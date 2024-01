– Jeg ba om en driftssikker bil, og forhandler sa det ikke skulle være noen feil på denne, sier Finstad til TV 2 hjelper deg.

Men bruktbilkjøpet ble et mareritt i løpet av to dager.

Skjult med teip

Ved første øyekast ser Ford-en ut som en solid bruktbil. Finstad viser oss imidlertid hvordan en av feilene er skjult.

– Noen har bare teipet og lakket over rusten her, sier hun.

Når hun drar av teipen, dukker det opp et tykt lag med rødbrun rust.



– De lurte meg trill rundt, sukker hun.



Bilforhandler nekter for at de har tapet over rusten, og understreker at de heller ikke var klar over dette da de solgte bilen.

Men det er ikke rusten som bekymrer Monica Finstad mest. Det er noe annet som gjorde henne livredd.

– Det kunne endt i en ulykke. Tenk om det hadde skjedd noe med meg og ungene, sier hun, og tar oss med på en kort kjøretur i lav hastighet.

– Hadde jeg vært ute og kjørt med denne på vinterføre, ville jeg kjørt rett ut i grøfta. Den er farlig å kjøre, sier Finstad.

Bilen har derfor stått ubrukt i flere måneder.

Forhandler merket ingenting



Monica Finstad kjøpte bilen fra Kristiansand-selskapet NK Auto 7. september i fjor for 15.000 kroner.

Hun spurte spesifikt om rust, bremser og oppheng, og fikk et betryggende svar.

SMS: Finstad fikk dette svaret fra forhandleren. Foto: Skjermbilde

Dermed slo hun til.

Bilforhandleren var svært serviceinnstilt og kjørte bilen helt hjem til trammen hennes på Tromøya rett utenfor Arendal. De hadde kjørt bilen fra Oslo til Kristiansand og deretter til Arendal. De ankom klokken åtte på kvelden.

De hadde ikke opplevd noen problemer med bilen på turen, og sa til henne at den er i god stand.

– De lyver folk rett opp i ansiktet. At det går an. Det er ikke grenser for frekkheten deres, sier Finstad.



Til TV 2 hjelper deg understreker forhandleren at de ga henne muligheten til å prøvekjøre bilen da de kom til henne, og at hun ikke tok en kjøretur.

– Vi eide denne bilen i mindre enn 24 timer og kjørte den fra Oslo til Kristiansand. Bilen fungerte greit, og vi har ikke tatt noen grundig sjekk på den, eller levert en bil til 15.000 kroner til NAF-test, sier daglig leder Adel Khan i NK Auto.



NYSGJERRIG: Monica Finstad får et lite sjokk når hun ser under bilen. Foto: Ståle Winterkjær/TV 2 hjelper deg

Resten av forklaringen til NK Auto leser du lenger ned i saken.

– Ønsker ikke å svindle eller lure noen



Monica Finstad er ikke den eneste som har hatt problemer med NK Auto. I mai i fjor skrev vi om Remi André Garberg som hadde en lite hyggelig opplevelse med bilforhandleren.

June Stiansen fra Fevik utenfor Grimstad føler også hun har kjøpt katta i sekken.

BOMKJØP: June Stiansen føler seg snytt etter å ha kjøpt en Volvo fra NK Auto. Foto: Ståle Winterkjær/TV 2 hjelper deg

11. oktober brukte hun 23.200 kroner på en brukt Volvo. Alt så fint ut i annonsen og hos forhandler.

– Men allerede på hjemturen begynte en lampe å lyse, forklarer Stiansen.



Hun ringte forhandler som kom med en forklaring som virket litt merkelig. Derfor begynte hun å undersøke litt på egen hånd.

DÅRLIGE NYHETER: Tidligere eier mener at motor trolig må byttes. Foto: Faksimile

– Jeg ringte den tidligere eieren, og svaret jeg fikk, gjorde at jeg nesten satte Red Bull`en i halsen, forklarer hun.



Privatpersonen hadde nemlig solgt bilen til NK Auto som delebil for 7.000 kroner fordi han mente det var olje i kjølevæsken og at toppakningen hadde røket.

– Han hadde tidligere deltatt i NM i Offroad bilkjøring. Så han hadde skikkelig peiling på bil.



Det var NK Auto totalt uenig i:

UENIG: Dette skrev NK Auto til June Stiansen i en tekstmelding. Foto: Faksimile

NK Auto mener de ikke hadde noen problemer da de kjørte bilen fra Stavanger til Kristiansand.

