syk.



BACON: Martin valgte ikke bort bacon, fordi han tok det for gitt at det var vegetarisk. Foto: Privat

Selve burgeren var grei nok, syntes Martin, og han bestemte seg for å ta med sin veganske kone på et nytt besøk.

– Jeg bestilte på skjerm, mens kona bestilte ved disken for å kunne forsikre seg om at det kun var veganske produkter hun fikk.



– Ubehagelig



Etter en liten stund kom en av de ansatte bort til Martin, og spurte hvorfor han hadde bestilt en burger med bacon.

– Jeg sa at det vel var plantebasert bacon, og da svarte den ansatte; «nei, det har vi ikke hatt på en god stund».



32-åringen spurte om han da også fikk ekte bacon forrige gang, og det kunne den ansatte bekrefte.

– Det ble en ubehagelig situasjon, og verken jeg eller kona hadde lyst til å spise opp maten.

Les hvordan Burger King forklarer dette lenger ned i saken.

IKKE KONGE: Det ble ingen «Konge deal» for Martin på Burger King. Foto: Une Marvik Hagen/TV 2 hjelper deg

Martin ba om å få pengene tilbake for burgeren.

– Det endte med at jeg fikk tilbake en tier i kassa for baconet de fjernet, sier han oppgitt.



– Forskrekket



32-åringen var ikke fornøyd, og kontaktet Burger King i etterkant. Der skriver han blant annet at det som skjedde ikke var en særlig hyggelig opplevelse.

«Jeg er forskrekket av at det går an å putte KJØTT inn i en plantbased meny.», skriver han til kjeden.

– Jeg ønsker pengene tilbake for både den første og den andre burgeren jeg kjøpte, sier Martin til TV 2 hjelper deg.



Siden opplever han at kommunikasjonen med hurtigmatkjeden har gått trått, og at Burger King viser liten forståelse for hvor ubehagelig han synes hendelsen var.

– Det er trist. Dette skjedde i januar og vi er nå i april. Burger King har tilbudt refusjon for den ene burgeren, men jeg ønsker ikke å betale for noen av dem.

– Vi mister litt matlysten av å tenke på at det kan være kjøtt i maten, sier 32-åringen.



Utespising er en utfordring

Sifo-forsker Annechen Bahr Bugge har gjort en studie der vegetarianere ble stilt en rekke spørsmål, blant annet om sosiale og praktiske utfordringer.

STUDIE: Forsker Annechen Bahr Bugge ved Sifo har spurt om utfordringer ved å være vegetarianer. Foto: Håkon Mosvold Larsen

– Det generelle inntrykket vi fikk etter å ha studert det å ha et vegetarisk spisemønster, var at de færreste erfarte at det var utfordrende eller vanskelig å gjennomføre. På spørsmål om hva som var utfordrende, så var det nettopp utespising som toppet listen, sier Bahr Bugge.



Utfordringer med et vegetarisk spisemønster: Begrenset meny på restauranter/kaféer (58 prosent).

Vanskelig å takke nei til maten man blir servert (36 prosent).



Begrenset utvalg av vegetarprodukter (32 prosent).



Negative kommentarer fra omgivelsene (26 prosent).



Oppdager animalske ingredienser i matvarene (24 prosent).

Kilde: Studie om vegetarianisme, Sifo/OsloMet.

Skal rette feilen

Hos Burger King beklager de det som har skjedd.

– Det er veldig leit å høre at gjesten har hatt denne opplevelsen hos oss. Det har dessverre tatt tid å refundere beløpet, og vi vil kontakte gjesten for å bekrefte at dette nå er gjort, sier Norgessjef i Burger King, Kenneth Lorentzen.

Han bekrefter at de ikke lenger har plantebasert bacon på menyen.

FEIL: Plantebaserte burgere skal ikke ha bacon, presiserer Burger King. Foto: Une Marvik Hagen/TV 2 hjelper deg

TV 2 hjelper deg spør hvorfor det er bilde av bacon på det som skal være en vegetarburger.

– Det skal ikke være slik at plantebaserte burgere inneholder bacon som standard, og at gjesten opplevde dette skyldes en feil hos oss. Det beklager vi, og vi jobber med å rette feilen.

– Fremover vil gjester som ønsker å legge til bacon på plantebaserte produkter, be spesifikt om dette i kassen for at det skal være tydelig for gjesten at burgeren inneholder bacon, sier Lorentzen.