– Vi kjøpte bilen som delebil da selger ikke ønsket å gi oss noen form for garanti på en gammel bil. Han mente at det muligens kunne ha vært olje i kjølevæska. Noe vi sjekket opp i da vi hentet bilen, og etter at vi hadde kjørt den til Kristiansand. Vi fylte ikke olje eller kjølevæske på turen, sier daglig leder i NK Auto.

– Jeg ønsker ikke å svindle eller lure noen, understreker Khan.

– Ikke verdt vrakpanten

Autostrada som selger Volvo, kom til en annen konklusjon da de undersøkte bilen.

IKKE KJØRBAR: Bilen til June Stiansen har olje i kjølevæsken. Foto: Ståle Winterkjær/TV 2 hjelper deg

– Gutta på verkstedet sa at den ikke var verdt vrakpanten engang, sier Stiansen.



Ifølge Autostrada måtte motoren byttes, og det ville koste mye mer enn det bilen var verdt.

NK Auto møtte June Stiansen og bestefaren hennes for å komme til en løsning.

– Jeg skulle ta kostnaden på reparasjonen av bilen. Det jeg krevde var at bilen skulle bli levert tilbake til oss og reparert på et verksted vi har samarbeid med. Det skjedde ikke. Jeg hørte aldri noe mer fra dem, sier Khan.



June Stiansen bekrefter møtet, men har en litt annen historie.

MANGE MELDINGER: June Stiansen sendte fire purringer på tekstmelding til NK Auto om å få bekreftelse på mail. Hun fikk aldri svar. Foto: Skjermbilde

– Jeg ønsket en skriftlig bekreftelse på at han skulle dekke reparasjonen, men det fikk jeg aldri. Jeg sendte han mange meldinger og ringte ham. Men han svarte aldri på telefonen, sier hun.



NAF undersøker bilen

Monica Finstad har hatt samme opplevelse med NK Auto. Hun har ringt og ringt uten at noen har tatt telefonen. Til slutt ringte hun fra sønnens mobil og da svarte selskapet. Men det ble aldri noen løsning.

SJEKKES: NAF undersøker bilen nøye. Foto: Ståle Winterkjær/TV 2 hjelper deg

Nå har den forsmådde bilkjøperen tatt bilen til NAF i Arendal, for å se om det er så ille som hun tror.

Bilen blir heist opp på løftebukken, og bilmekanikeren tar en rask titt på undersiden av bilen. Det er store hull etter rustskader. Ingen tvil om at den er i svært dårlig stand.

MER ENN RUSTFLEKKER: Under teipen avdekkes store rustskader. NK Auto sier de ikke var klar over at det var teipet over rusten. Foto: Privat

De ser litt på motoren og tar den med på prøvetur for å sjekke noen av feilene på bilen.

Til slutt kommer konklusjonen:

– Ja, det var klar beskjed. Jeg skal ikke kjøre denne bilen. Det er litt for farlig, sier Monica Finstad.

IKKE KJØRBAR: NAF-testen viser at bilen er i ekstremt dårlig stand. Foto: Faksimile

Rapporten fra NAF er tydelig: «Bilen er ikke i forsvarlig tilstand til å kjøres».

TV 2 hjelper deg har vært i dialog med daglig leder i flere uker. Etter jul overtar styrelederen i selskapet, Irfan Ullah Khan, dialogen.

Han innrømmer at i sakene til Monica Finstad og June Stiansen har ikke bedriften opptrådt på en måte som Ullah Khan mener er forsvarlig.

– Jeg fikk dessverre vite om disse sakene for sent. De ble ikke prioritert, men vi har nå gjort vårt beste for å ordne opp i begge sakene, sier styrelederen, og lover at fremtidige kunder skal få hjelp.

– Fra nå av vil vi ta det mer seriøst og ha en egen avdeling som tar hånd om alle klagene. Vi ønsker å unngå å få et dårlig rykte igjen.



GLADE: Monica Finstad og June Stiansen kan endelig smile etter mange måneders kamp. Foto: Ståle Winterkjær/TV 2 hjelper deg

Han har nå ryddet opp i sakene til Finstad og Stiansen:

– De får begge to hevet kjøpet og får pengene tilbake, sier Irfan Ullah Khan.